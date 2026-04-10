Ιράν-ΗΠΑ: Εκεχειρία ή όχι, η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν έχει τελειώσει
Κόσμος 10 Απριλίου 2026, 15:00

Το Ιράν επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Παρά τις απώλειες ηγετικών στελεχών και την εκτεταμένη καταστροφή, το καθεστώς παρέμεινε άθικτο και λειτουργικό.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η καρδιά δεν θέλει δίαιτα: Οι 4 κινήσεις που κάνουν τη διαφορά

Η καρδιά δεν θέλει δίαιτα: Οι 4 κινήσεις που κάνουν τη διαφορά

Spotlight

Η μεγαλύτερη ελπίδα για τις συνομιλίες κατάπαυσης του πυρός στο Πακιστάν έγκειται σε μία απλή αλλά κρίσιμη παραδοχή: τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ιράν έχουν ισχυρά κίνητρα να τερματίσουν τον πόλεμο.

Ωστόσο, παραδόξως, οι ίδιες οι συνθήκες που καθιστούν την ειρήνη επιθυμητή την καθιστούν επίσης εξαιρετικά δύσκολη να επιτευχθεί.

Στο επίκεντρο του προβλήματος βρίσκεται μια βαθιά έλλειψη εμπιστοσύνης. Δεν υπάρχει ουσιαστική κοινή βάση μεταξύ των δύο πλευρών, και οι θέσεις τους παραμένουν θεμελιωδώς ασυμβίβαστες.

Αυτό το διπλωματικό αδιέξοδο περιπλέκεται περαιτέρω από τον ρόλο του Ισραήλ ως στενού συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών, του οποίου εντατικές στρατιωτικές επιχειρήσεις του στο Λίβανο έχουν προσθέσει μια νέα, ασταθή διάσταση, απειλώντας να εκτροχιάσουν οποιαδήποτε πρόοδο έχει επιτευχθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ακόμη και η διατήρηση μιας εύθραυστης εκεχειρίας — χωρίς την επίλυση βαθύτερων διαφωνιών — θα θεωρηθεί σημαντικό επίτευγμα, σύμφωνα με το BBC.

Πολιτικές πιέσεις στην Ουάσιγκτον

Για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η επείγουσα ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος οφείλεται τόσο σε εσωτερικές εκτιμήσεις όσο και στη διεθνή στρατηγική.

Έχει ήδη αρχίσει να παρουσιάζει τη σύγκρουση ως ένα κεφάλαιο που έχει κλείσει, δηλώνοντας νίκη και σηματοδοτώντας την επιθυμία του να προχωρήσει.

Η χρονική στιγμή είναι κρίσιμη.

Μια επίσημη επίσκεψη του Βασιλιά Κάρολου έχει προγραμματιστεί αργότερα αυτό το μήνα, ακολουθούμενη από μια σύνοδο κορυφής υψηλού διακυβεύματος με τον Πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ τον Μάιο.

Πέρα από αυτές τις διπλωματικές δεσμεύσεις, ο Τραμπ αντιμετωπίζει τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο, ένα πολιτικό ορόσημο που παραδοσιακά αποθαρρύνει τις παρατεταμένες στρατιωτικές εμπλοκές.

Οι οικονομικές ανησυχίες επίσης βαρύνουν σημαντικά. Με την εποχή των καλοκαιρινών διακοπών να πλησιάζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, η άνοδος των τιμών των καυσίμων θα μπορούσε γρήγορα να μετατραπεί σε πολιτικό βάρος. Οι πόλεμοι, ιδίως εκείνοι που επηρεάζουν την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου, σπάνια συνάδουν με την ανάγκη για οικονομική σταθερότητα στο εσωτερικό.

Εν ολίγοις, ο Τραμπ χρειάζεται μια διέξοδο — και γρήγορα.

Η υπολογισμένη ανθεκτικότητα του Ιράν

Και το Ιράν έχει επιτακτικούς λόγους να επιδιώξει τον τερματισμό των εχθροπραξιών, αν και τα κίνητρά του διαφέρουν.

Παρά την προβολή μιας εικόνας αντίστασης — εκτόξευση πυραύλων, ανάπτυξη drones και διεξαγωγή επιθετικής προπαγανδιστικής εκστρατείας στο διαδίκτυο — η χώρα έχει υποστεί εκτεταμένες ζημίες.

