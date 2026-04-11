«Κερδίσαμε τον πόλεμο, ναι ή όχι» – 23χρονος “σβήνει” στο CNN 48χρονο Ρεπουμπλικάνο πολιτικό αναλυτή
Κόσμος 11 Απριλίου 2026, 07:00

«Κερδίσαμε τον πόλεμο, ναι ή όχι» – 23χρονος “σβήνει” στο CNN 48χρονο Ρεπουμπλικάνο πολιτικό αναλυτή

Ο μόλις 23 ετών σχολιαστής Άνταμ Μόκλερ δεν άφησε πολλά περιθώρια στον έμπειρο συνομιλητή του μπροστά σε εκατοντάδες χιλιάδες τηλεθεατές του CNN.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Red flags στις σχέσεις: 8 σιωπηλά σημάδια συναισθηματικής χειραγώγησης

Red flags στις σχέσεις: 8 σιωπηλά σημάδια συναισθηματικής χειραγώγησης

Spotlight

Όταν το 2006 ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους διόριζε τον Σκοτ Τζένιγκς αναπληρωτή διευθυντή σύμβουλο πολιτικών θεμάτων, ο Άνταμ Μόκλερ ήταν μόλις τριών ετών. Ο σημερινός πόλεμος στο Ιράν έφερε τους δύο άνδρες στο ίδιο τηλεοπτικό τραπέζι στο CNN και ο 23χρονος πλέον αναλυτής «στρίμωξε» τον 48χρονο πλέον έμπειρο Τζένιγκς, παρά το πολύ νεαρό της ηλικίας του.

Αρκετές μέρες πριν την κατάπαυση του πυρός της 8ης Απριλίου στον Πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, Τζένιγκς και Μόκλερ διασταύρωσαν τα ξίφη τους στην εκπομπή NewsNight του CNN.

Μιλώντας για τις εξελίξεις στον πόλεμο, ο υπερσυντηρητικός Τζένιγκς εξήγησε τι σημαίνει γι’ αυτόν νίκη για τις ΗΠΑ.

«Για μένα, αν βγεις από αυτό με ένα Ιράν που έχει αφοπλισθεί, όσον αφορά τους πυραύλους, όσον αφορά ένα επιθετικό ναυτικό, αν του αφαιρέσεις την ικανότητα να κατασκευάζει πυρηνικά όπλα και αφήσεις πίσω ένα υπόλειμμα που δεν είναι διατεθειμένο να υποστηρίζει την τρομοκρατία, αυτό είναι μια ξεκάθαρη νίκη για τις ΗΠΑ της Αμερικής».

Στη συνέχεια όμως, ο 23χρονος αντιτραμπικός αναλυτής δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη, αξιοποιώντας τη διατύπωση του Τζένιγκς.

«Λέει «αν αυτό συμβεί», που σημαίνει ότι διαφωνεί με τη δήλωση του Τραμπ ότι έχει ήδη συμβεί».

Αμέσως μετά αναφέρθηκε στη διεθνή συμμαχία που υποστήριξε ο Τζένιγκς για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι επικαλέστηκες διεθνή συμμαχία μόλις πριν από δύο λεπτά, όταν ο Τραμπ το δοκίμασε ήδη αυτό».

Υπενθύμισε ότι ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε στις αρχές Μαρτίου ότι συγκροτεί μια διεθνή συμμαχία πλοίων -δηλαδή χωρών- για να συνοδεύουν πλοία μέσω των Στενών του Ορμούζ. «Μάντεψε τι; Καμία χώρα δεν απάντησε, επειδή πέρασε τον τελευταίο χρόνο απειλώντας ότι θα εισβάλει στη Γροιλανδία» του είπε ο Μόκλερ.

«Συμφωνείς με τον Τραμπ, δεν είναι δύσκολη ερώτηση;»

Αμέσως μετά, ο 23χρονος ρώτησε ευθέως τον συνομίλητή του αν συμφωνεί ή όχι με τον Τραμπ ότι ο πόλεμος έχει κερδηθεί. «Συμφωνώ ότι έχουμε καταστρέψει τη στρατιωτική τους ισχύ» απάντησε ο Τζένιγκς.

Η απάντηση δεν κάλυψε τον Μόκλερ όμως: «Περίμενε, συμφωνείς ότι έχουμε κερδίσει; Εκείνος [Τραμπ] είπε ότι έχουμε κερδίσει. Ναι ή όχι; Δεν είναι δύσκολη ερώτηση».

«Αν θεωρείς ως προϋπόθεση της νίκης την καταστροφή των στρατιωτικών τους δυνατοτήτων, των πυραυλικών τους δυνατοτήτων…» ήταν η δεύτερη απάντηση το Τζένιγκς.

Αφού ο Μόκλερ αντέδρασε λέγοντας πως δεν έχουν καταστραφεί οι στρατιωτικές ιρανικές δυνατότητες συνέχισε: «Περίμενε, αν αυτό ισχύει, γιατί δεν είναι ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ αν ο στρατός τους έχει καταστραφεί;»

«Για να είμαστε προετοιμασμένοι για ό,τι ακολουθήσει» είπε ο Τζένιγκς. Υπενθυμίζεται ότι τη ίδια στιγμή οι ΗΠΑ έστειλαν την επίλεκτη 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία.

«Γιατί τα Στενά δεν είναι ανοιχτά αν έχουμε κερδίσει;» συνέχισε ο Μόκλερ, ρωτώντας αμέσως μετά τον Τζένιγκς στο πάνελ της εκπομπής του CNN, αν θα υποστήριζε την αποστολή αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων στο έδαφος για την ανάκτηση πυρηνικού υλικού.

«Λοιπόν, δεν μπορούμε να φύγουμε από αυτό [Ιράν], κατά τη γνώμη μου, χωρίς να μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο ότι δεν διαθέτουν εμπλουτισμένο ουράνιο σε επίπεδο και για σκοπό κατασκευής πυρηνικού όπλου» είπε ο Τζένιγκς.

Εκείνη τη στιγμή το ερώτημα έγινε πιο ξεκάθαρο προς τον Τζένιγκς από το πάνελ: «Θα υποστήριζες τη χρήση ειδικών δυνάμεων, ενδεχομένως παραστρατιωτικών δυνάμεων ή ακόμη και τακτικού στρατού για να πάνε να πάρουν πυρηνικό υλικό αν οι Ιρανοί δεν μας ήθελαν εκεί, ή είσαι επιφυλακτικός απέναντι σε αυτή την επιλογή;»

«Είμαι επιφυλακτικός. Φυσικά, κάθε φορά που βάζεις ανθρώπους σε κίνδυνο, πρέπει να είσαι διστακτικός. Αλλά υποθέτω ότι δεν είμαι -και κανείς μας εδώ δεν είναι- σε θέση να γνωρίζει ποια είναι η κατάσταση των συνομιλιών ανάμεσα σε εμάς και με ποιους μιλάμε στο Ιράν. Επίσης, τι σχεδιάζει να κάνει το Ισραήλ; Επίσης, τι ακούμε από τους εταίρους μας στα άλλα κράτη του Κόλπου; Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές μεταβλητές που ειλικρινά δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αρκετά ώστε να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση» κατέληξε.

Αυτά κερδίσαμε

Ο Μόκλερ υποστήριξε στην τηλεόραση του CNN πως όσα λέει ο Τραμπ δεν συνάδουν με όσα συμβαίνουν επί του πεδίου, και αυτό είναι το ανησυχητικό εδώ.

«Υπάρχουν δύο ξεχωριστές συζητήσεις που γίνονται όταν κάνουμε αυτές τις αντιπαραθέσεις» είπε. «Υπάρχει η συζήτηση που κάνετε εσείς, που είναι απλώς ό,τι λέει η κυβέρνηση κάθε δεδομένη μέρα. Τη μία μέρα έχουμε κερδίσει. Την επόμενη μέρα υπάρχουν διαπραγματεύσεις. Την επόμενη μέρα έχουμε κερδίσει ξανά».

