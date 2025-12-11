«Δεν κάνουμε πίσω» διαμηνύουν οι αγρότες στην κυβέρνηση – Αμετακίνητοι στα μπλόκα συντονίζουν τις δράσεις τους

«Δεν κάνουμε πίσω! Δεν φοβόμαστε! Δεν υποχωρούμε! Δεν ξεπουλιόμαστε!», διαμηνύουν στην κυβέρνηση οι αγρότες που μέρα με τη μέρα, έχοντας στο πλευρό τους, εργατικά συνδικάτα, φοιτητές, φορείς, την πλειοψηφία της κοινωνίας, κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, μετατρέποντας τους δρόμους σε πεδίο αντίστασης απέναντι σε κάθε προσπάθεια καταστολής, εκφοβισμού και εισαγγελικών παρεμβάσεων που έχει επιστρατεύσει η κυβέρνηση για να τους κάμψει.

Εθνικοί δρόμοι, παρακαμπτήριοι, γέφυρες, τελωνεία, λιμάνια βρίσκονται υπό ασφυκτικό κλοιό χωρίς να έχει ξεπεραστεί η «λεπτή κόκκινη γραμμή» του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που έδωσε παραγγελία για αυτεπάγγελτη διερεύνηση τυχόν αδικημάτων ζητώντας παράλληλα από τις κατά τόπους εισαγγελικές αρχές να είναι σε επιφυλακή και να προχωρούν σε διώξεις και παραπομπή στο αυτόφωρο.

Η κυβέρνηση που επιχειρεί – μάταια όπως αποδεικνύεται να βάλει φρένο στις συγκλονιστικές αγροτικές κινητοποιήσεις – βλέποντας ότι δεν κατάφερε να ξυπνήσει ούτε τα αντανακλαστικά του κοινωνικού αυτοματισμού, συνεχίζει την προσπάθεια να διασπάσει το αγροτικό μέτωπο, με τις εκκλήσεις για «διάλογο» να είναι συνεχείς πλέον, ξεχνώντας ωστόσο (πολύ βολικά) ότι οι αγρότες έχουν –εδώ και πολύ καιρό– ενημερώσει την κυβέρνηση για τα αιτήματά τους – που αφορούν στην ίδια τους την επιβίωση όπως τονίζουν, και περιμένουν τη δική της απάντηση.

Παράλληλα, κι ενώ ακόμη και γαλάζιοι βουλευτές είναι στα κάγκελα, μετά το επικοινωνιακό σόου χθες στο Μέγαρο Μαξίμου, διέρρευσε, ότι επισπεύδει τις εκταμιεύσεις αποζημιώσεων και ενισχύσεων.

Αγρότες: Το Σάββατο η πανελλαδική σύσκεψη – Το κάλεσμα της ΠΕΜ

Κομβικής σημασίας θεωρείται η μεγάλη πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών το Σάββατο στη Νίκαια, στο μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας, όπου θα αποφασιστεί ο συντονισμός και η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και το ενδεχόμενο συγκρότησης πανελλαδικής επιτροπής.

Σε ανακοίνωσή της, η Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων (ΠΕΜ) «χαιρετίζει τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις γεωργών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και ψαράδων που βρέθηκαν κατά χιλιάδες με τα τρακτέρ τους στο δρόμο, έδωσαν μάχη με τις δυνάμεις καταστολής και κατάφεραν να στήσουν πολύ μαζικά μπλόκα. Αυτή η τεράστια κινητοποίηση αποδεικνύει το μέγεθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε».

Χαιρετίζει επίσης «όλο το λαό και τους μαζικούς του φορείς που συμπαραστέκονται έμπρακτα στον δίκαιο αγώνα μας», καταγγέλλοντας το όργιο καταστολής, τις νέες διώξεις, τον αυταρχισμό, τονίζοντας ότι «δεν μπορεί η κυβέρνηση να θυμάται τη »νομιμότητα» μόνο όταν βγαίνουμε στον δρόμο και ταυτόχρονα να καλύπτει με κάθε τρόπο τη μεγάλη ρεμούλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Θα νικήσουμε»

Καλεί σε μαζική συμμετοχή στην πανελλαδική σύσκεψη, αναφέροντας: «Συντονίζουμε την κινητοποίηση μας και θα συζητήσουμε τις περαιτέρω κινήσεις μας. Καλούμε τα μπλόκα με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων τους να συμμετέχουν στην πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου και ώρα 12 το μεσημέρι στο Πολιτιστικό Κέντρο στη Νίκαια Λάρισας.

Προειδοποιούμε τους πρόθυμους »δούρειους ίππους» να μην διανοηθούν να παίξουν παιχνίδια πίσω από τις πλάτες των μπλόκων τρέχοντας να κάνουν συνάντηση με την Κυβέρνηση τώρα που πιέζεται. Οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια υπονομεύει την ίδια την επιβίωση των αγροτών – κτηνοτρόφων – μελισσοκόμων – αλιέων.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να μην υποκύψουν στους εκβιασμούς της κυβέρνησης και στην τρομοκρατία. Να ενισχύσουν αποφασιστικά τα μπλόκα και να συμμετέχουν μαχητικά στις δράσεις που όλοι μαζί αποφασίζουμε.

Δεν κάνουμε πίσω! Δεν φοβόμαστε! Δεν υποχωρούμε! Δεν ξεπουλιόμαστε!

Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης!».

Δυναμικές κινητοποιήσεις

Χθες αγρότες και κτηνοτρόφοι από τα τρία πανίσχυρα μπλόκα της Νίκαιας της Καρδίτσας και των Τρικάλων, μαζί με τους συναδέλφους τους από τις Μικροθήβες, σε συντονισμό με τους αλιείς προχώρησαν σε πολύωρο αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου από ξηρά και θάλασσα.

Στην αστυνομοκρατούμενη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου οι αγρότες, άνοιξαν συμβολικά τα διόδια στην πλευρά της Αιτωλοακαρνανίας, για να περνούν ελευθέρα τα οχήματα.

Από την πλευρά της Πάτρας οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν ρίψη χημικών προκειμένου να αποτρέψουν αγρότες που κινούνταν πεζή να προσεγγίσουν τη γέφυρα του Ρίου – Αντιρίου. Είχε προηγηθεί μπλόκο της αστυνομίας όπου κλούβες έφραξαν τον δρόμο ακόμη και σε ασθενοφόρα, προκειμένου να εμποδίσουν τους αγρότες να ανοίξουν συμβολικά τα διόδια.

Αμετακίνητοι στα μπλόκα οι Θεσσαλοί – Δυναμώνει η αλληλεγγύη

Αμετακίνητοι οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας, όπου χιλιάδες τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα στην εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης. Με τις καθημερινές συνελεύσεις να καθορίζουν τον συντονισμό και τις επόμενες μορφές δράσης.

Σήμερα, Πέμπτη, το απόγευμα στο μπλόκο της Νίκαιας αναμένεται η παρουσία φορέων και σωματείων που θα εκφράσουν δημόσια τη στήριξή τους στους αγρότες, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει και συναυλία αλληλεγγύης. Παράλληλα με τις κινητοποιήσεις στο μπλόκο της Νίκαιας, το Περιφερειακό Συμβουλίο Θεσσαλίας, σε συνεδρίασή του, εξέδωσε ομόφωνο ψήφισμα στήριξης προς τους αγρότες.

Ίδια εικόνα και στα μπλόκα της Καρδίτσας και των Τρικάλων στον Ε65. Στο πλευρό τους, βρίσκονται, με παρουσία και στον χώρο κάθε μέρα, εργατικά συνδικάτα, φοιτητικοί και συνταξιουχικοί σύλλογοι, λαϊκοί φορείς και σωματεία. Μάλιστα το εργατικό κέντρο του νομού αποφάσισε την κήρυξη απεργίας την Τρίτη 16 Δεκέμβρη, ως έμπρακτη αλληλεγγύη στον δίκαιο αγώνα των αγροτών.

Στη Λάρισα, την Παρασκευή, αγρότες αναμένεται να κινηθούν με τρακτέρ προς τα πολιτικά γραφεία βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος.

Αποκλεισμένη σε 4 σημεία η εθνική Αθηνών Λαμίας

Η εθνική οδός Αθηνών – Λαμίας παραμένει αποκλεισμένη σε 4 βασικά σημεία. Στον κόμβο του Μπράλου, στον κόμβο της Αταλάντης, στον κόμβο του Κάστρου και στον κόμβο της Θήβας.

Παράλληλα, στην Εύβοια αυξήθηκαν σε 3 τα σημεία αποκλεισμού, καθώς εκτός από την Κάνηθο και την Ιστιαία δημιουργήθηκε νέο μπλόκο στην Αυλίδα.

Στη Βοιωτία παραμένει και το μπλόκο στο Σχηματάρι, ενώ στη Φθιώτιδα οι αγρότες εξακολουθούν να βρίσκονται στο Δομοκό, αποκλείοντας την παλαιά εθνική οδό καθώς και την πρόσβαση στον Ε65.

Οι αγρότες στο μπλόκο του Μπράλου, με ανακοινώσεις τους, υπογραμμίζουν ότι θα συνεχίσουν το κλείσιμο όλων των οδικών αξόνων, όπως κάνουν καθημερινά, ανακοινώνοντας νέο αποκλεισμό για μία ώρα, από τις 4 έως τις 5 το απόγευμα.

Σήμερα το μεσημέρι, εκπρόσωποι από όλα τα μπλόκα της Στερεάς Ελλάδας, αγρότες και κτηνοτρόφοι, έχουν κληθεί να συμμετάσχουν σε προγραμματισμένη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας. Στο τραπέζι αναμένεται να τεθούν συνολικά τα αγροτικά ζητήματα, το πλαίσιο των διεκδικήσεων των κινητοποιημένων αγροτών, αλλά και τοπικά θέματα, κυρίως ζητήματα υποδομών.

Αμετακίνητοι και οι αγρότες της Βόρειας Ελλάδας

Σε θέσεις μάχης παραμένουν και οι αγρότες της Βόρειας Ελλάδας. Σταθερά στα διόδια Μαλγάρων, επί της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, παραμένουν αγρότες του Δήμου Δέλτα. Σε αποκλεισμό βρίσκεται το ρεύμα με κατεύθυνση τη Βέροια, επί της Εγνατίας Οδού, από αγρότες της Αλεξάνδρειας που έστησαν μπλόκο στον κόμβο Νησελίου. Αγροτικό μπλόκο έχει στηθεί και στον κόμβο Κουλούρας.

Aύριο στις 10 το πρωί, με αφετηρία το μπλόκο των Μαλγάρων οι αγρότες θα κατευθυνθούν στην Θεσσαλονίκη, ώστε να κλείσουν το λιμάνι.

Παρατεταγμένα παραμένουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων στα «Πράσινα Φανάρια», στο κομβικό σημείο της διασταύρωσης πριν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Λίγα μέτρα πιο μπροστά, παραμένουν εγκατεστημένα αστυνομικά οχήματα.

Παραμένουν με τα τρακτέρ τους οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας, στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας επί της Εγνατίας οδού και το σημείο ενισχύεται καθημερινά. Η κίνηση των επιβατικών οχημάτων και φορτηγών γίνεται μέσω παράκαμψης από την παλαιά Εθνική οδό Κοζάνης-Καστοριάς.

Στην Κεντρική Μακεδονία οι αποκλεισμοί στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα συνεχίζονται. Στην τελική ευθεία βρίσκεται ο σχεδιασμός για τη μετάβαση των αγροτών και των κτηνοτρόφων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 12/12-με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα. Στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους δεν αποκλείονται αποκλεισμοί και σε κρίσιμες υποδομές, όπως το διυλιστήριο Καλοχωρίου και το κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Τι θα κάνουν οι Κρητικοί

Στην Κρήτη, οι αγροτοκτηνοτρόφοι συνεχίζουν για τέταρτη μέρα τις κινητοποιήσεις τους.

Ομάδα αγροτοκτηνοτρόφων από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι, παρέμεινε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας έξω από το κτίριο της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης στο Ηράκλειο αλλά και το κτίριο της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων έργων, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηρακλείου της ΑΑΔΕ.

Όπως έγινε γνωστό ωστόσο στις 17.00, σήμερα το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του συντονιστικού τους με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο χάρτης των μπλόκων

Αγροτικά μπλόκα υπάρχουν σε 50 σημεία σε όλη τη χώρα, σε ακόμη 50 σημεία, οι αγρότες προχωρούν σε μερικό αποκλεισμό των δρόμων.

Δείτε αναλυτικά εδώ.