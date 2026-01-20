Νεκρό το φιλόδοξο σχέδιο της NASA για μεταφορά δειγμάτων από τον Αρη

Επειτα από δυόμισι δεκαετίες διαπραγματεύσεων, σχεδιασμών και τροποποιήσεων, το σχέδιο της NASA να μεταφέρει στη Γη τα πρώτα δείγματα από τον Άρη ματαιώνεται, όπως φαίνεται οριστικά: σε συμβιβαστική συμφωνία για τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας, το αμερικανικό Κογκρέσο έκανε δεκτό το αίτημα Τραμπ για ακύρωση της πολυσυζητημένης αποστολής MSR (Mars Sample Return, Επιστροφή Δειγμάτων Αρη).

Αυτό σημαίνει ότι τα δεκάδες δείγματα σκόνης και πετρωμάτων που έχει συλλέξει το ρομπότ Perseverance της NASA, το οποίο εξερευνά έναν αρειανό κρατήρα που κάποτε φιλοξενούσε μια λίμνη, θα μείνουν στον πλανήτη επ’ αόριστον.

Το βασικό εμπόδιο είναι το κόστος της αποστολής, το οποίο υπολογιζόταν το 2023 στα 11 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό συγκρίσιμο με αυτό που απαιτήθηκε για το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb. Η NASA παρουσίασε πέρυσι ένα απλοποιημένο σχέδιο των 7 δισ. δολαρίων, και αυτό όμως κρίθηκε ότι θα κατανάλωνε ένα δυσανάλογα μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού της.

Το θετικό είναι ότι η συμφωνία για τον προϋπολογισμό, η οποία αναμένεται να πάρει την τελική έγκριση από τη Γερουσία χωρίς ουσιαστικές αλλαγές, απέρριψε την πρόταση της κυβέρνησης Τραμπ να περικόψει στο μισό τα κονδύλια της NASA.

Η χρηματοδότηση για το 2026 θα φτάσει τα 7,25 δισ. δολάρια, μειωμένη κατά 1% σε σχέση με πέρυσι, κάτι που σημαίνει ότι η διαστημική υπηρεσία ίσως μπορέσει να χρηματοδοτήσει άλλες αποστολές που είχαν μπει στον πάγο, όπως δύο αποστολές στην Αφροδίτη και μία στον Ουρανό.

Η ακύρωση του MSR επηρεάζει και την ευρωπαϊκή διαστημική υπηρεσία ESA, η οποία θα προσέφερε το σκάφος με το οποίο τα δείγματα θα μεταφέρονταν στη Γη. H ESA έχει ήδη προχωρήσει το πρόγραμμα και ανέφερε πέρυσι ότι το σκάφος θα μπορούσε να εκτοξευτεί μόνο του για να μελετήσει την γεωλογία του Αρη από τροχιά.

Μέχρι σήμερα το Perseverance έχει συλλέξει 33 δείγματα για μελλοντική εξέταση, τα οποία σφραγίστηκαν σε κυλίνδρους και αφέθηκαν στην αρειανή έρημο εν αναμονή της αποστολής που θα τα παραλάμβανε.

Το 2024, το εξάτροχο ρομπότ συνέλεξε ένα δείγμα κόκκινου πετρώματος που φέρει πιθανά ίχνη αρχαίας μικροβιακής δραστηριότητας και είναι «το πιο σαφές σημείο ζωής που έχουμε βρει ποτέ στον Αρη», σύμφωνα με τη NASA.

Σίγουρες απαντήσεις δεν μπορούν να ληφθούν χωρίς ανάλυση του δείγματος στη Γη. Αν και η αποστολή MSR ματαιώνεται, ο προϋπολογισμός που ενέκρινε το Κογκρέσο διαθέτει 110 εκατομμύρια δολάρια για το πρόγραμμα «Μελλοντικών Αποστολών στον Αρη», το οποίο θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε νέο εγχείρημα για την παραλαβή του πολύτιμου υλικού.