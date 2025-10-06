magazin
Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Υποτακτικές, πρόθυμες για όλα: Πώς οι AI ερωμένες καλλιεργούν το νέο σεξισμό – «Σκοτεινή ψηφιακή αγάπη»
Go Fun 06 Οκτωβρίου 2025 | 18:50

Υποτακτικές, πρόθυμες για όλα: Πώς οι AI ερωμένες καλλιεργούν το νέο σεξισμό – «Σκοτεινή ψηφιακή αγάπη»

Η ραγδαία ανάπτυξη των ιστοσελίδων που προσφέρουν AI ερωμένες έναντι μηνιαίας συνδρομής έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κύκλους των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών σημειώνει ο The Guardian

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Brain dumping: Το self-care trick που δεν ήξερες ότι χρειάζεσαι

Brain dumping: Το self-care trick που δεν ήξερες ότι χρειάζεσαι

Spotlight

Η ιστορικός Έλενορ, η ντετέκτιβ Ιζαμπέλ, η νοικοκυρά Μπρουκ, όλους ΑΙ ερωμένες, όλες ψηφιακές φαντασιώσεις που φλερτάρουν, συνομιλούν, και αποστέλλουν φωτογραφίες ή βίντεο σε συνδρομητές πρόθυμους να πληρώσουν το αντίτιμο.

Στο πρόσφατο συνέδριο ενηλίκων TES στην Πράγα, καταγράφηκε απότομη αύξηση νέων ιστοσελίδων που αξιοποιούν την πρόοδο στα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs) και την ταχεία δημιουργία ρεαλιστικών εικόνων μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης για να προσφέρουν «συντροφιά».

Οι ιστοσελίδες αυτές επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργήσουν ή να επιλέξουν έτοιμες AI συντρόφους, οι οποίες γδύνονται με αντάλλαγμα μάρκες (tokens) που αγοράζονται με τραπεζική μεταφορά.

Οι developers αυτών των νέων επιχειρήσεων ισχυρίζονται ότι είναι ένα βήμα παραπέρα μετά τις παραδοσιακές πλατφόρμες webcam, καθώς εξαλείφουν την πιθανότητα εκμετάλλευσης πραγματικών γυναικών.

Όπως υποστηρίζουν, οι ψηφιακές «ερωμένες» δεν αρρωσταίνουν, δεν κουράζονται, δεν ταπεινώνονται από τις απαιτήσεις των πελατών και δεν είναι θύματα σωματεμπορίας.

YouTube thumbnail

«Προτιμάτε την πορνογραφία σας να προέρχεται από κυκλώματα κακοποίησης και trafficking ανθρώπων ή προτιμάτε να μιλάτε με μια AI; Δεν θα υπάρξει ποτέ μια κοπέλα-AI που έχει πέσει θύμα σωματεμπορίας… Η AI δεν ταπεινώνεται, δεν πρόκειται να αυτοκτονήσει» σχολίασε ο Στιβ Τζόουνς, ο οποίος διευθύνει μια ιστοσελίδα πορνογραφίας με Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη ανησυχία εστιάζεται στα γυναικεία πρότυπα που ενισχύονται από τις συγκεκριμένες εφαρμογές.

Οι περισσότερες ιστοσελίδες προσφέρουν έτοιμες επιλογές από τις οποίες μπορεί να διαλέξει ο πελάτης/συνδρομητής. Οι ΑΙ φιλενάδες είναι συνήθως χαμογελαστές, λευκές γυναίκες στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας των 20, και μπορούν να παραμετροποιηθούν ανάλογα με τις επιθυμίες των χρηστών για να «εξασφαλίσουν τη δική τους ψηφιακή φαντασίωση».

