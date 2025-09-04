Σε «σούπερ μάρκετ» ναρκωτικών είχε μετατρέψει νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στον Πλατανιά, η κρητική μαφία που εξαρθρώθηκε ύστερα από πολύμηνη αστυνομική έρευνα, η οποία κορυφώθηκε με τη σύλληψη 49 ατόμων, φερόμενων ως μελών του.

Η πολυμελής εγκληματική οργάνωση φαίνεται ότι χρησιμοποιούσε ως «ορμητήριο» το συγκεκριμένο κέντρο απ’ όπου διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών τόσο εντός του καταστήματος όσο και πέριξ αυτού.

Χαρακτηριστικό της οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη, είναι ότι λειτουργούσε με δομή και είχε μοιράσει τις περιοχές στις οποίες δρούσε. Σε κάθε περιοχή έκανε κουμάντο κι’ άλλος αρχηγός. Όλοι μαζί φρόντιζαν για το «καλό» της οργάνωσης.

Οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, που προχωρούσε σε εκβιασμούς, απειλές, εμπόριο ναρκωτικών και όπλων.

Να σημειωθεί ότι οι συλληφθέντες θα απολογηθούν στον ανακριτή σε δύο ομάδες σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή για τις βαριές ποινικές διώξεις που τους άσκησε ο εισαγγελέας.

Οι αρχηγοί και η δομή της κρητικής μαφίας

Ο Αυστραλός, ο μικρός, ο Στρατηγός και η Άντζελα, ήταν κάποια από τα ψευδώνυμα εκείνων που έκαναν κουμάντο.

Αρχηγός της μαφίας των Χανίων ήταν ο Α.Ψ 36 ετών, δεξί του χέρι ήταν η γυναίκα του «ΑΤΖΕΛΑ» 36ετών και ο αποκαλούμενος «μικρός» 24ετών.

Στα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης ήταν και ο Σ.Α 42 ετών φυγόποινος για καταδικαστική απόφαση 11ετούς κάθειρξης ο οποίος στην ομάδα του είχε 13 μέλη της οικογένειάς του.

Ο αποκαλούμενος Μιχάλης 49 ετών, ο οποίος ήταν ο προμηθευτής των ναρκωτικών ουσιών και σεσημασμένος για διακίνηση ναρκωτικών, ήταν επίσης από τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης.

Τέλος, το τέταρτο αρχηγικό μέλος άκουγε στο όνομα «Μάρκος». Είναι 60 ετών, ο οποίος είχε διασυνδέσεις με τον αστυνομικό που εμπλέκεται στην οργάνωση για να ενημερώνεται, ενώ πάντα επικοινωνούσε με κωδικούς.

Οι «street dealers»

«Υποομάδα της οργάνωσης, οι λεγόμενοι «street dealers», οι οποίοι αποτελούνταν κυρίως από αλλοδαπούς. Λειτουργούσαν υπό την καθοδήγηση και για λογαριασμό των ηγετικών και διαβαθμισμένων μελών της σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Οι «street dealers» 38 άτομα στο σύνολό τους, ήταν υπεύθυνοι για τη μεταφορά των ναρκωτικών στα βασικά σημεία διακίνησης. Οι «πιάτσες» στις οποίες δραστηριοποιούνταν οι διακινητές ήταν το Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, το Ενετικό Λιμάνι και την Πλατεία 1866, περιοχές με υψηλή τουριστική κίνηση.

Η «γκόμενα» και ο «μάγειρας»

Η οργάνωση φαίνεται πως είχε πρόσβαση και σε άτομα εντός των ενόπλων δυνάμεων και της αστυνομίας, που είχαν αναλάβει να παράσχουν πληροφορίες και προστασία.

Ενδεικτικά, ένας αστυνομικός, με το παρατσούκλι «Γκόμενα», φέρεται, σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ να ενημέρωνε την οργάνωση για αστυνομικές επιχειρήσεις, ενώ υπάλληλοι της Πολεμικής Αεροπορίας συμμετείχαν ενεργά στη διακίνηση ναρκωτικών.

Ο «μάγειρας» φέρεται να είχε στενή συνεργασία με τον επονομαζόμενο «Πατομπούκαλο», καθώς σε προγενέστερο χρονικό διάστημα επισκεπτόταν την οικία του, πραγματοποιώντας συναλλαγές εκ μέρους του.

Ο ρόλος του ως «μάγειρας» αφορούσε την παρασκευή της λεγόμενης «φρίμπας» — μορφή κοκαΐνης. Η έρευνα αποκάλυψε στη συνέχεια ότι το ίδιο άτομο λειτουργούσε και ως σταθερός «αγοραστής» ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κοκαΐνης και ηρωίνης, από μέλος εγκληματικής ομάδας που απαρτιζόταν από 12 μέλη της ίδιας οικογένειας.

Οι πληροφορίες από ενόρκες καταθέσεις αποκαλύπτουν την παρουσία τους σε κρίσιμα σημεία, με συνεργασία και καθοδήγηση από ηγετικά μέλη της οργάνωσης.

Ένας ακόμη υπάλληλος της Πολεμικής Αεροπορίας φέρεται να εμπλέκεται ενεργά στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, με έμφαση στην κοκαΐνη, λειτουργώντας υπό τις εντολές και για λογαριασμό του φερόμενου αρχηγού της οργάνωσης και του συνεργάτη του, γνωστού ως «Κούλης».

Κωδικές ονομασίες για τα ναρκωτικά και τα όπλα

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έκρυβαν έναν ολόκληρο οπλοστάσιο. Οι αστυνομικοί μεταξύ άλλων εντόπισαν, πυροβόλα όπλα, καλάσνικοφ και πολεμικά τυφέκια, τα οποία έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για το εάν έχουν χρησιμοποιηθεί ή όχι στο παρελθόν.

Φυσικά, χρησιμοποιούσαν κωδικές ονομασίες και για τα όπλα.

«Κοντό-κοντό» αποκαλούσαν το Καλάσνικοφ.

«Εργαλείο» το πυροβόλο όπλο, «Κούτα κλοκς» τα πιστόλια Glock

«Κλειδιά», Βαράκια, Παπούτσια, Πλακάκια, Προσκλήσεις. Αυτές είναι ορισμένες μόνο από τις κωδικές λέξεις που χρησιμοποιούσαν για τα ναρκωτικά.

Τα μέλη του κυκλώματος συνελήφθησαν ενώ προετοιμάζονταν να κάνουν νέο χτύπημα με τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε βάρος δικηγόρου του νησιού. Οι εξελίξεις όμως τους πρόλαβαν.

Παράνομες πωλήσεις… νόμιμες πληρωμές

Τα μέλη του κυκλώματος πωλούσαν ναρκωτικά και όπλα, ζητώντας να γίνεται η πληρωμή τους είτε μέσω IRIS, είτε ακόμη και με POS, για κάποια υποτιθέμενη παροχή εργασίας από τις επιχειρήσεις που διατηρούσαν, για να νομιμοποιούν τα χρήματα.

Τα μέλη της μαφίας της Κρήτης άλλοτε επέλεγαν συναντήσεις σε απομονωμένα σημεία του νομού Χανίων για να ολοκληρώσουν τις συναλλαγές τους, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, έκλειναν ραντεβού σε πάρκινγκ και σε πλατείες, τις οποίες είχαν μετατρέψει σε πιάτσες διακίνησης ναρκωτικών.