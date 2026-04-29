Στη σύσταση Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών προχωρά η κυβέρνηση, με τροποποίηση του π.δ. 98/2020 που αφορά τον Οργανισμό της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Η νέα δομή εντάσσεται ως ξεχωριστό κεφάλαιο και στοχεύει στη διαμόρφωση και υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την αναζωογόνηση των ορεινών περιοχών της χώρας.

Βασικός στόχος της Ειδικής Γραμματείας είναι η βιώσιμη ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, η συγκράτηση και προσέλκυση πληθυσμού, καθώς και η αξιοποίηση των τοπικών πόρων. Ως ορεινές περιοχές ορίζονται εκείνες που περιλαμβάνονται στον σχετικό ευρωπαϊκό κατάλογο μειονεκτικών γεωργικών περιοχών.

Η νέα Γραμματεία θα αποτελείται από το Γραφείο Ορεινών Περιοχών, το οποίο οργανώνεται σε τρία τμήματα: Συντονισμού και Στρατηγικού Σχεδιασμού, Δικτύωσης και Συνεργασιών, και Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας.

Το Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού αναλαμβάνει τον σχεδιασμό πολιτικών, τον συντονισμό της εφαρμογής τους και την προώθηση ερευνητικών δράσεων και χρηματοδοτήσεων. Το Τμήμα Δικτύωσης θα εστιάζει στις συνεργασίες με φορείς της αυτοδιοίκησης, της κοινωνίας των πολιτών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και στην αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Τέλος, το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων θα επιδιώκει την προσέλκυση επενδύσεων, την ενεργοποίηση της ομογένειας και τη διασύνδεση με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνοχής και της αναπτυξιακής προοπτικής των ορεινών περιοχών, μέσα από συντονισμένες πολιτικές και διεθνείς συνεργασίες.