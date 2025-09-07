newspaper
Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

ps. post
scriptum

Ολα τα καθεστώτα αργούν να πέσουν (αλλιώς τι καθεστώτα θα ήταν). Αλλά στο τέλος πέφτουν. Νομοτελειακό. Και πέφτουν πανηγυρίζοντας και το γλεντάνε

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Μαφία στην Κρήτη: Ιερωμένοι έδιναν και εντολές… ξυλοδαρμών
Ελλάδα 07 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:05

Μαφία στην Κρήτη: Ιερωμένοι έδιναν και εντολές… ξυλοδαρμών

Οι εκβιασμοί για τα εκκλησιαστικά ακίνητα και το παρασκήνιο των μεσολαβήσεων για τη χηρεύουσα μητροπολιτική έδρα - Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. το 2018 στην Κρήτη και οι ύποπτες διασυνδέσεις των εμπλεκομένων

Βασίλης Λαμπρόπουλος
ΡεπορτάζΒασίλης Λαμπρόπουλος
A
A
Vita.gr
Εγκέφαλος στον «αυτόματο πιλότο»: Πώς αποδυναμώνει τις σκέψεις μας;

Εγκέφαλος στον «αυτόματο πιλότο»: Πώς αποδυναμώνει τις σκέψεις μας;

Spotlight

Ο πολυετής κύκλος γνωριμιών των αρχηγών του κυκλώματος στην Κρήτη με πολιτικά πρόσωπα εντός και εκτός του νησιού, οι συναλλαγές με παράγοντες της τοπικής Εκκλησίας που είχαν ενταχθεί στην εγκληματική οργάνωση την ίδια ώρα που κάποιοι σημαντικοί πολιτικοί και όχι μόνο τους θεωρούσαν μεγάλους «πνευματικούς πατέρες» τους, οι κρατικοί λειτουργοί που εμφανίζονταν πρόθυμοι να υποβοηθήσουν – με το αζημίωτο βέβαια – τις «επενδύσεις» των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, οι διασυνδέσεις με αστυνομικούς που παρείχαν προστασία ή προχωρούσαν και σε τροφοδοσία με ναρκωτικά αλλά και οι εχθρότητες των ίδιων με άλλους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. που επιχειρούσαν να τους ελέγξουν, ο ρόλος τριών τουλάχιστον δικαστών – εκ των οποίων μάλιστα δύο ανώτεροι – που σύμφωνα με τις υποκλαπείσες συνομιλίες υποβοηθήσουν είτε για τη μη προφυλάκιση, είτε για τη σύντομη αποφυλάκιση ατόμων με ποινική δράση, ο κύκλος των στρατιωτικών σε τοπικές μονάδες αλλά και στη βάση της Σούδας που είχαν ενταχθεί ως μέλη του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, όλα αυτά μαζί και το καθένα χωριστά συνθέτουν το παζλ της πολύμηνης και πολύπτυχης έρευνας της ΕΛ.ΑΣ. και πλέον και των δικαστικών Αρχών και καθορίζουν τα επόμενα βήματα για το κύκλωμα λαθρεμπορίου και διαφθοράς στα Χανιά αλλά και σε άλλες περιοχές της Κρήτης.

Μαφία στην Κρήτη: Τα 175 στρέμματα στα Χανιά

Σε μία υπόθεση που αφορά πολυετή διαπλοκή, αποτυπώνοντας ταυτόχρονα προβληματικές νοοτροπίες και παθογένειες τουλάχιστον 15 ετών, κάτι που ασφαλώς δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη περιοχή. Ισως είναι ενδεικτικό ότι και στα τέλη του 2018 υπήρξε έρευνα της Αστυνομίας στα Χανιά (με εξαιρετικές ομοιότητες) για διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος με την εμπλοκή περίπου 120 ατόμων – που χωρίζονταν σε τρεις οργανώσεις –, πολλά από τα οποία συναντάμε πάλι ως πρωταγωνιστές της τωρινής υπόθεσης.

