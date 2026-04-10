Οι δύο όροι του Ιράν για να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν απαίτησε σήμερα, Παρασκευή, να γίνει κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της χώρας του πριν από οποιαδήποτε ειρηνευτική διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι συνομιλίες έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν αύριο, Σάββατο, στο Πακιστάν.

«Δύο από τα μέτρα στα οποία συμφώνησαν οι πλευρές πρέπει ακόμη να εφαρμοστούν: κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και η αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Ιράν πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων», έγραψε ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ, τονίζοντας πως «αυτά τα δύο θέματα πρέπει να επιλυθούν πριν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις».

Two of the measures mutually agreed upon between the parties have yet to be implemented: a ceasefire in Lebanon and the release of Iran’s blocked assets prior to the commencement of negotiations. These two matters must be fulfilled before negotiations begin. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 10, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο Γκαλιμπάφ αναμένεται να ηγηθεί της ιρανικής αντιπροσωπείας που θα βρεθεί στο Πακιστάν για τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, τις οποίες θα εκπροσωπήσει ο αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς.

Αραγτσί: Οι ΗΠΑ πρέπει να συμπεριλάβουν τον Λίβανο στην εκεχειρία

Από την πλευρά του, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για τη συμπερίληψη του Λιβάνου στην εκεχειρία και για την παύση των ισραηλινών επιθέσεων εναντίον του, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Σημειώνεται ότι πολλά διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι Αραγτσί και Γκαλιμπάφ θα ηγηθούν της ιρανικής αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις, συνεπώς οι τοποθετήσεις τους έχουν βαρύνουσα σημασία.