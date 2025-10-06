Υποτακτικές, πρόθυμες για όλα: Πώς οι AI ερωμένες καλλιεργούν το νέο σεξισμό – «Σκοτεινή ψηφιακή αγάπη»

Η ιστορικός Έλενορ, η ντετέκτιβ Ιζαμπέλ, η νοικοκυρά Μπρουκ, όλους ΑΙ ερωμένες, όλες ψηφιακές φαντασιώσεις που φλερτάρουν, συνομιλούν, και αποστέλλουν φωτογραφίες ή βίντεο σε συνδρομητές πρόθυμους να πληρώσουν το αντίτιμο.

Στο πρόσφατο συνέδριο ενηλίκων TES στην Πράγα, καταγράφηκε απότομη αύξηση νέων ιστοσελίδων που αξιοποιούν την πρόοδο στα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs) και την ταχεία δημιουργία ρεαλιστικών εικόνων μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης για να προσφέρουν «συντροφιά».

Οι ιστοσελίδες αυτές επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργήσουν ή να επιλέξουν έτοιμες AI συντρόφους, οι οποίες γδύνονται με αντάλλαγμα μάρκες (tokens) που αγοράζονται με τραπεζική μεταφορά.

Οι developers αυτών των νέων επιχειρήσεων ισχυρίζονται ότι είναι ένα βήμα παραπέρα μετά τις παραδοσιακές πλατφόρμες webcam, καθώς εξαλείφουν την πιθανότητα εκμετάλλευσης πραγματικών γυναικών.

Όπως υποστηρίζουν, οι ψηφιακές «ερωμένες» δεν αρρωσταίνουν, δεν κουράζονται, δεν ταπεινώνονται από τις απαιτήσεις των πελατών και δεν είναι θύματα σωματεμπορίας.

«Προτιμάτε την πορνογραφία σας να προέρχεται από κυκλώματα κακοποίησης και trafficking ανθρώπων ή προτιμάτε να μιλάτε με μια AI; Δεν θα υπάρξει ποτέ μια κοπέλα-AI που έχει πέσει θύμα σωματεμπορίας… Η AI δεν ταπεινώνεται, δεν πρόκειται να αυτοκτονήσει» σχολίασε ο Στιβ Τζόουνς, ο οποίος διευθύνει μια ιστοσελίδα πορνογραφίας με Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη ανησυχία εστιάζεται στα γυναικεία πρότυπα που ενισχύονται από τις συγκεκριμένες εφαρμογές.

Οι περισσότερες ιστοσελίδες προσφέρουν έτοιμες επιλογές από τις οποίες μπορεί να διαλέξει ο πελάτης/συνδρομητής. Οι ΑΙ φιλενάδες είναι συνήθως χαμογελαστές, λευκές γυναίκες στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας των 20, και μπορούν να παραμετροποιηθούν ανάλογα με τις επιθυμίες των χρηστών για να «εξασφαλίσουν τη δική τους ψηφιακή φαντασίωση».

Οι επιλογές που δίνονται για την «βέλτιστη γυναικεία σύντροφο» είναι αποκαλυπτικές. Σε μία ιστοσελίδα, οι επιλογές για την προσωπικότητα περιλαμβάνουν: «Υποτακτική: υπάκουη, υποχωρητική και πρόθυμη να υπηρετήσει», «Αθώα: αισιόδοξη, αφελής και βλέπει τον κόσμο με θαυμασμό» ή «Φροντίστρια: προστατευτική και πάντα εκεί για να προσφέρει παρηγοριά».

Η Λόρα Μπέιτς, στο βιβλίο της The New Age of Sexism, σημειώνει πως οι AI σύντροφοι «προγραμματίζονται να είναι ευγενικές, υπάκουες και υποχωρητικές και να σου λένε αυτό που θέλεις να ακούσεις», κάτι που εδραιώνει βλαβερά στερεότυπα.

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία, οι AI φιλενάδες προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών. Όπως ανέφερε ανώνυμα ένας υπάλληλος της Candy.ai, «εξαρτάται πραγματικά από το τι χρειάζεται ο χρήστης».