Η πολύκροτη υπόθεση αποτυπώνει ταυτόχρονα προβληματικές νοοτροπίες και παθογένειες τουλάχιστον 15 ετών

Κύριο ενδιαφέρον πλέον των ερευνητών του κυκλώματος των Χανίων είναι η εμπλοκή των ποινικών στην εκποίηση, τον Νοέμβριο του 2023, 175 στρεμμάτων της Μονής Αγίας Τριάδας των Τζαγκαρόλων, στον Σταυρό Χανίων, από καταπατητή (ηγετικό μέλος του κυκλώματος), έναντι 1,5 εκατ. ευρώ, ο οποίος στη συνέχεια πούλησε – με προβληματικούς τίτλους ιδιοκτησίας και νομιμοποιητικά έγγραφα – τη συγκεκριμένη έκταση σε ισραηλινό επιχειρηματία, τον οποίο στην πορεία εκβίασε ζητώντας ακόμα 200.000 ευρώ.

Η πώληση αυτή, που όπως αναφερόταν τότε προκάλεσε την αντίδραση της Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης που ζητούσε από την Εισαγγελία, στην οποία πλέον έχει υποβληθεί ο φάκελος της υπόθεσης, να ερευνηθούν δύο σημαντικές πτυχές της: αφενός, αν ο ιδιώτης παρανόμως πούλησε την ιδιοκτησία της Μονής και, αφετέρου, αν υπάρχουν ευθύνες – ακόμη και ποινικού χαρακτήρα – ιερωμένων της Εκκλησίας της Κρήτης που ενδεχομένως αντιλήφθηκαν και δεν σταμάτησαν τις έκνομες ενέργειες.

Από όσα προκύπτουν από την τωρινή έρευνα, ένας εκ των ηγετικών μελών της εγκληματικής οργάνωσης (που είχε δραστηριοποιηθεί προ 25ετίας σε εκβιάσεις στο κέντρο της Αθήνας μαζί με πρώην σωματοφύλακα του καταδικασθέντος μεγαλοτραπεζίτη Γιώργου Κοσκωτά), είχε αναπτύξει γνωριμία με κληρικό της συγκεκριμένης Μονής. Ο ιερωμένος θεωρούνταν ένας από τους πιο «αξιοσέβαστους» και «δημοφιλείς» κληρικούς, εντός και εκτός Κρήτης, έτσι ώστε να τον επισκέπτονται στο μοναστήρι κορυφαία πολιτικά πρόσωπα της χώρας, ενώ οι ίδιοι είχαν καλέσει σε αυτό και ξένους πολιτικούς και διπλωμάτες.

Και όλα αυτά παρότι εδώ και χρόνια υπήρχαν σαφείς προειδοποιήσεις από πρόσωπα που γνώριζαν το παρασκήνιο στα Χανιά, ότι οι προσωπικές επιλογές και συναλλαγές του συγκεκριμένου «άγιου κληρικού» ήταν «σκοτεινές» και έπρεπε να τηρηθούν αποστάσεις. Γεγονός που επαληθεύεται τώρα καθώς στις νόμιμες επισυνδέσεις ακούγεται τώρα να παραγγέλλει σε ποινικούς έως και ξυλοδαρμούς αντιπάλων του!

Διέβλεψαν την «ευκαιρία»

Ακόμη αυτός ο κύκλος ποινικών στα Χανιά (ένας εξ αυτών είχε μέχρι προ μερικών ετών επαφές και με κυκλώματα μπράβων στη Θεσσαλονίκη) με την… κεκτημένη της εκμετάλλευσης των ιερών ακινήτων – φιλέτων της Μονής Αγίας Τριάδας, διέβλεψαν την «ευκαιρία» και είδαν τη «μεγαλύτερη εικόνα», επιδιώκοντας κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, να τοποθετήσουν κληρικούς της επιρροής τους στην τοπική χηρεύουσα Μητρόπολη, λέγοντας χαρακτηριστικά στις συνομιλίες τους ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι της Εκκλησίας είναι ουσιαστικά υποχείριά τους.