Ωστόσο για τον ίδιο η πραγματική κατάσταση είναι η εξής: «Κινητοποιούμε χιλιάδες στρατιώτες προς τη Μέση Ανατολή. Ζητάμε 200 δισ. δολ. για αυτόν τον πόλεμο. Και δεν ξέρω, τι κερδίζουμε από όλα αυτά; Ο 86χρονος Χαμενεΐ αντικαταστάθηκε από τον 30 χρόνια νεότερο γιο του, που είναι πιο ριζοσπαστικός, πιο ακραίος, και εκκαθαρίζει τους μετριοπαθείς. Μπορεί κανείς να μου πει τι έχουμε κερδίσει από αυτό;».

Bruegel: Μπορεί ένα «διόδιο» στα Στενά του Ορμούζ να λύσει την πετρελαϊκή κρίση – Ποιος θα πληρώσει

Bruegel: Μπορεί ένα «διόδιο» στα Στενά του Ορμούζ να λύσει την πετρελαϊκή κρίση – Ποιος θα πληρώσει

Vita.gr
Red flags στις σχέσεις: 8 σιωπηλά σημάδια συναισθηματικής χειραγώγησης

Red flags στις σχέσεις: 8 σιωπηλά σημάδια συναισθηματικής χειραγώγησης

Wall Street
Wall Street: Δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα ανόδου εν μέσω εύθραυστης εκεχειρίας

Wall Street: Δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα ανόδου εν μέσω εύθραυστης εκεχειρίας

Η επιτυχία στην Βενεζουέλα έκανε τον Τραμπ ακόμα πιο αλαζόνα – Και τώρα, πληρώνει το τίμημα στο Ιράν
Μετά η Κούβα; 11.04.26

Η επιτυχία στην Βενεζουέλα έκανε τον Τραμπ ακόμα πιο αλαζόνα – Και τώρα, πληρώνει το τίμημα στο Ιράν

Ο Τζον Φίλι λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν «μεθυσμένος από τη νίκη» της σύλληψης του Μαδούρο και ότι ενδέχεται να επαναλάβει το ίδιο λάθος στην Κούβα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αμπντουλάχ Γκιουλ: Να αποσύρουμε από κοινού 12 μίλια και casus belli
Συνέντευξη 11.04.26

«Να αποσύρουμε από κοινού 12 μίλια και casus belli» - Αμπντουλάχ Γκιουλ γαι

Τι λέει για Αιγαίο, Ιράν και Κυπριακό ο πρώην πρόεδρος της Τουρκίας - «Οι αμοιβαίες επισκέψεις και οι θετικές δηλώσεις των ηγετών της Τουρκίας και της Ελλάδας αποτελούν αναγκαιότητα καλής γειτονίας»

Μαρία Βασιλείου
Δυτική Οχθη: Ανησυχούν οι Παλαιστίνιοι για την έγκριση ανοικοδόμησης άλλων 34 οικισμών από το Ισραήλ
«Είμαστε τελειωμένοι» 11.04.26

Ανησυχία Παλαιστινίων για τους νέους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Οχθη

Το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ αποφάσισε κρυφά να ανοικοδομηθούν 34 νέοι οικισμοί στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, προκαλώντας ανησυχία στους Παλαιστινίους καθώς «δεν θα μας μείνει ούτε χωράφι».

Σύνταξη
Λίβανος: «Ερευνα σε βάθος» απαιτεί η Ινδονησία για τον θάνατο 3 κυανοκράνων της
Λίβανος 11.04.26

Ερευνα σε βάθος απαιτεί η Ινδονησία για τον θάνατο των κυανοκράνων της

«Η ασφάλεια των κυανοκράνων του ΟΗΕ είναι αδιαπραγμάτευτη», τονίζει η Ινδονησία στο ΣΑ του ΟΗΕ, απαιτώντας να διεξαχθεί έρευνα σε βάθος για τον θάνατο τριών κυανοκράνων της στον Λίβανο.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Ουκρανικές δυνάμεις κατέρριψαν ιρανικά drones σε «αρκετές» χώρες, δηλώνει ο Ζελένσκι
Βολοντίμιρ Ζελένσκι 11.04.26

Ουκρανικές δυνάμεις καταρρίπτουν ιρανικά drones στη Μέση Ανατολή

«Καταρρίφθηκαν Shahed», δήλωσε ο Ζελένσκι, αναφερόμενος στα drones ιρανικού σχεδιασμού, τα οποία εξουδετέρωσαν ουκρανικές δυνάμεις σε αρκετές χώρες, σύμφωνα με τον ίδιο, της Μέσης Ανατολής.