Οι πόλεις του βρίσκονται σε οικονομική δυσχέρεια και οι βασικές υποδομές έχουν πληγεί σοβαρά. Η ηγεσία κατανοεί ότι χρειάζεται χρόνος για ανασυγκρότηση, ανοικοδόμηση και σταθεροποίηση των εσωτερικών συνθηκών.

Οι συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός στο Πακιστάν προσφέρουν μια ευκαιρία να τεθεί σε παύση η σύγκρουση, ενώ παράλληλα ενισχύεται η διαπραγματευτική του θέση.

Ωστόσο, η στάση του Ιράν παραμένει αμετάβλητη. Οι απαιτήσεις του, που περιγράφονται σε ένα σχέδιο 10 σημείων, αντανακλούν χρόνια αιτήματα τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν απορρίψει συστηματικά. Αυτό δημιουργεί ένα περιβάλλον διαπραγμάτευσης όπου ο συμβιβασμός φαίνεται ακατόρθωτος.

Διπλωματία χωρίς εμπιστοσύνη

Οι πακιστανικοί μεσολαβητές που έχουν αναλάβει να διευκολύνουν αυτές τις συνομιλίες αντιμετωπίζουν μια τεράστια πρόκληση. Ουσιαστικά μεσολαβούν μεταξύ δύο πλευρών των οποίων οι προτάσεις μοιάζουν περισσότερο με τελεσίγραφα παρά με αφετηρίες για διάλογο.

Ο Τραμπ διαθέτει ένα σχέδιο 15 σημείων που δεν έχει δημοσιευτεί, αλλά από τις διαρροές που έχουν κυκλοφορήσει μοιάζει περισσότερο με έγγραφο υποχώρησης παρά με βάση για διαπραγματεύσεις.

Το σχέδιο 10 σημείων του Ιράν περιλαμβάνει έναν κατάλογο απαιτήσεων που οι ΗΠΑ έχουν απορρίψει συστηματικά στο παρελθόν.

Σε καιρό ειρήνης, η γεφύρωση τέτοιων χασμάτων θα ήταν δύσκολη. Σε καιρό πολέμου, χωρίς εμπιστοσύνη και με συνεχιζόμενες εχθροπραξίες, γίνεται εκθετικά πιο δύσκολη.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ακόμη και μια ελάχιστη συμφωνία —μια που τουλάχιστον διατηρεί τη συζήτηση σε εξέλιξη— θα μπορούσε να θεωρηθεί πρόοδος.

Η αποτυχία, ωστόσο, ενέχει τον κίνδυνο ταχείας επιστροφής σε πλήρη σύγκρουση.

Το Στενό του Ορμούζ: Ένα στρατηγικό σημείο «στραγγαλισμού»

Το πιο επείγον ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι διαπραγματευτές είναι η επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, μιας στενής αλλά κρίσιμης θαλάσσιας οδού που χρησιμεύει ως πύλη για τις παγκόσμιες προμήθειες ενέργειας.

Πριν από τον πόλεμο, περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου διέρχονταν καθημερινά από αυτή τη διαδρομή.

Το κλείσιμό του από το Ιράν έχει προκαλέσει σοκ στην παγκόσμια οικονομία, διαταράσσοντας τις αλυσίδες εφοδιασμού και δημιουργώντας αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας.

Για το Ιράν, ο έλεγχος του στενού αποτελεί ένα ισχυρό στρατηγικό πλεονέκτημα και διαπραγματευτικό χαρτί.

Περιορίζοντας την πρόσβαση, μπορεί να ασκήσει πίεση όχι μόνο στους άμεσους αντιπάλους του, αλλά και σε χώρες σε όλο τον κόσμο που εξαρτώνται από τις ενεργειακές μεταφορές από τον Κόλπο.

Η επαναλειτουργία του στενού έχει επομένως καταστεί το κεντρικό ζήτημα στις διαπραγματεύσεις — ένα ζήτημα που έχει επιπτώσεις που ξεπερνούν κατά πολύ την άμεση σύγκρουση.

Λανθασμένοι υπολογισμοί και απρόσμενες συνέπειες

Ο πόλεμος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν εκτεταμένες αεροπορικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Μεταξύ των νεκρών ήταν ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μαζί με μέλη της οικογένειάς του.

