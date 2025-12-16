science
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
Αποκάλυψη Reuters – Πώς η Meta ανέχεται τις διαφημιστικές απάτες για να προστατεύσει την κερδοφορία της
Τεχνολογία 16 Δεκεμβρίου 2025

Αποκάλυψη Reuters – Πώς η Meta ανέχεται τις διαφημιστικές απάτες για να προστατεύσει την κερδοφορία της

H Meta συνεργάζεται με κινεζικά διαφημιστικά πρακτορεία που ειδικεύοντσιο στις παράνομες διαφημίσεις. Τόσο η εταιρεία όσο και η κινεζική κυβέρνηση κάνουν τα στραβά μάτια.

Spotlight

Το 2004, η Meta Platforms κατέληξε σε ένα άβολο συμπέρασμα για τους διαφημιστές με τους οποίους συνεργάζεται στην Κίνα: πλημμυρίζουν το Facebook και το Instagram με διαφημίσεις για απάτες.

Αν και η κινεζική κυβέρνηση απαγορεύει στους πολίτες της να χρησιμοποιούν υπηρεσίες της Meta, επιτρέπει στις κινεζικές επιχειρήσεις να διαφημίζονται σε ξένες πλαφόρμες.

Ως αποτέλεσμα, τα διαφημιστικά έσοδα της Meta στην Κίνα εκτινάχθηκαν στα 18 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024, ποσό που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το ένα δέκατο των παγκόσμιων εσόδων της εταιρείας.

Η ίδια η Meta όμως υπολόγισε ότι το 19% αυτών των ποσών, πάνω από 3 δισ. δολάρια, προερχόταν από διαφημίσεις για οικονομικές απάτες, τζόγο, πορνογραφία και άλλο απαγορευμένο περιεχόμενο, σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα της εταιρείας που περιήλθαν στην κατοχή του Reuters.

Οι απατεώνες αντιμετωπίζουν «μικρό ή καθόλου κίνδυνο»

Τα έγγραφα αποκαλύπτουν την απροθυμία της Meta να αντιμετωπίσει το μαζικό κύμα απάτης, κάτι που θα απειλούσε την κερδοφορία της.

Παρέμβαση Ζάκερμπεργκ

Η εταιρεία αποδεικνύεται ότι γνώριζε πως η Κίνα ήταν η χώρα προέλευσης του ενός τετάρτου των διαφημίσεων για απάτες και απαγορευμένα προϊόντα.

Έπειτα από εσωτερική έκθεση του 2024 για τις διαστάσεις του προβλήματος, η Meta δημιούργησε μια ομάδα κατά της απάτης, η οποία κατάφερε να μειώσει τις προβληματικές διαφημίσεις στο μισό έως τα τέλη του 2024, από το 19 στο 9 τοις εκατό των εσόδων από την Κίνα.

Μετά, όμως, παρενέβη στην υπόθεση ο διευθύνων σύμβουλος της Meta Μαρκ Ζάκερμπεργκ, δείχνουν τα έγγραφα. Η ομάδα καταπολέμησης της απάτης κλήθηκε να κάνει μια «παύση» στο έργο της και τελικά καταργήθηκε.

Έκθεση για λογαριασμό της Meta διαπίστωνε ότι η ίοδια η εταιρεία ενθαρρύνει τις παράνομες διαφημίσεις (Reuters)

Έκθεση για λογαριασμό της Meta διαπίστωνε ότι η ίοδια η εταιρεία ενθαρρύνει τις παράνομες διαφημίσεις (Reuters)

Η εταιρεία κατάργησε επίσης μέτρα κατά της απάτης που σύμφωνα με εσωτερικές δοκιμές θα μετρίαζαν το πρόβλημα.

Και αυτό παρά το γεγονός ότι ένας εξωτερικός σύμβουλος που είχε προσλάβει η Meta προειδοποιούσε ότι οι πολιτικές της εταιρείας εξυπηρετούσαν απατεώνες που ξεγελούσαν χρήστες σε άλλες χώρες.

Μέσα σε λίγους μήνες, ένα τσουνάμι παραπλανητικών διαφημίσεων πλημμύρισε το Facebook και τo Instagram. Μέχρι τα μέσα του 2025, οι παράνομες διαφημίσεις αντιστοιχούσαν στο 16% των εσόδων από Κίνα.

Απαντώντας στο Reuters, εκπρόσωπος της εταιρείας υποστήριξε ότι η ομάδα κατά της απάτης είχε εξαρχής προσωρινό χαρακτήρα και ότι ο Ζάκερμεργκ κατέβαλε προσπάθειες για την αντιμετώπιση των παράνομων διαφημίσεων σε όλο τον κόσμο.

Ο εκπρόσωπος επισήμανε ότι τους τελευταίους 18 μήνες η Meta μπλόκαρε 46 εκατομμύρια παραπλανητικές διαφημίσεις από διαφημιστικούς συνεργάτες της στην Κόνα.

O Μαρκ Ζούκερμπεργκ και ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ σε συνάντηση στις ΗΠΑ το 2015 (Reuters)

O Μαρκ Ζούκερμπεργκ και ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ σε συνάντηση στις ΗΠΑ το 2015 (Reuters)

Κι όμως, ρεπόρτερ του Reuters με έδρα στις ΗΠΑ δεν συνάντησε καμία δυσκολία όταν ήρθε σε επαφή με «Έμπιστους Συνεργάτες» της Meta στην Κίνα και είπε ανοιχτά ότι ενδιαφερόταν να προβάλλει παράνομες διαφημίσεις. Κανένα από τα διαφημιστικά γραφεία δεν αρνήθηκε να του κάνουν τη χάρη.

