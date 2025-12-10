Επένδυση Φλωρίδη στη συκοφαντία και τον κοινωνικό αυτοματισμό – «Μαζεύει» τα περί εγκληματικής οργάνωσης

«Μπαρούτι» μυρίζει η κατάσταση με τις αγροτικές κινητοποιήσεις να κλιμακώνονται και την κυβέρνηση να ψάχνει τρόπους εκτόνωσης της κατάστασης, όχι με μεγάλη επιτυχία. Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, στην προσπάθεια να υπερασπιστεί την κυβερνητική πολιτική μοιάζει να ρίχνει περισσότερο «λάδι στη φωτιά» παρά να τη σβήνει.

Δεν γνωρίζει τα αιτήματα των αγροτών ο Φλωρίδης

Ισχυρίστηκε πως οι αγρότες δεν έρχονται σε διάλογο επειδή ακόμη δεν έχουν συγκεκριμένα ενιαία αιτήματα παρά το γεγονός πως η κυβέρνηση γνωρίζει εδώ και μήνες τα προβλήματα του κλάδου.

Αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες

«Βγήκαν στους δρόμους και ακόμα δεν έχουν καταλήξει ποια είναι τα αιτήματά τους», είπε (OPEN) και συνέχισε λέγοντας ότι «κανένας δεν έχει καταλάβει τι αιτήματα έχουν».

Κοινωνικός αυτοματισμός

Ο υπουργός Δικαιοσύνης σε μια προσπάθεια να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό σημείωσε ότι «ο κόσμος πληρώνει ένα τεράστιο κόστος, οι εργαζόμενοι, οι καρκινοπαθείς που δεν πήραν τα φάρμακά τους γιατί αποκλείστηκε το αεροδρόμιο στο Ηράκλειο (…)» και ότι ότι οι αγρότες κάνουν κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα γιατί καθυστέρησαν οι πληρωμές του κατά ένα μήνα.

«Όταν έχει εξαγγελθεί ότι θα πληρωθούν 600 εκατ. παραπάνω, είναι δυσανάλογο το κόστος που πληρώνει η χώρα με το κλείσιμο των δρόμων και των αεροδρομίων, επειδή καθυστέρησαν για έναν μήνα να πάρουν τα χρήματα. Κάθε μέρα, από κάθε μπλόκο, ακούμε κάτι διαφορετικό», είπε.

Με αφορμή τα επεισόδια στην Κρήτη χαρακτήρισε «γκάνγκστερς» όσους συμμετείχαν στα επεισόδια.

Ποια εγκληματική οργάνωση;

Όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους αν έχει την εικόνα «σύστασης εγκληματικής συμμορίας» ήταν κατηγορηματικός διαψεύδοντας αυτά που η κυβέρνηση μέσω της ΕΛ.ΑΣ. είχε διαρρεύσει.

«Δεν υπάρχει τέτοια δίωξη… Αυτά ήταν ήταν κάποια δημοσιεύματα. Αυτό που διερευνάται είναι αν έχουμε το αδίκημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης ή της απόπειρας ανθρωποκτονίας ή της διακινδύνευσης ζωής. Για τέτοια αδικήματα μιλάμε».

Σχολιάζοντας την παρέμβαση του Αρείου Πάγου είπε ότι «απειλούνται μόνο οι γκάνγκστερς, αυτοί που αναποδογυρίζουν περιπολικά και κυνηγούν αστυνομικούς».