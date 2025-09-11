science
Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ζωή στον πλανήτη Άρη; Η απάντηση είναι πιο κοντά από ποτέ
Διάστημα 11 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:00

Ζωή στον πλανήτη Άρη; Η απάντηση είναι πιο κοντά από ποτέ

Η NASA δήλωσε ότι είναι «το πιο ξεκάθαρο σημάδι μέχρι στιγμής» ότι κάποτε υπήρχε ζωή στον Άρη, αλλά χρειάζονται περισσότερες έρευνες.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Vita.gr
Συναισθηματική εξάρτηση: Γιατί είναι τοξική και πώς θα ξεφύγετε;

Συναισθηματική εξάρτηση: Γιατί είναι τοξική και πώς θα ξεφύγετε;

Spotlight

Επιστήμονες ανέφεραν την Τετάρτη ότι ανακαλύφθηκε χημική δραστηριότητα στον Άρη, η οποία μπορεί να περιέχει πιθανά σημάδια αρχαίας μικροσκοπικής ζωής.

Τόνισαν ότι απαιτείται σε βάθος ανάλυση του δείγματος που συλλέχθηκε εκεί από το ρομπότ Perseverance της NASA — ιδανικά σε εργαστήρια στη Γη — πριν εξαχθούν οποιαδήποτε συμπεράσματα.

Αν και αναγνωρίζει ότι η τελευταία ανάλυση «σίγουρα δεν είναι η τελική απάντηση», η επικεφαλής της επιστημονικής αποστολής της NASA, Nicky Fox, δήλωσε ότι είναι «το πιο κοντινό που έχουμε φτάσει στην ανακάλυψη αρχαίας ζωής στον Άρη», σύμφωνα με το euronews.

Το όχημα εξερεύνησης, που περιπλανιέται στον Άρη από το 2021, δεν μπορεί να ανιχνεύσει άμεσα ζωή, παρελθούσα ή παρούσα.

Αντ’ αυτού, φέρει ένα τρυπάνι για να διαπερνά βράχους και σωλήνες για να συλλέγει δείγματα από μέρη που κρίνονται ως τα πιο κατάλληλα για να φιλοξενήσουν ζωή πριν από δισεκατομμύρια χρόνια.

Τα δείγματα αυτά πρόκειται να μεταφερθούν στη Γη — ένα φιλόδοξο σχέδιο που έχει τεθεί σε αναμονή, καθώς η NASA αναζητά φθηνότερες και ταχύτερες επιλογές.

«Selfie» που τραβήχτηκε από το ρομπότ Perseverance της NASA στον Άρη, αποτελούμενο από 62 μεμονωμένες εικόνες, στις 23 Ιουλίου, σε αυτή την εικόνα που δημοσιεύθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2025.

Τι έδειξαν τα ευρήματα

Το δείγμα, που συλλέχθηκε το περασμένο καλοκαίρι, προέρχεται από κοκκινωπές, πλούσιες σε άργιλο αργιλικές πέτρες στο Neretva Vallis, ένα ποτάμιο κανάλι που κάποτε μετέφερε νερό στον κρατήρα Jezero.

Αυτή η έξαρση ιζηματογενούς πετρώματος, γνωστή ως σχηματισμός Bright Angel, ερευνήθηκε από τα επιστημονικά όργανα του Perseverance πριν από την έναρξη της γεώτρησης.

Μαζί με τον οργανικό άνθρακα, ένα δομικό στοιχείο της ζωής, ο Hurowitz και η ομάδα του βρήκαν μικροσκοπικά στίγματα, που ονομάστηκαν σπόροι παπαρούνας και κηλίδες λεοπάρδαλης, τα οποία ήταν εμπλουτισμένα με φωσφορικό σίδηρο και σουλφίδιο σιδήρου.