Οι κινεζικές αρχές κάνουν τα στραβά μάτια σε παρανομίες που στοχεύουν θύματα στο εξωτερικό

Τον περασμένο μήνα, το Reuters ανέφερε ότι η Meta κερδίζει 7 δισ. δολάρια μόνο από το ποσοστό των διαφημίσεων που η ίδια αναγνωρίζει ως «υψηλού ρίσκου». Το 10% των εσόδων του 2024, περίπου 16 δισ. δολάρια εκτιμάται ότι προερχόταν από διαφημίσεις για απάτες, τζόγο και απαγορευμένα προϊόντα.

Οι βλάβες στους καταναλωτές είναι συχνά τεράστιες. Φέτος τον Μάρτιο, ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στο Ίλινοϊ ανακοίνωσαν πως το FBI είχε κατασχέσει κέρδη 214 εκατ. δολαρίων από απατεώνες που καλούσαν τους χρήστες του Facebook και του Instagram να επενδύσουν σε μια δήθεν επενδυτική ευκαιρία στην Κίνα.

H έκθεση της Propellerfish προειδοποιούσε ότι η Κίνα αφήνει τους απατεώνες να δρουν ανενόχλητοι (Reuters)

H έκθεση της Propellerfish προειδοποιούσε ότι η Κίνα αφήνει τους απατεώνες να δρουν ανενόχλητοι (Reuters)

«Έμπιστοι συνεργάτες»

Στην αγορά της Κίνας, η Meta πουλά διαφημιστικό χώρο μέσω 11 μεγάλων διαφημιστικών πρακτορείων, τα οποία αφενός πουλούν διαφημίσεις, αφετέρου συνεργάζονται με μικρότερα πρακτορεία, κυρίως στην Κίνα, τα οποία αγοράζουν διαφημιστικό χώρο μέσω των δικών τους συστημάτων. Η πολυπλοκότητα αυτής της προσέγγισης δημιουργεί ένα αδιαφανές σύστημα μεσαζόντων.

Η εταιρεία Propellerfish, συμβουλευτικό γραφείο στο Λονδίνο από το οποίο η Meta ζήτησε να ερευνήσει το θέμα, προειδοποίησε την εταιρεία ότι οι πολιτικές της ενθαρρύνουν την απάτη.

Σύμφωνα με την έκθεση της Propellerfish, οι διαφημιστές μπορούν εύκολα να ανοίγουν λογαριασμούς στη Meta δηλώνοντας μόνο ένα όνομα και μια ημερομηνία γέννησης. Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιούν ψεύτικους ή κλεμμένους λογαριασμούς.

Οι απατεώνες αντιμετωπίζουν «μικρό ή καθόλου κίνδυνο», διαπίστωνε η έκθεση καθώς οι κινεζικές αρχές κάνουν τα στραβά μάτια σε παρανομίες που στοχεύουν θύματα στο εξωτερικό.

Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί μια ολόκληρη βιομηχανία «ειδικών βελτιστοποίησης» που εκμεταλλεύονται αδυναμίες του συστήματος της Meta για να προβάλλουν διαφημίσεις για απάτες και παράνομα προϊόντα, διαπίστωνε η έκθεση.

Η εταιρεία χρεώνει προμήθεια 10% στους διαφημιστικούς συνεργάτες της στην Κίνα και τους παρέχει ειδικές προστασίες,. Για παράδειγμα, δεν απομακρύνει αυτόματα τις διαφημίσεις των καλύτερων πελατών της όταν κρίνονται ύποπτες για απάτη, αλλά της στέλνει για έλεγχο από το προσωπικό της. Αν οι υπάλληλοι είναι απασχολημένοι, αυτό μπορεί να αργήσει μέρες ή να μην συμβεί ποτέ.

To κινεζικό διαφημιστικό πρακτορείο Yinolink καμαρώνει ότι μπορεί να παρακάμπτει τις πολιτικές της Meta (Reuters)

To κινεζικό διαφημιστικό πρακτορείο Yinolink καμαρώνει ότι μπορεί να παρακάμπτει τις πολιτικές της Meta (Reuters)

Ορισμένοι συνεργάτες της Meta στην Κίνα διαφημίζουν πλέον ανοιχτά τη δυνατότητά τους να προστατεύουν τους πελάτες από τις πολιτικές της εταιρείας. «80% μικρότερη πιθανότητα κυρώσεων σε σχέση με άλλους πράκτορες» υπόσχεται το διαφημιστικό πρακτορείο Yinolink, επίσημος συνεργάτης της Meta.

Πέρυσι, δείχνει εσωτερικό έγγραφο της Meta, η εταιρεία διαπίστωσε ότι περισσότερες από τις μισές διαφημίσεις ενός πρακτορείου με την ονομασία Beijing Tengze Technology παραβίασαν τις πολιτικές κατά των παραπλανητικών τακτικών.

Κι όμως η Meta δεν διέκοψε τη συνεργασία. Απλά άρχισε να χρεώνει το πρακτορείο μεγαλύτερα ποσά, μια πρακτική που υποτίθεται ότι αποθαρρύνει τους απατεώνες τιμωρώντας τους με μια ποινή.

Εκπρόσωπος της Meta δήλωσε ότι η συνεργασία με την Beijing Tengze Technology έχει πλέον διακοπεί, χωρίς όμως να διευκρινίσει πότε. Το Reuters διαπίστωσε ότι η διεύθυνση όπου υποτίθεται ότι είχε την έδρα του το πρακτορείο ήταν ανύπαρκτη.

Και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης διαπιστώθηκε ότι ελέγχει και άλλες εταιρείες, όπως η Shenzhen Fugaoda Technology, η οποία δηλώνει πρόθυμη να διαφημίσει παράνομα προϊόντα στο Facebook και το Instagram.

Σύνταξη