Ενεργοποίησαν έτσι τον κύκλο των πολιτικών γνωριμιών τους και ανάμεσα σε αυτούς, τον πρώην υπουργό Πάνο Καμμένο, με τον οποίο ο επικεφαλής τμήματος της τοπικής μαφίας είχε πολυετή γνωριμία.

Ενδεικτικό αυτών των επαφών ήταν ότι επί υπουργίας Καμμένου, με ψευδή επίκληση «κοριών» στους χώρους διαμονής του όταν επισκεπτόταν την Κρήτη ή υποτιθέμενων «υβριστικών σχολίων» εις βάρος του, του ζητούσαν να παρέμβει ώστε να μετατεθούν υψηλόβαθμοι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. από τα Χανιά, καθώς αυτοί προχωρούσαν σε ελέγχους σε καταστήματα με ηλεκτρονικά παιχνίδια και όχι μόνο του κυκλώματος, πέφτοντας στη… δυσμένεια των παρανόμων!

Είχε υπάρξει μάλιστα αναστάτωση στην τότε κυβέρνηση με αποτέλεσμα άλλοι υπουργοί να παρέμβουν κι αυτοί με τη σειρά τους ώστε να αποτρέψουν τις ύποπτες μεθοδεύσεις εις βάρος των αστυνομικών.

Με την εξάρθρωση τώρα του κυκλώματος, αποκαλύφθηκε ότι για τη… διασφάλιση της εκλογής κληρικού της αρεσκείας του «αρχηγού» στην κενή θέση του μητροπολίτη, επικοινώνησε με τον Καμμένο και του ζήτησε να ενεργοποιήσει την «επαφή» του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με τον πρώην υπουργό να δίνει διαβεβαιώσεις ότι «εξασφαλίσθηκε η παρέμβαση του Λευκού Οίκου» στην εκλογή μητροπολίτη.

Αναφέρεται, τέλος, ότι στη δικογραφία της ΕΛ.ΑΣ. υπάρχουν εντυπωσιακά στοιχεία για σειρά αστυνομικών που έδιναν πληροφορίες, παρέδιδαν προς πώληση κατασχεθείσες ποσότητες ναρκωτικών, συμμετείχαν στη διακίνησή τους ενώ είχαν και άλλες ύποπτες συναλλαγές με τους ποινικούς. Χαρακτηριστικό είναι ότι ένας από αυτούς έφτιαχνε – όπως ενδεικτικά αναφέρεται στη δικογραφία – τη «φρίμπα» (κοκαΐνη για κάπνισμα) ενώ ένας άλλος ήταν αγοραστής της «καπνιστής κόκας» που την αποκαλούσε «γίδα βραστή».

Ομως φαίνεται να υπήρχε και σειρά άλλων αστυνομικών που δεν παρέβλεπαν τη δράση του κυκλώματος και είχαν τους εμπλεκόμενους ποινικούς διαρκώς στο στόχαστρό τους.  Ετσι, όπως βλέπουμε, είναι σημαντική η μαρτυρία στις 31 Αυγούστου ενός 44χρονου που ήξερε ένα άλλο ηγετικό μέλος του κυκλώματος και όπως κατέθεσε «μου έλεγε (σ.σ.: ο κακοποιός) ότι ήθελε να κάνει συμβόλαιο θανάτου στον μπάτσο. Είχε πάθει εμμονή μαζί του και τελικώς τού έβαλε βόμβα στο σπίτι του»… Βόμβα που ξετύλιξε τελικά το κουβάρι της υπόθεσης.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
89η ΔΕΘ: Το βήμα που δεν τόλμησε ο Μητσοτάκης

89η ΔΕΘ: Το βήμα που δεν τόλμησε ο Μητσοτάκης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εγκέφαλος στον «αυτόματο πιλότο»: Πώς αποδυναμώνει τις σκέψεις μας;

Εγκέφαλος στον «αυτόματο πιλότο»: Πώς αποδυναμώνει τις σκέψεις μας;