Η προσδοκία στην Ουάσιγκτον ήταν ότι ένα τόσο αποφασιστικό πλήγμα θα αποσταθεροποιούσε το ιρανικό καθεστώς, οδηγώντας ενδεχομένως στην κατάρρευσή του.

Ωστόσο, συνέβη το αντίθετο.

Η ικανότητά του να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εξέπληξε τους αξιωματούχους των ΗΠΑ, οι οποίοι είχαν προβλέψει μια γρήγορη νίκη.

Αυτή η εσφαλμένη εκτίμηση έθεσε τους Αμερικανούς διαπραγματευτές στην δύσκολη θέση να εμπλακούν διπλωματικά με έναν αντίπαλο τον οποίο προηγουμένως ισχυρίζονταν ότι είχαν νικήσει.

Αυτή η μετατόπιση υπογραμμίζει ένα βασικό δίδαγμα: στις σύγχρονες συγκρούσεις, η οικονομική επιρροή μπορεί να ανταγωνιστεί ή ακόμη και να ξεπεράσει τη στρατιωτική δύναμη.

Επέκταση των απειλών: Πέρα από το Ορμούζ

Οι κίνδυνοι για το παγκόσμιο εμπόριο δεν περιορίζονται στο Στενό του Ορμούζ. Οι περιφερειακοί σύμμαχοι του Ιράν, ιδίως το κίνημα των Χούθι στην Υεμένη, έχουν αποδείξει την ικανότητά τους να διαταράσσουν τη ναυτιλία στο Στενό Μπαμπ αλ-Μαντάμπ, ένα άλλο κρίσιμο σημείο στραγγαλισμού.

Μαζί, αυτές οι δύο θαλάσσιες οδοί αποτελούν ζωτικές αρτηρίες για το διεθνές εμπόριο. Η διαταραχή τους θα μπορούσε να έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, τις τιμές της ενέργειας και την οικονομική σταθερότητα.

Τα αραβικά κράτη του Κόλπου, που ήδη ανησυχούν για τις οικονομικές επιπτώσεις, παρακολουθούν τις ενέργειες του Ιράν με ανησυχία. Η πιθανότητα η Τεχεράνη να θεσμοθετήσει τον έλεγχο των ναυτιλιακών διαδρομών δημιουργεί φόβους για μακροπρόθεσμη οικονομική ευπάθεια.

Η διευρυνόμενη πολεμική δογματική του Ισραήλ

Τα πράγματα περιπλέκονται περαιτέρω από την εξελισσόμενη στρατηγική του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος από το 2023 και μετά έχει υιοθετήσει μια  πολεμική δογματική.

Έχει υποσχεθεί επανειλημμένα στους Ισραηλινούς ότι αξιοποιεί την αναμφισβήτητη δύναμη και την ευρηματικότητά τους για να αναδιαμορφώσει τη Μέση Ανατολή με τρόπο που θα ενισχύσει τη χώρα τους. Η επιθετική επιδίωξη των στόχων του Νετανιάχου έχει μετατρέψει το Ισραήλ σε μια χώρα που οι γείτονές της θεωρούν ως τη μοναδική πιο αποσταθεροποιητική δύναμη στην περιοχή.

Η καταστροφή της ικανότητας του Ιράν να απειλεί το Ισραήλ, είτε άμεσα είτε μέσω συμμάχων και αντιπροσώπων, υπήρξε μια από τις κύριες προτεραιότητες του Νετανιάχου καθ’ όλη τη διάρκεια της μακράς πολιτικής του καριέρας.

Τώρσα επιθυμία του να συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ, του λιβανέζικου συμμάχου του Ιράν, θα μπορούσε να υπονομεύσει τις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός στο Πακιστάν, ακόμη και αν ο Τραμπ απαιτήσει παύση των βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας της εκεχειρίας, το Ισραήλ χτύπησε τον Λίβανο με τεράστιες αεροπορικές επιδρομές που σκότωσαν περισσότερους από 300 ανθρώπους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό.

Πυκνοκατοικημένες περιοχές του κέντρου της Βηρυτού δέχθηκαν πλήγματα από επιθέσεις που οι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν ως από τις σφοδρότερες από τότε που η Χεζμπολάχ εντάχθηκε στη σύγκρουση στις αρχές Μαρτίου.

