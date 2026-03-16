Από τη Χεζμπολάχ μέχρι τους Χούθι – Ο πόλεμος στο Ιράν και τα όρια του «Άξονα της Αντίστασης»
Κόσμος 16 Μαρτίου 2026, 06:00

Από τη Χεζμπολάχ μέχρι τους Χούθι – Ο πόλεμος στο Ιράν και τα όρια του «Άξονα της Αντίστασης»

Αποδυναμωμένοι, αλλά ενεργοί εν μέσω του πολέμου, οι περιφερειακοί «πληρεξούσιοι» του Ιράν κινούνται με διαφορετικές τακτικές και στρατηγικές επιβίωσης σε ένα κατακερματισμένο γεωπολιτικό πεδίο

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Eustress: Η μορφή στρες που μπορεί να σε κάνει να πετύχεις

Eustress: Η μορφή στρες που μπορεί να σε κάνει να πετύχεις

Εδώ και δεκαετίες, η στρατηγική του θεοκρατικού σιιτικού Ιράν βασιζόταν στη διατήρηση ενός δικτύου περιφερειακών συμμάχων-«πληρεξούσιων», ικανών να ανοίξουν πολλαπλά μέτωπα σε περίπτωση επίθεσης κατά της Τεχεράνης.

Μετά ωστόσο την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, ο λεγόμενος «Άξονας της Αντίστασης» υπέστη μεγάλα πλήγματα από την αλυσιδωτή, πολυμέτωπη στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσε η πιο ακροδεξιά κυβέρνηση στα ισραηλινά χρονικά, υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Πυροδότησε τον διετή πόλεμο που αιματοκύλισε τη Γάζα και αποδεκάτισε την ηγεσία της σουνιτικής Χαμάς στον ισοπεδωμένο από τους ανηλεείς ισραηλινούς βομβαρδισμούς παλαιστινιακό θύλακα.

Προκάλεσε νέα αιματοχυσία και ανθρωπιστική κρίση στον πολύπαθο Λίβανο, με ακόμη έναν πόλεμο του Ισραήλ κατά της υποστηριζόμενης από το Ιράν σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, η οποία έχασε ηγετικά στελέχη, μαχητές και μεγάλο μέρος της στρατιωτικής ισχύος της.

Συνδυάστηκε με σφυροκόπημα των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά των σιιτών ανταρτών Χούθι της Υεμένης, έτερου μέλους του «άξονα», που επιτέθηκε με πυραύλους και drones κατά του Ισραήλ και προκάλεσε «έμφραγμα» στην παγκόσμια εμπορική ναυσιπλοΐα με επιθέσεις κατά πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Στο πλαίσιο της περιφερειακής αναταραχής, ανατράπηκε το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ στη Συρία, στενού συμμάχου της Τεχεράνης (και της Ρωσίας).

Άνοιξε επίσης ο δρόμος για τον «πόλεμο των 12 ημερών» που εξαπέλυσε κατά του ίδιου του Ιράν τον περασμένο Ιούνιο το Ισραήλ, με τη συνδρομή των ΗΠΑ.

Ο νέος αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος κατά του θεοκρατικού Ιράν σηματοδοτεί για τον «Άξονα της Αντίστασης» τη βαθύτερη πρόκληση και κρίση στην πολυετή ιστορία του.

Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών καταδεικνύουν ότι παραμένει εν μέρει ενεργός, παρά τα σοβαρά πλήγματα που υπέστη από τον Οκτώβριο του 2023.

H Χεζμπολάχ και σιιτικές πολιτοφυλακές του Ιράκ ήδη εμπλέκονται στον τρίτο πόλεμο στον Κόλπο, ενόσω η Χαμάς παραμένει μεν ένοπλη, αλλά περιορισμένη στη Γάζα, οι δε Χούθι εν αναμονή σε πιθανή εφεδρεία.

