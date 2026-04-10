Η μεγαλύτερη ελπίδα για τις συνομιλίες κατάπαυσης του πυρός στο Πακιστάν έγκειται σε μία απλή αλλά κρίσιμη παραδοχή: τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ιράν έχουν ισχυρά κίνητρα να τερματίσουν τον πόλεμο.

Ωστόσο, παραδόξως, οι ίδιες οι συνθήκες που καθιστούν την ειρήνη επιθυμητή την καθιστούν επίσης εξαιρετικά δύσκολη να επιτευχθεί.

Στο επίκεντρο του προβλήματος βρίσκεται μια βαθιά έλλειψη εμπιστοσύνης. Δεν υπάρχει ουσιαστική κοινή βάση μεταξύ των δύο πλευρών, και οι θέσεις τους παραμένουν θεμελιωδώς ασυμβίβαστες.

Αυτό το διπλωματικό αδιέξοδο περιπλέκεται περαιτέρω από τον ρόλο του Ισραήλ ως στενού συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών, του οποίου εντατικές στρατιωτικές επιχειρήσεις του στο Λίβανο έχουν προσθέσει μια νέα, ασταθή διάσταση, απειλώντας να εκτροχιάσουν οποιαδήποτε πρόοδο έχει επιτευχθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ακόμη και η διατήρηση μιας εύθραυστης εκεχειρίας — χωρίς την επίλυση βαθύτερων διαφωνιών — θα θεωρηθεί σημαντικό επίτευγμα, σύμφωνα με το BBC.

Πολιτικές πιέσεις στην Ουάσιγκτον

Για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η επείγουσα ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος οφείλεται τόσο σε εσωτερικές εκτιμήσεις όσο και στη διεθνή στρατηγική.

Έχει ήδη αρχίσει να παρουσιάζει τη σύγκρουση ως ένα κεφάλαιο που έχει κλείσει, δηλώνοντας νίκη και σηματοδοτώντας την επιθυμία του να προχωρήσει.

Η χρονική στιγμή είναι κρίσιμη.

Μια επίσημη επίσκεψη του Βασιλιά Κάρολου έχει προγραμματιστεί αργότερα αυτό το μήνα, ακολουθούμενη από μια σύνοδο κορυφής υψηλού διακυβεύματος με τον Πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ τον Μάιο.

Πέρα από αυτές τις διπλωματικές δεσμεύσεις, ο Τραμπ αντιμετωπίζει τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο, ένα πολιτικό ορόσημο που παραδοσιακά αποθαρρύνει τις παρατεταμένες στρατιωτικές εμπλοκές.

Οι οικονομικές ανησυχίες επίσης βαρύνουν σημαντικά. Με την εποχή των καλοκαιρινών διακοπών να πλησιάζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, η άνοδος των τιμών των καυσίμων θα μπορούσε γρήγορα να μετατραπεί σε πολιτικό βάρος. Οι πόλεμοι, ιδίως εκείνοι που επηρεάζουν την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου, σπάνια συνάδουν με την ανάγκη για οικονομική σταθερότητα στο εσωτερικό.

Εν ολίγοις, ο Τραμπ χρειάζεται μια διέξοδο — και γρήγορα.

“There are reports that Iran is charging fees to tankers going through the Hormuz Strait — They better not be and, if they are, they better stop now!” – President DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/wJIXNJ8z2Q — The White House (@WhiteHouse) April 9, 2026

Η υπολογισμένη ανθεκτικότητα του Ιράν

Και το Ιράν έχει επιτακτικούς λόγους να επιδιώξει τον τερματισμό των εχθροπραξιών, αν και τα κίνητρά του διαφέρουν.

Παρά την προβολή μιας εικόνας αντίστασης — εκτόξευση πυραύλων, ανάπτυξη drones και διεξαγωγή επιθετικής προπαγανδιστικής εκστρατείας στο διαδίκτυο — η χώρα έχει υποστεί εκτεταμένες ζημίες.

