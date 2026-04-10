Washington Post: Οι ΗΠΑ θα ζητήσουν από το Ιράν να απελευθερώσει τους κρατούμενους Αμερικανούς

Η Washington Post μεταδίδει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ζητήσουν από το Ιράν να απελευθερώσει τους κρατούμενους Αμερικανούς υπηκόους κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

«Άτομα που είναι ενήμερα για τα σχέδια της κυβέρνησης αποκάλυψαν το επικείμενο αίτημα, το οποίο δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως, υπό τον όρο της ανωνυμίας, προκειμένου να περιγράψουν ευαίσθητα διπλωματικά ζητήματα», σημειώνει η αμερικανική εφημερίδα.

Ο Κίραν Ράμσεϊ της Global Reach, μίας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που επικεντρώνεται στην εξασφάλιση της απελευθέρωσης Αμερικανών ομήρων και αδικαιολόγητα κρατουμένων, δήλωσε στην Washington Post ότι η απελευθέρωση Αμερικανών πολιτών από το Ιράν θα ήταν ένας «απλός και χωρίς απώλειες τρόπος για να βγούμε από τις τρέχουσες εχθροπραξίες».

Ωστόσο, το αίτημα για την απελευθέρωση των Αμερικανών μπορεί να καθυστερήσει εάν οι συνομιλίες μεταξύ της ομάδας του προέδρου ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του Ιράν αποδειχθούν δύσκολες, σύμφωνα με άτομα που ενημερώθηκαν για τα σχέδια.

Οι συνήγοροι των κρατουμένων Αμερικανών – πιστεύεται ότι είναι τουλάχιστον έξι υπό κράτηση στο Ιράν – λένε ότι ελπίζουν πως, αν και είναι πιθανό αυτοί οι πολίτες να ελήφθησαν από το Ιράν για να χρησιμοποιηθούν ως μοχλός σε μελλοντικές συνομιλίες με την Ουάσινγκτον, θα ελευθερωθούν ως χειρονομία καλής θέλησης από την Τεχεράνη.

Ο Λευκός Οίκος, ο οποίος συντονίζει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Τεχεράνη, αρνήθηκε να σχολιάσει. «Αυτές είναι συνεχείς συζητήσεις και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα διαπραγματευτούν μέσω του Τύπου», απάντησε στην Washington Post η εκπρόσωπος, Άννα Κέλι, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.

Σε μια δήλωση που καταγγέλλει τη «μακρά και επαίσχυντη ιστορία της Τεχεράνης να κρατά άδικα Αμερικανούς υπηκόους και άλλους ξένους πολίτες», το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ κάλεσε το Ιράν «να απελευθερώσει αμέσως όλους τους Αμερικανούς» που κρατούνται εκεί.