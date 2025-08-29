newspaper
Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
29.08.2025 | 10:10
Τροχαίο με ένα νεκρό στο Αλιβέρι Ευβοίας - Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή
Πρόσκληση 4 εκατ. Ευρώ για κοινωνικά παντοπωλεία, φαρμακεία και συσσίτια
Αυτοδιοίκηση 29 Αυγούστου 2025 | 11:04

Πρόσκληση 4 εκατ. Ευρώ για κοινωνικά παντοπωλεία, φαρμακεία και συσσίτια

Περισσότεροι από 15 χιλιάδες άνθρωποι αναμένεται να ενισχυθούν από την λειτουργία νέων μόνιμων δομών που θα παρέχουν φαγητό και άλλα είδη στην περιφέρεια Πελοποννήσου.

Σε μια δοκιμαζόμενη από την συνεχή ακρίβεια κοινωνία που πλήττει νοικοκυριά αλλά και μέρος του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας, η ανάγκη για περισσότερες και πιο ενισχυμένες κοινωνικές δομές στους δήμους φαντάζει και είναι πιο αναγκαία από ποτέ.

Εδικά στην περιφέρεια της χώρας που έχει να αντιμετωπίσει και το πλήγμα της συνεχούς δημογραφικής μείωσης του πληθυσμού, οι δομές που εξασφαλίζουν τουλάχιστον τα αναγκαία για την επιβίωση των κατοίκων θεωρούνται ως το τελευταίο και δυστυχώς για πολλούς συνανθρώπους μας ανάχωμα πριν την οριστική ανέχεια.

Σε αυτό το πλαίσιο η Περιφέρεια Πελοποννήσου στρέφεται μέσω πρόσκλησης στους Δήμους για την δημιουργία κοινωνικών παντοπωλείων, φαρμακείων και συσσιτίων.

Σε σταθερή και συστηματική βάση

Ειδικότερα, η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοινώνει την προκήρυξη πρόσκλησης για τη δημιουργία και λειτουργία νέων κοινωνικών δομών που θα προσφέρουν βασικά αγαθά και υπηρεσίες σε συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη.

Πρόκειται για κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά φαρμακεία και δομές παροχής συσσιτίων, τα οποία θα λειτουργήσουν σε σταθερή και συστηματική βάση, με στόχο την καθημερινή στήριξη ευάλωτων ατόμων και οικογενειών.

Η πρωτοβουλία αυτή, συνολικού ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ και ενταγμένη στο Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021–2027», αποτελεί μια μεγάλη επένδυση στην κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, περισσότερα από 15.000 άτομα θα επωφεληθούν από τις νέες δομές, γεγονός που καταδεικνύει την ευρύτητα και τη σημασία της δράσης.

Economy
Ταμείο Ανάκαμψης: Στο «κόκκινο» η κυβέρνηση – Ο κίνδυνος να χαθούν κονδύλια

Ταμείο Ανάκαμψης: Στο «κόκκινο» η κυβέρνηση – Ο κίνδυνος να χαθούν κονδύλια

Business
Πέτρος Τζαννετάκης: Τα οφέλη για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Motor Oil από το deal στην ηλεκτρική ενέργεια

Πέτρος Τζαννετάκης: Τα οφέλη για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Motor Oil από το deal στην ηλεκτρική ενέργεια

Κωνσταντινούπολη: «Μπλόκο» των Τούρκων σε Δούκα και Ευρωπαίους Δημάρχους που ήθελαν να δουν τον Ιμάμογλου
Κωνσταντινούπολη 28.08.25

«Μπλόκο» των Τούρκων σε Δούκα και Ευρωπαίους δημάρχους

To τουρκικό υπουργείο Δικαιοσύνης απέρριψε το αίτημα Ευρωπαίων δημάρχων, που μετέβησαν στην Κωνσταντινούπολη, να επισκεφθούν τον κρατούμενο στις φυλακές της Σηλυβρίας δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

Σύνταξη
Η αναγκαιότητα θωράκισης της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης απέναντι στην κλιματική κρίση
Διαχείριση κρίσεων 28.08.25

Η αναγκαιότητα θωράκισης της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης απέναντι στην κλιματική κρίση

Η τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να πάψει να είναι ο «τελευταίος τροχός της αμάξης» και να αποκτήσει θεσμικό και οικονομικό βάρος αντάξιο των ευθυνών που αναλαμβάνει στην πρώτη γραμμή της μάχης.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Φθιώτιδα: Καταγγελίες, απειλές και παρ’ ολίγον ξύλο στο Δημοτικό Συμβούλιο Μακρακώμης (βίντεο)
Στη Φθιώτιδα 28.08.25

Καταγγελίες, απειλές και παρ' ολίγον ξύλο στο Δημοτικό Συμβούλιο Μακρακώμης (βίντεο)

Δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης αποκάλεσε κάτοικο του Αγίου Γεωργίου, στη Φθιώτιδα, πολιτικάντη με εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις που λειτουργεί σαν να ασκεί διοίκηση για λογαριασμό του Δήμου