Και δεν ήταν μόνο το παραδοσιακό προπύργιο της Χεζμπολάχ, η Νταχίε, που δέχτηκε πλήγματα στη λιβανική πρωτεύουσα – πλήγματα δέχτηκε και το κέντρο της πόλης.

Έτσι, για πολλούς στο Λίβανο, η γραμμή μεταξύ των επιθέσεων κατά της Χεζμπολάχ και των επιθέσεων κατά της ίδιας της χώρας γίνεται όλο και πιο δυσδιάκριτη.

Μεταβαλλόμενες συμμαχίες στη Μέση Ανατολή

Οι μακροπρόθεσμες συνέπειες του πολέμου ήδη αναδιαμορφώνουν τη γεωπολιτική της περιοχής.

Τα πλούσια κράτη του Κόλπου, τα οποία έχουν επενδύσει σημαντικά για να μετατραπούν σε παγκόσμια οικονομικά κέντρα, επανεξετάζουν τις στρατηγικές ασφαλείας τους.

Ενώ παραμένουν σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών, τα πρόσφατα γεγονότα έχουν αποκαλύψει τα όρια αυτής της συνεργασίας.

Ως αποτέλεσμα, αυτές οι χώρες διερευνούν τρόπους να διαφοροποιήσουν τις συμμαχίες τους και να μειώσουν την εξάρτησή τους από την Ουάσιγκτον.

Ταυτόχρονα, παγκόσμιες δυνάμεις όπως η Κίνα και η Ρωσία παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Η Κίνα, ειδικότερα, έχει έννομο συμφέρον στη διατήρηση της σταθερότητας λόγω της εξάρτησής της από τις ενεργειακές προμήθειες της Μέσης Ανατολής.

Έχει διαδραματίσει έναν ήσυχο αλλά σημαντικό ρόλο στην ενθάρρυνση του Ιράν να συμμετάσχει σε συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός.

Το πλήγμα στον λαό

Και τι γίνεται με τον λαό του Ιράν;

Βρίσκεται αποκομμένος λόγω της διακοπής της πρόσβασης στο διαδίκτυο, μετά από εβδομάδες αεροπορικών επιδρομών, θανάτου και φόβου, ανεξάρτητα από τις απόψεις του για το καθεστώς.

Στις 28 Φεβρουαρίου, ο Τραμπ και ο Νετανιάχου υποσχέθηκαν στους αντιπάλους του καθεστώτος μια ευκαιρία να ανακτήσουν τη χώρα τους.

Αυτό έχει πλέον ξεχαστεί.

Morgan Stanley: Το καλό, το κακό και το… άσχημο σενάριο της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Morgan Stanley: Το καλό, το κακό και το… άσχημο σενάριο της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον Λίβανο

Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον Λίβανο

Χεζμπολάχ: «Όχι σε δωρεάν παραχωρήσεις στο Ισραήλ» λέει ο Κασέμ πριν τις κρίσιμες συνομιλίες
Κόσμος 10.04.26

Χεζμπολάχ: «Όχι σε δωρεάν παραχωρήσεις στο Ισραήλ» λέει ο Κασέμ πριν τις κρίσιμες συνομιλίες

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες ότι η κυβέρνησή του θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο «το συντομότερο δυνατό», με στόχο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Με το Ιράν συνδέονται τα περισσότερα πλοία που έχουν πλεύσει μέσω των Στενών του Oρμούζ
Κόσμος 10.04.26

Με το Ιράν συνδέονται τα περισσότερα πλοία που έχουν πλεύσει μέσω των Στενών του Oρμούζ

Τρία τάνκερ, ένα υπερτάνκερ αργού πετρελαίου που μεταφέρει 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, ένα δεξαμενόπλοιο εφοδιασμού καυσίμων και ένα μικρότερο πλοίο μεταφοράς πετρελαίου, όλα απέπλευσαν από ύδατα του Ιράν το τελευταίο 24ωρο

Χαβάη: Εντυπωσιακές εικόνες από την έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα
Λάβα και «Pele’s Hair» 10.04.26

Χαβάη: Το ηφαίστειο Κίλαουεα εξερράγη για 44η φορά - Εικόνες που «κόβουν» την ανάσα

Το διάσημο ηφαίστειο Κιλαουέα άρχισε να εκρήγνυται και πάλι, στέλνοντας πίδακες λάβας και επικίνδυνες ίνες γυαλιού στον αέρα, αναγκάζοντας τις Αρχές να κλείσουν δρόμους.

