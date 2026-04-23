Η απομάκρυνση των ναρκών που έχει ποντίσει το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να χρειαστεί έξι μήνες, επιβαρύνοντας τις τιμές των υδρογονανθράκων σε παγκόσμια κλίμακα, εκτιμά το Πεντάγωνο σε διαβαθμισμένη παρουσίασή του στο αμερικανικό Κογκρέσο, αποκάλυψε την Τετάρτη η Washington Post.

Ορισμένες νάρκες ποντίστηκαν εξ αποστάσεως χάρη στην τεχνολογία GPS, περιπλέκοντας τον εντοπισμό τους

Η αμερικανική εφημερίδα επικαλέστηκε τρεις αξιωματούχους που δεν κατονόμασε, σύμφωνα με τους οποίους «οι κοινοβουλευτικοί ενημερώθηκαν ότι το Ιράν μπορεί να έχει βάλει 20 νάρκες ή περισσότερες στα Στενά του Ορμούζ και στη γύρω περιοχή».

Σύμφωνα με την παρουσίαση αξιωματούχου του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, «ορισμένες τις έβαλαν στο νερό εξ αποστάσεως χάρη στην τεχνολογία GPS», περιπλέκοντας τον εντοπισμό τους. Άλλες «ποντίστηκαν από τις ιρανικές δυνάμεις με τη βοήθεια μικρών σκαφών». Εκπρόσωπος του Πενταγώνου χαρακτήρισε «ανακριβείς» τις πληροφορίες της εφημερίδας.

Οι αξιόπιστες πληροφορίες γύρω από το ζήτημα της ναρκοθέτησης των Στενών – από τα οποία διέρχεται υπό φυσιολογικές συνθήκες το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που προορίζονται για τις διεθνείς αγορές – είναι όντως ελάχιστες. Για μια «επικίνδυνη ζώνη» 1.400 τετραγωνικών χιλιομέτρων, όπου θα μπορούσαν να βρίσκονται νάρκες, είχαν προειδοποιήσει οι Φρουροί της Επανάστασης στα μέσα Απριλίου.

Το Associated Press, που αναφέρεται επίσης στο θέμα επικαλούμενο σχετική πηγή, αναφέρει ότι η ενημέρωση των στελεχών του Πενταγώνου άφησε τους νομοθέτες με «περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις», καθώς τέθηκαν κρίσιμα ζητήματα σχετικά με το κόστος του πολέμου κατά του Ιράν, τη στρατηγική και τους στόχους των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς να δοθούν σαφείς απαντήσεις.

Μεταξύ των ερωτημάτων που παρέμειναν αναπάντητα ήταν και αυτά που αφορούν την επίθεση σε σχολείο στο Ιράν κατά την έναρξη της σύγκρουσης, η οποία στοίχισε τη ζωή σε περίπου 165 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους νεαρές μαθήτριες.

Νάρκες στο Ορμούζ: Επιφυλακτικοί οι πλοιοκτήτες

Την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη «με τη βοήθεια των ΗΠΑ, έχει ήδη απομακρύνει ή απομακρύνει όλες τις νάρκες θαλάσσης». Ωστόσο η πληροφορία αυτή δεν επιβεβαιώθηκε από την Ισλαμική Δημοκρατία. Οι πλοιοκτήτες παραμένουν από την πλευρά τους επιφυλακτικοί.

Ακόμα και στην περίπτωση που ξανανοίξουν επισήμως τα Στενά από την Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον, οι πλοιοκτήτες χρειάζονται διευκρινίσεις για τις διαδρομές που μπορούν να ακολουθηθούν και φοβούνται τις νάρκες αυτές, προειδοποίησε την περασμένη Παρασκευή ο Νιλς Χάουπτ, εκπρόσωπος του γερμανικού κολοσσού θαλάσσιων μεταφορών Hapag-Lloyd.

«Μη εμπόλεμες» χώρες έχουν δηλώσει, ως προς αυτό έτοιμες, για «μια ουδέτερη αποστολή» για την εγγύηση της ασφάλειας των Στενών του Ορμούζ.

Το πολύτιμο αυτό θαλάσσιο πέρασμα βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της σύγκρουσης που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν, προτού τεθεί σε ισχύ κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη στις 8 Απριλίου.

Ο Τραμπ δηλώνει ότι η συμφωνία συνάπτεται υπό τον όρο να ανοίξουν εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ, το Πακιστάν – που ενεργεί ως μεσολαβητής – αναφέρει ότι η συμφωνία περιλαμβάνει και τον Λίβανο, το Ιράν συμφωνεί, αλλά οι ΗΠΑ και το Ισραήλ αμφισβητούν αυτό το σημείο.

Σύμφωνα με την Τεχεράνη, τα πλοία οφείλουν πλέον να εξασφαλίσουν άδεια για να εξέλθουν ή να εισέλθουν στον Κόλπο μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενώ οι ΗΠΑ ανακοινώνουν στις 12 Απριλίου ότι μπλοκάρουν την πρόσβαση στα ιρανικά λιμάνια.