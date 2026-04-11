«Κερδίσαμε τον πόλεμο, ναι ή όχι» – 23χρονος “σβήνει” στο CNN 48χρονο Ρεπουμπλικάνο πολιτικό αναλυτή

Όταν το 2006 ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους διόριζε τον Σκοτ Τζένιγκς αναπληρωτή διευθυντή σύμβουλο πολιτικών θεμάτων, ο Άνταμ Μόκλερ ήταν μόλις τριών ετών. Ο σημερινός πόλεμος στο Ιράν έφερε τους δύο άνδρες στο ίδιο τηλεοπτικό τραπέζι στο CNN και ο 23χρονος πλέον αναλυτής «στρίμωξε» τον 48χρονο πλέον έμπειρο Τζένιγκς, παρά το πολύ νεαρό της ηλικίας του.

Αρκετές μέρες πριν την κατάπαυση του πυρός της 8ης Απριλίου στον Πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, Τζένιγκς και Μόκλερ διασταύρωσαν τα ξίφη τους στην εκπομπή NewsNight του CNN.

Μιλώντας για τις εξελίξεις στον πόλεμο, ο υπερσυντηρητικός Τζένιγκς εξήγησε τι σημαίνει γι’ αυτόν νίκη για τις ΗΠΑ.

«Για μένα, αν βγεις από αυτό με ένα Ιράν που έχει αφοπλισθεί, όσον αφορά τους πυραύλους, όσον αφορά ένα επιθετικό ναυτικό, αν του αφαιρέσεις την ικανότητα να κατασκευάζει πυρηνικά όπλα και αφήσεις πίσω ένα υπόλειμμα που δεν είναι διατεθειμένο να υποστηρίζει την τρομοκρατία, αυτό είναι μια ξεκάθαρη νίκη για τις ΗΠΑ της Αμερικής».

Στη συνέχεια όμως, ο 23χρονος αντιτραμπικός αναλυτής δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη, αξιοποιώντας τη διατύπωση του Τζένιγκς.

«Λέει «αν αυτό συμβεί», που σημαίνει ότι διαφωνεί με τη δήλωση του Τραμπ ότι έχει ήδη συμβεί».

Αμέσως μετά αναφέρθηκε στη διεθνή συμμαχία που υποστήριξε ο Τζένιγκς για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι επικαλέστηκες διεθνή συμμαχία μόλις πριν από δύο λεπτά, όταν ο Τραμπ το δοκίμασε ήδη αυτό».

Υπενθύμισε ότι ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε στις αρχές Μαρτίου ότι συγκροτεί μια διεθνή συμμαχία πλοίων -δηλαδή χωρών- για να συνοδεύουν πλοία μέσω των Στενών του Ορμούζ. «Μάντεψε τι; Καμία χώρα δεν απάντησε, επειδή πέρασε τον τελευταίο χρόνο απειλώντας ότι θα εισβάλει στη Γροιλανδία» του είπε ο Μόκλερ.

«Συμφωνείς με τον Τραμπ, δεν είναι δύσκολη ερώτηση;»

Αμέσως μετά, ο 23χρονος ρώτησε ευθέως τον συνομίλητή του αν συμφωνεί ή όχι με τον Τραμπ ότι ο πόλεμος έχει κερδηθεί. «Συμφωνώ ότι έχουμε καταστρέψει τη στρατιωτική τους ισχύ» απάντησε ο Τζένιγκς.

Η απάντηση δεν κάλυψε τον Μόκλερ όμως: «Περίμενε, συμφωνείς ότι έχουμε κερδίσει; Εκείνος [Τραμπ] είπε ότι έχουμε κερδίσει. Ναι ή όχι; Δεν είναι δύσκολη ερώτηση».

«Αν θεωρείς ως προϋπόθεση της νίκης την καταστροφή των στρατιωτικών τους δυνατοτήτων, των πυραυλικών τους δυνατοτήτων…» ήταν η δεύτερη απάντηση το Τζένιγκς.

Αφού ο Μόκλερ αντέδρασε λέγοντας πως δεν έχουν καταστραφεί οι στρατιωτικές ιρανικές δυνατότητες συνέχισε: «Περίμενε, αν αυτό ισχύει, γιατί δεν είναι ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ αν ο στρατός τους έχει καταστραφεί;»

«Για να είμαστε προετοιμασμένοι για ό,τι ακολουθήσει» είπε ο Τζένιγκς. Υπενθυμίζεται ότι τη ίδια στιγμή οι ΗΠΑ έστειλαν την επίλεκτη 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία.

«Γιατί τα Στενά δεν είναι ανοιχτά αν έχουμε κερδίσει;» συνέχισε ο Μόκλερ, ρωτώντας αμέσως μετά τον Τζένιγκς στο πάνελ της εκπομπής του CNN, αν θα υποστήριζε την αποστολή αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων στο έδαφος για την ανάκτηση πυρηνικού υλικού.

«Λοιπόν, δεν μπορούμε να φύγουμε από αυτό [Ιράν], κατά τη γνώμη μου, χωρίς να μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο ότι δεν διαθέτουν εμπλουτισμένο ουράνιο σε επίπεδο και για σκοπό κατασκευής πυρηνικού όπλου» είπε ο Τζένιγκς.

Εκείνη τη στιγμή το ερώτημα έγινε πιο ξεκάθαρο προς τον Τζένιγκς από το πάνελ: «Θα υποστήριζες τη χρήση ειδικών δυνάμεων, ενδεχομένως παραστρατιωτικών δυνάμεων ή ακόμη και τακτικού στρατού για να πάνε να πάρουν πυρηνικό υλικό αν οι Ιρανοί δεν μας ήθελαν εκεί, ή είσαι επιφυλακτικός απέναντι σε αυτή την επιλογή;»

«Είμαι επιφυλακτικός. Φυσικά, κάθε φορά που βάζεις ανθρώπους σε κίνδυνο, πρέπει να είσαι διστακτικός. Αλλά υποθέτω ότι δεν είμαι -και κανείς μας εδώ δεν είναι- σε θέση να γνωρίζει ποια είναι η κατάσταση των συνομιλιών ανάμεσα σε εμάς και με ποιους μιλάμε στο Ιράν. Επίσης, τι σχεδιάζει να κάνει το Ισραήλ; Επίσης, τι ακούμε από τους εταίρους μας στα άλλα κράτη του Κόλπου; Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές μεταβλητές που ειλικρινά δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αρκετά ώστε να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση» κατέληξε.

Αυτά κερδίσαμε

Ο Μόκλερ υποστήριξε στην τηλεόραση του CNN πως όσα λέει ο Τραμπ δεν συνάδουν με όσα συμβαίνουν επί του πεδίου, και αυτό είναι το ανησυχητικό εδώ.

«Υπάρχουν δύο ξεχωριστές συζητήσεις που γίνονται όταν κάνουμε αυτές τις αντιπαραθέσεις» είπε. «Υπάρχει η συζήτηση που κάνετε εσείς, που είναι απλώς ό,τι λέει η κυβέρνηση κάθε δεδομένη μέρα. Τη μία μέρα έχουμε κερδίσει. Την επόμενη μέρα υπάρχουν διαπραγματεύσεις. Την επόμενη μέρα έχουμε κερδίσει ξανά».

Ωστόσο για τον ίδιο η πραγματική κατάσταση είναι η εξής: «Κινητοποιούμε χιλιάδες στρατιώτες προς τη Μέση Ανατολή. Ζητάμε 200 δισ. δολ. για αυτόν τον πόλεμο. Και δεν ξέρω, τι κερδίζουμε από όλα αυτά; Ο 86χρονος Χαμενεΐ αντικαταστάθηκε από τον 30 χρόνια νεότερο γιο του, που είναι πιο ριζοσπαστικός, πιο ακραίος, και εκκαθαρίζει τους μετριοπαθείς. Μπορεί κανείς να μου πει τι έχουμε κερδίσει από αυτό;».