Στη Γη, αυτές οι χημικές ενώσεις είναι υποπροϊόντα της κατανάλωσης οργανικής ύλης από μικροοργανισμούς.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις για σημερινή ζωή στον Άρη, αλλά η NASA, κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, έχει στείλει διαστημικά σκάφη αναζητώντας παλιά υδάτινα περιβάλλοντα που θα μπορούσαν να έχουν υποστηρίξει τη ζωή στο παρελθόν.

Όταν το Perseverance εκτοξεύθηκε το 2020, η NASA περίμενε τα δείγματα να επιστρέψουν στη Γη στις αρχές της δεκαετίας του 2030. Αλλά η ημερομηνία αυτή μετατέθηκε στη δεκαετία του 2040, καθώς το κόστος αυξήθηκε στα 11 δισεκατομμύρια δολάρια, καθυστερώντας την προσπάθεια ανάκτησης.

Μέχρι τα δείγματα να μεταφερθούν από τον Άρη με ρομποτικά διαστημικά σκάφη ή αστροναύτες, οι επιστήμονες θα πρέπει να βασίζονται σε γήινα υποκατάστατα και εργαστηριακά πειράματα για να αξιολογήσουν τη σκοπιμότητα της αρχαίας ζωής στον Άρη, σύμφωνα με τον Hurowitz.

Ένας κοκκινωπός βράχος με το παρατσούκλι «Cheyava Falls», με χαρακτηριστικά που μοιάζουν με κηλίδες λεοπάρδαλης, ανακαλύφθηκε από το ρομπότ Perseverance της NASA στον κρατήρα Jezero του Άρη τον Ιούλιο του 2024, όπως φαίνεται σε αυτή τη φωτογραφία που δημοσιεύθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2025.

«Αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη ζωής»

Χαρακτηρίζοντάς το ως «συναρπαστική ανακάλυψη», δύο επιστήμονες που δεν συμμετείχαν στη μελέτη — η Janice Bishop του Ινστιτούτου SETI και ο Mario Parente του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης στο Amherst — έσπευσαν να επισημάνουν ότι μπορεί να ευθύνονται μη βιολογικές διεργασίες.

«Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα: «Α, αυτό είναι η απόδειξη της ύπαρξης ζωής»», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής Joel Hurowitz του Πανεπιστημίου Stony Brook στο Associated Press. «Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι μία από τις πιθανές εξηγήσεις είναι η μικροβιακή ζωή, αλλά μπορεί να υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να δημιουργηθεί αυτό το σύνολο χαρακτηριστικών που βλέπουμε».


Όπως και να έχει, ο Hurowitz είπε ότι είναι η καλύτερη και πιο πειστική υπόδειξη μέχρι στιγμής στην αναζήτηση του ρομπότ για πιθανά σημάδια ζωής που υπήρχε πριν από πολύ καιρό. Ήταν το 25ο δείγμα που συλλέχθηκε. Ο συνολικός αριθμός έχει φτάσει πλέον τα 30. Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Nature.

«Θα ήταν καταπληκτικό να μπορέσουμε να αποδείξουμε με βεβαιότητα ότι αυτά τα χαρακτηριστικά σχηματίστηκαν από κάτι που ζούσε σε έναν άλλο πλανήτη πριν από δισεκατομμύρια χρόνια, σωστά;», είπε ο Hurowitz. Αλλά ακόμα και αν δεν είναι έτσι, είναι «ένα πολύτιμο μάθημα για όλους τους τρόπους με τους οποίους η φύση μπορεί να συνωμοτήσει για να μας ξεγελάσει».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Συμμαχία Chevron – HELLENiQ: Νέο ενεργειακό κεφάλαιο για την Ελλάδα

Συμμαχία Chevron – HELLENiQ: Νέο ενεργειακό κεφάλαιο για την Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Συναισθηματική εξάρτηση: Γιατί είναι τοξική και πώς θα ξεφύγετε;

Συναισθηματική εξάρτηση: Γιατί είναι τοξική και πώς θα ξεφύγετε;