«Προτιμάτε την πορνογραφία σας να προέρχεται από κυκλώματα κακοποίησης και trafficking ανθρώπων ή προτιμάτε να μιλάτε με μια AI; Δεν θα υπάρξει ποτέ μια κοπέλα-AI που έχει πέσει θύμα σωματεμπορίας… Η AI δεν ταπεινώνεται, δεν πρόκειται να αυτοκτονήσει»

Οι επιλογές που δίνονται για την «βέλτιστη γυναικεία σύντροφο» είναι αποκαλυπτικές. Σε μία ιστοσελίδα, οι επιλογές για την προσωπικότητα περιλαμβάνουν: «Υποτακτική: υπάκουη, υποχωρητική και πρόθυμη να υπηρετήσει», «Αθώα: αισιόδοξη, αφελής και βλέπει τον κόσμο με θαυμασμό» ή «Φροντίστρια: προστατευτική και πάντα εκεί για να προσφέρει παρηγοριά».

Η Λόρα Μπέιτς, στο βιβλίο της The New Age of Sexism, σημειώνει πως οι AI σύντροφοι «προγραμματίζονται να είναι ευγενικές, υπάκουες και υποχωρητικές και να σου λένε αυτό που θέλεις να ακούσεις», κάτι που εδραιώνει βλαβερά στερεότυπα.

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία, οι AI φιλενάδες προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών. Όπως ανέφερε ανώνυμα ένας υπάλληλος της Candy.ai, «εξαρτάται πραγματικά από το τι χρειάζεται ο χρήστης».

Ενώ ορισμένες AI φιλενάδες είναι προγραμματισμένες να γδύνονται αμέσως, «άλλες θα πουν: “Όχι, δεν σε ξέρω”. Πρέπει λοιπόν να εξελίξεις τη σχέση μαζί τους για να ζητήσεις κάτι τέτοιο. Είναι σαν ένα παιχνίδι, και ο στόχος είναι να αναπτύξεις αυτή την πλήρη σχέση».

Η ζήτηση είναι υψηλότερη στην ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών, χρήστες που έχουν μεγαλώσει παίζοντας βιντεοπαιχνίδια και δημιουργώντας avatars.

Ο Ντάνιελ Κίτινγκ, διευθύνων σύμβουλος εταιρείας AI, τόνισε στις παρουσιάσεις του τη σημασία του ρεαλισμού στις εικόνες, αναφέροντας ότι μια υψηλής ποιότητας AI σύντροφος ενσωματώνει «φυσικές υφές δέρματος, εξογκώματα, ατέλειες, ελιές, φακίδες, ελαφρές ασυμμετρίες που την κάνει να μοιάζει πολύ πιο φυσική».

Η ζήτηση είναι υψηλότερη στην ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών, χρήστες που έχουν μεγαλώσει παίζοντας βιντεοπαιχνίδια και δημιουργώντας avatars

YouTube thumbnail

Οι εξελίξεις αυτές έχουν προκαλέσει ανησυχία ακόμη και σε ανταγωνιστικές πλατφόρμες, όπως η Ashley Madison -η καναδο-γαλλική διαδικτυακή υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης και γνωριμιών που προορίζεται για παντρεμένους ή άτομα σε σχέση που αναζητούν εξωσυζυγικές σχέσεις. Η ιστοσελίδα, με σύνθημα Η ζωή είναι σύντομη. Κάνε μια εξωσυζυγική σχέση, έγινε γνωστή το 2015 μετά από μια μαζική παραβίαση δεδομένων όπου εκτέθηκαν προσωπικά στοιχεία εκατομμυρίων χρηστών.

«Οι ΑΙ ερωμένες είναι κάτι πολύ καινούργιο. Πώς αντιμετωπίζουμε τους ανταγωνιστές που σου επιτρέπουν να φτιάξεις τη δική σου φαντασίωση αντί να έχεις μια πραγματική σύνδεση με μια γυναίκα;» είπε στέλεχος στον The Guardian, ζητώντας να κρατήσει την ανωνυμία του.