Ο «υπαρξιακός πόλεμος» της Χεζμπολάχ

Η δράση της Χεζμπολάχ συνδέεται πια με ένα κομβικό ερώτημα στον -«γονατισμένο» από τους αλλεπάλληλους πολέμους με το Ισραήλ, τη διαφθορά και την οικονομική καταστροφή- Λίβανο: λειτουργεί προς το συμφέρον της χώρας (σχηματίστηκε μετά την ισραηλινή εισβολή το 1982) ή ως «βραχίονας» της περιφερειακής στρατηγικής της Τεχεράνης;

Γίνεται ακόμη πιο πιεστικό σχεδόν ενάμιση χρόνο μετά την de facto «τρύπια» εκεχειρία του 2024 με το Ισραήλ, καθώς ο Λίβανος βομβαρδίζεται ξανά από το Τελ Αβίβ, οι εσωτερικά εκτοπισμένοι αριθμούν περί το ένα εκατομμύριο και η κυβέρνηση Νετανιάχου προετοιμάζει νέα μαζική χερσαία εισβολή, με σχέδια κατάληψης του νότου.

Στο φόντο της «ομίχλης» του πολέμου κατά του θεοκρατικού Ιράν, εξελίσσεται σε υπαρξιακή απειλή για τη Χεζμπολάχ: μια παραστρατιωτική οργάνωση και ισχυρή πολιτική παράταξη.

Η άμεση στρατιωτική εμπλοκή της στον υφιστάμενο πόλεμο αποδίδεται από αναλυτές σε επίγνωση αφενός ότι ήταν (ξανά) η επόμενη στη λίστα του Ισραήλ, μετά την Τεχεράνη, αφετέρου ότι η απουσία στρατιωτικών αντιποίνων στη δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ θα έπληττε ακόμη περισσότερο την εικόνα της, όχι μόνο εντός του «Άξονα της Αντίστασης», αλλά και στις τάξεις της σιιτικής εκλογικής βάσης της στον Λίβανο.

Ακόμη και αυτή ωστόσο μπορεί τώρα να κλονιστεί, εν μέσω κόπωσης από τους διαρκείς καταστροφικούς πολέμους κι ενώ το Ισραήλ τώρα διευρύνει τους στόχους πέραν από τα παραδοσιακά προπύργια της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, τα σιιτικά προάστια της Βηρυτού και την κοιλάδα Μπεκάα στα κεντρικά της χώρας.

Ήδη στην εγχώρια πολιτική σκηνή η σιιτική οργάνωση-παράταξη βρίσκεται πια απέναντι όχι μόνο με τη λιβανέζικη τεχνοκρατική κυβέρνηση (που επιδιώκει να εδραιώσει την εξουσία της, ενώ αδυνατεί να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ), αλλά και με το «αδελφό» σιιτικό κόμμα Αμάλ.

Τα διλήμματα στο εσωτερικό της γράφεται ότι τώρα εντείνονται μεταξύ της στρατιωτικής της πτέρυγας και εκείνων που πριμοδοτούν την επιβίωση εντός του λιβανέζικου πολιτικού συστήματος.

Το αποσταθεροποιητικό παζλ του Ιράκ

Λειτουργώντας υπό την «ομπρέλα» της Ισλαμικής Αντίστασης στο Ιράκ, ένοπλες σιιτικές πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το Ιράν έχουν εντείνει τα τελευταία 24ωρα τις επιθέσεις με drones και πυραύλους κατά διπλωματικών, στρατιωτικών και ενεργειακών υποδομών στα ιρακινά εδάφη, και δη στο φιλοδυτικό ιρακινό Κουρδιστάν.

Στο φόντο βρίσκονται και τα σενάρια περί κινητοποίησης μονάδων Πεσμεργκά από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ως δύναμη χερσαίας επέμβασης στο Ιράν.

Σε αντίθεση πάντως με τη Χεζμπολάχ, οι φιλοϊρανικές οργανώσεις στο Ιράκ λειτουργούν περισσότερο ως ένα χαλαρό δίκτυο ένοπλων ομάδων, με διαφορετικές τοπικές ατζέντες.

Η έλλειψη μιας κεντρικής δομής διοίκησης περιορίζει την ικανότητά τους να δράσουν ως ενιαίο μπλοκ στο πλαίσιο του «Άξονα της Αντίστασης».

Όχι τυχαία, αρκετές σιιτικές πολιτοφυλακές, που ομαδοποιούνται στις ιρακινές Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης, τηρούν διαφορετική στάση.

Η Καταΐμπ Χεζμπολάχ («Ταξιαρχίες του Κόμματος του Θεού»), σήμερα η πιο ισχυρή, έχει εξαπολύσει επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους κατά αμερικανικών στόχων επί ιρακινού εδάφους.

Αρκετές ωστόσο τοπικές πολιτοφυλακές αποφεύγουν την άμεση εμπλοκή σε έναν περιφερειακό πόλεμο.

Η εξήγηση είναι ότι πολλές εξ αυτών αποτελούν πια μέρος του ιρακινού μηχανισμού ασφαλείας, εξαρτώνται από τον -χρηματοδοτούμενο με πετροδολάρια- κρατικό προϋπολογισμό και έχουν αποκτήσει πολιτική επιρροή και εκπροσώπηση στην εσωτερική πολιτική σκηνή.

Ο γρίφος των Χούθι

Βαριά οπλισμένοι, με δομή εξουσίας, de facto δυνατότητες καίριων στρατιωτικών πληγμάτων στις αραβικές μοναρχίες του Κόλπου και πρόκλησης (πέραν των Στενών του Ορμούζ) αναταραχής στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα και στις αλυσίδες εφοδιασμού μέσω επιθέσεων στην Ερυθρά Θάλασσα, οι σιίτες αντάρτες Χούθι της Υεμένης παραμένουν ο «άγνωστος Χ» της περαιτέρω κλιμάκωσης στην κρίση στη Μέση Ανατολή.

Αν και αποτελούν εταίρο του φιλοϊρανικού «Άξονα της Αντίστασης», δεν έχουν ακόμη εμπλακεί στον πόλεμο προστρέχοντας στο πλευρό του Ιράν.

Με ενεργό ρόλο κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας -παρά τα στρατιωτικά πλήγματα κατά θέσεών τους από τις ΗΠΑ, τη Βρετανία και το Ισραήλ- έχουν σταματήσει τις περιφερειακές επιθέσεις τους μετά την κατ’ όνομα εκεχειρία στον αιματοβαμμένο παλαιστινιακό θύλακα τον Οκτώβριο του 2025.

Εν μέσω της νέας αμεριακανοϊσραηλινής επίθεσης στο Ιράν, ο ηγέτης των Χούθι, Άμπντουλ Μαλίκ Αλ-Χούθι, διακήρυξε ότι οι δυνάμεις του είναι «με το δάχτυλο στη σκανδάλη», έτοιμοι να δράσουν στρατιωτικά όταν οι εξελίξεις το απαιτήσουν.

Το γεγονός ότι ακόμη δεν το έχουν πράξει -ρίχνοντας έτσι.. κηροζίνη στα τόπια της ενεργειακής κρίσης και μιας παρατεταμένης παγκόσμιας ύφεσης- ερμηνεύεται με βάση ποικίλα, αμφίσημα σενάρια, ενόσω οι αραβικές πετρομοναρχίες του Κόλπου βυθίζονται στην κρίση.

Μια ερμηνεία είναι ότι οι Χούθι βαθμονομούν αυτόνομα τυχόν άμεση εμπλοκή τους στον πόλεμο, υπό την απειλή σκληρών αντιποίνων και μιας νέας στρατιωτικής επέμβασης εναντίον τους, στα εδάφη που ελέγχουν και κυβερνούν στη βόρεια Υεμένη.

