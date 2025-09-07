Ο πολυετής κύκλος γνωριμιών των αρχηγών του κυκλώματος στην Κρήτη με πολιτικά πρόσωπα εντός και εκτός του νησιού, οι συναλλαγές με παράγοντες της τοπικής Εκκλησίας που είχαν ενταχθεί στην εγκληματική οργάνωση την ίδια ώρα που κάποιοι σημαντικοί πολιτικοί και όχι μόνο τους θεωρούσαν μεγάλους «πνευματικούς πατέρες» τους, οι κρατικοί λειτουργοί που εμφανίζονταν πρόθυμοι να υποβοηθήσουν – με το αζημίωτο βέβαια – τις «επενδύσεις» των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, οι διασυνδέσεις με αστυνομικούς που παρείχαν προστασία ή προχωρούσαν και σε τροφοδοσία με ναρκωτικά αλλά και οι εχθρότητες των ίδιων με άλλους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. που επιχειρούσαν να τους ελέγξουν, ο ρόλος τριών τουλάχιστον δικαστών – εκ των οποίων μάλιστα δύο ανώτεροι – που σύμφωνα με τις υποκλαπείσες συνομιλίες υποβοηθήσουν είτε για τη μη προφυλάκιση, είτε για τη σύντομη αποφυλάκιση ατόμων με ποινική δράση, ο κύκλος των στρατιωτικών σε τοπικές μονάδες αλλά και στη βάση της Σούδας που είχαν ενταχθεί ως μέλη του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, όλα αυτά μαζί και το καθένα χωριστά συνθέτουν το παζλ της πολύμηνης και πολύπτυχης έρευνας της ΕΛ.ΑΣ. και πλέον και των δικαστικών Αρχών και καθορίζουν τα επόμενα βήματα για το κύκλωμα λαθρεμπορίου και διαφθοράς στα Χανιά αλλά και σε άλλες περιοχές της Κρήτης.

Μαφία στην Κρήτη: Τα 175 στρέμματα στα Χανιά

Σε μία υπόθεση που αφορά πολυετή διαπλοκή, αποτυπώνοντας ταυτόχρονα προβληματικές νοοτροπίες και παθογένειες τουλάχιστον 15 ετών, κάτι που ασφαλώς δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη περιοχή. Ισως είναι ενδεικτικό ότι και στα τέλη του 2018 υπήρξε έρευνα της Αστυνομίας στα Χανιά (με εξαιρετικές ομοιότητες) για διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος με την εμπλοκή περίπου 120 ατόμων – που χωρίζονταν σε τρεις οργανώσεις –, πολλά από τα οποία συναντάμε πάλι ως πρωταγωνιστές της τωρινής υπόθεσης.

Η πολύκροτη υπόθεση αποτυπώνει ταυτόχρονα προβληματικές νοοτροπίες και παθογένειες τουλάχιστον 15 ετών

Κύριο ενδιαφέρον πλέον των ερευνητών του κυκλώματος των Χανίων είναι η εμπλοκή των ποινικών στην εκποίηση, τον Νοέμβριο του 2023, 175 στρεμμάτων της Μονής Αγίας Τριάδας των Τζαγκαρόλων, στον Σταυρό Χανίων, από καταπατητή (ηγετικό μέλος του κυκλώματος), έναντι 1,5 εκατ. ευρώ, ο οποίος στη συνέχεια πούλησε – με προβληματικούς τίτλους ιδιοκτησίας και νομιμοποιητικά έγγραφα – τη συγκεκριμένη έκταση σε ισραηλινό επιχειρηματία, τον οποίο στην πορεία εκβίασε ζητώντας ακόμα 200.000 ευρώ.

Η πώληση αυτή, που όπως αναφερόταν τότε προκάλεσε την αντίδραση της Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης που ζητούσε από την Εισαγγελία, στην οποία πλέον έχει υποβληθεί ο φάκελος της υπόθεσης, να ερευνηθούν δύο σημαντικές πτυχές της: αφενός, αν ο ιδιώτης παρανόμως πούλησε την ιδιοκτησία της Μονής και, αφετέρου, αν υπάρχουν ευθύνες – ακόμη και ποινικού χαρακτήρα – ιερωμένων της Εκκλησίας της Κρήτης που ενδεχομένως αντιλήφθηκαν και δεν σταμάτησαν τις έκνομες ενέργειες.

Από όσα προκύπτουν από την τωρινή έρευνα, ένας εκ των ηγετικών μελών της εγκληματικής οργάνωσης (που είχε δραστηριοποιηθεί προ 25ετίας σε εκβιάσεις στο κέντρο της Αθήνας μαζί με πρώην σωματοφύλακα του καταδικασθέντος μεγαλοτραπεζίτη Γιώργου Κοσκωτά), είχε αναπτύξει γνωριμία με κληρικό της συγκεκριμένης Μονής. Ο ιερωμένος θεωρούνταν ένας από τους πιο «αξιοσέβαστους» και «δημοφιλείς» κληρικούς, εντός και εκτός Κρήτης, έτσι ώστε να τον επισκέπτονται στο μοναστήρι κορυφαία πολιτικά πρόσωπα της χώρας, ενώ οι ίδιοι είχαν καλέσει σε αυτό και ξένους πολιτικούς και διπλωμάτες.