Παρόλο που ορισμένοι άνθρωποι επιλέγουν να αποφύγουν τις πραγματικές σχέσεις για να «φτιάξουν ό,τι θέλουν στο κεφάλι τους». «Αν θες πραγματικά να συναντήσεις κάποιον, ξέρεις ότι κανείς δεν πρόκειται να εκπληρώσει κάθε προσδοκία» προειδοποιεί.

YouTube thumbnail

Για τον Στιβ Τζόουνς η AI είναι «ένα καλό πεδίο για να εξασκήσουν οι νεότεροι τις κοινωνικές τους δεξιότητες», τονίζοντας ότι επιτρέπει στους χρήστες να συμπεριφέρονται «άσχημα χωρίς το φόνο της τιμωρίας».

«Οι άνθρωποι θα πουν πράγματα σε μια AI που αν τα έλεγαν σε ένα αληθινό άτομο, θα ήταν τουλάχιστον καταχρηστικά… Σε ένα παιχνίδι ρόλων φαντασίας, οι άνθρωποι θέλουν να είναι διαφορετικοί από ό,τι είναι στον πραγματικό κόσμο» προσθέτει.

Ο Τζόουν βέβαια αναγνωρίζει ότι η αναδυόμενη αγορά των AI συντρόφων διακινδυνεύει πολλά ενώ καλλιεργεί τοξικά στερεότυπα και την ψευδαίσθηση εξωπραγματικών προσδοκιών.

Καθώς η τεχνολογία γίνεται όλο και πιο «ρεαλιστική», το ερώτημα δεν είναι μόνο αν οι χρήστες θα αντικαταστήσουν τις πραγματικές σχέσεις με τις ψηφιακές φαντασιώσεις.

Το πραγματικό ερώτημα είναι το πώς αυτή η τάση θα επαναπροσδιορίσει τις προσδοκίες τους από τους πραγματικούς συντρόφους με σάρκα και οστά που δεν υπακούν σε prompts και εντολές -και αυτό είναι τρομακτικό.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Γαλλία: Νέες προειδοποιήσεις από τους οίκους αξιολόγησης

Γαλλία: Νέες προειδοποιήσεις από τους οίκους αξιολόγησης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Brain dumping: Το self-care trick που δεν ήξερες ότι χρειάζεσαι

Brain dumping: Το self-care trick που δεν ήξερες ότι χρειάζεσαι

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνω του 1% οι απώλειες που έφερε η Γαλλία

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνω του 1% οι απώλειες που έφερε η Γαλλία

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η Amazon αφαίρεσε τα όπλα από τις αφίσες του Τζέιμς Μποντ – Kατακραυγή και meme στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
«Βανδαλισμός» 06.10.25

Η Amazon αφαίρεσε τα όπλα από τις αφίσες του Τζέιμς Μποντ – Kατακραυγή και meme στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Πολλοί λάτρεις του 007 υποστήριξαν ότι οι τροποποιημένες εικόνες που κυκλοφόρησε η Amazon, προοικονομούν το δυσοίωνο μέλλον του Τζέιμς Μποντ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τι στο καλό σκεφτόταν: Το βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ από το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα στο Παρίσι προκάλεσε αντιδράσεις
Fizz 06.10.25

Τι στο καλό σκεφτόταν: Το βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ από το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα στο Παρίσι προκάλεσε αντιδράσεις

Ότι είναι persona non grata στη Βρετανία εδώ και μια πενταετία είναι γνωστό. Ωστόσο, η Μέγκαν Μαρκλ φαίνεται να κάνει τα πάντα για να διατηρήσει τον τίτλο της πιο αντιπαθητικής μέσα στη βασιλική οικογένεια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Το σάπιο καλαμπόκι του Τραμπ», «η ακαμψία της χωρίστρας του Στάρμερ» – Τι μαρτυρούν τα μαλλιά των ηγετών
Τρίχες 06.10.25

«Το σάπιο καλαμπόκι του Τραμπ», «η ακαμψία της χωρίστρας του Στάρμερ» - Τι μαρτυρούν τα μαλλιά των ηγετών