Στην Ουάσιγκτον θα μεταβεί ο πρωθυπουργός του Λιβάνου για συνομιλίες με ΗΠΑ και Ισραήλ
Κόσμος 10.04.26

Στην Ουάσιγκτον θα μεταβεί ο πρωθυπουργός του Λιβάνου για συνομιλίες με ΗΠΑ και Ισραήλ

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον προγραμματίζεται ενώ μια εύθραυστη εκεχειρία δύο εβδομάδων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν διατηρείται, προς το παρόν, αλλά βρίσκεται υπό πίεση, ιδίως όσον αφορά στο αν οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο περιλαμβάνονται ή όχι στην εκεχειρία

Ο Λευκός Οίκος προειδοποιεί το προσωπικό του να μην στοιχηματίζει για τον πόλεμο με το Ιράν
Όλα τζόγος 10.04.26

Ο Λευκός Οίκος προειδοποιεί το προσωπικό του να μην στοιχηματίζει για τον πόλεμο με το Ιράν

Οι στοιχηματικές κινήσεις σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν έχουν προκαλέσει έκπληξη στις ΗΠΑ και έχουν οδηγήσει τους Δημοκρατικούς να ζητήσουν αυστηρότερη ρύθμιση

ΕΕ και ΗΠΑ κοντά σε συμφωνία για τα κρίσιμα ορυκτά κατά της Κίνας
Διεθνής Οικονομία 10.04.26

ΕΕ και ΗΠΑ κοντά σε συμφωνία για τα κρίσιμα ορυκτά κατά της Κίνας

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν επίσης σε θέματα προτύπων, επενδύσεων και κοινών έργων, καθώς και σε θέματα αυξημένου συντονισμού σε περίπτωση διακοπών εφοδιασμού από χώρες όπως η Κίνα

Τρεις νεκροί σε πλήγματα σε Ρωσία και Ουκρανία, παρά τη συμφωνία για εκεχειρία το Πάσχα
Κόσμος 10.04.26

Τρεις νεκροί σε πλήγματα σε Ρωσία και Ουκρανία, παρά τη συμφωνία για εκεχειρία το Πάσχα

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε την Μεγάλη Πέμπτη κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου για το Πάσχα των ορθοδόξων, την οποία ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αποδέχεται, θυμίζοντας ότι την είχε ήδη προτείνει το Κίεβο

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο Ισλαμαμπάντ ενόψει των ειρηνευτικών συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν
Κόσμος 10.04.26

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο Ισλαμαμπάντ ενόψει των ειρηνευτικών συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν

Έως και 10.000 μέλη προσωπικού ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων μελών του στρατού και της αστυνομίας, έχουν επιφορτιστεί παράλληλα με πράκτορες των υπηρεσιών Πληροφοριών για την ασφαλή διεξαγωγή των συνομιλίων

Ιβάνκα Τραμπ: Η συγκινητική εξομολόγηση για τη μητέρα της, τον σύζυγό της και τον πατέρα της, Ντόναλντ Τραμπ
Συγκλονιστική εξομολόγηση 10.04.26

Ιβάνκα Τραμπ: «Λύγισε» on air – Τα δάκρυα για τη μητέρα της και η στιγμή που φοβήθηκε για τον πατέρα της

Η Ιβάνκα Τραμπ μίλησε σε podcast για τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της, από την απώλεια της μητέρας της μέχρι τη μάχη του συζύγου της με τον καρκίνο και την απόπειρα δολοφονίας του πατέρα της.