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Αποκωδικοποιώντας τα μέτρα για οικονομία – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Αποκωδικοποιώντας τα μέτρα για οικονομία – Στο Live του ΟΤ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μονή Σινά: Όσα φέρνει η έξοδος Δαμιανού
Μονή Σινά 07.09.25

Όσα φέρνει η έξοδος Δαμιανού

Το μέλλον της Μονής Σινά θα εξαρτηθεί από την ικανοποίηση τριών αξόνων - Χρονοδιάγραμμα διαδοχής, συνάθροιση της Σιναϊτικής Αδελφότητας σε πνεύμα ομόνοιας και επιλογή ενός «φωτισμένου προσώπου»

Δημήτρης Αλεξόπουλος
Τα πλατάνια, το κύκνειο άσμα τους σε όλη την Ελλάδα και η φιλόδοξη λύση από φοιτητές στα Ιωάννινα
Μαζικές νεκρώσεις 07.09.25

Τα πλατάνια, το κύκνειο άσμα τους σε όλη την Ελλάδα και η φιλόδοξη λύση από φοιτητές στα Ιωάννινα

Η βραβευμένη ομάδα iGEM Ioannina που δημιουργήθηκε από φοιτητές στο τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών, παρουσιάζει στο in το εγχείρημα της - Τι λέει δασοπόνος που ερευνά το θέμα εδώ και 20 χρόνια

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις εν μέσω ΔΕΘ σε όλη τη χώρα – «Δολοφόνοι» φώναζαν οι πολίτες για τα Τέμπη
Αγανάκτηση 06.09.25 Upd: 21:55

Μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις εν μέσω ΔΕΘ σε όλη τη χώρα – «Δολοφόνοι» φώναζαν οι πολίτες για τα Τέμπη

Μαζικό «παρών» έδωσαν οι πολίτες στην πλατεία Συντάγματος, μετά από το σχετικό πανελλαδικό κάλεσμα της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Μαρίας Καρυστιανού

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις κατά της κυβέρνησης σε ολόκληρη την Ελλάδα – Φωνή λαού στο Σύνταγμα για τα Τέμπη
«Δολοφόνοι» 06.09.25 Upd: 21:19

Μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις κατά της κυβέρνησης σε ολόκληρη την Ελλάδα – Φωνή λαού στο Σύνταγμα για τα Τέμπη

Μαζικό «παρών» έδωσαν οι πολίτες στην πλατεία Συντάγματος, μετά από το σχετικό πανελλαδικό κάλεσμα της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Μαρίας Καρυστιανού

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Θ. Κολυδάς: Η νέα ονοματοδοσία των κακοκαιριών – Ο Byron, η Maya, o Zorbas
2025-2026 06.09.25

Η νέα ονοματοδοσία των κακοκαιριών - Ο Byron, η Maya, o Zorbas

Ο Θοδωρής Κολυδάς, τέως διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, γνωστοποιεί τα ονόματα των κακοκαιριών που επέλεξαν οι Μετεωρολογικές Υπηρεσίες της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ για την περίοδο Οκτωβρίου 2025 - Σεπτεμβρίου 2026.

Σύνταξη
Λιμάνι του Πειραιά: Κρουαζιερόπλοιο με 450 επιβάτες προσέκρουσε στην προβλήτα κατά την πρόσδεση
Δεν υπήρξε τραυματισμός 06.09.25

Κρουαζιερόπλοιο με 450 επιβάτες προσέκρουσε στο λιμάνι του Πειραιά κατά την πρόσδεση

Όλοι όσοι επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο αποβιβάστηκαν με ασφάλεια, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού - Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ούτε θαλάσσια ρύπανση

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: Ζήτημα πυρασφάλειας των τρένων από νέο γερμανικό πόρισμα για την τραγωδία των Τεμπών
Ελλάδα 06.09.25

Αποκάλυψη in: Ζήτημα πυρασφάλειας των τρένων από νέο γερμανικό πόρισμα για την τραγωδία των Τεμπών

Είχε ζητηθεί να ελεγχθεί η πυραντοχή των καθισμάτων των βαγονιών που παραδόθηκαν στις φλόγες και διαπιστώθηκε ότι ήταν τέσσερις φορές χειρότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όσα αποκαλύφθηκαν για την εμπλοκή σχετικά με το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
GSI 07.09.25

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όσα αποκαλύφθηκαν για την εμπλοκή σχετικά με το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Τι συμβαίνει με το έργο του GSI (Great Sea Interconnector) - Οι αντιφατικές δηλώσεις της Λευκωσίας για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου, προκαλεί δυσαρέσκεια στις Βρυξέλλες και προβληματισμό στην Αθήνα.

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Η Γαλλία στον φαύλο κύκλο αβεβαιότητας
Γυρίζουν σελίδα; 07.09.25

Η Γαλλία στον φαύλο κύκλο αβεβαιότητας

Με το πολιτικό σκηνικό να βυθίζεται σε παρατεταμένο αδιέξοδο στη Γαλλία, οι πολίτες γυρίζουν την πλάτη σε Μακρόν και Μπαϊρού, ενώ η Εθνική Συσπείρωση εμφανίζεται ως «λογική» επιλογή

Αλεξία Κεφαλά
Αλεξία Κεφαλά
Μονή Σινά: Όσα φέρνει η έξοδος Δαμιανού
Μονή Σινά 07.09.25

Όσα φέρνει η έξοδος Δαμιανού

Το μέλλον της Μονής Σινά θα εξαρτηθεί από την ικανοποίηση τριών αξόνων - Χρονοδιάγραμμα διαδοχής, συνάθροιση της Σιναϊτικής Αδελφότητας σε πνεύμα ομόνοιας και επιλογή ενός «φωτισμένου προσώπου»

Δημήτρης Αλεξόπουλος
Ο Ράιαν Ρέινολντς αδυνατούσε να πείσει τον Μπιλ Μάρεϊ να παίξει στην ταινία του – και έστειλε τον γιο του να «καθαρίσει»
Σωστός 07.09.25

Ο Ράιαν Ρέινολντς αδυνατούσε να πείσει τον Μπιλ Μάρεϊ να παίξει στην ταινία του – και έστειλε τον γιο του να «καθαρίσει»

Όταν όλες οι προσπάθειες απέτυχαν, ο Ράιαν Ρέινολντς επιστράτευσε τον 2χρονο γιο του, Όλιν, για να πείσει τον «άπιαστο» Μπιλ Μάρεϊ να εμφανιστεί στο ντοκιμαντέρ για τον Τζον Κάντι

Σύνταξη
Ο διάβολος στις λεπτομέρειες: Υποχρεωτικότητα για το 13ωρο κρύβει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο
Παρέμβαση ΕΝΥΠΕΚΚ 07.09.25

Υποχρεωτικότητα για το 13ωρο κρύβει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

H κυβέρνηση επιμένει ότι το 13ωρο είναι προαιρετικό. Όμως αυτό δεν ισχύει, αφού η παροχή υπερωριακής εργασίας είναι καταρχάς υποχρεωτική με βάση τη νομολογία, οπως εξηγούν έγκριτοι εργατολόγοι.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Λες κι ανάλαβε χθες: Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΣΥ, Ενέργεια και το … Εθνικό Απολυτήριο
Πολιτική 07.09.25

Λες κι ανάλαβε χθες: Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΣΥ, Ενέργεια και το … Εθνικό Απολυτήριο

Σε χώρο που θύμιζε έντονα προεκλογική φιέστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης... ξεπέταξε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μιλώντας για διαχρονικές παθογένειες, παρουσίασε ως μαγική εικόνα το ΕΣΥ και δεν έδωσε λύση για τους ακριβούς λογαριασμούς ενέργειας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Τα πλατάνια, το κύκνειο άσμα τους σε όλη την Ελλάδα και η φιλόδοξη λύση από φοιτητές στα Ιωάννινα
Μαζικές νεκρώσεις 07.09.25

Τα πλατάνια, το κύκνειο άσμα τους σε όλη την Ελλάδα και η φιλόδοξη λύση από φοιτητές στα Ιωάννινα

Η βραβευμένη ομάδα iGEM Ioannina που δημιουργήθηκε από φοιτητές στο τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών, παρουσιάζει στο in το εγχείρημα της - Τι λέει δασοπόνος που ερευνά το θέμα εδώ και 20 χρόνια

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ισπανία: Δύο επιθέσεις από όρκες έχουν σημειωθεί τις τελευταίες εβδομάδες σε γιοτ και σκάφη αναψυχής
Κόσμος 07.09.25

Ισπανία: Δύο επιθέσεις από όρκες έχουν σημειωθεί τις τελευταίες εβδομάδες σε γιοτ και σκάφη αναψυχής

Οι όρκες, τα συμπαθή θηλαστικά που λανθασμένα ονομάζονται «φάλαινες» και ακόμα πιο λανθασμένα «δολοφόνοι» (Delphinidae), έχουν δείξει διάθεση να ξαναρχίσουν τις επιθέσεις σε σκάφη ανοιχτά της Ισπανίας

Σύνταξη
Κίνδυνοι από πολιτικές αστοχίες
Δυσαρέσκεια 07.09.25

Κίνδυνοι από πολιτικές αστοχίες

Οι πολίτες φαίνονται ανοιχτοί σε άλλες, περισσότερο αυταρχικές και λιγότερο δημοκρατικές μορφές διακυβέρνησης που θα έκαναν τα πράγματα, κατά την εκτίμησή τους, πιο αποτελεσματικά

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Βγαίνει από τη μόδα η Lululemon;
Διεθνής Οικονομία 07.09.25

Βγαίνει από τη μόδα η Lululemon;

Η νέα σειρά προϊόντων της Lululemon, δεν έτυχε θερμής υποδοχής – Ούτε τα παπούτσια και τα κανονικά casual ρούχα στα οποία επεκτάθηκε

Σύνταξη
Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός σε βομβαρδισμό της Ρωσίας σε βορειοανατολική περιφέρεια
Κόσμος 07.09.25

Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός σε βομβαρδισμό της Ρωσίας σε βορειοανατολική περιφέρεια

Ένας νεκρός από ρωσική επίθεση στην περιφέρεια Σούμι στην Ουκρανία, υπάρχουν και τραυματισμένοι πολίτες όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές το βράδυ του Σαββάτου

Σύνταξη
Η Κολομβία «είναι αφοσιωμένη» στον πόλεμο κατά των ναρκωτικών, λέει ο υπουργός Άμυνας
Κόσμος 07.09.25

Η Κολομβία «είναι αφοσιωμένη» στον πόλεμο κατά των ναρκωτικών, λέει ο υπουργός Άμυνας

Η Κολομβία «είναι αφοσιωμένη» στην καταπολέμηση των ναρκωτικών, λέει ο υπουργός Άμυνας της χώρας Πέδρο Σάντσεθ, καθώς λήγει η προθεσμία των ΗΠΑ για την ταξινόμηση της χώρας ως συμμάχου ή εχθρού

Σύνταξη
Νότια Κορέα: «Η δημοσίευση από τις ΗΠΑ βίντεο που δείχνει τη σύλληψη εργαζομένων είναι λυπηρή» [βίντεο]
Κόσμος 07.09.25

Η Νότια Κορέα δηλώνει ότι η δημοσίευση από τις ΗΠΑ βίντεο που δείχνει τη σύλληψη εργαζομένων είναι λυπηρή

Οι μαζικές συλλήψεις εργαζόμενων ή υπεργολαβικά εργαζόμενων από τη Νότια Κορέα ενδέχεται να βλάψει τις σχέσεις με τις ΗΠΑ εν μέσω διαπραγματεύσεων για τους δασμούς

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο