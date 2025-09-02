newspaper
Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025
Κρήτη – Χανιά: Είχαν μοιράσει περιοχές τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης – Οι πελάτες πλήρωναν και με POS
Ελλάδα 02 Σεπτεμβρίου 2025

Κρήτη – Χανιά: Είχαν μοιράσει περιοχές τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης – Οι πελάτες πλήρωναν και με POS

Στην παράνομη δραστηριότητά της εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά στην Κρήτη περιλαμβάνονται: ναρκωτικά, όπλα, εκβιασμοί και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Σύνταξη
Vita.gr
Γιατί νιώθουμε την ανάγκη να κλάψουμε όταν είμαστε θυμωμένοι;

Γιατί νιώθουμε την ανάγκη να κλάψουμε όταν είμαστε θυμωμένοι;

Spotlight

Σε δύο ομάδες, την Πέμπτη και την Παρασκευή θα απολογηθούν στον ανακριτή οι συλληφθέντες που κατηγορούνται, ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη.

Aνάμεσα στους 48 κατηγορούμενους περιλαμβάνονται επιχειρηματίες, ένας αστυνομικός, δύο στρατιωτικοί, καθώς και ένας κληρικός. Ο αστυνομικός φέρεται να παρείχε πληροφορίες στα μέλη της οργάνωσης για τις κινήσεις της ΕΛ.ΑΣ., ενώ τα δύο στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων φέρονται να εμπλέκονται ενεργά στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ο κληρικός φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση εκβιασμού, ενώ οι Αρχές ερευνούν και πιθανές παράνομες αγοραπωλησίες ακινήτων της Εκκλησίας σε ιδιώτες.

Καθοδηγητικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση φαίνεται να είχαν δύο αδέλφια, ήδη γνωστά στις αστυνομικές αρχές. Πρόκειται για ιδιοκτήτες μεγάλης τουριστικής μονάδας, δύο beach bar και άλλων καταστημάτων στην περιοχή.

Εγκληματική οργάνωση στα Χανιά: Μυστικές έρευνες

Kομβικό γεγονός για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών, εμπόριο όπλων, εκβιασμούς και «ξέπλυμα μαύρου» χρήματος, θεωρείται το θανατηφόρο τροχαίο τον περασμένο Ιανουάριο στη Σούδα με θύμα 22χρονο. Οι λανθασμένοι χειρισμοί των αστυνομικών της Διεύθυνσης Χανίων στο εν λόγω τροχαίο σε συνδυασμό με την ελλιπή έρευνα που είχαν κάνει οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί μετά από βομβιστική επίθεση σε σπίτι συναδέλφου τους, (που τους ‘έψαχνε’) προκάλεσαν το «ξήλωμά» τους και την αντικατάστασή τους από αξιωματικούς της Αττικής.

Οι τελευταίοι δεν είχαν σχέσεις, επαφές και γνωριμίες με ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας. Έφτασαν στο νησί και ξεκίνησαν άμεσα, υπό άκρα μυστικότητα, τις έρευνες ενώ παράλληλα ξεκίνησαν και οι παρακολουθήσεις των μελών της εγκληματικής οργάνωσης μέσω τηλεφωνικών επισυνδέσεων.

Κλειδί για την αποκάλυψη της οργάνωσης ήταν  2 μυστικοί αστυνομικοί, ένας άνδρας και μία γυναίκα οι οποίοι έφτασαν στα Χανιά από την Αθήνα. Παρουσιάστηκαν ως εργαζόμενοι στην εστίαση. Μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων και σε συνεννόηση με την εισαγγελία  κατάφεραν να διεισδύσουν στην οργάνωση.

Μετά από μήνες μυστικής έρευνας, η ΕΛ.ΑΣ, προχώρησε στις συλλήψεις, ενώ τα ευρήματα σοκάρουν: μετρητά άνω του 1 εκατ. ευρώ, εκρηκτικά και ολόκληρο οπλοστάσιο. Οι έρευνες συνεχίζονται.

Εγκληματική οργάνωση στα Χανιά: Πληρώνονταν και μέσω IRIS ή POS

Τα αρχηγικά μέλη νομιμοποιούσαν με διάφορους τρόπους τα κέρδη από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ορισμένοι «πελάτες» πλήρωναν μέσω IRIS.

Σε άλλες περιπτώσεις, χρησιμοποιούσαν τις νόμιμες επιχειρήσεις τους ως «πλυντήριο» του μαύρου χρήματος, καθώς οι πελάτες – αγοραστές ναρκωτικών ουσιών πλήρωναν μέσω κάρτας στο «POS» της νόμιμης επιχείρησής τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η  εγκληματική οργάνωση είχε χωρίσει τα Χανιά σε τρεις περιοχές «αρμοδιότητας». Τρεις υποομάδες με δικά της πελατολόγια η καθεμία προμήθευαν δικούς τους πελάτες.

Η πρώτη ομάδα είχε ως περιοχή ευθύνης το Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, η δεύτερη το Ενετικό Λιμάνι και η τρίτη την Πλατεία 1866.

Εμπλέκονται πολλά περισσότερα άτομα

Η συνολική δικογραφία, που μεταφέρθηκε σε 5 κούτες στο δικαστικό μέγαρο, αποτελείται από 8.000 σελίδες και περιλαμβάνει πολλά παραπάνω άτομα από όσα έχουν συλληφθεί ή είναι κρατούμενοι σε σωφρονιστικά ιδρύματα.

Μόνο το διαβιβαστικό έγγραφο της αστυνομίας για την υπόθεση ξεπερνά αγγίζει 1.500 σελίδες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, το οικονομικό όφελος, της εγκληματικής οργάνωσης, ξεπερνάει το 1.177.720 ευρώ από τις αρχές του 2025 όταν και ξεκίνησε η παρακολούθηση του κυκλώματος από την ασφάλεια Χανίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, από τις συνομιλίες του κατέγραψε ο κοριός της αστυνομίας, κάποια από μέλη της συμμορίας, χρησιμοποιούσαν προσωνύμια, Αυστραλός, Μικρός, Άντζελα, Μπίγκαλης, Στρατηγός, Κούλης, Αγάς, και Πατομπούκαλος.

Πλούτιζαν με εμπόριο ναρκωτικών και όπλων, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εκβιασμούς, παροχή προστασίας ενώ δεν έλειπαν και οι  βομβιστικές επιθέσεις και οι ξυλοδαρμοί.

Ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ σήμερα στις 14:00

Σήμερα το μεσημέρι (14:00) θα γίνει η ενημέρωση σχετικά με την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου υπό την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης, Υποστράτηγο Νίκο Σπυριδάκη, τον Αστυνομικό Διευθυντή Χανίων, Ταξίαρχο Κανελλο Νικολάου και τον Διοικητή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Χανίων, κ. Σγουρό.

Business
Τιμές: Δυο νέα «όπλα» ρίχνει στη μάχη κατά της ακρίβειας το υπουργείο Ανάπτυξης

Τιμές: Δυο νέα «όπλα» ρίχνει στη μάχη κατά της ακρίβειας το υπουργείο Ανάπτυξης

Vita.gr
10 βήματα για να χάσετε τα κιλά των διακοπών

10 βήματα για να χάσετε τα κιλά των διακοπών

Economy
89η ΔΕΘ: Τι δεν θα έχει το καλάθι του Μητσοτάκη 

89η ΔΕΘ: Τι δεν θα έχει το καλάθι του Μητσοτάκη 

inWellness
inTown