ΗΠΑ: Παρανάλωμα αποθήκη χάρτου – Βίντεο δείχνει κάποιον να βάζει φωτιά λέγοντας «δεν μας πληρώνετε αρκετά»
Σοκ 10.04.26

ΗΠΑ: Παρανάλωμα αποθήκη χάρτου - Βίντεο δείχνει κάποιον να βάζει φωτιά λέγοντας «δεν μας πληρώνετε αρκετά»

Ήταν τέτοια η δύναμη της φωτιάς, που οι πυροσβέστες αν και μπήκαν αρχικά στο εσωτερικό της αποθήκης στις ΗΠΑ, αναγκάστηκαν να βγουν λόγω ταχύτατης εξάπλωσης και να συνεχίσουν απ' έξω

Όπλα ή ψωμί; – Ο «στρατός των ονείρων» του Τραμπ και το «ψαλίδισμα» του κοινωνικού κράτους
Διχαστική ατζέντα 10.04.26

Όπλα ή ψωμί; – Ο «στρατός των ονείρων» του Τραμπ και το «ψαλίδισμα» του κοινωνικού κράτους

Με το βλέμμα στραμμένο στην Κίνα, ο Ντόναλντ Τραμπ προωθεί εκτίναξη των αμυντικών δαπανών στις ΗΠΑ, εν μέσω λαϊκής δυσαρέσκειας από τον πόλεμο στο Ιράν και διχασμού στο Κογκρέσο

ΗΠΑ: Η οργάνωση HALC πιέζει για αυστηρότερη στάση έναντι της Τουρκίας με φόντο τις θρησκευτικές ελευθερίες
Έκθεση USCIRF 10.04.26

Ελληνοαμερικανική οργάνωση πιέζει τις ΗΠΑ για αυστηρότερη στάση έναντι της Τουρκίας με φόντο τις θρησκευτικές ελευθερίες

Η οργάνωση της ελληνικής Ομογένειας στις ΗΠΑ καλεί την αμερικανική διπλωματία να υιοθετήσει τις συστάσεις της Επιτροπής για τη Διεθνή Θρησκευτική Ελευθερία θέτοντας όρους στη συνεργασία με την Άγκυρα

Βανς: Ο Τραμπ μας έχει δώσει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για τις συνομιλίες – Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον Λίβανο
Κρίσιμες ώρες 10.04.26 Upd: 15:23

Βανς: Ο Τραμπ μας έχει δώσει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για τις συνομιλίες – Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον Λίβανο

Ενώ οι ΗΠΑ και το Ιράν προετοιμάζονται για συνομιλίες στο Πακιστάν, το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον Λίβανο - Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή για διαπραγματεύσεις με τη Βηρυτό, χωρίς όμως να υπάρξει εκεχειρία - Όλες οι εξελίξεις στο in

Νέα Αριστερά: Sic transit gloria mundi – Τα καμώματα του «άριστου» Λαζαρίδη και η ευθύνη του πρωθυπουργού
Επικαιρότητα 10.04.26

Νέα Αριστερά: Sic transit gloria mundi – Τα καμώματα του «άριστου» Λαζαρίδη και η ευθύνη του πρωθυπουργού

«Ο κ. Λαζαρίδης, όπως τόσοι 'άριστοι' της ΝΔ, όχι μόνο δεν διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ, αλλά φέρεται να έχει πει και ψέματα για το ζήτημα αυτό, καθώς εμφανίστηκε ψευδώς να διαθέτει απαραίτητο τυπικό προσόν για θέση στο Δημόσιο, την οποία παρανόμως κατείχε», λέει η Νέα Αριστερά

Χαβάη: Εντυπωσιακές εικόνες από την έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα
Λάβα και «Pele’s Hair» 10.04.26

Χαβάη: Το ηφαίστειο Κίλαουεα εξερράγη για 44η φορά - Εικόνες που «κόβουν» την ανάσα

Το διάσημο ηφαίστειο Κιλαουέα άρχισε να εκρήγνυται και πάλι, στέλνοντας πίδακες λάβας και επικίνδυνες ίνες γυαλιού στον αέρα, αναγκάζοντας τις Αρχές να κλείσουν δρόμους.

Η Βικτόρια Μπέκαμ επέστρεψε στα χρόνια της «καθαρότητας»
«Τα βαρέθηκα» 10.04.26

Τατουάζ τέλος: Η Βικτόρια Μπέκαμ επέστρεψε στα χρόνια της «καθαρότητας» - Και δεν φταίει ο Μπρούκλιν για αυτό

Η σχεδιάστρια μόδας Βικτόρια Μπέκαμ αποφάσισε να αφαιρέσει από το σώμα της τα έξι τατουάζ που είχε «χτυπήσει» τα προηγούμενα χρόνια - ακόμα και εκείνα που ήταν αφιερωμένα στον Ντέιβιντ

