«Πίνεις από το συντριβάνι της νεότητας» – Η Χάλι Μπέρι στα 59 ως κορίτσι του Μποντ με χρυσό μπικίνι
Η Χάλι Μπέρι λάμπει πραγματικά στις διακοπές της, επιδεικνύοντας το beach chic look της σε αναρτήσεις της στο ίνσταγκραμ.
- Παρίσταναν τους ηλεκτρολόγους και έκλεβαν κοσμήματα από ηλικιωμένους – Πώς πήραν χρυσαφικά αξίας 90.000 ευρώ
- Ρόδος: Ελεύθεροι χωρίς όρους οι δύο συλληφθέντες για τον τραγικό πνιγμό της 3χρονης σε πισίνα
- Πώς θα μάθετε αν σας «τσίμπησε» ο έλεγχος για τα ανασφάλιστα οχήματα – Πότε θα λάβετε πρόστιμο
- Συνελήφθη 60χρονος που προσπάθησε να περάσει από τα σύνορα στον Έβρο εμβόλια για την ευλογιά των προβάτων
Η αγαπημένη ηθοποιός του Χόλιγουντ, Χάλι Μπέρι, ανέβασε μια υπέροχη φωτογραφία της μέσα σε ένα χρυσό μπικίνι, περπατώντας προς την κάμερα, ενώ αξεσουάρ της ήταν ένα ασπρόμαυρο καρό μαντήλι, γυαλιά ηλίου Aviator και πολυεπίπεδα κρεμαστά κολιέ.
Τα μαλλιά της φτιαγμένα σε ένα beach-ready bob, καλυμμένα με ένα μαντήλι αρλεκίνου. Η Μπέρι, η οποία γιόρτασε τα γενέθλιά της λίγο περισσότερο από ένα μήνα πριν, έγραψε επιγραμματικά στη λεζάντα της εικόνας: «Αυτά είναι τα 59, λοιπόν». Και ο κόσμος συμφωνεί ανυπερθέτως, «τα 59 της πηγαίνουν απίστευτα».
Ένας οπαδός έγραψε στα σχόλια: «Εντάξει, έχεις βάει τον στόχο πολύ ψηλά», ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Πίνεις από το συντριβάνι της νεότητας». Ένας τρίτος αστειεύτηκε: «Πενήντα εννέα; Μεγαλώνεις σαν να έχεις βρει τον κωδικό εξαπάτησης».
«Πενήντα εννέα; Μεγαλώνεις σαν να έχεις βρει τον κωδικό εξαπάτησης»
Σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα αργότερα
Η Μπέρι φαίνεται, πράγματι, να έχει βρει αυτόν ακριβώς τον «κωδικό εξαπάτησης», λέγοντας στην Όπρα Γουίνφρεϊ πέρυσι: «Βρίσκομαι σε ένα μονοπάτι μακροζωίας, ανακαλύπτοντας κάθε μέρα τι πρέπει να κάνω για να διατηρώ μια καλή υγεία. Και αυτό με ενδυναμώνει».
Φαίνεται ότι η φωτογραφία, αν και μόλις δημοσιεύτηκε, τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού των γενεθλίων της στην Μπόρα Μπόρα τον Αύγουστο.
Η Χάλι Μπέρι έχει πολλά να γιορτάσει αυτές τις μέρες. Πρόσφατα ανέβασε στο Instagram μια χαρούμενη ανάρτηση για την πρόωρη αποδοχή της κόρης της Νάλα Αριέλα Ομπρί στο κολέγιο.
Όσον αφορά την περιβολή των διακοπών της, ωστόσο, οι υψηλές δονήσεις του Bond girl είναι εξώφθαλμες. Και, πραγματικά, η 36χρονη Τζινξ Τζόνσον του «Die Another Day» (Πέθανε μια Άλλη Μέρα) του 2002 μοιάζει πανομοιότυπη με την αψεγάδιαστη Μπέρι σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα αργότερα.
So the biggest acting challenge I had during this scene was to make it look like the water was warm … when I was actually freezing my butt off 😂 Happy 20 years to Die Another Day. pic.twitter.com/qWCj2i5rWo
— Halle Berry (@halleberry) November 22, 2022
*Με στοιχεία από pagesix.com
- Άρης: Μειώνονται οι πιθανότητες ο Ράτσιτς να προλάβει τον Παναθηναϊκό
- Βόλος: Απίστευτο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας – Μαθήτρια πήγαινε στο σχολείο με εμφανείς μώλωπες
- Ναύπακτος: Στο νοσοκομείο δύο πελάτες εστιατορίου με δηλητηρίαση από τζατζίκι – Κινήθηκαν νομικά
- Οι 4 εντολές του Λανουά στους διαιτητές: «Θέλω να λιώνετε στο γήπεδο»
- Δυτική Όχθη: Εντεκάχρονο αγόρι σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά
- Τα παράνομα, ερωτικά γράμματα του Αλμπέρ Καμύ στην Μαρία Καζαρές – «Να διαχειριστούμε μια παράλογη ζωή»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις