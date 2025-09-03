Κρητική μαφία: «Ο Θεός κατέει ήντα μου ’χεις κάνει…» – Η συνομιλία με τον αστυνομικό και οι υποψίες για την τηλεφωνική γραμμή

Χαρακτηριστική είναι η συνομιλία που έχει καταγράψει ο «κορίος» της ΕΛ.ΑΣ. ενός μέλους της εγκληματικής οργάνωσης με τον αστυνομικό ο οποίος συνελήφθη για την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Το μέλος της κρητικής μαφίας που έχει καταγραφεί συνομιλία είναι γνωστό πρόσωπο στης Αρχές για εμπόριο ναρκωτικών.

Τα παράπονα και οι υποψίες

Κατά την διάρκεια της συνομιλίας ο διακινητής αρχικά κάνει παράπονα στον αστυνομικό γιατί δεν απαντούσε στις κλήσεις του και αυτός δικαιολογείται αναφέροντας ότι βρισκόταν στην Υπηρεσία και δεν μπορούσε να απαντήσει τις κλήσεις.

Στην συνέχεια ο διακινητής ναρκωτικών αναφέρει στον αστυνομικό ότι, όταν το καλούσε η τηλεφωνική σύνδεση του έκανε περίεργους ήχους, υπονοώντας ότι παρακολουθείται από τις Αρχές, και τον ρωτάει διερευνητικά σχετικά με το γεγονός, αναφέροντας του χαρακτηριστικά τη φράση «Ο θεός κατέει ήντα μου ’χεις κάνει….».

Ο αστυνομικός απαντάει ότι έχει αποσυρθεί απ’ όλα, εννοώντας ότι πλέον δεν εμπλέκεται άμεσα σε ενεργές υποθέσεις της αστυνομίας.

Ο διάλογος του αστυνομικού με το μέλος της οργάνωσης

Μέλος: Μα ήντα γίνεται μπρε, σε παίρνω τηλέφωνο δε το σηκώνεις , σε παίρνω τηλέφωνο δε πιάνει…

Αστυνομικός: Ε ήμουνα στη ..στη δουλειά ήμουνα..

Μέλος: Σε παίρνω τηλέφωνο, ένα καμπανάκι, τικ τικ τικ

Αστυνομικός: Στη δουλειά ήμουνα προχθές κι είχα κόσμο εκεί, δε μπορούσα να το σηκώσω

Μέλος: « Μωρέ καλά το κανες, μόνο όντε σε έπαιρνα τηλέφωνο έκανε και πρόσεξε, ντιν ντιν ντιν ντιν ντιν ντιν

Αστυνομικός: Δε ξέρω, τι γίνεται (ακατάληπτο) ήντα κάνεις;

Μέλος: Ο θεός γατέει ήντα μου ‘χεις κάνει

Αστυνομικός: Πράμα δεν έχω κάνει, ήντα να κάνω

Μέλος: (ακατάληπτο) δεν έχεις βάλει και εσύ (ακατάληπτο)

Αστυνομικός: Έχω αποσυρθεί .. έχω αποσυρθεί απ’ όλα δε το ‘χεις καταλάβει;

Μέλος: Μόνο ένας θεός γατέει

Αστυνομικό: Έχω αποσυρθεί απόλα

Μέλος: Ο θεός να σου συγχωρέσει τα’ αμαρτίες σου

Αστυνομικός: Εεε .. κι ας μη δεν έχω κάνει αμαρτίες