Στην Ουάσιγκτον θα μεταβεί ο πρωθυπουργός του Λιβάνου για συνομιλίες με ΗΠΑ και Ισραήλ
Κόσμος 10.04.26

Στην Ουάσιγκτον θα μεταβεί ο πρωθυπουργός του Λιβάνου για συνομιλίες με ΗΠΑ και Ισραήλ

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον προγραμματίζεται ενώ μια εύθραυστη εκεχειρία δύο εβδομάδων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν διατηρείται, προς το παρόν, αλλά βρίσκεται υπό πίεση, ιδίως όσον αφορά στο αν οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο περιλαμβάνονται ή όχι στην εκεχειρία

Περισσότερα από πέντε κιλά εκρηκτικών και 523 κροτίδες βρέθηκαν σε Μεσολόγγι και Πύργο – Συνελήφθησαν τρία άτομα
Ελλάδα 10.04.26

Περισσότερα από πέντε κιλά εκρηκτικών και 523 κροτίδες βρέθηκαν σε Μεσολόγγι και Πύργο – Συνελήφθησαν τρία άτομα

Συνελήφθησαν δύο άνδρες και μια γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ κατασχέθηκαν πολλές κροτίδες, εκρηκτικές ύλες και πιστόλι ρίψης φωτοβολίδων

Τι είπε ο Χεζόνια για Ολυμπιακό, Φενέρμπαχτσε και τον κόσμο στα γήπεδα: «Κάτι έχει αλλάξει…»
Euroleague 10.04.26

Τι είπε ο Χεζόνια για Ολυμπιακό, Φενέρμπαχτσε και τον κόσμο στα γήπεδα: «Κάτι έχει αλλάξει…»

Τον προβληματισμό του για την ατμόσφαιρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα εξέφρασε ο Μάριο Χεζόνια, ο οποίος χρησιμοποίησε τα παραδείγματα του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε.

Ο Λευκός Οίκος προειδοποιεί το προσωπικό του να μην στοιχηματίζει για τον πόλεμο με το Ιράν
Όλα τζόγος 10.04.26

Ο Λευκός Οίκος προειδοποιεί το προσωπικό του να μην στοιχηματίζει για τον πόλεμο με το Ιράν

Οι στοιχηματικές κινήσεις σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν έχουν προκαλέσει έκπληξη στις ΗΠΑ και έχουν οδηγήσει τους Δημοκρατικούς να ζητήσουν αυστηρότερη ρύθμιση

Ηρώδειο: Ο Ιούνιος μεταμορφώνεται σε μήνα αποχαιρετισμού, πριν κλείσει το θέατρο – Οι εκδηλώσεις
Culture Live 10.04.26

Ηρώδειο: Ο Ιούνιος μεταμορφώνεται σε μήνα αποχαιρετισμού, πριν κλείσει το θέατρο - Οι εκδηλώσεις

Όλες οι εκδηλώσεις που θα παρουσιαστούν εφέτος στη σκηνή του Ηρωδείου, κάθε μοναδική νύχτα, κάθε είδους ‘Αφιέρωμα, συνιστά μια ξεχωριστή εορτή Αποχαιρετισμού του.

ΕΕ και ΗΠΑ κοντά σε συμφωνία για τα κρίσιμα ορυκτά κατά της Κίνας
Διεθνής Οικονομία 10.04.26

ΕΕ και ΗΠΑ κοντά σε συμφωνία για τα κρίσιμα ορυκτά κατά της Κίνας

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν επίσης σε θέματα προτύπων, επενδύσεων και κοινών έργων, καθώς και σε θέματα αυξημένου συντονισμού σε περίπτωση διακοπών εφοδιασμού από χώρες όπως η Κίνα

Από τον Φεβρουάριο ο σύντροφος της μητέρας δάγκωνε και έκαιγε με τσιγάρο το βρέφος στον Πύργο – Τι ισχυρίστηκε η ίδια
Ελλάδα 10.04.26

Από τον Φεβρουάριο ο σύντροφος της μητέρας δάγκωνε και έκαιγε με τσιγάρο το βρέφος στον Πύργο – Τι ισχυρίστηκε η ίδια

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης μαρτυρούν τις στιγμές φρίκης που βίωνε το βρέφος, καθώς τα τραύματα και οι πληγές στο σώμα του ξεπερνούν τα σαράντα στον αριθμό