Από το άκαμπτο χτένισμα του Κιρ Στάρμερ μέχρι τα λαμπερά μαλλιά του κινήματος Maga στο ίνσταγκραμ, η κόμη ενός πολιτικού μπορεί να πει πολλά – «λέει πολλά για αυτά που πρεσβεύει όσο και για τις επικρατούσες πολιτικές τάσεις» σχολιάζει η Ellie Violet Bramley στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η εργατική τάξη και η Rolls Royce: Η Βικτόρια Μπέκαμ μιλάει για την πιο viral στιγμή από το ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ
«Να είσαι ειλικρινής» 06.10.25

Η εργατική τάξη και η Rolls Royce: Η Βικτόρια Μπέκαμ μιλάει για την πιο viral στιγμή από το ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ

Έχουν περάσει δύο χρόνια από την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ Μπέκαμ και η Βικτόρια αποκάλυψε πώς ένιωσε που ο σύζυγός της την έβγαλε στη σέντρα για την εργατική τάξη και την Rolls Royce.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το ντεμπούτο του Pierpaolo Piccioli στoν Balenciaga έκανε πολλές καρδιές να σκιρτήσουν
Αντίχειρας ψηλά 06.10.25

Το ντεμπούτο του Pierpaolo Piccioli στoν Balenciaga έκανε πολλές καρδιές να σκιρτήσουν

Μέσα σε μια θάλασσα από «ντεμπούτα» σχεδιαστών στην τρέχουσα Εβδομάδα Μόδας (συμπεριλαμβανομένων των Loewe, Mugler, Margiela και Dior), ο Pierpaolo Piccioli αποκάλυψε τελικά τη νέα του προσέγγιση για τον οίκο Balenciaga απομακρύνοντας την σκληρότητα του Demna.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου μιλά για τον σύζυγό της: «Όταν λείπουν τα παιδιά είναι σαν να γνωριστήκαμε χθες»
Η χρυσή τομή 05.10.25

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου μιλά για τον σύζυγό της: «Όταν λείπουν τα παιδιά είναι σαν να γνωριστήκαμε χθες»

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του MEGA, όπου και αναφέρθηκε στον έγγαμο βίο της με τον Φώτη Μπερνάντο.

Σύνταξη
Γιώργος Λιβάνης και Ανδρομάχη ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου και βάφτισαν τον γιο τους σε μια διπλή τελετή
Οικογένεια 05.10.25

Γιώργος Λιβάνης και Ανδρομάχη ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου και βάφτισαν τον γιο τους σε μια διπλή τελετή

Ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη μοίρασαν μπομπονιέρες που έφεραν έναν στίχο από το ντουέτο τους «Δε Μας Χωρίζει Τίποτα» και διασκέδασαν με τους καλεσμένους τους υπό τους ήχους παραδοσιακών ασμάτων.

Σύνταξη
Το μάθημα που διδάχτηκε ο Τζορτζ Κλούνεϊ από τη θεία του, Ρόζμαρι – «Το διαχειρίστηκε λάθος, μεθούσε συνέχεια»
«Νεότητα» 05.10.25

Το μάθημα που διδάχτηκε ο Τζορτζ Κλούνεϊ από τη θεία του, Ρόζμαρι – «Το διαχειρίστηκε λάθος, μεθούσε συνέχεια»

Μετά την προβολή της ταινίας «Jay Kelly» στο 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, ο Τζορτζ Κλούνεϊ μοιράστηκε μια ιστορία της άλλοτε διάσημης θείας του, Ρόζμαρι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η αμηχανία του Κιθ Έρμπαν όταν ρωτήθηκε για τη Νικόλ Κίντμαν – «Τέλος πάντων, ας προχωρήσουμε»
Βγήκε από τα ρούχα του 05.10.25

Η αμηχανία του Κιθ Έρμπαν όταν ρωτήθηκε για τη Νικόλ Κίντμαν - «Τέλος πάντων, ας προχωρήσουμε»

Σε μια συνέντευξη από τις 2 Σεπτεμβρίου, η οποία έγινε viral μετά την είδηση του διαζυγίου της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν, ο σταρ της κάντρι μουσικής φάνηκε να αισθάνεται άβολα όταν ρωτήθηκε για την πρωταγωνίστρια του Babygirl.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Λούλα: Συζήτησαν «φιλικά», στο τραπέζι δασμοί και δια ζώσης συνάντηση
Οι ανακοινώσεις 06.10.25

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Λούλα: Συζήτησαν «φιλικά», στο τραπέζι δασμοί και δια ζώσης συνάντηση

Ο Λούλα είχε εκφράσει αισιοδοξία πως σε μια μελλοντική συνάντηση με τον Τραμπ «όλα θα λυθούν» και «η Βραζιλία και οι ΗΠΑ θα ζήσουν ξανά αρμονικά»

Σύνταξη
Απόφαση-σοκ: -3 βαθμοί στον ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 06.10.25

Απόφαση-σοκ: -3 βαθμοί στον ΟΦΗ

Το Διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ επέβαλε ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών στον ΟΦΗ για οφειλή στον Θανάση Παπάζογλου και θα αφαιρούνται τρεις βαθμοί από κάθε αγώνα του αν δεν πληρώσει εντός 5 ημερών

Βάιος Μπαλάφας
Η Amazon αφαίρεσε τα όπλα από τις αφίσες του Τζέιμς Μποντ – Kατακραυγή και meme στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
«Βανδαλισμός» 06.10.25

Η Amazon αφαίρεσε τα όπλα από τις αφίσες του Τζέιμς Μποντ – Kατακραυγή και meme στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Πολλοί λάτρεις του 007 υποστήριξαν ότι οι τροποποιημένες εικόνες που κυκλοφόρησε η Amazon, προοικονομούν το δυσοίωνο μέλλον του Τζέιμς Μποντ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ερώτηση ΚΚΕ στην ευρωβουλή για τον «φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων» – «Η κυβέρνηση προκαλεί»
Στην Κομισιόν 06.10.25

Ερώτηση ΚΚΕ στην ευρωβουλή για τον «φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων» – «Η κυβέρνηση προκαλεί»

«Την ώρα που ξεσπιτώνονται λαϊκές οικογένειες από τους πλειστηριασμούς, η κυβέρνηση προκαλεί με τα προγράμματα δήθεν αντιμετώπισης του στεγαστικού», υπογραμμίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Λάρισα: Πέθανε ο πατέρας Λάμπρος – Ήταν ο παππούς του 21χρονου που σκότωσε τη μητέρα του
Ελλάδα 06.10.25

Λάρισα: Πέθανε ο πατέρας Λάμπρος – Ήταν ο παππούς του 21χρονου που σκότωσε τη μητέρα του

Ο ιερέας είχε χάσει την 52χρονη κόρη του την οποία δολοφόνησε ο εγγονός του ον Μάιο στη Λάρισα, με 25 μαχαιριές - Είχε χάσει και την μεγάλη του κόρη πριν τρία χρόνια από εγκεφαλικό σε ηλικία 52 ετών και μεγάλωνε τα εγγόνια του

Σύνταξη
Γιοβάνοβιτς: «Είμαστε έτοιμοι για τα παιχνίδια με Σκωτία και Δανία» (vid)
Ποδόσφαιρο 06.10.25

Γιοβάνοβιτς: «Είμαστε έτοιμοι για τα παιχνίδια με Σκωτία και Δανία» (vid)

Στα παιχνίδια με τη Σκωτία και τη Δανία ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τόνισε πως περιμένει να δει την Εθνική μας ομάδα να επιστρέφει στα γνωστά υψηλά στάνταρ απόδοσης που είχε πριν το ματς με τους Δανούς

Σύνταξη
Οι αντιφάσεις της καρδιάς – Το μεγαλείο της αποτύπωσης του γήρατος μέσα από τον φακό του Ρίτσαρντ Άβεντον
Σοφία 06.10.25