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ευκαιρίες και προκλήσεις για την αγορά – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ευκαιρίες και προκλήσεις για την αγορά – Στο Live του ΟΤ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
«Ματωμένο φεγγάρι»: Γύρω στις 20:30 θα ξεκινήσει η ολική έκλειψη – Από πού πήρε την ονομασία του
Τα στάδια 07.09.25

Τι ώρα θα ξεκινήσει η ολική έκλειψη της Σελήνης την Κυριακή - Γιατί το λέμε «ματωμένο φεγγάρι»

Η συνολική διάρκεια της έκλειψης, συμπεριλαμβανομένων της παρασκιάς και της μερικής φάσης, θα είναι 5 ώρες και 27 λεπτά - Με γυμνό μάτι θα είναι ορατό στην Ελλάδα το «ματωμένο φεγγάρι»

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Σωτηρία από τον ουρανό – Το hi-tech θαύμα της NASA που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα στην οικονομία της ΕΕ
Έως το 2050 23.08.25

Σωτηρία από τον ουρανό; Το τεχνολογικό θαύμα που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα στην οικονομία της Ευρώπης

Πώς η Ευρώπη θα μπορούσε απεξαρτηθεί, μέσω NASA, από την ενέργεια που παράγεται από το φυσικό αέριο - Η... σωτηρία έρχεται από το διάστημα, με προτεινόμενη λύση σε κλίμακα ηπείρου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΗΠΑ – Κολοράντο: Μαθητής άνοιξε πυρ κατά συμμαθητών του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε
Στο Κολοράντο 11.09.25

Νέο αιματοκύλισμα σε σχολείο στις ΗΠΑ - Μαθητής άνοιξε πυρ κατά συμμαθητών του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε

Ακόμη ένα περιστατικό ένοπλης επίθεσης σε σχολείο των ΗΠΑ, έλαβε χώρα στο Κολοράντο - Μαθητής πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο συμμαθητές του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε

Σύνταξη
Το διπλωματικό στοίχημα της Λιβύης – Πώς οι κινήσεις της Chevron μπορεί να οδηγήσουν σε ντε φάκτο οριοθέτηση
Διπλωματία 11.09.25

Το διπλωματικό στοίχημα της Λιβύης – Πώς οι κινήσεις της Chevron μπορεί να οδηγήσουν σε ντε φάκτο οριοθέτηση

Εάν η Chevron δραστηριοποιηθεί και στα οικόπεδα της Λιβύης, τα οποία έχουν προκηρυχθεί νότια από την ελληνική μέση γραμμή θα προκύψει μία ντε φάκτο οριοθέτηση στο πεδίο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τα έξοδα αυξάνονται, οι δημόσιες δαπάνες καταρρέουν: Ποιο είναι το βάρος της παιδείας στην ΕΕ;
Επιστροφή στα θρανία 11.09.25

Τα έξοδα αυξάνονται, οι δημόσιες δαπάνες καταρρέουν: Ποιο είναι το βάρος της παιδείας στα νοικοκυριά της Ευρώπης;

Οι οικογένειες αντιμετωπίζουν αυξανόμενα έξοδα εκπαίδευσης, ενώ οι δημόσιες δαπάνες σε ολόκληρη την ΕΕ μειώνονται

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο Τραμπ σπεύδει να στοχοποιήσει τη «ριζοσπαστική αριστερά» – Φόβοι για εκτεταμένες αναταραχές
Επικίνδυνη ρητορική 11.09.25

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο Τραμπ σπεύδει να στοχοποιήσει τη «ριζοσπαστική αριστερά» – Φόβοι για εκτεταμένες αναταραχές

Ο Τραμπ κατηγόρησε τη «ριζοσπαστική αριστερά» για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ - Το ίδιο έκαναν και μεγάλα ονόματα του MAGA

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Μάθε παιδί μου γράμματα
Opinion 11.09.25

Μάθε παιδί μου γράμματα

Tι μήνυμα στέλνει στα παιδιά όμως το δημόσιο σχολείο όπως είναι σήμερα; Τι πρότυπα δημιουργεί και τι παραδείγματα;