Οι πόλεις του βρίσκονται σε οικονομική δυσχέρεια και οι βασικές υποδομές έχουν πληγεί σοβαρά. Η ηγεσία κατανοεί ότι χρειάζεται χρόνος για ανασυγκρότηση, ανοικοδόμηση και σταθεροποίηση των εσωτερικών συνθηκών.

Οι συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός στο Πακιστάν προσφέρουν μια ευκαιρία να τεθεί σε παύση η σύγκρουση, ενώ παράλληλα ενισχύεται η διαπραγματευτική του θέση.

Ωστόσο, η στάση του Ιράν παραμένει αμετάβλητη. Οι απαιτήσεις του, που περιγράφονται σε ένα σχέδιο 10 σημείων, αντανακλούν χρόνια αιτήματα τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν απορρίψει συστηματικά. Αυτό δημιουργεί ένα περιβάλλον διαπραγμάτευσης όπου ο συμβιβασμός φαίνεται ακατόρθωτος.

Διπλωματία χωρίς εμπιστοσύνη

Οι πακιστανικοί μεσολαβητές που έχουν αναλάβει να διευκολύνουν αυτές τις συνομιλίες αντιμετωπίζουν μια τεράστια πρόκληση. Ουσιαστικά μεσολαβούν μεταξύ δύο πλευρών των οποίων οι προτάσεις μοιάζουν περισσότερο με τελεσίγραφα παρά με αφετηρίες για διάλογο.

Ο Τραμπ διαθέτει ένα σχέδιο 15 σημείων που δεν έχει δημοσιευτεί, αλλά από τις διαρροές που έχουν κυκλοφορήσει μοιάζει περισσότερο με έγγραφο υποχώρησης παρά με βάση για διαπραγματεύσεις.

Το σχέδιο 10 σημείων του Ιράν περιλαμβάνει έναν κατάλογο απαιτήσεων που οι ΗΠΑ έχουν απορρίψει συστηματικά στο παρελθόν.

Σε καιρό ειρήνης, η γεφύρωση τέτοιων χασμάτων θα ήταν δύσκολη. Σε καιρό πολέμου, χωρίς εμπιστοσύνη και με συνεχιζόμενες εχθροπραξίες, γίνεται εκθετικά πιο δύσκολη.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ακόμη και μια ελάχιστη συμφωνία —μια που τουλάχιστον διατηρεί τη συζήτηση σε εξέλιξη— θα μπορούσε να θεωρηθεί πρόοδος.

Η αποτυχία, ωστόσο, ενέχει τον κίνδυνο ταχείας επιστροφής σε πλήρη σύγκρουση.

Lebanon has been hit with one of the largest waves of Israeli airstrikes since the escalation began. Civilians are bearing the brunt of these attacks. Civilians are #NotATarget. pic.twitter.com/3E9p84tocJ — United Nations (@UN) April 8, 2026

Το Στενό του Ορμούζ: Ένα στρατηγικό σημείο «στραγγαλισμού»

Το πιο επείγον ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι διαπραγματευτές είναι η επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, μιας στενής αλλά κρίσιμης θαλάσσιας οδού που χρησιμεύει ως πύλη για τις παγκόσμιες προμήθειες ενέργειας.

Πριν από τον πόλεμο, περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου διέρχονταν καθημερινά από αυτή τη διαδρομή.

Το κλείσιμό του από το Ιράν έχει προκαλέσει σοκ στην παγκόσμια οικονομία, διαταράσσοντας τις αλυσίδες εφοδιασμού και δημιουργώντας αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας.

Για το Ιράν, ο έλεγχος του στενού αποτελεί ένα ισχυρό στρατηγικό πλεονέκτημα και διαπραγματευτικό χαρτί.

Περιορίζοντας την πρόσβαση, μπορεί να ασκήσει πίεση όχι μόνο στους άμεσους αντιπάλους του, αλλά και σε χώρες σε όλο τον κόσμο που εξαρτώνται από τις ενεργειακές μεταφορές από τον Κόλπο.

Η επαναλειτουργία του στενού έχει επομένως καταστεί το κεντρικό ζήτημα στις διαπραγματεύσεις — ένα ζήτημα που έχει επιπτώσεις που ξεπερνούν κατά πολύ την άμεση σύγκρουση.

