Ένα «απίστευτα σπάνιο» κομμάτι του Άρη – το μεγαλύτερο που έχει βρεθεί ποτέ στη Γη – πουλήθηκε για 4,3 εκατομμύρια δολάρια (3,2 εκατομμύρια λίρες) σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη την Τετάρτη.

Ο μετεωρίτης, γνωστός ως NWA 16788, ζυγίζει 24,5 κιλά και έχει μήκος σχεδόν 38,1 εκατοστά, σύμφωνα με τον οίκο Sotheby’s.

Ανακαλύφθηκε σε μια απομακρυσμένη περιοχή του Νίγηρα τον Νοέμβριο του 2023 και είναι 70% μεγαλύτερο από το επόμενο μεγαλύτερο κομμάτι του Άρη που έχει ανακτηθεί, ανέφερε ο οίκος δημοπρασιών.

Οι μετεωρίτες είναι τα υπολείμματα βράχου που απομένουν μετά τη διέλευση ενός αστεροειδούς ή κομήτη από την ατμόσφαιρα της Γης.

Ο οίκος δημοπρασιών Sotheby’s περιέγραψε τον μετεωρίτη, ένα κοκκινωπό καφέ πέτρωμα, ως «απίστευτα σπάνιο». Μόνο περίπου 400 μετεωρίτες από τον Άρη έχουν βρεθεί ποτέ στη Γη.

«Αυτό είναι το μεγαλύτερο κομμάτι του Άρη στον πλανήτη Γη. Οι πιθανότητες να φτάσει από εκεί εδώ είναι αστρονομικά μικρές», δήλωσε η Κασσάνδρα Χάτον, αντιπρόεδρος επιστήμης και φυσικής ιστορίας στον οίκο Sotheby’s, σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο.

«Θυμηθείτε ότι περίπου το 70% της επιφάνειας της Γης καλύπτεται από νερό. Είμαστε λοιπόν απίστευτα τυχεροί που αυτό προσγειώθηκε στην ξηρά αντί για τη μέση του ωκεανού όπου μπορέσαμε να το βρούμε».