Έτερο σενάριο είναι ότι διατηρούνται από το Ιράν ως κρίσιμη εφεδρεία, που θα ενεργοποιηθεί σε δεύτερο χρόνο, για την άσκηση μέγιστων πιέσεων την κατάλληλη στιγμή.

Ασκήσεις επί χάρτου

Ως έχουν μέχρι στιγμής τα δεδομένα, ο «Άξονας της Αντίστασης» δείχνει να παραμένει λειτουργικός, τουλάχιστον εν μέρει, με βάση την ευρύτερη στρατηγική του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν, το μέλλον του οποίου παραμένει ωστόσο ασαφές, ενόσω οι νυν ηγεσίες του Ισραήλ και των ΗΠΑ ποντάρουν γεωστρατηγικά και προεκλογικά τα «ρέστα» τους στην πλήρη αναδιαμόρφωση της Μέσης Ανατολής, παρά τις μεταξύ τους διαφοροποιήσεις στο φόντο στρατηγικού αδιεξόδου.

Εισερχόμενος στην τρίτη εβδομάδα του, ο πόλεμος συνεχίζεται χωρίς σαφείς στόχους, διέξοδο και έκβαση, με κλυδωνισμούς στην παγκόσμια οικονομία, διεθνείς γεωπολιτικές διαστάσεις και φόβους για γενίκευση, στο φόντο μιας πολυεπίπεδης φθοράς.

Αν και είναι πολύ νωρίς να μετρηθούν κερδισμένοι και χαμένοι, στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο, βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, ο πόλεμος στο Ιράν -εν μέσω αυτού της Ρωσίας στην Ουκρανία και ενός επαπειλούμενου μελλοντικά της Κίνας στην Ταϊβάν-  αποτελεί τον νέο «καθρέφτη» ενός κόσμου σε αταξία, εν μέσω κλιμακούμενου ανταγωνισμού των μεγάλων δυνάμεων και διαγκωνισμού των μεσαίων δυνάμεων που διεκδικούν θέση στο νέο τοπίο, ενόσω το διεθνές δίκαιο καταρρέει.

Ειδικά για τη στρατηγικής σημασίας Μέση Ανατολή -εδώ και αιώνες στο επίκεντρο εγκληματικών αποικιακών και νεοαποικιακών «παιγνίων» και τώρα ενεργειακών και γεωστρατηγικών σχεδιασμών- η επόμενη ημέρα φαντάζει όλο και πιο δυστοπική.

Από τη Γάζα και τον Λίβανο, μέχρι τη Συρία και το Ιράν, η ματωμένη παρακαταθήκη μίσους και διχασμού από τους συνεχιζόμενους πολέμους (στο φόντο του μονίμως περιθωριοποιημένου και περιφερειακά εργαλειοποιημένου παλαιστινιακού ζητήματος) προμηνύεται συνεχείς κύκλους βίας και περιφερειακής αποσταθεροποίησης στη γεωγραφική «γειτονιά» ενός γεωπολιτικού «νάνου»: της Ευρώπης.

Αγορές: Ιράν, πετρέλαιο και κεντρικές τράπεζες

Αγορές: Ιράν, πετρέλαιο και κεντρικές τράπεζες

Eustress: Η μορφή στρες που μπορεί να σε κάνει να πετύχεις

Eustress: Η μορφή στρες που μπορεί να σε κάνει να πετύχεις

Ενέργεια: Άνοιξε μια νέα εποχή ανασφάλειας για την παγκόσμια οικονομία

Ενέργεια: Άνοιξε μια νέα εποχή ανασφάλειας για την παγκόσμια οικονομία

Πόσο μπορεί να κρατήσει ο πόλεμος στο Ιράν;
Εκτιμήσεις ειδικών 16.03.26

Πόσο μπορεί να κρατήσει ο πόλεμος στο Ιράν;

Αναλυτές εξετάζουν πέντε πιθανά σενάρια για το πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος, από μια εσωτερική κατάρρευση του καθεστώτος έως μια ευρύτερη περιφερειακή κλιμάκωση

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Μέση Ανατολή: Κατάπαυση του πυρός ζητά ο πάπας Λέων – «Ας ξαναρχίσει ο διάλογος»
Μέση Ανατολή 16.03.26

Κατάπαυση του πυρός ζητά ο πάπας Λέων

«Ας ξαναρχίσει ο διάλογος. Η βία δεν θα μπορέσει ποτέ να οδηγήσει στη δικαιοσύνη, στη σταθερότητα και στην ειρήνη ...», τονίζει ο πάπας Λέων, ζητώντας κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Καζακστάν: Εγκρίθηκε σε δημοψήφισμα το νέο, αμφιλεγόμενο Σύνταγμα της χώρας
Δημοψήφισμα 16.03.26

Η συντριπτική πλειοψηφία ενέκρινε το αμφιλεγόμενο Σύνταγμα στο Καζακστάν

Το 86,7 ως το 88,6% των εκλογέων στο Καζακστάν ενέκρινε σε δημοψήφισμα την αναθεώρηση του νέου, αμφιλεγόμενου Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις εξόδου από τα εκλογικά τμήματα.

Σύνταξη
Ο Τραμπ ζητά βοήθεια από την Κίνα και πιέζει το ΝΑΤΟ να συμμετάσχει στο άνοιγμα του Ορμούζ
Πετρέλαιο - Ιράν 16.03.26

Ο Τραμπ ζητά βοήθεια από την Κίνα και πιέζει το ΝΑΤΟ να συμμετάσχει στο άνοιγμα του Ορμούζ

Ο Τραμπ «προειδοποιεί» τις χώρες του ΝΑΤΟ πως αν δεν απαντήσουν θετικά στην κλήση του για βοήθεια στο Ορμούζ, με πλοία, αεροπλάνα και στρατό, η Συμμαχία θα αντιμετωπίσει «ζοφερό μέλλον»

Σύνταξη
Γαλλία: Στον δεύτερο γύρο θα κριθεί η έκβαση των δημοτικών εκλογών στις μεγάλες πόλεις
Κόσμος 16.03.26

Στον β' γύρο κρίνονται οι δημοτικές εκλογές στις μεγάλες πόλεις

Σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας θα αναμετρηθούν δύο ως και πέντε υποψήφιοι στον δεύτερο γύρο την ερχόμενη Κυριακή, στον οποίο θα κριθούν και τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών.

Σύνταξη
Ιράν: Δεν θα συμμετέχει η Γερμανία σε επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ, ξεκαθαρίζει ο Βάντεφουλ
Γιόχαν Βάντεφουλ 16.03.26

Δεν πάει η Γερμανία στα Στενά του Ορμούζ

«Δεν θα συμμετάσχουμε σε αυτήν τη σύγκρουση», δήλωσε ο Γιόχαν Βάντεφουλ για τον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, αποκλείοντας επίσης τη συμμετοχή της Γερμανίας σε επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ.

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε δοκιμή εκτόξευσης πυραύλων υπερακριβείας με την κόρη του
Προειδοποιήσεις 16.03.26

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε δοκιμή εκτόξευσης πυραύλων υπερακριβείας με την κόρη του

Και εξαπέλυσε απειλές κατά όσων εχθρών (Νότια Κορέα και ΗΠΑ) βρίσκονται στην εμβέλεια των πυραύλων αυτών. Η Βόρεια Κορέα έχει δηλώσει ότι κάποια από τα συστήματα μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές.

Σύνταξη
Ο Τραμπ σχεδιάζει να ανακοινώσει σύσταση πολυεθνικής συμμαχίας για τη συνοδεία πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
Wall Street Journal 16.03.26

Ο Τραμπ σχεδιάζει να ανακοινώσει σύσταση πολυεθνικής συμμαχίας για τη συνοδεία πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

Δημοσίευμα της WSJ έρχεται έπειτα από τις αναρτήσεις του Τραμπ, που έλεγε ότι «πολλές χώρες, ειδικά όσες επηρεάζονται θα στείλουν πολεμικά πλοία, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, για να διατηρήσουν τα Στενά του Ορμούζ ανοιχτά και ασφαλή».

