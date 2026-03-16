Οργή από το Ιράν για τον βομβαρδισμό των εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμων από το Ισραήλ
«Οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στην Τεχεράνη παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο» αναφέρει το Ιράν
Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, ο Αμπάς Αραγτσί, κατήγγειλε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ προκαλούν ανυπολόγιστη καταστροφή στο φυσικό περιβάλλον του Ιράν, πως διαπράττουν «οικοκτονία», βομβαρδίζοντας εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου στην Τεχεράνη.
«Οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στην Τεχεράνη παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και συνιστούν οικοκτονία», τόνισε ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών μέσω X.
«Οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν μακροπρόθεσμη ζημιά στην υγεία τους», καθώς «η μόλυνση του εδάφους και του νερού στο υπέδαφος θα μπορούσαν να έχουν συνέπειες για γενιές», προειδοποίησε ο κ. Αραγτσί.
- Το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο να σταματήσει τον πόλεμο, λέει ο Τραμπ – Εκτροπή πτήσεων στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι
- «Πόρτα» σε Τραμπ από Αυστραλία και Ιαπωνία για αποστολή πολεμικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ
- Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΣΤ’)
- Πέντε φρούτα που κάνουν τη διαφορά
- Αλλάζει ο καιρός τη Δευτέρα: Έρχονται βροχές και καταιγίδες
- Fitness γεύματα στα εστιατόρια
- Πώς το Zorro Ranch του Τζέφρι Έπσταϊν έγινε τόπος κακοποίησης
