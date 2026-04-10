Αναφορές ότι οι ιρανοί διαπραγματευτές έφτασαν στο Πακιστάν ενόψει των συνομιλιών με τις ΗΠΑ
Ενώ οι ΗΠΑ και το Ιράν προετοιμάζονται για συνομιλίες στο Πακιστάν, το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον Λίβανο - Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή για διαπραγματεύσεις με τη Βηρυτό, χωρίς όμως να υπάρξει εκεχειρία - Όλες οι εξελίξεις στο in
Ενώ οι ΗΠΑ και το Ιράν προετοιμάζονται για συνομιλίες στο Πακιστάν, το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον Λίβανο, όπου στις επιθέσεις της Τετάρτης σκοτώθηκαν πάνω από 300 άνθρωποι, ανάμεσά τους 33 παιδιά. Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, οι ιρανοί διαπραγματευτές έφτασαν στο Ισλαμαμπάντ
Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει αισιόδοξος για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, με το Ιράν, ωστόσο προειδοποίησε την Τεχεράνη εναντίον οποιασδήποτε επιβολής χρεώσεων στα πλοία που θέλουν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα, η Τεχεράνη διά στόματος Πεζεσκιάν προειδοποίησε ότι η χώρα «είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη», τονίζοντας πως οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν νόημα όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις στον Λίβανο.
Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή για διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο αλλά ξεκαθάρισε ότι οι συνομιλίες θα διεξαχθούν χωρίς να έχει προηγηθεί εκεχειρία.
Δείτε live
Όλες οι εξελίξεις στο in
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις