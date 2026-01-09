Πλήρωμα της NASA επιστρέφει επειγόντως από τον ISS λόγω «σοβαρού ιατρικού προβλήματος»
Λόγω του ιατρικού απορρήτου, το όνομα του αστροναύτη και η φύση του προβλήματος δεν διευκρινίστηκαν. Είναι η πρώτη φορά που η NASA ανακοινώνει εσπευσμένη επιστροφή.
- Πλήρωμα της NASA επιστρέφει επειγόντως από τον ISS λόγω «σοβαρού ιατρικού προβλήματος»
- Πώς μεταδίδεται η γρίπη – Το πείραμα με άρρωστους και υγιείς ενήλικες στον ίδιο χώρο
- «Συσσωρευμένα και προαναγγελθέντα τα προβλήματα» - Λυμπερόπουλος για τις 48ωρες απεργίες των ταξί
- Μειώστε τα «φέσια» προς τους ιδιώτες λέει το ΥΠΟΙΚ σε φορείς τους Δημοσίου
Για πρώτη φορά στα 65 χρόνια ιστορίας της, η NASA αναγκάζεται να τερματίσει πρόωρα αποστολή λόγω προβλήματος υγείας που εμφάνισε μέλος του πληρώματος.
«Σοβαρή ιατρική πάθηση» που εμφάνισε αστροναύτης στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) αναγκάζει την αμερικανική διαστημική υπηρεσία να φέρει εσπευσμένα στη Γη το τετραμελές πλήρωμα.
Κι αυτό επειδή «η δυνατότητα διάγνωσης και κατάλληλης αντιμετώπισης δεν υπάρχει στον ISS, όπως ανέφερε σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Πέμπτης ο νέος διοικητής της NASA Τζάρεντ Άιζακμαν.
Λόγω του ιατρικού απορρήτου, το όνομα του αστροναύτη και η φύση του προβλήματος δεν διευκρινίστηκαν.
Ο αρχίατρος της NASA Τζέιμς Πολκ δήλωσε πάντως ότι «δεν πρόκειται για τραυματισμό στη διάρκεια των επιχειρήσεων», δηλαδή δεν συνέβη την ώρα που ο αστροναύτης εργαζόταν.
Η ημερομηνία επιστροφής αναμένεται να ανακοινωθεί το επόμενο 48ωρο. Το τετραμελές «Πλήρωμα-11» ήταν αρχικά προγραμματισμένο να επιστρέψει τον επόμενο μήνα, μετά την άφιξη των αντικαταστατών τους πριν από λίγες ημέρες.
Το Πλήρωμα-11 περιλαμβάνει τους αμερικανούς αστροναύτες Ζίνα Κάρντμαν και Μάικ Φίνκε, τον Ιάπωνα Κιμία Γιουί και τον ρώσο κοσμοναύτη Όλεγκ Πλατόνοφ. Παραμένουν σε τροχιά από τον Αύγουστο και είναι προγραμματισμένο να επιστρέψουν τον Μάιο.
Νωρίτερα την Πέμπτη, η NASA είχε ματαιώσει διαστημικό περίπατο 6,5 ωρών, στον οποίο θα συμμετείχαν ο Φίνκε διοικητής του σταθμού, και η Κάρντμαν, μηχανικός πτήσης.
Οι διαστημικοί περίπατοι είναι απαιτητικές και κουραστικές επιχειρήσεις που απαιτούν μήνες εκπαίδευσης.
Το 2024 η NASA ανέβαλε την τελευταία στιγμή διαστημικό περίπατο επειδή ένας αστροναύτης εμφάνισε «δυσφορία στη διαστημική στολή», ενώ το 2021 ο αμερικανός αστροναύτης Μαρκ Βάντε Χέι ακύρωσε την δική του έξοδο λόγω μουδιασμένου νεύρου.
- Θεσσαλονίκη: Κρατούμενος γρονθοκόπησε 51χρονο αστυνομικό
- Καλλίπολη: «Οβίς με ανετίναξεν εις ύψος τριών μέτρων…»
- Επίσημο: Στον Άρη Betsson ο Κώστας Αντετοκούνμπο
- Ταλέντο και στόφα πρωταγωνιστή ήταν πάντα εκεί: Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά τον Χρήστο Πολίτη
- Κακοκαιρία Γκορέτι: Εκατοντάδες χιλιάδες χωρίς ρεύμα σε Βρετανία και Γαλλία
- Έδωσα αγώνα για το παιδί μου, όχι για να μπω σε κόμμα λέει ο Ρούτσι – «Να παραιτηθεί από πρόεδρος του συλλόγου για τα Τέμπη η Καρυστιανού»
- Θρίλερ με το πτώμα γυναίκας στο Ηράκλειο – Νεκρή πάνω από ένα μήνα
- Ο προπονητής του Μαρόκου αποθέωσε τον Ελ Κααμπί: «Είναι παράδειγμα για τους νέους»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις