Πλήρωμα της NASA επιστρέφει επειγόντως από τον ISS λόγω «σοβαρού ιατρικού προβλήματος»

Για πρώτη φορά στα 65 χρόνια ιστορίας της, η NASA αναγκάζεται να τερματίσει πρόωρα αποστολή λόγω προβλήματος υγείας που εμφάνισε μέλος του πληρώματος.

«Σοβαρή ιατρική πάθηση» που εμφάνισε αστροναύτης στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) αναγκάζει την αμερικανική διαστημική υπηρεσία να φέρει εσπευσμένα στη Γη το τετραμελές πλήρωμα.

Κι αυτό επειδή «η δυνατότητα διάγνωσης και κατάλληλης αντιμετώπισης δεν υπάρχει στον ISS, όπως ανέφερε σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Πέμπτης ο νέος διοικητής της NASA Τζάρεντ Άιζακμαν.

Λόγω του ιατρικού απορρήτου, το όνομα του αστροναύτη και η φύση του προβλήματος δεν διευκρινίστηκαν.

Ο αρχίατρος της NASA Τζέιμς Πολκ δήλωσε πάντως ότι «δεν πρόκειται για τραυματισμό στη διάρκεια των επιχειρήσεων», δηλαδή δεν συνέβη την ώρα που ο αστροναύτης εργαζόταν.

Η ημερομηνία επιστροφής αναμένεται να ανακοινωθεί το επόμενο 48ωρο. Το τετραμελές «Πλήρωμα-11» ήταν αρχικά προγραμματισμένο να επιστρέψει τον επόμενο μήνα, μετά την άφιξη των αντικαταστατών τους πριν από λίγες ημέρες.

Το Πλήρωμα-11 περιλαμβάνει τους αμερικανούς αστροναύτες Ζίνα Κάρντμαν και Μάικ Φίνκε, τον Ιάπωνα Κιμία Γιουί και τον ρώσο κοσμοναύτη Όλεγκ Πλατόνοφ. Παραμένουν σε τροχιά από τον Αύγουστο και είναι προγραμματισμένο να επιστρέψουν τον Μάιο.

Νωρίτερα την Πέμπτη, η NASA είχε ματαιώσει διαστημικό περίπατο 6,5 ωρών, στον οποίο θα συμμετείχαν ο Φίνκε διοικητής του σταθμού, και η Κάρντμαν, μηχανικός πτήσης.

Οι διαστημικοί περίπατοι είναι απαιτητικές και κουραστικές επιχειρήσεις που απαιτούν μήνες εκπαίδευσης.

Το 2024 η NASA ανέβαλε την τελευταία στιγμή διαστημικό περίπατο επειδή ένας αστροναύτης εμφάνισε «δυσφορία στη διαστημική στολή», ενώ το 2021 ο αμερικανός αστροναύτης Μαρκ Βάντε Χέι ακύρωσε την δική του έξοδο λόγω μουδιασμένου νεύρου.