Σύνταξη
Haaretz: Για να κηρύξει νίκη ο Νετανιάχου, πρέπει να διαπραγματευτεί με ειλικρίνεια με τον Λίβανο
Μέση Ανατολή 10.04.26

Haaretz: Για να κηρύξει νίκη ο Νετανιάχου, πρέπει να διαπραγματευτεί με ειλικρίνεια με τον Λίβανο

Πρέπει να ελπίζουμε ότι ο Νετανιάχου δεν μιλά για διαπραγματεύσεις απλώς για να εκπληρώσει μια υποχρέωση, ενώ ταυτόχρονα ενεργεί για να σαμποτάρει την κατάπαυση του πυρός, σημειώνει η Haaretz.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο Τραμπ ακύρωσε ό,τι ονειρεύεται κάθε λογικός πρόεδρος: Καλούς πράκτορες και ακριβείς πληροφορίες για το Ιράν
Ήξερε τα πάντα 10.04.26

Ο Τραμπ ακύρωσε ό,τι ονειρεύεται κάθε λογικός πρόεδρος: Καλούς πράκτορες και ακριβείς πληροφορίες για το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεχόταν εκθέσεις και πληροφορίες για το στρατιωτικό δυναμικό του Ιράν και στη συνέχεια τις διαστρέβλωνε. Οι πράκτορες των πιο ακριβοπληρωμένων μυστικών υπηρεσιών μάταια δούλευαν

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στενά του Ορμούζ: Αργή και αβέβαιη η επανεκκίνηση
Εύθραυστη εκεχειρία 11.04.26

Αργή και αβέβαιη η επανεκκίνηση της λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ

Το χρονικό περιθώριο των δύο εβδομάδων δεν θα είναι αρκετό για να επιστρέψει η αγορά στην κανονικότητα - Γεωπολιτικοί κίνδυνοι και περιορισμοί τα μεγάλα αγκάθια

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Η επιτυχία στην Βενεζουέλα έκανε τον Τραμπ ακόμα πιο αλαζόνα – Και τώρα, πληρώνει το τίμημα στο Ιράν
Μετά η Κούβα; 11.04.26

Η επιτυχία στην Βενεζουέλα έκανε τον Τραμπ ακόμα πιο αλαζόνα – Και τώρα, πληρώνει το τίμημα στο Ιράν

Ο Τζον Φίλι λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν «μεθυσμένος από τη νίκη» της σύλληψης του Μαδούρο και ότι ενδέχεται να επαναλάβει το ίδιο λάθος στην Κούβα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αμπντουλάχ Γκιουλ: Να αποσύρουμε από κοινού 12 μίλια και casus belli
Συνέντευξη 11.04.26

«Να αποσύρουμε από κοινού 12 μίλια και casus belli» - Αμπντουλάχ Γκιουλ γαι

Τι λέει για Αιγαίο, Ιράν και Κυπριακό ο πρώην πρόεδρος της Τουρκίας - «Οι αμοιβαίες επισκέψεις και οι θετικές δηλώσεις των ηγετών της Τουρκίας και της Ελλάδας αποτελούν αναγκαιότητα καλής γειτονίας»

Μαρία Βασιλείου
Δυτική Οχθη: Ανησυχούν οι Παλαιστίνιοι για την έγκριση ανοικοδόμησης άλλων 34 οικισμών από το Ισραήλ
«Είμαστε τελειωμένοι» 11.04.26

Ανησυχία Παλαιστινίων για τους νέους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Οχθη

Το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ αποφάσισε κρυφά να ανοικοδομηθούν 34 νέοι οικισμοί στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, προκαλώντας ανησυχία στους Παλαιστινίους καθώς «δεν θα μας μείνει ούτε χωράφι».

