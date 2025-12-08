Στα άκρα οδηγείται η κόντρα των αγροκτηνοτρόφων με την κυβέρνηση. Ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων στην Κρήτη, Λευτέρης Τριανταφυλλάκης καταγγέλλει πως πάνω από δέκα αγρότες και κτηνοτρόφοι τραυματίστηκαν από πλαστικές σφαίρες που φέρεται να εκτόξευσαν οι αστυνομικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου.

«Δεχτήκαμε επίθεση. Πώς μπορούσαμε να μείνουμε άπραγοι;»

Σε απευθείας σύνδεση (ΚΡΗΤΗ TV) από το αεροδρόμιο Ηρακλείου ο κ. Τριανταφυλλάκης υπογράμμισε ότι η χρήση τέτοιων μέσων από την αστυνομία δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. «Μας αντιμετωπίζουν σαν σκουπίδια. Στοχοποιούν την Κρήτη επειδή μπήκαμε στον αερολιμένα. Αλλά μας ώθησαν σε αυτό. Αν εκείνοι που μας κατηγορούν γι αυτό πυροβολούσαν εκείνους με πλαστικές σφαίρες, πώς θα αντιδρούσαν;».

«..να μας κλείσει όλους φυλακή ο κ. Χρυσοχοΐδης»

Όπως σημείωσε, το αεροδρόμιο Ηρακλείου θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεότερης απόφασης, με τις εξελίξεις να κρίνονται την Τρίτη στη συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής.

Ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων τόνισε ότι η Κρήτη στηρίζει την οικονομία της στον πρωτογενή τομέα και στον τουρισμό: «Θέλουν να θυσιάσουν τον πρωτογενή κλάδο. Δεν θα το επιτρέψουμε. Ήδη βλέπουμε τα παιδιά μας και δεν μπορούμε να τους προσφέρουμε τα απαραίτητα».

Με ιδιαίτερη ένταση συμπλήρωσε: «Να τα χέρια μας… να μας κλείσει όλους φυλακή ο κ. Χρυσοχοΐδης».

Δύο διμοιρίες ΜΑΤ στην Κρήτη

Την ίδια ώρα την Τρίτη (09/12) αναμένονται στο Ηράκλειο δύο διμοιρίες των ΜΑΤ από την Αθήνα, προκειμένου να ενισχύσουν τις τοπικές αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονται ήδη σε συνεχή επιχειρησιακή ένταση λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτοκτηνοτρόφων.

Όπως επισημαίνουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ., η ενίσχυση κρίνεται απολύτως αναγκαία, καθώς οι υπάρχουσες δυνάμεις στο Ηράκλειο δεν μπορούν πλέον να καλύψουν τις απαιτούμενες βάρδιες. Οι συνεχείς επιφυλακές, οι παρατεταμένες επιχειρήσεις και η ανάγκη για 24ωρη παρουσία σε καίρια σημεία έχουν εξαντλήσει τα διαθέσιμα στελέχη.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, η αποστολή των δυο διμοιριών έχει στόχο να αποσυμφορήσει την πίεση στο προσωπικό και να εξασφαλίσει ότι η αστυνομία θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες, καθώς εκτιμάται ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.