Οι αντιφάσεις της καρδιάς – Το μεγαλείο της αποτύπωσης του γήρατος μέσα από τον φακό του Ρίτσαρντ Άβεντον

Από τη χαρούμενη Γκλόρια Σουάσον μέχρι τους royal του Γουίνδσορ, που φαίνονται φοβισμένοι, ο Ρίτσαρντ Άβεντον πέρασε μεγάλο μέρος της καριέρας του φωτογραφίζοντας τον χρόνο που περνάει από τα πρόσωπα των ανθρώπων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εσοδα-μαμούθ 1 δισ. ευρώ από χορηγίες στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα σε τρεις μήνες!
Ποδόσφαιρο 06.10.25

Εσοδα-μαμούθ 1 δισ. ευρώ από χορηγίες στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα σε τρεις μήνες!

Το ποσό αναλογεί στα κέρδη των ομάδων των Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga και Ligue 1 και υπολογίζεται σε 4,6 δισ. ευρώ τον χρόνο. Οι τομείς που αύξησαν τις χορηγίες και όσοι έκαναν πίσω

Βάιος Μπαλάφας
Αλβανία: Πυροβόλησαν και σκότωσαν δικαστή μέσα σε αίθουσα του Εφετείου στα Τίρανα
Αλβανία 06.10.25

Πυροβόλησαν και σκότωσαν δικαστή μέσα σε αίθουσα του Εφετείου στα Τίρανα

Ο δικαστής δέχθηκε τρεις πυροβολισμούς από κατηγορούμενο την ώρα που του ανακοίνωνε την ποινή - Μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύνταξη
Ανατριχιαστική αποκάλυψη από την Πένυ Σκάρου: «Έπεσα θύμα βιασμού και έμεινα έγκυος»
«Ήταν γνωστός» 06.10.25

Ανατριχιαστική αποκάλυψη από την Πένυ Σκάρου: «Έπεσα θύμα βιασμού και έμεινα έγκυος»

«Σε λίγες μέρες είναι το δικαστήριο, στις 8 του μήνα έχει οριστεί δικάσιμος» ανέφερε η τραγουδίστρια Πένυ Σκάρου, η οποία μήνυσε τον φερόμενο ως δράστη, αφού κατάλαβε ότι είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά.

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Την κλήτευση Φραπέ, Χασάπη, Μπουκώρου, Πιτσιλή και άλλων τριών ζητεί το ΠΑΣΟΚ
Βουλή 06.10.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Την κλήτευση Φραπέ, Χασάπη, Μπουκώρου, Πιτσιλή και άλλων τριών ζητεί το ΠΑΣΟΚ

«Προκειμένου να μην υπάρξουν σκιές ή ερμηνείες που υπονομεύουν το έργο της Επιτροπής», επισημαίνουν χαρακτηριστικά οι αιτούντες βουλευτές του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Η Μπαρτσελόνα θέλει να κρατήσει τον Ράσφορντ – Τί θα κάνει με την οψιόν των 30 εκατ. ευρώ
Ποδόσφαιρο 06.10.25

Η Μπαρτσελόνα θέλει να κρατήσει τον Ράσφορντ – Τί θα κάνει με την οψιόν των 30 εκατ. ευρώ

Τρόπους ώστε να διατηρήσουν τον Άγγλο επιθετικό στο ρόστερ τους χωρίς όμως να πληρώσουν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τα 30 εκατομμύρια ευρώ που απαιτούνται από την οψιόν αγοράς του ψάχνουν οι Καταλανοί.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Alexis Tsipras Resigns as MP, Paving Way for New Party
English edition 06.10.25

Alexis Tsipras Resigns as MP, Paving Way for New Party

The former Greek prime minister, a polarizing figure in Greek politics, has resigned his MP seat to "return to the hopeful uncertainty of social struggle", hinting at a fresh movement beyond SYRIZA

Σύνταξη
Ο Εμανουέλ Μακρόν «κόβει βόλτες» στον Σηκουάνα ενώ η κρίση κορυφώνεται
Σκεπτόμενος 06.10.25

Ο Εμανουέλ Μακρόν «κόβει βόλτες» στον Σηκουάνα ενώ η κρίση κορυφώνεται

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, εθεάθη να περπατά στις όχθες του Σηκουάνα, την ώρα που η χώρα βρίσκεται σε δίνη μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Σύνταξη
Προϋπολογισμός 2026: Όλα τα μέτρα για φόρους, μισθούς και συντάξεις
Τι περιλαμβάνει 06.10.25

Όλα τα μέτρα για φόρους, μισθούς και συντάξεις στον προϋπολογισμό του 2026

Με βάση το προσχέδιο προϋπολογισμού, η οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για έκτο συναπτό έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό πραγματικής ανάπτυξης σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης

Σύνταξη
Αυτή η σχέση εζυμώθηκε με εμπιστοσύνη: Η μπίρα Μάμος στηρίζει το Πανεπιστήμιο Πάτρας και τη νέα γενιά
Τα Νέα της Αγοράς 06.10.25

Αυτή η σχέση εζυμώθηκε με εμπιστοσύνη: Η μπίρα Μάμος στηρίζει το Πανεπιστήμιο Πάτρας και τη νέα γενιά

Σε μια ειδική τελετή στο Πανεπιστήμιο των Πατρών, απονεμήθηκε η υποτροφία της μπίρας Μάμος σε υποψήφια διδακτορική φοιτήτρια, δείχνοντας τους ιστορικούς και ισχυρούς δεσμούς που υπάρχουν ανάμεσα στο brand και την πόλη.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη
Πόλο γυναικών 06.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη

LIVE: Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη για την 1η αγωνιστική της Α1 πόλο γυναικών.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Βάρρας «καρφώνει» Βορίδη στο ενημερωτικό του Μυλωνάκη: Ζήτησε παραίτηση γιατί έκανα καλά τη δουλειά μου
Σημείωμα 40 σελίδων 06.10.25

Ο Βάρρας «καρφώνει» Βορίδη για ΟΠΕΚΕΠΕ στο ενημερωτικό του Μυλωνάκη: Ζήτησε παραίτηση γιατί έκανα καλά τη δουλειά μου

Στο προεδρείο της Εξεταστικής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ το περίφημο ενημερωτικό σημείωμα που είχε λάβει στα μέσα Ιουνίου ο Γ. Μυλωνάκης. Τι αποκαλύπτει.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Ένα απλό ατύχημα» στις αίθουσες της Αθήνας – Η ιρανική ταινία που κέρδισε Χρυσό Φοίνικα κι αγνοήθηκε από το Ιράν
Παραβολή εκδίκησης 06.10.25

«Ένα απλό ατύχημα» στις αίθουσες της Αθήνας - Η ιρανική ταινία που κέρδισε Χρυσό Φοίνικα κι αγνοήθηκε από το Ιράν

Η βραβευμένη στις Κάννες ταινία, «Ένα απλό ατύχημα», είναι η επιλογή της Γαλλίας για τα Όσκαρ. Ο Ιρανός σκηνοθέτης της, Τζαφάρ Παναχί, επέκρινε τη «διαδικασία επιλογής από μη δημοκρατικές χώρες».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Σε ρυθμούς FTSE Russell το ΧΑ, η πρωτιά της CrediaBank, τα μεγάλα κεφάλαια στην Intralot, ποντάρει στη ΔΕΗ το Μαξίμου, δεύτερη φάση για Ακτή Βουλιαγμένης, οι παραδοχές του προϋπολογισμού

Σε ρυθμούς FTSE Russell το ΧΑ, η πρωτιά της CrediaBank, τα μεγάλα κεφάλαια στην Intralot, ποντάρει στη ΔΕΗ το Μαξίμου, δεύτερη φάση για Ακτή Βουλιαγμένης, οι παραδοχές του προϋπολογισμού

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο