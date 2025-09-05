«Δεν ζήτησα παρέμβαση, δεν ήμουν υποψήφιος» – Τι λέει ο αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ για τη μαφία της Κρήτης

Για την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, που περιαλάμβανε εμπόριο νακρωτικών, εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς μίλησε ο αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ Αμπελικάκης.

Όπως τόνισε ο εφημέριος Στερνών γνώριζε τον φερόμενο αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης καθώς εκκλησιαζόταν στην ενορία του. «Προσφάτως ευχαρίστησα και δημόσια το πρόσωπό του, έκανε μία δωρεά τροφίμων για απόρους που υπάρχουν στην ενορία» συμπλήρωσε.

Για τις συνομιλίες με το συγκεκριμένο πρόσωπο, ο αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ υπογράμμισε ότι είχε μιλήσει μαζί του για έναν αγιασμό σε ένα παρεκκλήσι του Αγίου Λαζάρου και γι’ αυτό έγινε αναφορά σε τμήμα ιερού λειψάνου.

«Μου ζήτησε να μεταβώ στο χώρο του, που έχει ένα παρεκλήσι του Αγίου Λαζάρου, να τελέσω έναν αγιασμό. Στον αγιασμό αυτό δεν ήμουν μόνος μου, ήταν και άλλοι επιφανείς της τοπικής κοινωνίας. Το εκκλησάκι αυτό επειδή είναι στο όνομα του Αγίου Λαζάρου και έχω στην κατοχή μου τεμάχιο λειψάνων του Αγίου, που βρίσκεται μέσα στην εικόνα, είπα ότι θα φέρω την εικόνα για να προσκυνήσετε και να πάρετε την ευλογία» τόνισε.

«Δεν υπάρχει αλλού το όνομά μου»

Ο αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ τόνισε ότι στη δικογραφία δεν υπάρχει άλλη αναφορά στο όνομά του και ότι οι άλλες αναφορές σε κληρικούς είναι για άλλα πρόσωπα.

«Το άλλο σημαντικό είναι ότι μέσα σε αυτή τη δικογραφία να μην εμπλέκεται αλλού το όνομά μου παρά μόνο σε κάποιες συνομιλίες, που έχουν γίνει με τρίτους, όπως αυτό που έχει ”σηκωθεί” πολύ με τον κ. Καμμένο».

«Επειδή έχουν βγει ότι υπάρχουν κάποια ροζ βίντεο που αφορούν έναν κληρικό, αυτός ο κληρικός δεν είμαι εγώ. Ούτε τα ροζ βίντεο, ούτε οι αγοραπωλησίες, ούτε οτιδήποτε άλλο που υπάρχει μέσα στη δικογραφία που δεν αναφέρεται το όνομα μου δεν έχω εμπλοκή».

«Δεν ζήτησα παρέμβαση, δεν ήμουν υποψήφιος»

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο ίδιος δεν είχε ζητήσει την παρέμβαση κανενός για την εκλογή του στη θέση του μητροπολίτη.

«Δεν ζήτησα ποτέ ούτε θα ζητήσω ποτέ από κανέναν να κάνει παρέμβαση για κάποιο εκκλησιαστικό γεγονός. Το μόνο που κάνω είναι να ζητώ βοήθεια από επιχειρηματίες ή από διάφορους φορείς για την ενορία μου που καλούμαι να διακονήσω τα τελευταία δύο χρόνια», ξεκαθάρισε ο αρχιμανδρίτης.

Στην συνέχεια όταν ερωτήθηκε ο αρχιμανδρίτης γιατί ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος ζητούσε επίμονα από την Πάνο Καμμένο να γίνει μητροπολίτης ο π. Μελχισεδέκ, ο ίδιος απάντησε: «Δεν το γνωρίζω αυτό. Ο συγκεκριμένος μιλούσε με όλους τους φορείς και της Κρήτης αλλά και της τοπικής κοινωνίας, μιλούσε με εισαγγελείς, μιλούσε με διάφορους».

Επίσης, σημείωσε ότι όταν έγιναν οι εκλογές για την τοποθέτηση νέου μητροπολίτη, ο ίδιος δεν ήταν στη λίστα με τους υποψήφιους για τη θέση.

Τα 175 στρέμματα εκκλησιαστικής περιουσίας

Για το θέμα που τα αδέλφια και κατηγορούμενοι για τη μαφία της Κρήτης διεκδικούσαν δικαστικά τα 175 στρέμματα του μοναστηριού Αγία Τριάδα, επικαλούμενοι χρησικτησία, επεσήμανε:

«Για το θέμα της εκκλησιαστικής περιουσίας για τα 175 στρέμματα το γνώριζαν όλες οι εκκλησιαστικές αρχές εδώ. Ποτέ δεν είχαμε μια τέτοια συζήτηση (για το θέμα της συγκεκριμένης εκκλησιαστικής περιουσίας). Αυτός θεωρούσε ότι είχε λήξει το θέμα με την περιουσία εκεί».