Πρόσκληση 4 εκατ. Ευρώ για κοινωνικά παντοπωλεία, φαρμακεία και συσσίτια

Σε μια δοκιμαζόμενη από την συνεχή ακρίβεια κοινωνία που πλήττει νοικοκυριά αλλά και μέρος του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας, η ανάγκη για περισσότερες και πιο ενισχυμένες κοινωνικές δομές στους δήμους φαντάζει και είναι πιο αναγκαία από ποτέ.

Εδικά στην περιφέρεια της χώρας που έχει να αντιμετωπίσει και το πλήγμα της συνεχούς δημογραφικής μείωσης του πληθυσμού, οι δομές που εξασφαλίζουν τουλάχιστον τα αναγκαία για την επιβίωση των κατοίκων θεωρούνται ως το τελευταίο και δυστυχώς για πολλούς συνανθρώπους μας ανάχωμα πριν την οριστική ανέχεια.

Σε αυτό το πλαίσιο η Περιφέρεια Πελοποννήσου στρέφεται μέσω πρόσκλησης στους Δήμους για την δημιουργία κοινωνικών παντοπωλείων, φαρμακείων και συσσιτίων.

Σε σταθερή και συστηματική βάση

Ειδικότερα, η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοινώνει την προκήρυξη πρόσκλησης για τη δημιουργία και λειτουργία νέων κοινωνικών δομών που θα προσφέρουν βασικά αγαθά και υπηρεσίες σε συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη.

Πρόκειται για κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά φαρμακεία και δομές παροχής συσσιτίων, τα οποία θα λειτουργήσουν σε σταθερή και συστηματική βάση, με στόχο την καθημερινή στήριξη ευάλωτων ατόμων και οικογενειών.

Η πρωτοβουλία αυτή, συνολικού ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ και ενταγμένη στο Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021–2027», αποτελεί μια μεγάλη επένδυση στην κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, περισσότερα από 15.000 άτομα θα επωφεληθούν από τις νέες δομές, γεγονός που καταδεικνύει την ευρύτητα και τη σημασία της δράσης.