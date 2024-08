Σε ισχύ τίθεται σήμερα 1η Αυγούστου ο ευρωπαϊκός κανονισμός για την τεχνητή νοημοσύνης (AI Act) , ο πρώτος ολοκληρωμένος νόμος στον κόσμο για τους κινδύνους της νέας τεχνολογίας.

Ο κανονισμός έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη που αναπτύχθηκε και χρησιμοποιείται στην ΕΕ είναι αξιόπιστη, με εγγυήσεις για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ανθρώπων.

Και αποσκοπεί στη δημιουργία μιας εναρμονισμένης εσωτερικής αγοράς για την τεχνητή νοημοσύνη , ενθαρρύνοντας την υιοθέτηση της τεχνολογίας και δημιουργώντας ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για την καινοτομία και τις επενδύσεις.

«Σήμερα , τίθεται σε ισχύ ο νόμος περί τεχνητής νοημοσύνης. Το πρωτοποριακό πλαίσιο της Ευρώπης για καινοτόμο και ασφαλή τεχνητή νοημοσύνη», έγραψε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στο X, τονίζοντας τη σημασία της είδηση αυτής: «Θα οδηγήσει στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να εμπιστευτούν οι Ευρωπαίοι. Και παρέχει υποστήριξη σε ευρωπαϊκές ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις για να φέρουν στην αγορά λύσεις τεχνολογίας αιχμής».

Today, the Artificial Intelligence Act comes into force.

Europe’s pioneering framework for innovative and safe AI.

It will drive AI development that Europeans can trust.

And provide support to European SMEs and startups to bring cutting-edge AI solutions to market. pic.twitter.com/cRoVoRtEy0

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 1, 2024