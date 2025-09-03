Στη δέσμευση των λογαριασμών και των περιουσιακών στοιχείων όλων των πρωταγωνιστών στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα φέρεται να έχει ήδη εντοπίσει ίχνη κίνησης λογαριασμών και στο εξωτερικό

Οι αποκαλύψεις στην υπόθεση αυτή που βρίσκεται στο επίκεντρο των αστυνομικών και δικαστικών αρχών προκάλεσαν και την άμεση παρέμβαση του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, επίτιμου αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ο οποίος με τη συνδρομή του επιστημονικού προσωπικού της Αρχής ακολουθεί τα ίχνη του μαύρου χρήματος.

Για τον λόγο αυτόν στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχής έχουν μπει όλες οι κινήσεις λογαριασμών και η ακίνητη περιουσία των προσώπων που ελέγχονται ποινικά από τη δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα η Αρχή φέρεται να έχει ήδη εντοπίσει ίχνη κίνησης λογαριασμών και στο εξωτερικό. Για το λόγο αυτό συνεχίζονται οι έρευνες και αν χρειαστεί θα ζητηθεί η συνδρομή αρμόδιων αρχών του εξωτερικού.

Σε κάθε περίπτωση όσα στοιχεία εντοπίσει η Αρχή θα τα διαβιβάσει και στις δικαστικές αρχές προκειμένου να συνεκτιμηθούν με τα υπόλοιπα στοιχεία και αν προκύπτουν ενδείξεις για την τέλεση αξιόποινων πράξεων θα διευρυνθεί και ο κύκλος των αδικημάτων για τα οποία οι συλληφθέντες βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη.