Προγραμματισμένος διαστημικός περίπατος στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) ματαιώθηκε την Πέμπτη λόγω ιατρικού ζητήματος, ανακοίνωσε η NASA, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες πέρα από το ό,τι εξετάζει εσπευσμένη επιστροφή του πληρώματος.

Εκπρόσωπος της διαστημικής υπηρεσίας, η οποία ποτέ δεν αποκαλύπτει λεπτομέρειες για την υγεία των πληρωμάτων της, περιορίστηκε να αναφέρει ότι το πρόσωπο που παρουσίασε το πρόβλημα, το οποίο δεν κατονομάζεται, βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση στο πολυεθνικό τροχιακό συγκρότημα.

«Η ασφάλεια είναι πρώτη μας προτεραιότητα στη διεξαγωγή των αποστολών μας και αυτή τη στιγμή εξετάζουμε όλες τις επιλογές μας, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας μιας πρόωρης λήξης της αποστολής».

Νωρίτερα η NASA είχε αναφέρει ότι «παρακολουθεί ένα ιατρικό ζήτημα που αφορά μέλος του πληρώματος και εμφανίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης.

Κάθε πλήρωμα παραμένει συνήθως 6-8 μήνες στον ISS και έχει πρόσβαση σε βασικό ιατρικό εξοπλισμό και φάρμακα για ορισμένα ιατρικά επείγοντα.

Το τετραμελές Πλήρωμα-11 περιλαμβάνει τους αμερικανούς αστροναύτες Ζίνα Κάρντμαν και Μάικ Φίνκε, τον Ιάπωνα Κιμία Γιουί και τον ρώσο κοσμοναύτη Όλεγκ Πλατόνοφ. Παραμένουν σε τροχιά από τον Αύγουστο και είναι προγραμματισμένο να επιστρέψουν τον Μάιο.

Ο Φίνκε, διοικητής του σταθμού, και η Κάρντμαν, μηχανικός πτήσης, επρόκειτο να πραγματοποιήσουν την Πέμπτη διαστημικό περίπατο 6,5 ωρών για την εγκατάσταση εξοπλισμού στο εξωτερικό του ISS.

Η NASA δεν αποκαλύπτει τα ιατρικά ζητήματα που προκύπτουν στον σταθμό και οι αστροναύτες σπάνια αναφέρονται δημόσια σε τυχόν προβλήματα υγείας.

Οι διαστημικοί περίπατοι είναι απαιτητικές και κουραστικές επιχειρήσεις που απαιτούν μήνες εκπαίδευσης.

Το 2024 η NASA ανέβαλε την τελευταία στιγμή διαστημικό περίπατο επειδή ένας αστροναύτης εμφάνισε «δυσφορία στη διαστημική στολή», ενώ το 2021 ο αμερικανός αστροναύτης Μαρκ Βάντε Χέι ακύρωσε την δική του έξοδο λόγω μουδιασμένου νεύρου.