Σύνταξη
Ο στρατός του Ισραήλ ζητά από την κυβέρνηση επιστράτευση 450.000 εφέδρων για τον Λίβανο
Δημόσια τηλεόραση 15.03.26

Ο στρατός του Ισραήλ ζητά από την κυβέρνηση επιστράτευση 450.000 εφέδρων για τον Λίβανο

Σύμφωνα με πληροφορίες στην δημόσια ραδιοτηλεόραση του Ισραήλ, η κυβέρνηση της χώρας ετοιμάζεται για μαζική επιστράτευση εναντίον της Χεζμπολάχ, ύστερα από αίτημα του ισραηλινού στρατού.

Σύνταξη
Πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος που εκμεταλλεύτηκε ο Έπσταϊν – Πίσω από τα «πυροτεχνήματα» του σκανδάλου
Κόσμος 15.03.26

Πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος που εκμεταλλεύτηκε ο Έπσταϊν – Πίσω από τα «πυροτεχνήματα» του σκανδάλου

Το σκάνδαλο Έπσταϊν δεν αποτελεί απλώς την ιστορία ενός διεφθαρμένου ατόμου, αλλά το σύμπτωμα μιας βαθιά άνισης κοινωνίας, όπου ο ακραίος πλούτος και η εξουσία επιτρέπουν στις ελίτ να δρουν εντελώς ανεξέλεγκτα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Το Ιράν επιθυμεί «σοβαρή αναθεώρηση» των σχέσεων με αραβικά κράτη του Κόλπου
Πόλεμος στο Ιράν 15.03.26

Το Ιράν επιθυμεί «σοβαρή αναθεώρηση» των σχέσεων με αραβικά κράτη του Κόλπου

Με προφανή αναφορά τις σχέσεις των χωρών του Κόλπου με τις ΗΠΑ, ο πρέσβης του Ιράν στο Ριάντ είπε ότι η ευημερία της περιοχής προϋποθέτει «σοβαρή αναθεώρηση» των σχέσεων με την Τεχεράνη.

Σύνταξη
Ο Τραμπ άφησε ανέγγιχτα τα πυρηνικά αποθέματα του Ιράν – Ίσως δεν ξέρει τι να τα κάνει
Financial Times 15.03.26

Ο Τραμπ άφησε ανέγγιχτα τα πυρηνικά αποθέματα του Ιράν – Ίσως δεν ξέρει τι να τα κάνει

Ο Τραμπ διατείνεται ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ωστόσο, δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου δεν δείχνει να έχει κάποιο σχέδιο για το τι θα κάνουν το εμπλουτισμένο ουράνιο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα μετακινήθηκαν μακριά από την Υεμένη και το Ιράν
Μέση Ανατολή 15.03.26

Τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα μετακινήθηκαν μακριά από την Υεμένη και το Ιράν

Τα αεροπλανοφόρα του αμερικανικού ναυτικού μετακινήθηκαν μακριά από την εμβέλεια των περισσότερων βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν και της Υεμένης, ενώ αεροσκάφη αναχώρησαν για τη Σαουδική Αραβία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Νέες φήμες για την υγεία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – «Βρίσκεται στη Μόσχα για να υποβληθεί σε χειρουργείο»
Πόλεμος στο Ιράν 15.03.26

Νέες φήμες για την υγεία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – «Βρίσκεται στη Μόσχα για να υποβληθεί σε χειρουργείο»

Το γεγονός ότι ο Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια φουντώνει τα σενάρια για την κατάσταση της υγείας του. Εφημερίδα του Κουβέιτ, που επικαλείται πηγή κοντά στον ηγέτη του Ιράν, λέει ότι βρίσκεται στη Ρωσία.

