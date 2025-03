Η εκδίκηση της Χάλι Μπέρι, ο χαλαρός Άνταμ Σάντλερ και το βούτυρο look του Τιμοτέ Σαλαμέ: Οι πιο viral στιγμές των Όσκαρ

Τελετή ήταν και πάει. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το Dolby Theatre στο Λος Άντζελες φόρεσε τα καλά του και υποδέχθηκε τα μεγαλύτερα αστέρια της μεγάλης οθόνης για την 97η τελετή των βραβείων Όσκαρ.

Φυσικά όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στους ήρωες της 7ης Τέχνης, στις εντυπωσιακές εμφανίσεις και -φυσικά στο τέλος- στους μεγάλους νικητές. Η ταινία «Anora» έκανε την έκπληξη κερδίζοντας πέντε βραβεία Όσκαρ -ανάμεσά τους αυτά της Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Α’ Γυναικείου Ρόλου- αφήνοντας τα έως τότε μεγάλα φαβορί (βλέπε «The Brutalist») με τη χαρά της υποψηφιότητας.

Ωστόσο, με το που έσβησαν τα φώτα και έκατσε το γκλίτερ της λάμψης, άρχισαν να εμφανίζονται οι πραγματικοί πρωταγωνιστές της βραδιάς: οι viral στιγμές. Και μπορεί φέτος να μην είχαμε χαστούκια στη σκηνή, λάθος νικητές και γυμνούς διαδηλωτές, αλλά για μια ακόμα χρονιά η τελετή είχε ουκ ολίγα απρόοπτα.

Η εκδίκηση της Χάλι Μπέρι

A reunion 22 years in the making. #Oscars pic.twitter.com/MkaF2xb6SE — The Academy (@TheAcademy) March 2, 2025

Τι κι αν η Χάλι Μπέρι έχει να προταθεί για κάποιο μεγάλο βραβείο περίπου 15 χρόνια; Η γνωστή ηθοποιός δεν λείπει καμία χρονιά από την τελετή των βραβείων Όσκαρ. Ωστόσο, φέτος, αποφάσισε να στρέψει πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας. Η 58χρονη ηθοποιός δεν είχε κανένα πρόβλημα να ορμήσει στον Άντριεν Μπρόντι και να του δώσει ένα παθιασμένο φιλί μπροστά στις κάμερες.

Κι αν αναρωτιέστε γιατί, τα πράγματα ήταν απλά: ήταν η εκδίκηση της Χάλι Μπέρι μετά από 22 χρόνια. Το 2003, ο 51χρονος σταρ παραλαμβάνοντας το Όσκαρ Α’ Ανδρικού ρόλου για την ταινία «Ο Πιανίστας» είχε φιλήσει την Μπέρι στη σκηνή, σοκάροντας τους θεατές και την ηθοποιό. Έτσι, μετά από δύο δεκαετίες, το πρώην Bond Girl πήρε το αίμα της πίσω και κέρδισε το χειροκρότημα του κόσμου.

Ο Άνταμ Σάντλερ είναι ένας από εμάς

Εκτός από τα βραβεία, τα Όσκαρ είναι ο ορισμός των εντυπωσιακών εμφανίσεων – ακριβές τουαλέτες, κλασικά σμόκιν, ίσως κάποιο προσεγμένα προκλητικό look. Ωστόσο, αυτό φέτος δεν ίσχυε για τον Άνταμ Σάντλερ. Ο γνωστός ηθοποιός ήταν ένας από εμάς – με τη διαφορά ότι πήγε στο Dolby Theatre.

Ο Σάντλερ εμφανίστηκε στην τελετή με βερμούδα και hoody, λες και βρισκόταν στον καναπέ του σπιτιού μας και φυσικά έγινε viral.

Το «χτύπημα» του Κόναν Ο’ Μπράιεν

«Anora uses the F-word 479 times. That’s 3 more than the record set by Karla Sofía Gascón’s publicist.» —Conan O’Brien during his Oscars monologue pic.twitter.com/6oGywtcFKR — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) March 3, 2025

Ο γνωστός κωμικός ήταν ο οικοδεσπότης των φετινών Όσκαρ και όπως προστάζει η «παράδοση» της τελετής, δεν θα μπορούσε να μην σχολιάσει με καυστικό τρόπο τους πρωταγωνιστές της βραδιάς. Την τιμητική της είχε η Κάρλα Σοφία Γκασκόν, που από μεγάλο φαβορί για το Όσκαρ Α’ Γυναικείου ρόλου, κατάφερε να τα κάνει όλα λάθος με διάφορα ρατσιστικά και ισλαμοφοβικά comments στα social media και κατέληξε να είναι το μαύρο πρόβατο της τελετής.

«Karla if you tweet about the #Oscars tonight, my name is Jimmy Kimmel» – Conan O’Brien pic.twitter.com/EqDes6sRRj — Film Updates (@FilmUpdates) March 3, 2025

«Το ‘Anora’ έχει χρησιμοποιήσει τη λέξη ‘fuck’ 479 φορές στην ταινία, σπάζοντας το ρεκόρ του μάνατζερ της Κάρλα Σοφία Γκασκόν όταν είδε τα tweet της» είπε ο Κόναν Ο’ Μπράιεν, με τον κοινό να ξεσπάει σε γέλια και την κάμερα να πηγαίνει στην ηθοποιό του «Emilia Perez». «Αν κάνεις κάποιο tweet για την τελετή απόψε, να θυμάσαι ότι είμαι ο Τζίμι Κίμελ» συμπλήρωσε ο γνωστός κωμικός.

Το αστειάκι του Μικ Τζάγκερ για τον Μπομπ Ντίλαν

Αν και τα βραβεία Όσκαρ είναι αφιερωμένα στον κινηματογράφο, η φετινή τελετή είχε πολύ μουσική. Ας είναι καλά το «A Complete Unknown» με τον Τιμοτέ Σαλαμέ για τη ζωή του Μπομπ Ντίλαν. Ο θρύλος της rock δεν βρέθηκε στην τελετή, αλλά ένας άλλος γερόλυκος της μουσικής ανέβηκε στη σκηνή για να δώσει το βραβεία Καλύτερου Τραγουδιού: ο Μικ Τζάγκερ.

Ο ηγέτης των Rolling Stones είχε και ένα αστειάκι για τον Μπομπ Ντίλαν. «Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ απόψε. Ωστόσο, η παραγωγή ήθελε κάποιον άλλον να παρουσιάσει τα βραβεία, τον Ντίλαν» είπε ο Μικ Τζάγκερ και συμπλήρωσε: «Ωστόσο δεν ήθελε να έρθει, καθώς θεωρούσε ότι το καλύτερο κομμάτι έπρεπε να είναι από το ‘A Complete Unknown’. Έτσι είπε στους παραγωγούς ότι πρέπει να βρουν κάποιον νεότερο. Άρα σκέφτηκα ‘γιατί όχι, είμαι νεότερος από τον Μπομπ, θα το κάνω εγώ’».

Η αλήθεια είναι ότι ο Τζάγκερ είναι δύο χρόνια νεότερος από τον Ντίλαν.

Το βούτυρο look του Τιμοτέ Σαλαμέ

how am i going to enrich the taste of this beautiful baked potato the illustrious stick of butter: pic.twitter.com/cBugnrtIao — wes (@mannmiami) March 2, 2025

Από το 2017 που τον γνώρισε όλος ο κόσμος μέσα από την ταινία «Call Me by Your Name», ο Τιμοτέ Σαλαμέ έχει μεταμορφωθεί από ανερχόμενο ταλέντο σε έναν σταρ της μεγάλης οθόνης. Και σε έναν από τους πιο στυλάτους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, καθώς οι εμφανίσεις του κρύβουν πάντα μια ανατροπή.

Αυτό προσπάθησε να κάνει και στα φετινά βραβεία Όσκαρ, όπου επέλεξε να φορέσει ένα κατακίτρινο κοστούμι και οι χρήστες στα social media δεν του το συγχώρεσαν. Από «βούτυρο» μέχρι «πατάτα» ήταν κάποια σχόλια που δέχθηκε η εμφάνισή του, με τον 29χρονο ηθοποιό να συζητιέται και πάλι, αλλά όχι για τους λόγους που θα ήθελε.

Να βρείτε κάποιον να σας κοιτάει όπως η Αντριάνα Γκράντε την Σίνθια Ερίβο

Η Αντριάνα Γκράντε και η Σίνθια Ερίβο ήταν από τα ονόματα που ακούστηκαν πολύ για τα φετινά Όσκαρ, καθώς το μιούζικαλ «Wicked» ήταν μια από τις επιτυχίες στις σκοτεινές αίθουσες. Ωστόσο, όλα τα λεφτά ήταν η εμφάνισή τους στη σκηνή των βραβείων.

Cynthia Erivo and Ariana Grande performing ‘Defying Gravity’ at the #Oscars pic.twitter.com/ihF4NtmHHp — Film Updates (@FilmUpdates) March 3, 2025

Οι δύο γυναίκες ερμήνευσαν το κομμάτι «Defying Gravity», με την κάμερα να «συλαμβάνει» την Γκράντε να κοιτάζει με λατρεία την Ερίβο, προτού της φιλήσει το χέρι. Πολλοί ήταν αυτοί που ζήτησαν ένα Όσκαρ για τον σκηνοθέτη της παραγωγής, που κατάφερε και «έπιασε» τη στιγμή.

give this camera person and the director of the #oscars a raise for this shot of ariana watching cynthia sing defying gravity pic.twitter.com/MmavpNKnG1 — Nora Dominick (@noradominick) March 3, 2025

Το meme του 2025

Είναι κάτι σαν κανόνας όταν μας στέλνουν ένα μήνυμα και δεν θέλουμε να γράψουμε, να απαντάμε με ένα αστείο meme. Και έκφραση απογοήτευσης του Τζον Λίθγκοου κατά την διάρκεια του εναρκτήριου λόγου του Κόναν Ο’ Μπράιεν είναι σίγουρο ότι θα «φορεθεί» πολύ μέσα στο 2025.