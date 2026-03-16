Σημαντική είδηση:
16.03.2026 | 12:29
Σε απεργία διαρκείας οι οδηγοί ταξί σε όλη τη χώρα από την Τρίτη 17 Μαρτίου
ΟΗΕ: Η ισραηλινή επιδρομή σε φυλακή του Ιράν τον Ιούνιο ήταν έγκλημα πολέμου
Κόσμος 16 Μαρτίου 2026, 17:16

ΟΗΕ: Η ισραηλινή επιδρομή σε φυλακή του Ιράν τον Ιούνιο ήταν έγκλημα πολέμου

Έκθεση του ΟΗΕ αναφέρεται σε ισραηλινή επιδρομή σε φυλακή του Ιράν, στη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών των Ιούνιου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 70 άνθρωποι, κυρίως πολιτικοί κρατούμενοι.

Η επικεφαλής Ερευνών του ΟΗΕ δήλωσε ότι η ισραηλινή αεροπορική επιδρομή τον περασμένο Ιούνιο, στη φυλακή Εβίν στο Ιράν, συνιστούσε έγκλημα πολέμου. Επίσης, προειδοποίησε για τον κίνδυνο περαιτέρω καταστολής εντός της χώρας, μετά την έναρξη του πολέμου από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ εναντίον της Τεχεράνης. Ως έγκλημα πολέμου είχε καταγγείλει την επίθεση και η Διεθνής Αμνηστία.

Στη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών, που πραγματοποίησε το Ισραήλ εναντίον του Ιράν τον περασμένο Ιούνιο, με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, επλήγη και η φυλακή Εβίν της Τεχεράνης. Στη φυλακή αυτή κρατούνται κατά κύριο λόγο πολιτικοί κρατούμενοι. Κατά την ισραηλινή επιδρομή σκοτώθηκαν 70 άνθρωποι, σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές.

Η φυλακή Εβίν έχει επίσης υποστεί ζημιές και στις τελευταίες αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Το γεγονός αυτό προκαλεί σοβαρή ανησυχία για τους κρατούμενους. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και ένα ζευγάρι από τη Βρετανία, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

«Έγκλημα πολέμου»

Η Σάρα Χοσάιν, πρόεδρος της Ανεξάρτητης Διεθνούς Αποστολής Διερεύνησης Γεγονότων για το Ιράν, δήλωσε στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ: «Βρήκαμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι, πραγματοποιώντας τις αεροπορικές επιδρομές στη φυλακή Εβίν, το Ισραήλ διέπραξε το έγκλημα πολέμου της εκ προθέσεως διεύθυνσης επιθέσεων εναντίον πολιτικού στόχου». Σύμφωνα με τη Σάρα Χοσάιν, οι νεκροί ήταν 80, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί.

Η έκθεση βασίζεται σε συνεντεύξεις με θύματα και μάρτυρες, δορυφορικές εικόνες και άλλα έγγραφα.

Το Ισραήλ έχει αποχωρήσει από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και έχει αφήσει τη θέση του κενή. Προς το παρόν, δεν έχει υπάρξει κανένα σχόλιο, παρά τα αιτήματα από το Reuters.

Ανησυχία και προειδοποιήσεις

Η Σάρα Χοσάιν καταδίκασε τους αυξανόμενους θανάτους αμάχων στο Ιράν και εξέφρασε ανησυχίες ότι η τρέχουσα εκστρατεία βομβαρδισμών θα μπορούσε να οδηγήσει το Ιράν σε ακόμη πιο σκληρή καταστολή των διαφωνούντων, επισημαίνοντας την αύξηση των εκτελέσεων μετά τις επιθέσεις του περασμένου έτους.

«Το βασικό μάθημα που αντλούμε από τις έρευνές μας σε αυτό το πλαίσιο είναι σαφές: η εξωτερική στρατιωτική δράση δεν παρέχει λογοδοσία ούτε φέρνει ουσιαστική αλλαγή. Αντίθετα, απειλεί να εντείνει την εγχώρια καταστολή…», δήλωσε.

Η Μάι Σάτο, διορισμένη από τον ΟΗΕ εμπειρογνώμονας δικαιωμάτων για το Ιράν, εξέφρασε επίσης ανησυχία για τους κρατούμενους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια μαζικών διαμαρτυριών τον Ιανουάριο. Οι οικογένειες δεν μπόρεσαν να επικοινωνήσουν με συγγενείς και τα τρόφιμα και τα φάρμακα είναι ολοένα και πιο ελλιπή στις φυλακές, είπε.