Σύνταξη
Κουβέιτ: Ιταλική βάση που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ επλήγη από drone – Έχει δοθεί εντολή μερικής εκκένωσης
Πόλεμος στο Ιράν 15.03.26

Κουβέιτ: Ιταλική βάση που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ επλήγη από drone – Έχει δοθεί εντολή μερικής εκκένωσης

Η ιταλική στρατιωτική βάση Αλί Αλ Σάλεμ στο Κουβέιτ, η οποία χρησιμοποιείται από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δέχτηκε επίθεση από drone. Δεν υπήρξαν θύματα. Για τη βάση υπάρχει εντολή εκκένωσης εδώ και ημέρες.

Σύνταξη
Fitness γεύματα στα εστιατόρια
Εξειδικευμένες υπηρεσίες 16.03.26

Fitness γεύματα στα εστιατόρια

Πώς έχουν αλλάξει οι κατάλογοι των καταστημάτων εστίασης, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για πιο μικρά και υγιεινά γεύματα

Γιώργος Σχοινάς
Πάνος Καισσαράτος
Meta: Νέα εργαλεία ανίχνευσης απάτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – Οι ενδείξεις που ενεργοποιούν τις προειδοποιήσεις
Τεχνολογία 15.03.26

Νέα εργαλεία ανίχνευσης απάτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - Οι ενδείξεις που ενεργοποιούν τις προειδοποιήσεις

Όσο εξελίσσονται τα κοινωνικά δίκτυα, τόσο πιο «επαγγελματικές» γίνονται και οι απάτες. Σήμερα, απάτη δεν είναι ένα καλογραμμένο μήνυμα από έναν «πρίγκιπα» που ζητάει βοήθεια, αλλά συχνά μια πολύ πειστική παγίδα. Η Meta ανακοίνωσε ότι ενισχύει τα εργαλεία ανίχνευσης απάτης σε Facebook, WhatsApp και Messenger.

Σύνταξη
Λάτσιο-Μίλαν 1-0: Οι φιλοξενούμενοι κλώτσησαν την ευκαιρία, κερδισμένη η Ιντερ (+8) – Λεάο κατά Αλέγκρι (pics)
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Λάτσιο-Μίλαν 1-0: Οι φιλοξενούμενοι κλώτσησαν την ευκαιρία, κερδισμένη η Ιντερ (+8) – Λεάο κατά Αλέγκρι (pics)

Η Μίλαν είχε την ευκαιρία να πλησιάσει την πρωτοπόρο Ιντερ, που αναδείχθηκε ισόπαλη με την Αταλάντα, όμως ηττήθηκε στο Ολίμπικο και η διαφορά αυξήθηκε από τους 7 στους 8 βαθμούς.

Σύνταξη
Όσκαρ εν μέσω πολέμου: Πλήρης οδηγός για τη μια μάχη μετά την άλλη – Bonus τα προγνωστικά των bookmakers
Αντίστροφη μέτρηση 15.03.26

Όσκαρ εν μέσω πολέμου: Πλήρης οδηγός για τη μια μάχη μετά την άλλη – Bonus τα προγνωστικά των bookmakers

Το Χόλιγουντ προετοιμάζεται για την 98η απονομή των βραβείων Όσκαρ, σε μια βραδιά που υπόσχεται ιστορικά ρεκόρ και λάμψη αστέρων, όσο η Μέση Ανατολή φλέγεται

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΣΥΡΙΖΑ: Οι επόμενες κινήσεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Όλα ανοιχτά 15.03.26

Οι επόμενες κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Οι αποκαλύψεις του Ταλ Ντίλιαν στο MEGA προκαλούν κραδασμούς στην κυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ να εξετάζει κινήσεις που μπορεί να γίνουν και στο επίπεδο της διαδικασίας στη Βουλή, αλλά και συνολικά σε πολιτικό επίπεδο.

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