Ενώ ορισμένες AI φιλενάδες είναι προγραμματισμένες να γδύνονται αμέσως, «άλλες θα πουν: “Όχι, δεν σε ξέρω”. Πρέπει λοιπόν να εξελίξεις τη σχέση μαζί τους για να ζητήσεις κάτι τέτοιο. Είναι σαν ένα παιχνίδι, και ο στόχος είναι να αναπτύξεις αυτή την πλήρη σχέση».

Η ζήτηση είναι υψηλότερη στην ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών, χρήστες που έχουν μεγαλώσει παίζοντας βιντεοπαιχνίδια και δημιουργώντας avatars.

Ο Ντάνιελ Κίτινγκ, διευθύνων σύμβουλος εταιρείας AI, τόνισε στις παρουσιάσεις του τη σημασία του ρεαλισμού στις εικόνες, αναφέροντας ότι μια υψηλής ποιότητας AI σύντροφος ενσωματώνει «φυσικές υφές δέρματος, εξογκώματα, ατέλειες, ελιές, φακίδες, ελαφρές ασυμμετρίες που την κάνει να μοιάζει πολύ πιο φυσική».

Οι εξελίξεις αυτές έχουν προκαλέσει ανησυχία ακόμη και σε ανταγωνιστικές πλατφόρμες, όπως η Ashley Madison -η καναδο-γαλλική διαδικτυακή υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης και γνωριμιών που προορίζεται για παντρεμένους ή άτομα σε σχέση που αναζητούν εξωσυζυγικές σχέσεις. Η ιστοσελίδα, με σύνθημα Η ζωή είναι σύντομη. Κάνε μια εξωσυζυγική σχέση, έγινε γνωστή το 2015 μετά από μια μαζική παραβίαση δεδομένων όπου εκτέθηκαν προσωπικά στοιχεία εκατομμυρίων χρηστών.

«Οι ΑΙ ερωμένες είναι κάτι πολύ καινούργιο. Πώς αντιμετωπίζουμε τους ανταγωνιστές που σου επιτρέπουν να φτιάξεις τη δική σου φαντασίωση αντί να έχεις μια πραγματική σύνδεση με μια γυναίκα;» είπε στέλεχος στον The Guardian, ζητώντας να κρατήσει την ανωνυμία του.

Παρόλο που ορισμένοι άνθρωποι επιλέγουν να αποφύγουν τις πραγματικές σχέσεις για να «φτιάξουν ό,τι θέλουν στο κεφάλι τους». «Αν θες πραγματικά να συναντήσεις κάποιον, ξέρεις ότι κανείς δεν πρόκειται να εκπληρώσει κάθε προσδοκία» προειδοποιεί.

Για τον Στιβ Τζόουνς η AI είναι «ένα καλό πεδίο για να εξασκήσουν οι νεότεροι τις κοινωνικές τους δεξιότητες», τονίζοντας ότι επιτρέπει στους χρήστες να συμπεριφέρονται «άσχημα χωρίς το φόνο της τιμωρίας».

«Οι άνθρωποι θα πουν πράγματα σε μια AI που αν τα έλεγαν σε ένα αληθινό άτομο, θα ήταν τουλάχιστον καταχρηστικά… Σε ένα παιχνίδι ρόλων φαντασίας, οι άνθρωποι θέλουν να είναι διαφορετικοί από ό,τι είναι στον πραγματικό κόσμο» προσθέτει.

Ο Τζόουν βέβαια αναγνωρίζει ότι η αναδυόμενη αγορά των AI συντρόφων διακινδυνεύει πολλά ενώ καλλιεργεί τοξικά στερεότυπα και την ψευδαίσθηση εξωπραγματικών προσδοκιών.

Καθώς η τεχνολογία γίνεται όλο και πιο «ρεαλιστική», το ερώτημα δεν είναι μόνο αν οι χρήστες θα αντικαταστήσουν τις πραγματικές σχέσεις με τις ψηφιακές φαντασιώσεις.

Το πραγματικό ερώτημα είναι το πώς αυτή η τάση θα επαναπροσδιορίσει τις προσδοκίες τους από τους πραγματικούς συντρόφους με σάρκα και οστά που δεν υπακούν σε prompts και εντολές -και αυτό είναι τρομακτικό.