Το Ισραήλ απέβαλε την Ισπανία από το κέντρο παρακολούθησης της εκεχειρίας στη Γάζα
«Το Ισραήλ δεν θα παραμείνει σιωπηλό απέναντι σε όσους μας επιτίθενται. Η Ισπανία έχει δυσφημίσει τους ήρωές μας, τους στρατιώτες των IDF, τους στρατιώτες του πιο ηθικού στρατού στον κόσμο», δήλωσε ο Νετανιάχου
- Οι αυστηρότεροι έλεγχοι της ΕΕ δεν θα περιορίσουν τις μεταναστευτικές ροές από την Αφρική
- Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ: Έλεγε τα σύκα-σύκα και τη σκάφη-σκάφη
- Θεσσαλονίκη: Παρίσταναν τους λογιστές και έπεισαν 83χρονο να τους δώσει 15.000 ευρώ – Συνελήφθη 23χρονη
- Πυροτέχνημα εξερράγη στα χέρια 15χρονου μπροστά σε εκκλησία στη Ρόδο
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε ότι απέβαλε την Ισπανία από το Κέντρο Συντονισμού Πολιτικών και Στρατιωτικών Υποθέσεων, που είχε συσταθεί στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο αποτέλεσε τη βάση για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.
Αυτό έγινε εν μέσω της σφοδρής κριτικής της Ισπανίας για τον πόλεμο του Ισραήλ κατά του Ιράν, τις πολιτικές του στη Γάζα και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, καθώς και για τη φονική βομβιστική εκστρατεία και την εισβολή του στον Λίβανο.
Prime Minister Benjamin Netanyahu:
“Israel will not remain silent in the face of those who attack us.
Spain has defamed our heroes, the soldiers of the IDF, the soldiers of the most moral army in the world.
1/4
— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) April 10, 2026
«Η Ισπανία επέλεξε επανειλημμένα να ταχθεί εναντίον του Ισραήλ»
«Το Ισραήλ δεν θα παραμείνει σιωπηλό απέναντι σε όσους μας επιτίθενται. Η Ισπανία έχει δυσφημίσει τους ήρωές μας, τους στρατιώτες των IDF, τους στρατιώτες του πιο ηθικού στρατού στον κόσμο», ανέφερε ο Νετανιάχου.
«Ως εκ τούτου, έδωσα σήμερα εντολή να απομακρυνθούν οι εκπρόσωποι της Ισπανίας από το κέντρο συντονισμού στην Κιριάτ Γκατ, αφού η Ισπανία επέλεξε επανειλημμένα να ταχθεί εναντίον του Ισραήλ», προσέθεσε.
Παράλληλα, τόνισε πως δεν είναι διατεθειμένος να ανεχθεί «αυτή την υποκρισία και την εχθρότητα. Δεν σκοπεύω να επιτρέψω σε καμία χώρα να διεξάγει διπλωματικό πόλεμο εναντίον μας χωρίς να πληρώσει άμεσα το τίμημα», σημείωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ αναφερόμενος τόσο στην Ισπανία όσο και γενικότερα σε όσους είναι αντίθετοι με τις πολιτικές του.
- Φιλικό με την Ιταλία στο Παγκρήτιο έκλεισε η Εθνική Ελλάδας
- Η αναβίωση της αυτοκρατορίας: Πώς ο υπερεθνικισμός διαλύει την παγκόσμια τάξη
- Δεν είναι μόνο η ανεργία: Τα μόνιμα σημάδια της απόλυσης λόγω AI
- Επιτάφιος: Τι συμβολίζουν τα λουλούδια του και γιατί πρέπει να τα παίρνουμε στο σπίτι μας;
- Ο Φλικ για το αν η Μπαρτσελονα αδικήθηκε με την Ατλέτικο κι αν ευνοείται στην La Liga
- Ο Τζίμι Κίμελ σχολιάζει τις δηλώσεις της Μελάνια περί Έπσταϊν
- Washington Post: Οι ΗΠΑ θα ζητήσουν από το Ιράν να απελευθερώσει τους κρατούμενους Αμερικανούς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις