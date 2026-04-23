newspaper
Πέμπτη 23 Απριλίου 2026
weather-icon 13o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
23.04.2026 | 10:46
Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία: 17 τραυματίες, τέσσερις σε κρίσιμη κατάσταση
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Στενά του Ορμούζ: Έως έξι μήνες θα απαιτηθούν για την απομάκρυνση των ναρκών, εκτιμά το Πεντάγωνο
Κόσμος 23 Απριλίου 2026, 12:29

Στενά του Ορμούζ: Έως έξι μήνες θα απαιτηθούν για την απομάκρυνση των ναρκών, εκτιμά το Πεντάγωνο

Για μια «επικίνδυνη ζώνη» 1.400 τετραγωνικών χιλιομέτρων στα Στενά του Ορμούζ, όπου θα μπορούσαν να βρίσκονται νάρκες, έχουν προειδοποιήσει από τα μέσα Απριλίου οι Φρουροί της Επανάστασης

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η απομάκρυνση των ναρκών που έχει ποντίσει το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να χρειαστεί έξι μήνες, επιβαρύνοντας τις τιμές των υδρογονανθράκων σε παγκόσμια κλίμακα, εκτιμά το Πεντάγωνο σε διαβαθμισμένη παρουσίασή του στο αμερικανικό Κογκρέσο, αποκάλυψε την Τετάρτη η Washington Post.

Ορισμένες νάρκες ποντίστηκαν εξ αποστάσεως χάρη στην τεχνολογία GPS, περιπλέκοντας τον εντοπισμό τους

Η αμερικανική εφημερίδα επικαλέστηκε τρεις αξιωματούχους που δεν κατονόμασε, σύμφωνα με τους οποίους «οι κοινοβουλευτικοί ενημερώθηκαν ότι το Ιράν μπορεί να έχει βάλει 20 νάρκες ή περισσότερες στα Στενά του Ορμούζ και στη γύρω περιοχή».

Σύμφωνα με την παρουσίαση αξιωματούχου του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, «ορισμένες τις έβαλαν στο νερό εξ αποστάσεως χάρη στην τεχνολογία GPS», περιπλέκοντας τον εντοπισμό τους. Άλλες «ποντίστηκαν από τις ιρανικές δυνάμεις με τη βοήθεια μικρών σκαφών». Εκπρόσωπος του Πενταγώνου χαρακτήρισε «ανακριβείς» τις πληροφορίες της εφημερίδας.

Οι αξιόπιστες πληροφορίες γύρω από το ζήτημα της ναρκοθέτησης των Στενών – από τα οποία διέρχεται υπό φυσιολογικές συνθήκες το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που προορίζονται για τις διεθνείς αγορές – είναι όντως ελάχιστες. Για μια «επικίνδυνη ζώνη» 1.400 τετραγωνικών χιλιομέτρων, όπου θα μπορούσαν να βρίσκονται νάρκες, είχαν προειδοποιήσει οι Φρουροί της Επανάστασης στα μέσα Απριλίου.

Το Associated Press, που αναφέρεται επίσης στο θέμα επικαλούμενο σχετική πηγή, αναφέρει ότι η ενημέρωση των στελεχών του Πενταγώνου άφησε τους νομοθέτες με «περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις», καθώς τέθηκαν κρίσιμα ζητήματα σχετικά με το κόστος του πολέμου κατά του Ιράν, τη στρατηγική και τους στόχους των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς να δοθούν σαφείς απαντήσεις.

Μεταξύ των ερωτημάτων που παρέμειναν αναπάντητα ήταν και αυτά που αφορούν την επίθεση σε σχολείο στο Ιράν κατά την έναρξη της σύγκρουσης, η οποία στοίχισε τη ζωή σε περίπου 165 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους νεαρές μαθήτριες.

Νάρκες στο Ορμούζ: Επιφυλακτικοί οι πλοιοκτήτες

Την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη «με τη βοήθεια των ΗΠΑ, έχει ήδη απομακρύνει ή απομακρύνει όλες τις νάρκες θαλάσσης». Ωστόσο η πληροφορία αυτή δεν επιβεβαιώθηκε από την Ισλαμική Δημοκρατία. Οι πλοιοκτήτες παραμένουν από την πλευρά τους επιφυλακτικοί.

Ακόμα και στην περίπτωση που ξανανοίξουν επισήμως τα Στενά από την Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον, οι πλοιοκτήτες χρειάζονται διευκρινίσεις για τις διαδρομές που μπορούν να ακολουθηθούν και φοβούνται τις νάρκες αυτές, προειδοποίησε την περασμένη Παρασκευή ο Νιλς Χάουπτ, εκπρόσωπος του γερμανικού κολοσσού θαλάσσιων μεταφορών Hapag-Lloyd.

«Μη εμπόλεμες» χώρες έχουν δηλώσει, ως προς αυτό έτοιμες, για «μια ουδέτερη αποστολή» για την εγγύηση της ασφάλειας των Στενών του Ορμούζ.

Το πολύτιμο αυτό θαλάσσιο πέρασμα βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της σύγκρουσης που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν, προτού τεθεί σε ισχύ κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη στις 8 Απριλίου.

Ο Τραμπ δηλώνει ότι η συμφωνία συνάπτεται υπό τον όρο να ανοίξουν εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ, το Πακιστάν – που ενεργεί ως μεσολαβητής – αναφέρει ότι η συμφωνία περιλαμβάνει και τον Λίβανο, το Ιράν συμφωνεί, αλλά οι ΗΠΑ και το Ισραήλ αμφισβητούν αυτό το σημείο.

Σύμφωνα με την Τεχεράνη, τα πλοία οφείλουν πλέον να εξασφαλίσουν άδεια για να εξέλθουν ή να εισέλθουν στον Κόλπο μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενώ οι ΗΠΑ ανακοινώνουν στις 12 Απριλίου ότι μπλοκάρουν την πρόσβαση στα ιρανικά λιμάνια.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ομόλογα: Ο διπλός πονοκέφαλος για το χρέος – Η δύσκολη ισορροπία

Ομόλογα: Ο διπλός πονοκέφαλος για το χρέος – Η δύσκολη ισορροπία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
inStream - Ροή Ειδήσεων
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 23 Απριλίου 2026
Cookies