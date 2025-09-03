Κρητική μαφία: «Δεν ζήτησα τη μεσολάβηση κανενός, προσπαθούν να με μπλέξουν» – Τι απαντά ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ

Η δημοσιοποίηση του διαλόγου που είχε ο αρχηγός της κρητική μαφίας με τον Πάνο Καμμένο έφερε στο επίκεντρο της δημοσιότητας τον Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ το όνομα του οποίου αναφέρεται στην ηχητικό ντοκουμέντο που κατέγραψε ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ.

Ο ίδιος απάντησε για όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας κάνοντας λόγο για σκοτεινούς κύκλους που προσπαθούν να εμπλέξουν το όνομά του, ενώ υπογραμμίζει πως δεν έταξε σε κανένα πρόσωπο κάποιο αντάλλαγμα.

«Δεν αντάλλαξα ιερά λείψανα»

Αναλυτικά η απάντηση του Αρχιμανδρίτη στο MEGA και στο Live News

«Είδα τις τελευταίες ημέρες λοιπόν να διακινούνται αποσπασματικά και χωρίς συνοχή διάλογοι που αφορούν κατά κύριο λόγο τρίτα πρόσωπα και επιχειρούν με Αίολο τρόπο να με εμπλέξουν κι εμένα. Ανάμεσα δηλαδή σε όλα αυτά τα άτομα που συνελήφθησαν, υπήρχε και ένα με το οποίο εγώ είχα κάποια επικοινωνία, όπως έχω και με τόσους χιλιάδες κόσμου με τους οποίους καθημερινά συνομιλώ τηλεφωνικά, διαδικτυακά και ενώπιος ενωπίω.

Το πρόσωπο αυτό λοιπόν, όπως και κάθε άλλο με το οποίο έρχομαι σε επαφή, έχει ένα παρελθόν, ένα παρόν και κάποιο μέλλον το οποίο εγώ δε μπορώ να γνωρίζω, όπως και κανείς μας. Το πρόσωπο αυτό ήταν δυστυχώς μπλεγμένο στην αστυνομική έρευνα και με αυτό τον τρόπο η επικοινωνία μας κατέστη γνωστή σε τρίτους, με λάθος τρόπο και δίνοντας την ευκαιρία να παρερμηνευθεί ποικιλοτρόπως.

Θέλω να πω για τα παραπάνω τα εξής:

1. Ουδέποτε παρέδωσα σε οποιονδήποτε ιερά λείψανα ως “αντάλλαγμα”. Ο σεβασμός μου στα ιερά λείψανα είναι απόλυτος και ούτε θα μπορούσα να τα διακινήσω εκτός της προβλεπόμενης εκκλησιαστικής τάξης, πόσο μάλλον με σκοπό ανταλλάγματα ή ωφελήματα.

«Είναι μέλος του ποιμνίου»

2. Η επαφή μου με τον συγκεκριμένο άνθρωπο περιορίζεται στο πλαίσιο τις λειτουργικής ζωής της Εκκλησίας μας. Είναι μέλος του ποιμνίου, το οποίο πάντοτε αντιμετωπίζω χωρίς διάκριση. Δε γνωρίζω, ούτε θα μπορούσα να γνωρίζω, αν είχε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα. Δεν πιστεύω ούτε πίστεψα ποτέ ότι έχει τη δυνατότητα να με προωθήσει με αθέμιτα μέσα και ούτε έλαβα από μέρους του καμία πολιτική ή άλλη μεσολάβηση για την εκλογή μου. Δεν γνωρίζω ούτε γνώριζα ποιες είναι οι προθέσεις του ούτε και υπήρχε ποτέ περίπτωση να υποκύψω σε πιέσεις που να είναι αντίθετες με το σχήμα μου και τη θέση μου μέσα στην Εκκλησία μας.

3. Ο σεβασμός μου προς την Α.Θ.Π τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη είναι απόλυτος και σε καμία περίπτωση δε θέλω να θιχτεί το πρόσωπό του και ο θεσμός που εκπροσωπεί μέσω εμού. Επειδή αξιώθηκα να φέρω τον τίτλο του Αρχιμανδρίτη του Οικουμενικού Θρόνου, σκοτεινοί κύκλοι οι οποίοι ανέκαθεν αντιμάχονται τον Πατριάρχη μας, βρήκαν την ευκαιρία για άλλη μια φορά να προκαλέσουν προβλήματα στην ενότητα της Εκκλησίας μεταχειριζόμενοι άθλιες και απαίσιες μεθόδους».

Οι σχέσεις του με τα δύο αδέρφια

Τι λέει το Live News το περιβάλλον του Αρχιμανδρίτη

Σύμφωνα με το περιβάλλον του Αρχιμανδρίτη «αντιλαμβάνεται ότι προσπαθούν να σπιλώσουν το όνομά του. Ο ίδιος έχει εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Θεού και στη δικαιοσύνη και περιμένει να δει πώς θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Πρόκειται για μια σύγχυση των προσώπων. Η μόνη του σύνδεση με τους ανθρώπους που κατηγορούνται είναι ένας αγιασμός που έκανε ο Αρχιμανδρίτης στον χώρο τους, που στην ουσία έκανε κάτι που ορίζει η θέση του και το λειτούργημά του. Τον Δεκαπενταύγουστο επίσης, ο ένας κατηγορούμενος έκανε μια δωρεά τροφίμων στην ενορία του και ο Αρχιμανδρίτης τον ευχαρίστησε και μάλιστα πήγε σε έναν αγιασμό που ήταν πολλοί κρατικοί λειτουργοί. Όταν είδε όλους αυτούς τους ανθρώπους στον Αγιασμό, ούτε ψυλλιάστηκε ότι κρύβεται κάτι πίσω από αυτούς ούτε τίποτα».