Ο πρέσβης του Ιράν, Αλί Μπαχρέινι, ζήτησε την καταδίκη των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων, οι οποίες, όπως είπε, έχουν σκοτώσει περισσότερους από 1.300 ανθρώπους στο Ιράν.

ΗΠΑ: Επιτρέπουμε στα ιρανικά τάνκερ να διέρχονται από το Ορμούζ, για να διατηρηθεί η προσφορά πετρελαίου
Πόλεμος στο Ιράν 16.03.26

ΗΠΑ: Επιτρέπουμε στα ιρανικά τάνκερ να διέρχονται από το Ορμούζ, για να διατηρηθεί η προσφορά πετρελαίου

Ο υπουργός Οικονομικών, Μπέσεντ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ επιτρέπουν στα ιρανικά πετρελαιοφόρα να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ. Ο λόγος είναι ότι έτσι συμβάλλουν στη διατήρηση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Χάρτης του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου με το Ιράν: Ποιες περιοχές έχουν χτυπηθεί;
Μέση Ανατολή 16.03.26

Χάρτης του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου με το Ιράν: Ποιες περιοχές έχουν χτυπηθεί;

Μία αναλυτική καταγραφή, ημέρα προς ημέρα, χιλιάδων επιθέσεων, που απεικονίζει τους στόχους που χτυπήθηκαν στο Ιράν, το Ισραήλ και τη γύρω περιοχή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιράν: Η «παγίδα κλιμάκωσης» του Τραμπ – Λέει ότι νίκησε αλλά ζητά βοήθεια από φίλους και εχθρούς
Άκαρπες προσπάθειες 16.03.26

Ο Τραμπ κινδυνεύει να πιαστεί σε «παγίδα κλιμάκωσης» στο Ιράν - Λέει ότι νίκησε αλλά απειλεί φίλους και εχθρούς για στήριξη

Δεν βρίσκει ανταπόκριση το αίτημα Τραμπ σε συμμάχους και μη για αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ - Η ανακήρυξη νίκης γίνεται όλο και πιο δύσκολη και η κλιμάκωση μπορεί να φέρει χάος

Φύλλια Πολίτη
Μεγάλη Βρετανία: Νέο ηχηρό «όχι» του Κιρ Στάρμερ σε διευρυμένο πόλεμο με το Ιράν
Μέση Ανατολή 16.03.26

Νέο ηχηρό «όχι» του Κιρ Στάρμερ σε διευρυμένο πόλεμο με το Ιράν

Η Μεγάλη Βρετανία θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την άμυνα της χώρας και των συμμάχων της, ωστόσο «δεν θα συρθεί σε έναν ευρύτερο πόλεμο», υπογράμμισε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ

Ο Νικολά Σαρκοζί ξαναβρίσκεται στο εδώλιο σε νέα δίκη για την υπόθεση διαφθοράς
Σχέσεις με Λιβύη 16.03.26

Ο Νικολά Σαρκοζί ξαναβρίσκεται στο εδώλιο σε νέα δίκη για την υπόθεση διαφθοράς

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος φυλακίστηκε πέρυσι για εγκληματική συνωμοσία, θα δικαστεί στο Εφετείο του Παρισιού για τέσσερις κατηγορίες

Έφυγε από τη ζωή ο Ολλανδός εθελοντής της Λέσβου που δικάστηκε για την ανθρωπιά του
Ελλάδα 16.03.26

Έφυγε από τη ζωή ο Ολλανδός εθελοντής της Λέσβου που δικάστηκε για την ανθρωπιά του

Ο Πίτερ Βίτενμπεργκ ήταν ένας από τους εθελοντές που δικάστηκαν για ανθρωπιστική βοήθεια σε πρόσφυγες, σε μια υπόθεση που έμεινε γνωστή διεθνώς ως η δίκη των «24 της Λέσβου»

Βρετανία: «Όχι» Στάρμερ σε Τραμπ για την αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
Διστακτική και η Βρετανία 16.03.26

«Όχι» Στάρμερ σε Τραμπ για την αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

Η Βρετανία προτίθεται να συνδράμει με drones εντοπισμού ναρκών και αναχαίτισης πυραύλων στο πλαίσιο της διεθνούς προσπάθειας για την απελευθέρωση της ναυτιλίας στη διαδρομή

ΕΕ για Στενά του Ορμούζ: Οι υπουργοί της Ένωσης εξετάζουν το ενδεχόμενο επέκτασης της επιχείρησης «Ασπίδες»
Κάγια Κάλας 16.03.26

Οι υπουργοί της ΕΕ εξετάζουν το ενδεχόμενο επέκτασης της επιχείρησης «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ

Η Κάγια Κάλας δήλωσε ότι το θέμα θα συζητηθεί σήμερα στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες - Η δύναμη «Ασπίδες» είναι ανεπτυγμένη στην Ερυθρά Θάλασσα

Γιατί η πρόσβαση στην αντισύλληψη παραμένει άνιση στην Ευρώπη
Κόσμος 16.03.26

Γιατί η πρόσβαση στην αντισύλληψη παραμένει άνιση στην Ευρώπη

Παρόλο που η πρόσβαση σε αποτελεσματικά και οικονομικά προσιτά αντισυλληπτικά παραμένει άνιση σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι ειδικοί εκτιμούν ότι παρατηρείται γενική βελτίωση στην ήπειρο.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τροχαία: Συνελήφθησαν 15 οδηγοί και αφαιρέθηκε το δίπλωμα σε άλλους 1.010 – 4.970 παραβάσεις το τετραήμερο στην Αττική
Ελλάδα 16.03.26

Τροχαία: Συνελήφθησαν 15 οδηγοί και αφαιρέθηκε το δίπλωμα σε άλλους 1.010 – 4.970 παραβάσεις το τετραήμερο στην Αττική

Ειδική εξόρμηση πραγματοποίησε η Τροχαία στην Αττική από το βράδυ της Πέμπτης μέχρι σήμερα το πρωί διενεργώντας περισσότερους από 25.600 ελέγχους σε κεντρικούς οδικούς άξονες

Τσουκαλάς: Ακατανόητη η σπουδή Π. Μαρινάκη να θεωρεί κλεισμένη υπόθεση τις υποκλοπές
ΠΑΣΟΚ 16.03.26

Τσουκαλάς: Ακατανόητη η σπουδή Π. Μαρινάκη να θεωρεί κλεισμένη υπόθεση τις υποκλοπές

«Η κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη και δεν θα αποφύγει τη λογοδοσία για το παρακράτος που έστησε», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ απαντώντας στον κυβερνητικό εκπρόσωπο

ΗΠΑ: Επιτρέπουμε στα ιρανικά τάνκερ να διέρχονται από το Ορμούζ, για να διατηρηθεί η προσφορά πετρελαίου
Πόλεμος στο Ιράν 16.03.26

ΗΠΑ: Επιτρέπουμε στα ιρανικά τάνκερ να διέρχονται από το Ορμούζ, για να διατηρηθεί η προσφορά πετρελαίου

Ο υπουργός Οικονομικών, Μπέσεντ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ επιτρέπουν στα ιρανικά πετρελαιοφόρα να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ. Ο λόγος είναι ότι έτσι συμβάλλουν στη διατήρηση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Ο 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ που έχασε τη ζωή του στην Καλαμαριά κρατούσε πανό για τον Άλκη ως μαθητής
Ως μαθητής 16.03.26

Ο 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ που έχασε τη ζωή του στην Καλαμαριά κρατούσε πανό για τον Άλκη

Ανάρτηση που συγκλονίζει από καθηγητή στο σχολείο στο οποίο φοιτούσε ο 20χρονος φίλος του ΠΑΟΚ που έχασε τη ζωή του πριν από λίγες ημέρες στο περιστατικό της Καλαμαριάς.

Ο Πολ Τόμας Άντερσον κερδίζει επιτέλους Όσκαρ μετά από 11 ήττες
Ήταν δίκαιο και... 16.03.26

Ο Πολ Τόμας Άντερσον κερδίζει επιτέλους Όσκαρ μετά από 11 ήττες

«Μας κάνετε να δουλεύουμε σκληρά για να κερδίσουμε ένα τέτοιο βραβείο», είπε ο Πολ Τόμας Άντερσον κατά τη διάρκεια της απονομής του Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το τέλος του μικρομάγαζου; Σβήνουν τα περίπτερα – Σε κίνδυνο φούρνοι, καφέ, ταβέρνες της γειτονιάς
Φθήνουσα πορεία 16.03.26

Το τέλος του μικρομάγαζου; Σβήνουν τα περίπτερα – Σε κίνδυνο φούρνοι, καφέ, ταβέρνες της γειτονιάς

Κάποτε ο ύμνος του περιπτέρου ήταν το «Ένα λεπτό περιπτερά» του Διονυσίου. Σήμερα, φούρνοι, περίπτερα, μικρομάγαζα τραγουδάνε το μεταπολεμικό σουξέ του Σουγιούλ «Σβήστε με απ'τον χάρτη».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Χάρτης του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου με το Ιράν: Ποιες περιοχές έχουν χτυπηθεί;
Μέση Ανατολή 16.03.26

Χάρτης του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου με το Ιράν: Ποιες περιοχές έχουν χτυπηθεί;

