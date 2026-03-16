Χάρτης του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου με το Ιράν: Ποιες περιοχές έχουν χτυπηθεί;

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ συνεχίζουν να πραγματοποιούν επιθέσεις, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν εισέρχεται στην 17η ημέρα του.

Το Ιράν αντέδρασε εκτοξεύοντας βροχή πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών προς το Ισραήλ και επιτιθέμενο σε γειτονικές χώρες του Κόλπου.

Σε αντίθεση με τις επιθέσεις του Ιουνίου 2025, οι οποίες, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, περιόρισαν τις πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν, η τρέχουσα σύγκρουση έχει εξαπλωθεί σε τουλάχιστον δώδεκα χώρες, έκλεισε το Στενό του Ορμούζ – τη σημαντικότερη αρτηρία πετρελαίου στον κόσμο – και σκότωσε περισσότερους από 2.300 ανθρώπους στην περιοχή.

Το Al Jazeera παρακολουθεί την εξέλιξη των γεγονότων κατά τη διάρκεια των τελευταίων 16 ημερών.

Πού έχουν σημειωθεί επιθέσεις;

Το Armed Conflict Location and Event Data (ACLED), ένας ανεξάρτητος φορέας παρακολούθησης συγκρούσεων, έχει καταγράψει σχεδόν 2.000 ξεχωριστά συμβάντα σε τουλάχιστον 29 από τις 31 επαρχίες του Ιράν, με την Τεχεράνη να υφίσταται τους σφοδρότερους βομβαρδισμούς.

Κάθε συμβάν μπορεί να περιλαμβάνει πολλαπλές επιθέσεις με τη χρήση διαφόρων τύπων οπλισμού, συμπεριλαμβανομένων αεροπορικών επιθέσεων και επιθέσεων με drones, πυροβολικού, βομβαρδισμών, επιθέσεων με πυραύλους, εκρηκτικών μηχανισμών εξ αποστάσεως/IED και «αποτυχημένης χρήσης όπλων», που μετρά τις αναχαιτίσεις.

Ο παρακάτω χάρτης παρουσιάζει μια ανάλυση ανά ημέρα των καταγεγραμμένων συμβάντων από τις 28 Φεβρουαρίου. Κάντε κλικ στις καρτέλες για να δείτε κάθε ημέρα ή κάντε κλικ στους κύκλους για να αποκτήσετε πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κάθε περιστατικό.

Ποιοι ήταν οι στόχοι;

Οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ έχουν στοχεύσει κυρίως την υποδομή πυραύλων, τις πυρηνικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Επιπλέον, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ έχουν στοχεύσει τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των αποθηκών πετρελαίου στην Τεχεράνη, καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νησί Χαργκ, ένα ζωτικής σημασίας λιμάνι για τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), έχουν πληγεί τουλάχιστον 18 νοσοκομεία και υγειονομικές εγκαταστάσεις.

Το Ιράν ανέφερε επίσης ότι αρκετά σχολεία και κατοικημένες περιοχές έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Το πιο θανατηφόρο μεμονωμένο περιστατικό συνέβη στην πόλη Μινάμπ στο νοτιοανατολικό Ιράν, όπου μια επίθεση σε δημοτικό σχολείο θηλέων σκότωσε περισσότερους από 170 ανθρώπους, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν μαθήτριες.

Οι αντεπιθέσεις του Ιράν έχουν στοχεύσει αρκετές εγκαταστάσεις σε ολόκληρο το Ισραήλ, καθώς και διυλιστήρια πετρελαίου, αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, αεροδρόμια και εμπορικά πλοία στα έξι κράτη του Κόλπου και πέραν αυτών.

Το Ιράν έχει κηρύξει όλα τα αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλες εταιρείες τεχνολογίας και πολυεθνικές εταιρείες στη Μέση Ανατολή ως νόμιμους στόχους.

Το Ισραήλ έχει επίσης επιτεθεί στο νότιο Λίβανο και στα νότια προάστια της πρωτεύουσας, της Βηρυτού. Ο ισραηλινός στρατός έχει εκδώσει εντολές αναγκαστικής εκκένωσης, εκτοπίζοντας σχεδόν ένα εκατομμύριο ανθρώπους από τα σπίτια τους.

Εν τω μεταξύ, το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει καθημερινά τη Λωρίδα της Γάζας, κλείνοντας όλες τις διαβάσεις προς τον παλαιστινιακό θύλακα, και έχει σταματήσει τη ροή της βοήθειας, παραβιάζοντας τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός της 10ης Οκτωβρίου.

Ποια όπλα χρησιμοποιούνται;

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν χρησιμοποιήσει ένα τεράστιο φάσμα προηγμένων αεροπορικών και ναυτικών όπλων εναντίον του Ιράν.

Οι ΗΠΑ έχουν βασιστεί κυρίως σε όπλα μακράς εμβέλειας για να στοχεύσουν το κεντρικό και νότιο Ιράν, ενώ το Ισραήλ έχει επικεντρωθεί στο βόρειο Ιράν, χρησιμοποιώντας σε μεγάλο βαθμό την αεροπορία του με προηγμένα αεροσκάφη αμερικανικής κατασκευής.

Σύμφωνα με το Κεντρικό Στρατηγείο (CENTCOM) του αμερικανικού στρατού, έχουν χρησιμοποιηθεί περισσότερα από 20 διαφορετικά οπλικά συστήματα από τις δυνάμεις αέρα, θάλασσας, ξηράς και πυραυλικής άμυνας.

Οι ΗΠΑ έχουν χρησιμοποιήσει πυραύλους κρουζ Tomahawk από αντιτορπιλικά του ναυτικού στην Αραβική Θάλασσα για επιθέσεις. Έχουν επίσης αναπτύξει για πρώτη φορά τον πύραυλο Precision Strike Missile (PrSM) και το Low-Cost Uncrewed Combat Attack System (LUCAS), ένα drone που έχει σχεδιαστεί με πρότυπο το ιρανικό Shahed. Επιπλέον, έχουν χρησιμοποιηθεί drones MQ-9 Reaper, καθώς και αεροσκάφη F/A-18 και F-35.

Όσον αφορά την αεροπορική άμυνα, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει συστήματα πυραύλων Patriot για την αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων σε χαμηλό υψόμετρο και συστήματα Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) για την αναχαίτιση πυραύλων σε υψηλότερα υψόμετρα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις αναχαιτίζουν πυραύλους με το Iron Dome και το David’s Sling, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για την κατάρριψη πυραύλων κρουζ.

Το Ιράν, από την άλλη πλευρά, χρησιμοποιεί ένα τρίπτυχο βαλλιστικών πυραύλων μικρού και μεσαίου βεληνεκούς και μη επανδρωμένων αεροσκαφών επίθεσης μίας χρήσης.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν προσφέρει ποσότητα, με τα φθηνά, μαζικά παραγόμενα Shahed να δυσκολεύουν τον εντοπισμό τους από τα ραντάρ λόγω της ικανότητάς τους να πετούν σε χαμηλό υψόμετρο.

Οι πύραυλοι του Ιράν περιλαμβάνουν τον βαλλιστικό πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς Shahab-3, ο οποίος μπορεί να διανύσει απόσταση άνω των 1.900 χλμ. και έχει αναπτυχθεί εναντίον του Ισραήλ και χρησιμοποιηθεί για την επίθεση σε ενεργειακές υποδομές στα κράτη του Κόλπου.