ΟΗΕ: Η ισραηλινή επιδρομή σε φυλακή του Ιράν τον Ιούνιο ήταν έγκλημα πολέμου

Η επικεφαλής Ερευνών του ΟΗΕ δήλωσε ότι η ισραηλινή αεροπορική επιδρομή τον περασμένο Ιούνιο, στη φυλακή Εβίν στο Ιράν, συνιστούσε έγκλημα πολέμου. Επίσης, προειδοποίησε για τον κίνδυνο περαιτέρω καταστολής εντός της χώρας, μετά την έναρξη του πολέμου από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ εναντίον της Τεχεράνης. Ως έγκλημα πολέμου είχε καταγγείλει την επίθεση και η Διεθνής Αμνηστία.

Στη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών, που πραγματοποίησε το Ισραήλ εναντίον του Ιράν τον περασμένο Ιούνιο, με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, επλήγη και η φυλακή Εβίν της Τεχεράνης. Στη φυλακή αυτή κρατούνται κατά κύριο λόγο πολιτικοί κρατούμενοι. Κατά την ισραηλινή επιδρομή σκοτώθηκαν 70 άνθρωποι, σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές.

Η φυλακή Εβίν έχει επίσης υποστεί ζημιές και στις τελευταίες αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Το γεγονός αυτό προκαλεί σοβαρή ανησυχία για τους κρατούμενους. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και ένα ζευγάρι από τη Βρετανία, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

«Έγκλημα πολέμου»

Η Σάρα Χοσάιν, πρόεδρος της Ανεξάρτητης Διεθνούς Αποστολής Διερεύνησης Γεγονότων για το Ιράν, δήλωσε στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ: «Βρήκαμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι, πραγματοποιώντας τις αεροπορικές επιδρομές στη φυλακή Εβίν, το Ισραήλ διέπραξε το έγκλημα πολέμου της εκ προθέσεως διεύθυνσης επιθέσεων εναντίον πολιτικού στόχου». Σύμφωνα με τη Σάρα Χοσάιν, οι νεκροί ήταν 80, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί.

Η έκθεση βασίζεται σε συνεντεύξεις με θύματα και μάρτυρες, δορυφορικές εικόνες και άλλα έγγραφα.

Το Ισραήλ έχει αποχωρήσει από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και έχει αφήσει τη θέση του κενή. Προς το παρόν, δεν έχει υπάρξει κανένα σχόλιο, παρά τα αιτήματα από το Reuters.

Ανησυχία και προειδοποιήσεις

Η Σάρα Χοσάιν καταδίκασε τους αυξανόμενους θανάτους αμάχων στο Ιράν και εξέφρασε ανησυχίες ότι η τρέχουσα εκστρατεία βομβαρδισμών θα μπορούσε να οδηγήσει το Ιράν σε ακόμη πιο σκληρή καταστολή των διαφωνούντων, επισημαίνοντας την αύξηση των εκτελέσεων μετά τις επιθέσεις του περασμένου έτους.

«Το βασικό μάθημα που αντλούμε από τις έρευνές μας σε αυτό το πλαίσιο είναι σαφές: η εξωτερική στρατιωτική δράση δεν παρέχει λογοδοσία ούτε φέρνει ουσιαστική αλλαγή. Αντίθετα, απειλεί να εντείνει την εγχώρια καταστολή…», δήλωσε.

Η Μάι Σάτο, διορισμένη από τον ΟΗΕ εμπειρογνώμονας δικαιωμάτων για το Ιράν, εξέφρασε επίσης ανησυχία για τους κρατούμενους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια μαζικών διαμαρτυριών τον Ιανουάριο. Οι οικογένειες δεν μπόρεσαν να επικοινωνήσουν με συγγενείς και τα τρόφιμα και τα φάρμακα είναι ολοένα και πιο ελλιπή στις φυλακές, είπε.

Ο πρέσβης του Ιράν, Αλί Μπαχρέινι, ζήτησε την καταδίκη των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων, οι οποίες, όπως είπε, έχουν σκοτώσει περισσότερους από 1.300 ανθρώπους στο Ιράν.