Λανθασμένοι υπολογισμοί και απρόσμενες συνέπειες

Ο πόλεμος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν εκτεταμένες αεροπορικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Μεταξύ των νεκρών ήταν ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μαζί με μέλη της οικογένειάς του.

Η προσδοκία στην Ουάσιγκτον ήταν ότι ένα τόσο αποφασιστικό πλήγμα θα αποσταθεροποιούσε το ιρανικό καθεστώς, οδηγώντας ενδεχομένως στην κατάρρευσή του.

Ωστόσο, συνέβη το αντίθετο.

Το Ιράν επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Παρά τις απώλειες ηγετικών στελεχών και την εκτεταμένη καταστροφή, το καθεστώς παρέμεινε άθικτο και λειτουργικό.

Η ικανότητά του να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εξέπληξε τους αξιωματούχους των ΗΠΑ, οι οποίοι είχαν προβλέψει μια γρήγορη νίκη.

Αυτή η εσφαλμένη εκτίμηση έθεσε τους Αμερικανούς διαπραγματευτές στην δύσκολη θέση να εμπλακούν διπλωματικά με έναν αντίπαλο τον οποίο προηγουμένως ισχυρίζονταν ότι είχαν νικήσει.

Αυτή η μετατόπιση υπογραμμίζει ένα βασικό δίδαγμα: στις σύγχρονες συγκρούσεις, η οικονομική επιρροή μπορεί να ανταγωνιστεί ή ακόμη και να ξεπεράσει τη στρατιωτική δύναμη.

🚨 BREAKING: Pakistani fighter jets spotted over Bandar Abbas, Iran, to escort the Iranian delegation to Pakistan safely. – Pakistan Air Force has established a “protective shield” across Iran and Persian Gulf supported by fighter jets & AWACS to protect Iranian delegation from… pic.twitter.com/mocNjUnoS7 — A K Mandhan (@A_K_Mandhan) April 9, 2026

Επέκταση των απειλών: Πέρα από το Ορμούζ

Οι κίνδυνοι για το παγκόσμιο εμπόριο δεν περιορίζονται στο Στενό του Ορμούζ. Οι περιφερειακοί σύμμαχοι του Ιράν, ιδίως το κίνημα των Χούθι στην Υεμένη, έχουν αποδείξει την ικανότητά τους να διαταράσσουν τη ναυτιλία στο Στενό Μπαμπ αλ-Μαντάμπ, ένα άλλο κρίσιμο σημείο στραγγαλισμού.

Μαζί, αυτές οι δύο θαλάσσιες οδοί αποτελούν ζωτικές αρτηρίες για το διεθνές εμπόριο. Η διαταραχή τους θα μπορούσε να έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, τις τιμές της ενέργειας και την οικονομική σταθερότητα.

Τα αραβικά κράτη του Κόλπου, που ήδη ανησυχούν για τις οικονομικές επιπτώσεις, παρακολουθούν τις ενέργειες του Ιράν με ανησυχία. Η πιθανότητα η Τεχεράνη να θεσμοθετήσει τον έλεγχο των ναυτιλιακών διαδρομών δημιουργεί φόβους για μακροπρόθεσμη οικονομική ευπάθεια.

Η διευρυνόμενη πολεμική δογματική του Ισραήλ

Τα πράγματα περιπλέκονται περαιτέρω από την εξελισσόμενη στρατηγική του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος από το 2023 και μετά έχει υιοθετήσει μια πολεμική δογματική.

Έχει υποσχεθεί επανειλημμένα στους Ισραηλινούς ότι αξιοποιεί την αναμφισβήτητη δύναμη και την ευρηματικότητά τους για να αναδιαμορφώσει τη Μέση Ανατολή με τρόπο που θα ενισχύσει τη χώρα τους. Η επιθετική επιδίωξη των στόχων του Νετανιάχου έχει μετατρέψει το Ισραήλ σε μια χώρα που οι γείτονές της θεωρούν ως τη μοναδική πιο αποσταθεροποιητική δύναμη στην περιοχή.

Η καταστροφή της ικανότητας του Ιράν να απειλεί το Ισραήλ, είτε άμεσα είτε μέσω συμμάχων και αντιπροσώπων, υπήρξε μια από τις κύριες προτεραιότητες του Νετανιάχου καθ’ όλη τη διάρκεια της μακράς πολιτικής του καριέρας.

Prime Minister Benjamin Netanyahu: “Dear residents of the North, I am proud of you. You continue to stand firm. I wish to inform you: There is no ceasefire in Lebanon. We are continuing to strike Hezbollah with full force, and we will not stop until we restore your security. pic.twitter.com/k2JeKXEMBQ — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) April 9, 2026

Τώρσα επιθυμία του να συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ, του λιβανέζικου συμμάχου του Ιράν, θα μπορούσε να υπονομεύσει τις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός στο Πακιστάν, ακόμη και αν ο Τραμπ απαιτήσει παύση των βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας της εκεχειρίας, το Ισραήλ χτύπησε τον Λίβανο με τεράστιες αεροπορικές επιδρομές που σκότωσαν περισσότερους από 300 ανθρώπους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό.

Πυκνοκατοικημένες περιοχές του κέντρου της Βηρυτού δέχθηκαν πλήγματα από επιθέσεις που οι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν ως από τις σφοδρότερες από τότε που η Χεζμπολάχ εντάχθηκε στη σύγκρουση στις αρχές Μαρτίου.

Και δεν ήταν μόνο το παραδοσιακό προπύργιο της Χεζμπολάχ, η Νταχίε, που δέχτηκε πλήγματα στη λιβανική πρωτεύουσα – πλήγματα δέχτηκε και το κέντρο της πόλης.

Έτσι, για πολλούς στο Λίβανο, η γραμμή μεταξύ των επιθέσεων κατά της Χεζμπολάχ και των επιθέσεων κατά της ίδιας της χώρας γίνεται όλο και πιο δυσδιάκριτη.

Μεταβαλλόμενες συμμαχίες στη Μέση Ανατολή

Οι μακροπρόθεσμες συνέπειες του πολέμου ήδη αναδιαμορφώνουν τη γεωπολιτική της περιοχής.

Τα πλούσια κράτη του Κόλπου, τα οποία έχουν επενδύσει σημαντικά για να μετατραπούν σε παγκόσμια οικονομικά κέντρα, επανεξετάζουν τις στρατηγικές ασφαλείας τους.

Ενώ παραμένουν σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών, τα πρόσφατα γεγονότα έχουν αποκαλύψει τα όρια αυτής της συνεργασίας.

Ως αποτέλεσμα, αυτές οι χώρες διερευνούν τρόπους να διαφοροποιήσουν τις συμμαχίες τους και να μειώσουν την εξάρτησή τους από την Ουάσιγκτον.

Ταυτόχρονα, παγκόσμιες δυνάμεις όπως η Κίνα και η Ρωσία παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Η Κίνα, ειδικότερα, έχει έννομο συμφέρον στη διατήρηση της σταθερότητας λόγω της εξάρτησής της από τις ενεργειακές προμήθειες της Μέσης Ανατολής.

Έχει διαδραματίσει έναν ήσυχο αλλά σημαντικό ρόλο στην ενθάρρυνση του Ιράν να συμμετάσχει σε συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός.

Το πλήγμα στον λαό

Και τι γίνεται με τον λαό του Ιράν;

Βρίσκεται αποκομμένος λόγω της διακοπής της πρόσβασης στο διαδίκτυο, μετά από εβδομάδες αεροπορικών επιδρομών, θανάτου και φόβου, ανεξάρτητα από τις απόψεις του για το καθεστώς.

Στις 28 Φεβρουαρίου, ο Τραμπ και ο Νετανιάχου υποσχέθηκαν στους αντιπάλους του καθεστώτος μια ευκαιρία να ανακτήσουν τη χώρα τους.

Αυτό έχει πλέον ξεχαστεί.