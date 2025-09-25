Την επανίδρυση του πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ζητάει το δημοτικό συμβούλιο Λαμιέων

Η Λαμία θέλει να καταστεί εκπαιδευτικό κέντρο της Στερεάς Ελλάδας και το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Λαμιέων με ψήφισμα του κάνει το αίτημα επίσημο.

Ειδικότερα, το δημοτικό συμβούλιο στο ψήφισμα του αναφέρει:

Εκφράζει την ισχυρή και αδιαπραγμάτευτη βούληση του Δήμου Λαμιέων για την επανίδρυση του Δημοσίου Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία, ως αναπτυξιακού, αλλά ταυτόχρονα πολιτιστικού και πνευματικού θεσμού.

Καλεί την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες πρωτοβουλίες, ώστε η Στερεά Ελλάδα να αποκτήσει ξανά ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα πλήρες και ανεξάρτητο, που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές αναπτυξιακές, κοινωνικές και πολιτισμικές ανάγκες της Περιφέρειας.

Ο Δήμος Λαμιέων δηλώνει έτοιμος να στηρίξει, στο μέτρο του δυνατού, πρωτοβουλίες για τη δημιουργία σύγχρονων και αξιόπιστων δομών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, έρευνας, καινοτομίας και πολιτιστικής δημιουργίας, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, επιχειρήσεις και την πανεπιστημιακή κοινότητα.

Απευθύνει κάλεσμα σε όλα τα κόμματα, τις παρατάξεις και τους κοινωνικούς, οικονομικούς και επιστημονικούς φορείς της Στερεάς Ελλάδας να τοποθετηθούν καθαρά και να στηρίξουν έμπρακτα την προσπάθεια, ώστε να εκφραστεί ενιαία θεσμική φωνή για το μέλλον της περιοχής.

Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής

Πριν το ψήφισμα το δημοτικό συμβούλιο έλαβε υπόψη του, μεταξύ άλλων τα ακόλουθα, όπως αναφέρονται στην επίσημη ανακοίνωση του δήμου Λαμιέων:

ην ιστορική πορεία και την αδικαιολόγητη κατάργηση του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, το οποίο είχε έδρα τη Λαμία.

Την κεντρική γεωγραφική θέση της πόλης, ως γεωγραφικό, διοικητικό και κυκλοφοριακό κέντρο της Περιφέρειας, που διαθέτει όλα τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά για να φιλοξενήσει ένα αυτόνομο και αυτοδύναμο πανεπιστήμιο.

Την ανάγκη της Στερεάς Ελλάδας να διαθέτει δημόσιο πανεπιστήμιο, όχι μόνο ως μοχλό ανάπτυξης, αλλά και ως φορέα πολιτισμού, γνώσης και πνευματικής καλλιέργειας, που θα ενισχύει την κοινωνική συνοχή, τις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και τη δημιουργικότητα των νέων ανθρώπων.

*πηγή φωτογραφίας, δήμος Λαμιέων