Αν και αρχικά άκουσαν τον ανακριτή να τους αφήνει ελεύθερους με περιοριστικούς όρους, τα δύο αδέλφια που φέρονται ως εγκέφαλοι της κρητικής μαφίας θα οδηγηθούν στη φυλακή.

Συγκεκριμένα, μετά τις εξηγήσεις τους για την πρώτη δικογραφία που σχετίζεται με διακίνηση όπλων και ναρκωτικών, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Ωστόσο, αμέσως μετά, ο ανακριτής εξέδωσε εκ νέου ένταλμα σύλληψης για τη δεύτερη δικογραφία που αφορά τους εκβιασμούς και την εκκλησιαστική περιουσία, κρίνοντάς τους προφυλακιστέους.

Για τη δεύτερη αυτή δικογραφία της πολύκροτης υπόθεσης, οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία και αναμένεται να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη.

Έρχονται νέα εντάλματα

Οι απολογίες των υπόλοιπων εμπλεκομένων συνεχίζονται, ενώ δεν αποκλείεται εντός της ημέρας να εκδοθούν νέα εντάλματα σύλληψης.

Μεταξύ αυτών αναμένεται να βρίσκονται και κληρικοί, που εμπλέκονται στην υπόθεση των 175 στρεμμάτων της Αγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων στην περιοχή Σταυρός Ακρωτηρίου.

Την έκταση φέρεται να απέκτησε ισραηλινός επιχειρηματικός όμιλος, μέσω ενός εκ των κατηγορουμένων, με τη «σφραγίδα» του τότε επισκόπου που κατηγορείται επίσης, μαζί με τον δικηγόρο που συμμετείχε στη συναλλαγή.

Οι βαριές κατηγορίες

Οι κατηγορίες που περιλαμβάνει η δεύτερη δικογραφία είναι ιδιαίτερα σοβαρές και αφορούν:

• Εμπορία επιρροής σε μεσάζοντες, τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση

• Δωροδοκία υπαλλήλου κατ’ επανάληψη

• Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση τρομοκρατίας

• Εκβίαση κατά συναυτουργία

• Απόπειρα απάτης με ζημία άνω των 120.000 ευρώ

• Ηθική αυτουργία σε εκβίαση και σε επικίνδυνες σωματικές βλάβες

• Απιστία σε βάρος Ν.Π.Δ.Δ. με ζημία άνω των 120.000 ευρώ

Η υπόθεση αναμένεται να έχει περαιτέρω εξελίξεις τις επόμενες ημέρες, καθώς οι απολογίες και τα εντάλματα που θα ακολουθήσουν θα καθορίσουν την πορεία της δικαστικής διαδικασίας.