Το «είναι πολλά τα λεφτά Ρομπέρτο» και η (ακριβή) προσπάθεια να μην καταστραφεί η Τότεναμ
Premier League 10.04.26

Το «είναι πολλά τα λεφτά Ρομπέρτο» και η (ακριβή) προσπάθεια να μην καταστραφεί η Τότεναμ

Η Τότεναμ είναι στο χείλος του γκρεμού. Έναν βαθμό πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Και για να βρει... ελπίδα έκανε τον Ντε Ζέρμπι δεύτερο πιο ακριβοπληρωμένο προπονητή στην Premier League!

Good Friday in Greece: Τhe Country Goes Quiet
English edition 10.04.26

Good Friday in Greece: Τhe Country Goes Quiet

The most solemn day in the Greek Orthodox calendar brings the country to a near-standstill, as churches, streets and coastlines fill with candlelight, flowers and quiet grief

Το τελευταίο αντίο στον Μιρτσέα Λουτσέσκου: Συγκίνηση, αποθέωση και συνθήματα για τον θρύλο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου (pics, vids)
Ποδόσφαιρο 10.04.26

Το τελευταίο αντίο στον Μιρτσέα Λουτσέσκου: Συγκίνηση, αποθέωση και συνθήματα για τον θρύλο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου (pics, vids)

Χιλιάδες απλού κόσμου και οι σημαντικότερες προσωπικότητες του αθλητικού και -όχι μόνο- κόσμου της Ρουμανίας απέτισαν φόρο τιμής στον θρυλικό Μιρτσέα Λουτσέσκου, με την ατμόσφαιρα να δονείται από συνθήματα – Το μεσημέρι της Μ. Παρασκευής έγινε η κηδεία του.

Κίνηση: Αυξημένη σε δρόμους και λιμάνια όσο κορυφώνεται η έξοδος των τελευταίων εκδρομέων του Πάσχα
Υπομονή και προσοχή 10.04.26

Αυξημένη κίνηση σε δρόμους και λιμάνια όσο κορυφώνεται η έξοδος των τελευταίων εκδρομέων του Πάσχα

Καθυστερήσεις παρατηρούνται στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου από την Ελευσίνα μέχρι και την Κινέτα - Αυξημένη κίνηση και στην Αττική Οδό, από τον Ασπρόπυργο προς την Ελευσίνα

Η συλλεκτική Mercedes-Benz 170 S που οδηγούσε η Μέριλιν Μονρόε στην Ελλάδα βγαίνει στο σφυρί
Vintage 10.04.26

Η συλλεκτική Mercedes-Benz 170 S που οδηγούσε η Μέριλιν Μονρόε στην Ελλάδα βγαίνει στο σφυρί - Αναμένεται να αγγίξει τα 200.000 δολάρια

Μια vintage Mercedes-Benz της δεκαετίας του '50, που χρησιμοποιούσε η σταρ του Χόλιγουντ Μέριλιν Μονρόε κατά την παραμονή της στην Ευρώπη, βγαίνει σε δημοπρασία τον επόμενο μήνα

Τρεις νεκροί σε πλήγματα σε Ρωσία και Ουκρανία, παρά τη συμφωνία για εκεχειρία το Πάσχα
Κόσμος 10.04.26

Τρεις νεκροί σε πλήγματα σε Ρωσία και Ουκρανία, παρά τη συμφωνία για εκεχειρία το Πάσχα

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε την Μεγάλη Πέμπτη κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου για το Πάσχα των ορθοδόξων, την οποία ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αποδέχεται, θυμίζοντας ότι την είχε ήδη προτείνει το Κίεβο

Πού θα τερματίσει ο Παναθηναϊκός στη regular season της Euroleague – 56% πιθανότητες να βγει 7ος και να παίξει στα play in (pics)
Euroleague 10.04.26

Πού θα τερματίσει ο Παναθηναϊκός στη regular season της Euroleague – 56% πιθανότητες να βγει 7ος και να παίξει στα play in (pics)

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τη Βαλένθια και είναι σε δύσκολη θέση για την πρόκριση στα play off της Euroleague - Τα σενάρια για τη θέση που θα τερματίσει η ομάδα του Αταμάν.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