Και όλα αυτά παρότι εδώ και χρόνια υπήρχαν σαφείς προειδοποιήσεις από πρόσωπα που γνώριζαν το παρασκήνιο στα Χανιά, ότι οι προσωπικές επιλογές και συναλλαγές του συγκεκριμένου «άγιου κληρικού» ήταν «σκοτεινές» και έπρεπε να τηρηθούν αποστάσεις. Γεγονός που επαληθεύεται τώρα καθώς στις νόμιμες επισυνδέσεις ακούγεται τώρα να παραγγέλλει σε ποινικούς έως και ξυλοδαρμούς αντιπάλων του!

Διέβλεψαν την «ευκαιρία»

Ακόμη αυτός ο κύκλος ποινικών στα Χανιά (ένας εξ αυτών είχε μέχρι προ μερικών ετών επαφές και με κυκλώματα μπράβων στη Θεσσαλονίκη) με την… κεκτημένη της εκμετάλλευσης των ιερών ακινήτων – φιλέτων της Μονής Αγίας Τριάδας, διέβλεψαν την «ευκαιρία» και είδαν τη «μεγαλύτερη εικόνα», επιδιώκοντας κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, να τοποθετήσουν κληρικούς της επιρροής τους στην τοπική χηρεύουσα Μητρόπολη, λέγοντας χαρακτηριστικά στις συνομιλίες τους ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι της Εκκλησίας είναι ουσιαστικά υποχείριά τους.

Ενεργοποίησαν έτσι τον κύκλο των πολιτικών γνωριμιών τους και ανάμεσα σε αυτούς, τον πρώην υπουργό Πάνο Καμμένο, με τον οποίο ο επικεφαλής τμήματος της τοπικής μαφίας είχε πολυετή γνωριμία.

Ενδεικτικό αυτών των επαφών ήταν ότι επί υπουργίας Καμμένου, με ψευδή επίκληση «κοριών» στους χώρους διαμονής του όταν επισκεπτόταν την Κρήτη ή υποτιθέμενων «υβριστικών σχολίων» εις βάρος του, του ζητούσαν να παρέμβει ώστε να μετατεθούν υψηλόβαθμοι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. από τα Χανιά, καθώς αυτοί προχωρούσαν σε ελέγχους σε καταστήματα με ηλεκτρονικά παιχνίδια και όχι μόνο του κυκλώματος, πέφτοντας στη… δυσμένεια των παρανόμων!

Είχε υπάρξει μάλιστα αναστάτωση στην τότε κυβέρνηση με αποτέλεσμα άλλοι υπουργοί να παρέμβουν κι αυτοί με τη σειρά τους ώστε να αποτρέψουν τις ύποπτες μεθοδεύσεις εις βάρος των αστυνομικών.

Με την εξάρθρωση τώρα του κυκλώματος, αποκαλύφθηκε ότι για τη… διασφάλιση της εκλογής κληρικού της αρεσκείας του «αρχηγού» στην κενή θέση του μητροπολίτη, επικοινώνησε με τον Καμμένο και του ζήτησε να ενεργοποιήσει την «επαφή» του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με τον πρώην υπουργό να δίνει διαβεβαιώσεις ότι «εξασφαλίσθηκε η παρέμβαση του Λευκού Οίκου» στην εκλογή μητροπολίτη.

Αναφέρεται, τέλος, ότι στη δικογραφία της ΕΛ.ΑΣ. υπάρχουν εντυπωσιακά στοιχεία για σειρά αστυνομικών που έδιναν πληροφορίες, παρέδιδαν προς πώληση κατασχεθείσες ποσότητες ναρκωτικών, συμμετείχαν στη διακίνησή τους ενώ είχαν και άλλες ύποπτες συναλλαγές με τους ποινικούς. Χαρακτηριστικό είναι ότι ένας από αυτούς έφτιαχνε – όπως ενδεικτικά αναφέρεται στη δικογραφία – τη «φρίμπα» (κοκαΐνη για κάπνισμα) ενώ ένας άλλος ήταν αγοραστής της «καπνιστής κόκας» που την αποκαλούσε «γίδα βραστή».

Ομως φαίνεται να υπήρχε και σειρά άλλων αστυνομικών που δεν παρέβλεπαν τη δράση του κυκλώματος και είχαν τους εμπλεκόμενους ποινικούς διαρκώς στο στόχαστρό τους. Ετσι, όπως βλέπουμε, είναι σημαντική η μαρτυρία στις 31 Αυγούστου ενός 44χρονου που ήξερε ένα άλλο ηγετικό μέλος του κυκλώματος και όπως κατέθεσε «μου έλεγε (σ.σ.: ο κακοποιός) ότι ήθελε να κάνει συμβόλαιο θανάτου στον μπάτσο. Είχε πάθει εμμονή μαζί του και τελικώς τού έβαλε βόμβα στο σπίτι του»… Βόμβα που ξετύλιξε τελικά το κουβάρι της υπόθεσης.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»