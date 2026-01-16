Γλίτωσε η NASA το τσεκούρι – Η Γερουσία απέρριψε τις περικοπές Τραμπ στην έρευνα

Σε μια μεγάλη νίκη για την επιστήμη, η αμερικανική Γερουσία απέρριψε την πρόταση της κυβέρνησης Τραμπ για δραστικές περικοπές στην έρευνα, μια απόφαση με την οποία σώζονται μεταξύ άλλων δεκάδες αποστολές της NASA και σημαντικά προγράμματα για τη μελέτη του παγκόσμιου κλίματος.

Για την αμερικανική διαστημική υπηρεσία, ο Λευκός Οίκος είχε ζητήσει μείωση του προϋπολογισμού του 2026 κατά 25%. Το μεγαλύτερο μέρος των περικοπών αφορούσε τα επιστημονικά διαστημικά προγράμματα, τα οποία θα πετσοκόβονταν στο μισό στα 3,9 δισ. δολάρια.

Το νομοσχέδιο που ενέκρινε την Πέμπτη η Γερουσία προβλέπει χρηματοδότηση της NASA με 24,4 δισεκατομμύρια δολάρια, σχεδόν στα επίπεδα του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους.

Το νομοσχέδιο απορρίπτει ρητά την ακύρωση 55 διαστημικών αποστολών και προβλέπει κονδύλι 500 εκατ. δολαρίων για την αποστολή Dragonfly, ένα ιπτάμενο σκάφος που θα εξερευνήσει τον Τιτάνα, τον μεγαλύτερο δορυφόρο του Κρόνου.

Δίνει επίσης το πράσινο φως για την εκτόξευση του διαστημικού τηλεσκοπίου Roman, το οποίο θα προσφέρει την ίδια ευκρίνεια με το Hubble αλλά διαθέτει 100 φορές μεγαλύτερο οπτικό πεδίο.

Bαφτισμένο προς τιμήν της Νάνσι Ρόμαν, της πρώτης γυναίκας διευθύντριας Αστρονομίας της NASA, το Roman θα επιχειρήσει να λύσει το αίνιγμα της σκοτεινής ύλης και της σκοτεινής ενέργειας, δύο υποθετικών συστατικών του Σύμπαντος που παραμένουν τυλιγμένα στο μυστήριο εδώ και δεκαετίες.

Από τις περικοπές γλίτωσε και το Εθνικό Ίδρυμα Έρευνας (NSF), το οποίο θα λάβει 8,75 δισ. δολάρια για έρευνες που μεταξύ άλλων αφορούν τις κβαντικές επικοινωνίες και την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Τραμπ είχε ζητήσει μείωση του προϋπολογισμού κατά 57%.

Οι δραστικές περικοπές απορρίφθηκαν και στην περίπτωση της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA), η οποία έχει σημαντικό ρόλο στη μελέτη του παγκόσμιου κλιματικού συστήματος.

«Το Κογκρέσο νίκησε λέγοντας ‘Όχι, η επιστήμη έχει σημασία και θα επενδύσουμε σε αυτή’» δήλωσε στο Reuters η Δημοκρατική γερουσιαστής Μαρία Καντγουελ, μέλος της Επιτροπής Εμπορίου που επιβλέπει πολλές επιστημονικές υπηρεσίες.