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Έχουν τα κινητά θέση στο σχολείο;
Ελλάδα 11.09.25

Έχουν τα κινητά θέση στο σχολείο;

Η παιδοψυχολόγος Ευαγγελίνα Τζήμα και ο εκπαιδευτικός Νικηφόρος Κωνσταντίνου μιλούν για το κρίσιμο ζήτημα εν όψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, με δεδομένο μάλιστα ότι πέρυσι καταγράφηκαν 14.806 αποβολές από τα σχολεία

Όλγα Αντωνίου
Λιγότεροι φόροι για 477.000 φορολογουμένους
Οικονομία 11.09.25

Λιγότεροι φόροι για 477.000 φορολογουμένους

Με τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες, αυτοκίνητα και σκάφη αναψυχής θα μειωθεί ο αριθμός των φορολογουμένων που πιάνονται στην απόχη της Εφορίας

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
«Ορφανά ακίνητα» στο στόχαστρο επιτηδείων
Οικονομία 11.09.25

«Ορφανά ακίνητα» στο στόχαστρο επιτηδείων

Διάφορες μεθοδεύσεις αποκαλύπτονται με τους δικαιούχους να βρίσκονται αντιμέτωποι με χρονοβόρες δίκες για να αποδείξουν ότι η περιουσία τους δεν είναι «αγνώστου ιδιοκτήτη»

Προκόπης Γιόγιακας
Κίνα: Πως τα κρίσιμα ορυκτά της δίνουν στρατιωτικό πλεονέκτημα έναντι των ΗΠΑ – Το γάλλιο
Το γάλλιο 11.09.25

Πως τα κρίσιμα ορυκτά δίνουν στρατιωτικό πλεονέκτημα στην Κίνα έναντι των ΗΠΑ

Η Κίνα ασκεί πίεση και υπονομεύει το πλεονέκτημα του αμερικανικού στρατού στις σπάνιες γαίες και τα κρίσιμα ορυκτά όπως το γάλλιο, σύντομα θα έχει το πάνω χέρι

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Από τους «Μπλοκάρουμε τα πάντα», έως τον «Νικολά που πληρώνει» – Η Γαλλία σε κρίση, η κοινωνία σε αναβρασμό
Κρίσιμο σταυροδρόμι 11.09.25

Από τους «Μπλοκάρουμε τα πάντα», έως τον «Νικολά που πληρώνει» – Η Γαλλία σε κρίση, η κοινωνία σε αναβρασμό

Εν μέσω πολιτικού αδιεξόδου, δημοσιονομικής κρίσης και αυξανόμενης λαϊκής δυσαρέσκειας στη Γαλλία, η μάχη για το μέλλον της μεταφέρεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στους δρόμους

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Φοροελαφρύνσεις στα ενοίκια: Όφελος για (λίγους) ιδιοκτήτες, μηδέν εις το πηλίκο για τους ενοικιαστές
Στεγαστική κρίση 11.09.25

Φοροελαφρύνσεις στα ενοίκια: Όφελος για (λίγους) ιδιοκτήτες, μηδέν εις το πηλίκο για τους ενοικιαστές

Θετικές είναι οι αντιδράσεις των ιδιοκτητών ακινήτων στις φοροελαφρύνσεις στα ενοίκια που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ. Με άδεια χέρια οι ενοικιαστές. Τι δηλώνουν στο in εκπρόσωποι των δύο πλευρών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Επιτέθηκε η Ρωσία με drones στην Πολωνία;
Κόσμος 11.09.25

Επιτέθηκε η Ρωσία με drones στην Πολωνία;

Η Πολωνία κατηγόρησε τη Ρωσία για επίθεση με drones στην επικράτειά της και ανακοίνωσε ότι ζήτησε διαβούλευση με τα υπόλοιπα μέλη του ΝΑΤΟ, επικαλούμενη το Αρθρο 4 του Καταστατικού Χάρτη του.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο