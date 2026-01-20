Στην εξέδρα εκτόξευσης ο υπερπύραυλος της NASA για τον ιστορικό γύρο της Σελήνης

Ο μεγαλύτερος πύραυλος που κατασκευάστηκε ποτέ για λογαριασμό της NASA ολοκλήρωσε το Σαββατοκύριακο την αργόσυρτη διαδρομή μέχρι την εξέδρα εκτόξευσης, καθώς η αμερικανική διαστημική υπηρεσία ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Σελήνη έπειτα από μισό αιώνα απουσίας.

Η αποστολή Artemis II, η οποία σχεδιάζεται να εκτοξευτεί στις αρχές Φεβρουαρίου το νωρίτερα, θα είναι μια επανάληψη της αποστολής Artemis I, η οποία πέταξε τον γύρο της Σελήνης χωρίς πλήρωμα το 2022.

Αυτή τη φορά, η κάψουλα Orion που βρίσκεται ήδη τοποθετημένη στην κορυφή του πυραύλου SLS, θα μεταφέρει τρεις αμερικανούς και έναν καναδό αστροναύτη σε μια αποστολή 10 ημερών.

Ο SLS, με ύψος 98 μέτρα, μεταφέρθηκε όρθιος από το Κτήριο Συναρμολόγησης Οχημάτων του Διαστημικού Κένεντρι στην πλατφόρμα εκτόξευσης που βρίσκεται σε απόσταση 6,5 χιλιομέτρων.

Το πελώριο ερπυστριοφόρο όχημα που μετέφερε τον πύραυλο χρειάστηκε σχεδόν 12 ώρες για να διανύσει την απόσταση, ενώ εκατοντάδες υπάλληλοι της NASA περίμεναν στην άκρη για να θαυμάσουν το θέαμα.

Το Artemis II θα είναι η πρώτη αποστολή με πλήρωμα στη Σελήνη από τον Δεκέμβριο του 1972, όταν πάτησε στο φεγγάρι η τελευταία αποστολή του προγράμματος Apollo.

Αυτή τη φορά, οι τέσσερις αστροναύτες στην κάψουλα Orion θα φτάσουν πιο μακριά από τη Γη από οποιαδήποτε αποστολή στο παρελθόν. Το σκάφος θα πετάξει τον γύρο της Σελήνης και θα επιτρέψει στο πλήρωμα να παρατηρήσει την αθέατη πλευρά του φεγγαριού για περίπου τρεις ώρες πριν πάρουν τον δρόμο της επιστροφής.

Τέσσερις ημέρες πριν από την εκτόξευση, η NASA πραγματοποιήσει την τελική «υγρή δοκιμή», κατά την οποία ο πύραυλος θα πληρωθεί με 2.600 κυβικά μέτρα καυσίμων, κατεψυγμένα σε θερμοκρασία λίγο πάνω από το απόλυτο μηδέν. Η διαδικασία θα επιτρέψει τον εντοπισμό προβλημάτων που εκδηλώνονται μόνο όταν ο πύραυλος παγώσει.

Αν όλα πάνε καλά, η πρώτη αποστολή στην επιφάνεια της Σελήνης, Artemis III, θα αναχωρήσει το 2028 το νωρίτερο, έπειτα από πολυετείς καθυστερήσεις.

To σχέδιο προβλέπει ότι οι αστροναύτες θα αναχωρούν από τη Γη με το σκάφος Orion της NASA. Όταν όμως φτάσουν στη Σελήνη και τεθούν σε τροχιά θα μετεπιβιβάζονται στο Starship της SpaceX για την τελική κάθοδο στην επιφάνεια του φεγγαριού.

H εταιρεία εκτιμά ότι το σκάφος της θα πρέπει να ανεφοδιαστεί στο Διάστημα έως και 12 φορές για να συγκεντρώσει αρκετά καύσιμα ώστε να φτάσει στη Σελήνη.

Η NASA πιέζεται να εκτοξεύσει το Artemis III το ταχύτερο δυνατό, καθώς ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει υποσχεθεί την επιστροφή των ΗΠΑ στη Σελήνη εντός της δεύτερης θητείας του.

Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι η Κίνα σχεδιάζει να στείλει ανθρώπους στην επιφάνεια της Σελήνης το 2030.