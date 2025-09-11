Ζωή στον πλανήτη Άρη; Η απάντηση είναι πιο κοντά από ποτέ

Επιστήμονες ανέφεραν την Τετάρτη ότι ανακαλύφθηκε χημική δραστηριότητα στον Άρη, η οποία μπορεί να περιέχει πιθανά σημάδια αρχαίας μικροσκοπικής ζωής.

Τόνισαν ότι απαιτείται σε βάθος ανάλυση του δείγματος που συλλέχθηκε εκεί από το ρομπότ Perseverance της NASA — ιδανικά σε εργαστήρια στη Γη — πριν εξαχθούν οποιαδήποτε συμπεράσματα.

Αν και αναγνωρίζει ότι η τελευταία ανάλυση «σίγουρα δεν είναι η τελική απάντηση», η επικεφαλής της επιστημονικής αποστολής της NASA, Nicky Fox, δήλωσε ότι είναι «το πιο κοντινό που έχουμε φτάσει στην ανακάλυψη αρχαίας ζωής στον Άρη», σύμφωνα με το euronews.

Το όχημα εξερεύνησης, που περιπλανιέται στον Άρη από το 2021, δεν μπορεί να ανιχνεύσει άμεσα ζωή, παρελθούσα ή παρούσα.

Αντ’ αυτού, φέρει ένα τρυπάνι για να διαπερνά βράχους και σωλήνες για να συλλέγει δείγματα από μέρη που κρίνονται ως τα πιο κατάλληλα για να φιλοξενήσουν ζωή πριν από δισεκατομμύρια χρόνια.

Τα δείγματα αυτά πρόκειται να μεταφερθούν στη Γη — ένα φιλόδοξο σχέδιο που έχει τεθεί σε αναμονή, καθώς η NASA αναζητά φθηνότερες και ταχύτερες επιλογές.

Τι έδειξαν τα ευρήματα

Το δείγμα, που συλλέχθηκε το περασμένο καλοκαίρι, προέρχεται από κοκκινωπές, πλούσιες σε άργιλο αργιλικές πέτρες στο Neretva Vallis, ένα ποτάμιο κανάλι που κάποτε μετέφερε νερό στον κρατήρα Jezero.

Αυτή η έξαρση ιζηματογενούς πετρώματος, γνωστή ως σχηματισμός Bright Angel, ερευνήθηκε από τα επιστημονικά όργανα του Perseverance πριν από την έναρξη της γεώτρησης.

Μαζί με τον οργανικό άνθρακα, ένα δομικό στοιχείο της ζωής, ο Hurowitz και η ομάδα του βρήκαν μικροσκοπικά στίγματα, που ονομάστηκαν σπόροι παπαρούνας και κηλίδες λεοπάρδαλης, τα οποία ήταν εμπλουτισμένα με φωσφορικό σίδηρο και σουλφίδιο σιδήρου.

🚨BREAKING: NASA Found Signs Of Life On Mars NASA just revealed that they have found life on Mars!#ufotwitter #uapX #NASA

Source, watch it live!https://t.co/DxsB1kgece pic.twitter.com/fZfyEntQ7L — Skywatch Signal (@UAPWatchers) September 10, 2025



Στη Γη, αυτές οι χημικές ενώσεις είναι υποπροϊόντα της κατανάλωσης οργανικής ύλης από μικροοργανισμούς.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις για σημερινή ζωή στον Άρη, αλλά η NASA, κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, έχει στείλει διαστημικά σκάφη αναζητώντας παλιά υδάτινα περιβάλλοντα που θα μπορούσαν να έχουν υποστηρίξει τη ζωή στο παρελθόν.

Όταν το Perseverance εκτοξεύθηκε το 2020, η NASA περίμενε τα δείγματα να επιστρέψουν στη Γη στις αρχές της δεκαετίας του 2030. Αλλά η ημερομηνία αυτή μετατέθηκε στη δεκαετία του 2040, καθώς το κόστος αυξήθηκε στα 11 δισεκατομμύρια δολάρια, καθυστερώντας την προσπάθεια ανάκτησης.

Μέχρι τα δείγματα να μεταφερθούν από τον Άρη με ρομποτικά διαστημικά σκάφη ή αστροναύτες, οι επιστήμονες θα πρέπει να βασίζονται σε γήινα υποκατάστατα και εργαστηριακά πειράματα για να αξιολογήσουν τη σκοπιμότητα της αρχαίας ζωής στον Άρη, σύμφωνα με τον Hurowitz.

«Αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη ζωής»

Χαρακτηρίζοντάς το ως «συναρπαστική ανακάλυψη», δύο επιστήμονες που δεν συμμετείχαν στη μελέτη — η Janice Bishop του Ινστιτούτου SETI και ο Mario Parente του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης στο Amherst — έσπευσαν να επισημάνουν ότι μπορεί να ευθύνονται μη βιολογικές διεργασίες.

«Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα: «Α, αυτό είναι η απόδειξη της ύπαρξης ζωής»», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής Joel Hurowitz του Πανεπιστημίου Stony Brook στο Associated Press. «Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι μία από τις πιθανές εξηγήσεις είναι η μικροβιακή ζωή, αλλά μπορεί να υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να δημιουργηθεί αυτό το σύνολο χαρακτηριστικών που βλέπουμε».

Just a guess …. from 56th LPSC a few months ago: «The Detection of a Potential Biosignature By the Perseverance Rover on Mars» https://t.co/zLhxg7ur8n by upcoming press event participant Joel Hurowitz: «Upon entering Neretva Vallis, Perseverance investigated a set of distinct… — NASA Watch (@NASAWatch) September 9, 2025



Όπως και να έχει, ο Hurowitz είπε ότι είναι η καλύτερη και πιο πειστική υπόδειξη μέχρι στιγμής στην αναζήτηση του ρομπότ για πιθανά σημάδια ζωής που υπήρχε πριν από πολύ καιρό. Ήταν το 25ο δείγμα που συλλέχθηκε. Ο συνολικός αριθμός έχει φτάσει πλέον τα 30. Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Nature.

«Θα ήταν καταπληκτικό να μπορέσουμε να αποδείξουμε με βεβαιότητα ότι αυτά τα χαρακτηριστικά σχηματίστηκαν από κάτι που ζούσε σε έναν άλλο πλανήτη πριν από δισεκατομμύρια χρόνια, σωστά;», είπε ο Hurowitz. Αλλά ακόμα και αν δεν είναι έτσι, είναι «ένα πολύτιμο μάθημα για όλους τους τρόπους με τους οποίους η φύση μπορεί να συνωμοτήσει για να μας ξεγελάσει».