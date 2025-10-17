«Πίνεις από το συντριβάνι της νεότητας» – Η Χάλι Μπέρι στα 59 ως κορίτσι του Μποντ με χρυσό μπικίνι

Η αγαπημένη ηθοποιός του Χόλιγουντ, Χάλι Μπέρι, ανέβασε μια υπέροχη φωτογραφία της μέσα σε ένα χρυσό μπικίνι, περπατώντας προς την κάμερα, ενώ αξεσουάρ της ήταν ένα ασπρόμαυρο καρό μαντήλι, γυαλιά ηλίου Aviator και πολυεπίπεδα κρεμαστά κολιέ.

Τα μαλλιά της φτιαγμένα σε ένα beach-ready bob, καλυμμένα με ένα μαντήλι αρλεκίνου. Η Μπέρι, η οποία γιόρτασε τα γενέθλιά της λίγο περισσότερο από ένα μήνα πριν, έγραψε επιγραμματικά στη λεζάντα της εικόνας: «Αυτά είναι τα 59, λοιπόν». Και ο κόσμος συμφωνεί ανυπερθέτως, «τα 59 της πηγαίνουν απίστευτα».

Ένας οπαδός έγραψε στα σχόλια: «Εντάξει, έχεις βάει τον στόχο πολύ ψηλά», ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Πίνεις από το συντριβάνι της νεότητας». Ένας τρίτος αστειεύτηκε: «Πενήντα εννέα; Μεγαλώνεις σαν να έχεις βρει τον κωδικό εξαπάτησης».

«Πενήντα εννέα; Μεγαλώνεις σαν να έχεις βρει τον κωδικό εξαπάτησης»

Σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα αργότερα

Η Μπέρι φαίνεται, πράγματι, να έχει βρει αυτόν ακριβώς τον «κωδικό εξαπάτησης», λέγοντας στην Όπρα Γουίνφρεϊ πέρυσι: «Βρίσκομαι σε ένα μονοπάτι μακροζωίας, ανακαλύπτοντας κάθε μέρα τι πρέπει να κάνω για να διατηρώ μια καλή υγεία. Και αυτό με ενδυναμώνει».

Φαίνεται ότι η φωτογραφία, αν και μόλις δημοσιεύτηκε, τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού των γενεθλίων της στην Μπόρα Μπόρα τον Αύγουστο.

Η Χάλι Μπέρι έχει πολλά να γιορτάσει αυτές τις μέρες. Πρόσφατα ανέβασε στο Instagram μια χαρούμενη ανάρτηση για την πρόωρη αποδοχή της κόρης της Νάλα Αριέλα Ομπρί στο κολέγιο.

Όσον αφορά την περιβολή των διακοπών της, ωστόσο, οι υψηλές δονήσεις του Bond girl είναι εξώφθαλμες. Και, πραγματικά, η 36χρονη Τζινξ Τζόνσον του «Die Another Day» (Πέθανε μια Άλλη Μέρα) του 2002 μοιάζει πανομοιότυπη με την αψεγάδιαστη Μπέρι σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα αργότερα.

So the biggest acting challenge I had during this scene was to make it look like the water was warm … when I was actually freezing my butt off 😂 Happy 20 years to Die Another Day. pic.twitter.com/qWCj2i5rWo — Halle Berry (@halleberry) November 22, 2022

από pagesix.com