Η NASA έκανε τη μεγαλύτερη ανακάλυψη οργανικών ενώσεων στον Άρη

Το ρόβερ Curiosity της NASA ανακάλυψε τις μεγαλύτερες οργανικές ενώσεις που έχουν βρεθεί ποτέ στον Άρη, εγείροντας συναρπαστικά ερωτήματα για το αν η ζωή αναπτύχθηκε στον κόκκινο πλανήτη πριν από δισεκατομμύρια χρόνια.

Οι ενώσεις εντοπίστηκαν σε ένα δείγμα βράχου ηλικίας 3,7 δισεκατομμυρίων ετών, που συλλέχθηκε από τον Κόλπο Yellowknife, μια αρχαία αρειανή λίμνη που διέθετε όλα τα απαραίτητα συστατικά για τη ζωή στο θερμότερο και υγρότερο παρελθόν του πλανήτη.

Δοκιμές πάνω στο ρόβερ αποκάλυψαν ότι ο βράχος περιείχε αλκάνια μακριάς αλυσίδας, οργανικά μόρια που θεωρούνται υπολείμματα λιπαρών οξέων. Αν και οι ενώσεις αυτές μπορούν να σχηματιστούν από μη βιολογικές χημικές αντιδράσεις, είναι βασικά συστατικά των κυτταρικών μεμβρανών σε όλους τους ζωντανούς οργανισμούς στη Γη.

Υπάρχει ζωή στον Άρη;

Οι ερευνητές δεν ισχυρίζονται ότι βρήκαν βιοϋπογραφή – ένα αδιαμφισβήτητο στοιχείο που να δείχνει ότι υπήρξε ζωή – όμως ένας ειδικός ανέφερε ότι το υλικό αυτό αποτελεί την καλύτερη ευκαιρία που είχαν ποτέ οι επιστήμονες για να εντοπίσουν ίχνη ζωής στον Άρη.

Το ρόβερ Curiosity έχει διανύσει περισσότερα από 32 χιλιόμετρα στον κρατήρα Gale από τότε που προσεδαφίστηκε στον Άρη το 2012. Έξι χρόνια μετά την έναρξη της αποστολής, ανίχνευσε ίχνη οργανικών ενώσεων στον αρχαίο ιλυόλιθο, αλλά επρόκειτο για μόρια με σχετικά μικρές αλυσίδες άνθρακα.

Αυτή τη φορά, το Curiosity εντόπισε πολύ μεγαλύτερες οργανικές ενώσεις, όπως δεκάνιο, ενδεκάνιο και δωδεκάνιο.

Έρευνες στη Γη έδειξαν ότι το αρειανό δείγμα βράχου, γνωστό ως Cumberland, πιθανότατα περιείχε καρβοξυλικά οξέα ή λιπαρά οξέα, τα οποία μετατράπηκαν σε αλκάνια κατά τη διαδικασία θέρμανσης. «Αν και οι μη βιολογικές διαδικασίες μπορούν να σχηματίσουν αυτά τα οξέα, θεωρούνται καθολικά προϊόντα της βιοχημείας, τόσο στη Γη όσο και ενδεχομένως στον Άρη», έγραψαν οι επιστήμονες στην επιθεώρηση Proceedings of the National Academy of Sciences.