Σύνταξη
Ψήφισμα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό υιοθέτησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων
Αυτοδιοίκηση 27.08.25

Ψήφισμα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό υιοθέτησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων

Με το ψήφισμα ζητείται «να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή η ομόφωνη απόφαση της Βουλής του 2015 και να αναγνωριστεί το παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ»

Σύνταξη
Ξεκινάει η εφαρμογή έκτακτων μέτρων ενίσχυσης της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου
Σημείο καμπής 27.08.25

Ξεκινάει η εφαρμογή έκτακτων μέτρων ενίσχυσης της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου

Ομόφωνη έγκριση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου για το σχέδιο - γέφυρα που θα εφαρμοστεί μέχρι την ανάδειξη εξωτερικού συνεργάτη από τον Διεθνή Διαγωνισμό.

Σύνταξη
Παρέμβαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για την επίλυση της στεγαστικής κρίσης στα νησιά
Ζητείται λύση 27.08.25

Παρέμβαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για την επίλυση της στεγαστικής κρίσης στα νησιά

«Η αδυναμία εξεύρεσης κατοικίας για τους εργαζόμενους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά πλέον και για τους ίδιους τους μόνιμους κατοίκους, έχει λάβει διαστάσεις επικίνδυνες», τονίζει στην επιστολή του ο κ. Χατζημάρκος.

Σύνταξη
Στα χέρια του Πρωθυπουργού από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ υπόμνημα με τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης
Επί τάπητος 27.08.25

Στα χέρια του Πρωθυπουργού από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ υπόμνημα με τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ παρέδωσε στον Πρωθυπουργό αναλυτικό υπόμνημα με όλα τα προβλήματα της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης αλλά και τα ζητούμενα. Ρεπορτάζ in.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Η… παρομοίωση Διαμαντοπούλου με το κύπελλο του Πυθαγόρα – «Έτσι θα αδειάσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη»
Από τη Σάμο 29.08.25

Η… παρομοίωση Διαμαντοπούλου με το κύπελλο του Πυθαγόρα – «Έτσι θα αδειάσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη»

«Τα σκάνδαλο, τα ρουσφέτια, οι υποκλοπές, η διαφθορά, γέμισαν το ποτήρι και έχει φτάσει στη γραμμή», επισήμανε η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Άννα Διαμαντοπούλου

Σύνταξη
Γάζα: Πίστωση χρόνου πήρε ο Νετανιάχου από τον Τραμπ – Η συζήτηση στην Ουάσιγκτον και η επανεμφάνιση Μπλερ
Τι ειπώθηκε 29.08.25

Πίστωση χρόνου πήρε ο Νετανιάχου από τον Τραμπ - Η περιβόητη σύσκεψη στον Λ. Οίκο και ο Μπλερ που ξεφύτρωσε στα ερείπια της Γάζας

Στη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο για την μεταπολεμική Γάζα υπό τον Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχε μεταξύ άλλων και ο Τόνι Μπλερ - Τι ειπώθηκε

Σύνταξη
Ευχολόγια Μητσοτάκη για «βελτίωση καθημερινότητας» και αντιστροφή πραγματικότητας για τα μη κρατικά πανεπιστήμια
Υπουργικό συμβούλιο 29.08.25

Ευχολόγια Μητσοτάκη για «βελτίωση καθημερινότητας» και αντιστροφή πραγματικότητας για τα μη κρατικά πανεπιστήμια

«Μίζερη κριτική» για τον Μητσοτάκη η μη αδειοδότηση των μη κρατικών πανεπιστημίων. Επιχείρηση αντιστροφής της πραγματικότητας για... αυστηρούς ελέγχους στην αδειοδότηση

Σύνταξη
Ουκρανία: Δύο νεκροί σε πλήγματα στο Ντνιπροπετρόφσκ – Κάλας: «Ο Πούτιν κοροϊδεύει κάθε προσπάθεια για ειρήνη»
Εκατέρωθεν επιθέσεις 29.08.25

Δύο νεκροί σε ρωσικά πλήγματα στο Ντνιπροπετρόφσκ - Κάλας: «Ο Πούτιν κοροϊδεύει κάθε προσπάθεια για ειρήνη»

Η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις στην Ουκρανία, επιχειρεί να προελάσει στο Ντνιπροπετρόφσκ - Επίθεση της Κάγια Κάλας κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν για τη στάση του σχετικά με τις ειρηνευτικές συνομιλίες

Σύνταξη
Πιέζει η αντιπολίτευση για συντάξεις και επιπλέον μισθό στο Δημόσιο, «ναι μεν, αλλά» από την κυβέρνηση
Αντιπαράθεση 29.08.25

Πιέζει η αντιπολίτευση για συντάξεις και επιπλέον μισθό στο Δημόσιο, «ναι μεν, αλλά» από την κυβέρνηση