Μία αναλυτική καταγραφή, ημέρα προς ημέρα, χιλιάδων επιθέσεων, που απεικονίζει τους στόχους που χτυπήθηκαν στο Ιράν, το Ισραήλ και τη γύρω περιοχή

Ιράν: Η «παγίδα κλιμάκωσης» του Τραμπ – Λέει ότι νίκησε αλλά ζητά βοήθεια από φίλους και εχθρούς
Άκαρπες προσπάθειες 16.03.26

Ο Τραμπ κινδυνεύει να πιαστεί σε «παγίδα κλιμάκωσης» στο Ιράν - Λέει ότι νίκησε αλλά απειλεί φίλους και εχθρούς για στήριξη

Δεν βρίσκει ανταπόκριση το αίτημα Τραμπ σε συμμάχους και μη για αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ - Η ανακήρυξη νίκης γίνεται όλο και πιο δύσκολη και η κλιμάκωση μπορεί να φέρει χάος

Άρθρο παρέμβαση του Βαγγέλη Μαρινάκη στην Telegraph: Ο κόσμος χρειάζεται μια στρατηγική ναυτιλιακή συμμαχία και τη χρειάζεται τώρα
Διεθνής Οικονομία 16.03.26

Άρθρο παρέμβαση του Βαγγέλη Μαρινάκη στην Telegraph: Ο κόσμος χρειάζεται μια στρατηγική ναυτιλιακή συμμαχία και τη χρειάζεται τώρα

Το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ δεν είναι απλώς μια κρίση — είναι ένα μήνυμα. Οι μεγάλοι πλοιοκτήτες, τα κράτη του Κόλπου και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συγκληθούν αμέσως για να βρουν μια κοινή λύση και να αποκαταστήσουν την ελεύθερη ροή ενέργειας προς τις παγκόσμιες αγορές.

Μεγάλη Βρετανία: Νέο ηχηρό «όχι» του Κιρ Στάρμερ σε διευρυμένο πόλεμο με το Ιράν
Μέση Ανατολή 16.03.26

Νέο ηχηρό «όχι» του Κιρ Στάρμερ σε διευρυμένο πόλεμο με το Ιράν

Η Μεγάλη Βρετανία θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την άμυνα της χώρας και των συμμάχων της, ωστόσο «δεν θα συρθεί σε έναν ευρύτερο πόλεμο», υπογράμμισε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ

Πέθανε ο Π. Αραμπατζής που είχε δωρίσει 100.000 ευρώ στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου – Μηνύματα Ανδρουλάκη, Σακελλαροπούλου
Θλίψη 16.03.26

Πέθανε ο Π. Αραμπατζής που είχε δωρίσει 100.000 ευρώ στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου – Μηνύματα Ανδρουλάκη, Σακελλαροπούλου

Ο Παναγιώτης Αραμπατζής και η σύζυγός του, Σωτηρία, μετανάστες για πολλά χρόνια στη Γερμανία εργάστηκαν σκληρά και συγκέντρωσαν τις οικονομίες τους, τις οποίες σκέφτηκαν να αφήσουν στον τόπο τους για να βοηθήσουν τους συντοπίτες τους

Πετρελαϊκό σοκ στο Ιράν: Μπορεί η ΕΕ να περιορίσει τις οικονομικές επιπτώσεις και να αποτρέψει την ύφεση;
Δύσκολη εξίσωση 16.03.26

Πετρελαϊκό σοκ στο Ιράν: Μπορεί η ΕΕ να περιορίσει τις οικονομικές επιπτώσεις και να αποτρέψει την ύφεση;

Η ΕΕ εισάγει το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που καταναλώνει, γεγονός που σημαίνει ότι, εκτός από την αύξηση των τιμών, η πρόσβαση και ο εφοδιασμός ενδέχεται επίσης να περιοριστούν λόγω του πολέμου στο Ιράν

Νατάσα Ρουγγέρη
«Μειώνει» την απόφαση του Πλημμελειοδικείου για τις υποκλοπές και παραπέμπει στη… Δικαιοσύνη ο Π. Μαρινάκης
Δίκη Predator 16.03.26

«Μειώνει» την απόφαση του Πλημμελειοδικείου για τις υποκλοπές και παραπέμπει στη… Δικαιοσύνη ο Π. Μαρινάκης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να απαντήσει στην αποκαλυπτική δήλωση του Ταλ Ντίλιαν για την πώληση του κατασκοπευτικού λογισμικού μόνο σε κυβερνήσεις, παραπέμποντας στο πόρισμα του Αρείου Πάγου που δεν παράγει κανένα δεδικασμένο

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