Σύνταξη
Λίβανος: «Ερευνα σε βάθος» απαιτεί η Ινδονησία για τον θάνατο 3 κυανοκράνων της
Λίβανος 11.04.26

Ερευνα σε βάθος απαιτεί η Ινδονησία για τον θάνατο των κυανοκράνων της

«Η ασφάλεια των κυανοκράνων του ΟΗΕ είναι αδιαπραγμάτευτη», τονίζει η Ινδονησία στο ΣΑ του ΟΗΕ, απαιτώντας να διεξαχθεί έρευνα σε βάθος για τον θάνατο τριών κυανοκράνων της στον Λίβανο.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Ουκρανικές δυνάμεις κατέρριψαν ιρανικά drones σε «αρκετές» χώρες, δηλώνει ο Ζελένσκι
Βολοντίμιρ Ζελένσκι 11.04.26

Ουκρανικές δυνάμεις καταρρίπτουν ιρανικά drones στη Μέση Ανατολή

«Καταρρίφθηκαν Shahed», δήλωσε ο Ζελένσκι, αναφερόμενος στα drones ιρανικού σχεδιασμού, τα οποία εξουδετέρωσαν ουκρανικές δυνάμεις σε αρκετές χώρες, σύμφωνα με τον ίδιο, της Μέσης Ανατολής.

Σύνταξη
Γουέστ Χαμ – Γουλβς 4-0: Δύο γκολ ο Μαυροπάνος, βήμα σωτηρίας για τα «σφυριά» (vid)
Ποδόσφαιρο 11.04.26

Γουέστ Χαμ – Γουλβς 4-0: Δύο γκολ ο Μαυροπάνος, βήμα σωτηρίας για τα «σφυριά» (vid)

Με τον Ντίνο Μαυροπάνο να σκοράρει δύο φορές, η Γουέστ Χαμ επικράτησε 4-0 της ουραγού και καταδικασμένης Γουλβς και πήρε βαθιά ανάσα στην προσπάθεια που κάνει να εξασφαλίσει την παραμονή της.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Βάρη: Επεισοδιακή καταδίωξη διαρρηκτών με πυροβολισμούς – Αναζητούνται τρεις δράστες
Ελλάδα 11.04.26

Βάρη: Επεισοδιακή καταδίωξη διαρρηκτών με πυροβολισμούς – Αναζητούνται τρεις δράστες

Οι δράστες έκαναν διάρρηξη σε σπίτι στη Βάρη - Για να διαφύγουν επιχείρησαν να εμβολίσουν με το όχημά τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και αυτοί απάντησαν πυροβολώντας τρεις φορές στα λάστιχα

Σύνταξη
Παρτιζάν: Συγκινητικές στιγμές με τη Ζαλγκίρις, στο «αντίο» του Ντούσαν Βουγιόσεβιτς (vid+pics)
Μπάσκετ 10.04.26

Παρτιζάν: Συγκινητικές στιγμές στο «αντίο» του Ντούσαν Βουγιόσεβιτς (vid+pics)

Ανατριχιαστικές στιγμές στη «Μπεογκράτσκα Αρένα» το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, καθώς η Παρτιζάν αποχαιρέτησε τον θρυλικό προπονητή Ντούσαν Βουγιόσεβιτς πριν το τζάμπολ με τη Ζαλγκίρις.

Σύνταξη
Ο Άνγκους Κλάουντ θα αποτελούσε τη ραχοκοκαλιά του «Euphoria»
2023. 10.04.26

Ο Άνγκους Κλάουντ θα αποτελούσε τη ραχοκοκαλιά του «Euphoria» - Ο θάνατος του, άλλαξε τα πάντα

«Ο Άνγκους ήταν η ραχοκοκαλιά αυτής της σεζόν. Συνηθίζαμε να μιλάμε γι' αυτό, επειδή ήθελα να μείνει καθαρός», δήλωσε ο Σαμ Λέβινστον, αναφερόμενος στον εκλιπόντα ηθοποιό του «Euphoria».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