Η χώρα είναι προτελευταία σε αγοραστική δύναμη και υπάρχει τεράστια, αγοραστική, κρίση, τόνισε ο Παύλος Χρηστίδης - Ο Γιώργος Γαβρήλος επισήμανε ότι η κυβέρνηση είναι πιεσμένη από μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να αποκρύψει

Σύνταξη
Ινδονησία: Οργισμένοι διαδηλωτές επέστρεψαν στους δρόμους στην Τζακάρτα – Συγκρούσεις με έναν νεκρό τη νύχτα
Φωτογραφίες και βίντεο 29.08.25

Οργισμένοι διαδηλωτές επέστρεψαν στους δρόμους της Τζακάρτα, τι ζητούν - Συγκρούσεις με έναν νεκρό τη νύχτα

Γιατί γίνονται οι κινητοποιήσεις στην Ινδονησία - Αστυνομικό όχημα παρέσυρε οδηγό μοτοσικλέτας - ταξί την Πέμπτη, κάτι που προκάλεσε νέο κύμα οργής - Μήνυμα κατευνασμού από τον Ινδονήσιο πρόεδρο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Bank Loans Down €751M in July 2025: BoG
English edition 29.08.25

Bank Loans Down €751M in July 2025: BoG

Net financing to Greece’s general government turned positive in July, reaching €509 million, compared with a negative flow of €93 million in June.

Σύνταξη
Φεστιβάλ Βενετίας: Το κοινό χειροκροτούσε όρθιο επί 6 λεπτά την Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου
InView 29.08.25

Φεστιβάλ Βενετίας: Το κοινό χειροκροτούσε όρθιο επί 6 λεπτά την Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου

Το φιλμ, που σύμφωνα με τον σκηνοθέτη αποτελεί μια αντανάκλαση των όσων «συμβαίνουν σήμερα» στην κοινωνία, έλαβε θριαμβευτική υποδοχή στο Φεστιβάλ Βενετίας. Δάκρυα συγκίνησης για την Έμα Στόουν.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Τροχαίο με ένα νεκρό στο Αλιβέρι Ευβοίας: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή
Ελλάδα 29.08.25

Τροχαίο με ένα νεκρό στο Αλιβέρι Ευβοίας: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή

Από το τροχαίο με τη μηχανή, το δίκυκλο με τους δύο επιβάτες βρέθηκε αρκετά μέτρα μακριά από το δρόμο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός και να τραυματιστεί πολύ σοβαρά η συνεπιβάτης.

Σύνταξη
Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια στις άγονες γραμμές ανακοίνωσε ο Κικίλιας
Οι κατηγορίες 29.08.25

Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια στις άγονες γραμμές ανακοίνωσε ο Κικίλιας

«Γιατί η νησιωτικότητα δεν είναι μειονέκτημα, αλλά συγκριτικό πλεονέκτημα για την πατρίδα μας», επισήμανε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Υεμένη: Αναφορές ότι σκοτώθηκε ο πρωθυπουργός σε ισραηλινή επίθεση – Δεν το έχουν επιβεβαιώσει οι Χούθι
Τι λέει το Ισραήλ 29.08.25

Αναφορές ότι σκοτώθηκε ο πρωθυπουργός της Υεμένης σε ισραηλινή επίθεση - Δεν το έχουν επιβεβαιώσει οι Χούθι

Οι Χούθι δεν έχουν αναφερθεί στα θύματα από τη συγκεκριμένη επίθεση του Ισραήλ στη Σαναά, πρωτεύουσα της Υεμένης - Οι IDF λένε ότι έπληξαν «στρατιωτικό στόχο»

Σύνταξη
Γεραπετρίτης για Φιντάν: Η Ελλάδα δεν έχει φοβικά σύνδρομα, ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια
Απάντηση 29.08.25

Γεραπετρίτης για Φιντάν: Η Ελλάδα δεν έχει φοβικά σύνδρομα, ας μην μετατρέπουν την αμηχανία σε εχθροπάθεια

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επισημαίνει, απαντώντας στον Χακάν Φιντάν ότι «οι σχέσεις καλής γειτονίας, τις οποίες η Ελλάδα ανέκαθεν επιδιώκει, δεν προάγεται με αμετροεπείς και άκαιρες δηλώσεις»

Σύνταξη
Χρήστος Λεοντής: «Είπα στον Σταμάτη, «κάνε ό,τι θέλεις, ό,τι σου κατεβάσει η κούτρα!»
«Αριστοφάνεια» στο Ηρώδειο 29.08.25

Ο Χρήστος Λεοντής μας μιλά για τα «Αριστοφάνεια» στο Ηρώδειο και τη συνέργασία του με τον Σταμάτη Κραουνάκη

Ο επί σκηνής παρουσιαζόμενος Αριστοφάνης, σχολιάζει την επικαιρότητα της εποχής του, που ενδεχομένως μπορεί να σας θυμίζει κάτι από το σήμερα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
