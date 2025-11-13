Επίθεση Φάμελλου στην κυβέρνηση: Δεν έχετε καμία στρατηγική στον πρωτογενή τομέα

Ιδιαίτερα καυστικός για την κυβερνητική πολιτική εμφανίστηκε ο Σωκράτης Φάμελλος στη συζήτηση στη Βουλή για τους αγρότες και την ευλογιά των αιγοπροβάτων. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση μιλώντας για «εξαπάτηση» του αγροτικού κόσμου καυτηριάζοντας φαινόμενα «διαφθοράς» και «πελατειακού κράτους».

«Πυρά» κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Η πολιτική της κυβέρνησης «έχει προκαλέσει την τέλεια καταιγίδα και την κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα και την απελπισία των αγροτών» ανέφερε εισαγωγικά διαπιστώνοντας πως «αντί να έχουμε ενίσχυση και αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της χώρας και ενίσχυση της υπαίθρου με αποκέντρωση, συσσωρεύονται τεράστια και άλυτα προβλήματα με κυβερνητικές επιλογές που οδηγούν στην ερήμωση της υπαίθρου».

«Μειώνεται η αγροτική παράγωγη, αυξάνεται η εκτροφή γαλάζιων ακρίδων»

Για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, είπε, «ο πρωτογενής τομέας είναι στρατηγικός πυλώνας εθνικής ασφάλειας» υπενθυμίζοντας τις «δέκα πληγές του Φαραώ, του κ. Μητσοτάκη στον πρωτογενή τομέα».

Έξι χρόνια στο τιμόνι της χώρα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη και οι πολιτικές που εφαρμόζει έχει ως αποτέλεσμα «αφενός να μειώνεται η αγροτική παράγωγη, αφ΄ ετέρου να αυξάνεται η εκτροφή γαλάζιων ακρίδων», σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Απαντώντας στο ερώτημα πως φτάσαμε ως εδώ ο Σ. Φάμελλος υποστήριξε πως η κυβέρνηση «άφησε, με τις πολιτικές της, να εκτιναχθεί το κόστος παραγωγής με τις υψηλές τιμές στο ρεύμα, το πετρέλαιο, και τα αγροεφόδια, ώστε τα καρτέλ να συσσωρεύουν υπερκέρδη, συμπιέζοντας το περιθώριο κέρδους για τους παραγωγούς και τις οικογένειές τους (…)».

Σημείωσε ακόμα πως «ο ΕΛΓΑ υπολειτουργεί με απαρχαιωμένο κανονισμό και γραφειοκρατία, οδηγώντας τους πληγέντες σε ακραίες καταστάσεις, με πολύχρονες πλέον καθυστερήσεις και σκάνδαλα.

Στον «Daniel» δόθηκαν ρουσφετολογικές αποζημιώσεις σε ημέτερους παραγωγούς που δεν είχαν προϊόντα προς αποζημίωση, ενώ δυο χρόνια μετά δεν έχουν δοθεί αποζημιώσεις σε πάρα πολλούς πραγματικούς δικαιούχους.

Στη Θεσσαλία κάνατε την κρίση ευκαιρία για να προωθήσετε και την ιδιωτικοποίηση του αρδευτικού νερού στη Θεσσαλία».

Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Μίλησε για «ρουσφέτια ημετέρων» μέχρι «το μεγαλύτερο για την ώρα σκάνδαλο, αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ» που είναι ένα «σκάνδαλο με υπογραφή Κυριάκου Μητσοτάκη καθώς όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα του σκανδάλου είναι προσωπική του επιλογή».

Συνέχισε λέγοντας πως «για να μπαζώσετε το νέο σκάνδαλο και να καλύψετε τις ευθύνες του κόμματός σας, έχετε οδηγήσει όλη την ύπαιθρο σε απόγνωση».

Διασπορά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Για την εξάπλωση και διασπορά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, που έχει πάρει διαστάσεις πανδημίας στη χώρα μας, με πάνω 400.0000 χαμένα ζώα και οικονομική ζημιά που φτάνει τα 500 εκατομμύρια ευρώ, σημείωσε πως «είναι απολύτως ευθύνη της ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ και της Νέας Δημοκρατίας».

Πριν την ολοκλήρωση της ομιλίας του, για την αντιμετώπιση της ευλογιάς και την προστασία της ελληνικής κτηνοτροφίας, υπενθύμισε το «επιστημονικά τεκμηριωμένο και εφαρμόσιμο σχέδιο» που παρουσίασε το κόμμα του στη Λάρισα στις 19 Σεπτεμβρίου. Το ίδιο έκανε και συνολικά για τον πρωτογενή τομέα για «άμεσα μέτρα για το κόστος παραγωγής, τα αγροτικά χρέη, τα εργατικά χέρια. Αλλά και για μία νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική για να μείνουν οι νέοι στον τόπο τους και να συνδεθούν οι ενισχύσεις με την παραγωγικότητα».

«Σχέδιο, προοπτική και ένα ισχυρό κράτος»

Λίγο πριν ολοκληρώσει την ομιλία του είπε πως «η ύπαιθρος δεν ζητά ελεημοσύνη. Ζητά δικαιοσύνη, σχέδιο, προοπτική και ένα ισχυρό κράτος ικανό να στηρίξει την παραγωγή και τους ανθρώπους της» και ζήτησε εκ νέου να φύγει το συντομότερο η κυβέρνηση και «να έρθει μια προοδευτική κυβέρνηση που θα κρατά τους πολίτες στη χώρα δίνοντας τους προοπτική, αξιοπρέπεια και ελπίδα».