Κρητική μαφία: Προφυλακίστηκαν 6 κατηγορούμενοι – Αφέθηκαν ελεύθεροι οι άλλοι 11
Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των απολογιών για την υπόθεση της κρητικής μαφίας και αύριο αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι
- Αίγινα: Γυναίκα τραυματίστηκε αλλά δεν έβρισκαν οδηγό ασθενοφόρου – Μεταφέρθηκε με περιπολικό
- «Το Ισραήλ θα εξαπολύσει τις 10 βιβλικές πληγές», απειλεί ο Ίσραελ Κατζ τους Χούθι
- Αιχμή Γερουλάνου για Δούκα με άρωμα... εσωκομματικών - «Όχι σε φίλια πυρά», λέει ο δήμαρχος Αθηναίων
- Ψηφιακά σωσίβια: Πώς τα social media γίνονται διέξοδος των νέων και τους βοηθούν να βρίσκουν φωνή
Ολοκληρώθηκαν λίγο μετά τις 7:00 το απόγευμα της Πέμπτης οι απολογίες των πρώτων 16 κατηγορουμένων για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη.
Έξι εμπλεκόμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι από τις ανακριτικές αρχές και οδηγήθηκαν στις φυλακές.
Δέκα άτομα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους, ενώ ένας κατηγορούμενος ζήτησε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο με τους υπόλοιπους 16 συλληφθέντες.
Χθες, Τετάρτη, ένας αστυνομικός από το Ρέθυμνο, αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του, με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.
Οι σημερινές απολογίες αφορούσαν κυρίως τα αδικήματα της διακίνησης ναρκωτικών και της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση.
Σύμφωνα με τον συνήγορο δύο εκ των κατηγορουμένων, Γιώργο Φραντζεσκάκη, το γεγονός ότι αρκετοί από τους κατηγορούμενους αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, είναι ένα στοιχείο που δείχνει ότι και σε αυτήν την περίπτωση, όπως και σε άλλες, τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Όπως ανέφερε, οι πελάτες του αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.
Ένας εκ των δικηγόρων υπεράσπισης, ο κ. Ιωάννης Μαυροματάκης, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η αστυνομία προσπάθησε να κάνει μια σωστή δουλειά, ωστόσο δυστυχώς, υπάρχουν κάποια σημεία που ίσως λόγω του όγκου , τα «έχουν βάλει όλα στο τσουβάλι» όπως λέμε. Εκτιμώ την προσπάθειά τους και τον ζήλο τους, αυτό δε σημαίνει όμως ότι κάθε χρήστης ναρκωτικών ή κάθε ένας που έχει ένα παλιό μαχαίρι ή καραμπίνα, το έχει στο πλαίσιο μιας εγκληματικής οργάνωσης».
- Εθνική Ελλάδας: Εκτός ο Σαμοντούροφ για το ματς τους Ισπανούς (pic)
- Αίγινα: Γυναίκα τραυματίστηκε αλλά δεν έβρισκαν οδηγό ασθενοφόρου – Μεταφέρθηκε με περιπολικό
- «Βασιλιάς Τζόρτζιο Αρμάνι»: Αμύθητη περιουσία, κληρονόμοι, μυστική διαθήκη και μια μετάνοια
- Εθνική Ελλάδας: Ολοκλήρωσε την προετοιμασία της ενόψει Λευκορωσίας (pics)
- Φωτιά σε ελαιοτριβείο στη Χαλκιδική – Ήχησε το 112
- Ισραήλ-Σλοβενία 96-106: Ο φανταστικός Ντόντσιτς «καθάρισε» την 3η θέση για τους Σλοβένους (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις