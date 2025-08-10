magazin
Ο Ντέιβιντ Τζάστις σπιλώνει την εικόνα της Χάλι Μπέρι – «Είναι αυτή η γυναίκα με την οποία θέλω να κάνω παιδιά;»
Fizz 10 Αυγούστου 2025 | 10:00

Ο Ντέιβιντ Τζάστις σπιλώνει την εικόνα της Χάλι Μπέρι – «Είναι αυτή η γυναίκα με την οποία θέλω να κάνω παιδιά;»

«Δεν μαγειρεύει, δεν καθαρίζει, δεν φαίνεται πραγματικά μητρική» θυμάται ο πρώην παίκτης του αμερικανικού μπέιζμπολ Ντέιβιντ Τζάστις να σκέφτεται τότε για τη σταρ του Χόλιγουντ, Χάλι Μπέρι

Ο Ντέιβιντ Τζάστις μιλάει για τον χωρισμό του από τη Χάλι Μπέρι χωρίς ίχνος συναισθηματικής γλύκας και σεβασμού. Κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης στο podcast All the Smoke του Matt Barnes την Πέμπτη 7 Αυγούστου, ο πρώην παίκτης του αμερικανικού μπέιζμπολ μίλησε με σκληρότητα και σχετική εμπάθεια για τα προβλήματα που είχαν με την 58χρονη Μπέρι στο γάμο τους, τα οποία τελικά οδήγησαν στο διαζύγιό τους το 1997.

Ο Τζάστις, 59 ετών, είπε ότι αυτός και η Μπέρι ήταν ακόμα σε «κατάσταση μήνα του μέλιτος» μέχρι περίπου πέντε μήνες μετά το γάμο τους το 1993, όταν άρχισε να σκέφτεται να αποκτήσει παιδιά με την ηθοποιό.

«Οι γνώσεις μου και η κατανόησή μου, η σοφία μου γύρω από τις σχέσεις απλά δεν ήταν τεράστιες» είπε. «Είχα τα πρότυπο της μαμά μου -είμαι ένας μεσοδυτικός τύπος. Έτσι, στο μυαλό μου, σκεφτόμουν ότι μια γυναίκα εκείνη την εποχή θα έπρεπε να μαγειρεύει, να καθαρίζει, να είναι παραδοσιακή, καταλαβαίνετε;».

«Μετά σκέφτηκα, ‘εντάξει, αν κάνουμε παιδιά, είναι αυτή η γυναίκα με την οποία θέλω να κάνω παιδιά και να δημιουργήσω οικογένεια;’» συνέχισε ο Τζάστις. «Εκείνη τη στιγμή, ως νεαρός άντρας έτσι το έβλεπα… η Χάλι δεν μαγείρευε, δεν καθάριζε, δε φαινόταν πραγματικά μητρική… και τότε αρχίσαμε να έχουμε προβλήματα».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 90s/00s history (@90s.history)

«Δεν ξέρω αν η καρδιά μου το ήθελε πραγματικά»

Σύμφωνα με τον πρώην παίκτη των Atlanta Braves, το ζευγάρι δεν είχε  προκαλέσει δημόσια «αρνητική προσοχή μέχρι που αποφάσισα να την εγκαταλείψω το 1996».

«Μου ζήτησε να την παντρευτώ αφού με γνώριζε πέντε μήνες» δήλωσε ο Τζάστις, αναφερόμενος στις πρώτες μέρες της σχέσης τους, λίγο μετά τη γνωριμία τους τον Μάιο του 1992. «Είπα οκέι, γιατί δεν μπορούσα να πω όχι. Ποιος θα έλεγε όχι εκείνη τη στιγμή;».

«Δεν ξέρω αν η καρδιά μου το ήθελε πραγματικά, αλλά δεν ήθελα να την κάνω να αισθανθεί άσχημα και να πω όχι, ξέρετε… ή ότι δεν ήμουν ακόμα έτοιμος…» πρόσθεσε.

Ο Τζάστις, ο οποίος αργότερα παντρεύτηκε τη Ρεβέκα Βιλαλόμπος, το 2001, είπε ότι αυτός και η Μπέρι άρχισαν να έχουν ακόμα περισσότερες διαφορές, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την καριέρα τους, πριν αποφασίσουν να τα σπάσουν.

«Περάσαμε πολύ χρόνο χώρια επειδή εκείνη έκανε ταινίες σε αυτή τη χώρα… σε εκείνη τη χώρα. Και ειλικρινά, πιθανώς θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε αν σκεφτόμασταν την ψυχοθεραπεία» δήλωσε.

«Ποτέ δεν είχαμε τόσο σημαντικά προβλήματα» πρόσθεσε ο πατέρας τριών παιδιών. «Απλώς… επειδή ήμουν νέος και είχα μόνο μία πραγματική σχέση πριν από εκείνη…».

«Εκείνη τη στιγμή, ως νεαρός άντρας έτσι το έβλεπα… η Χάλι δεν μαγείρευε, δεν καθάριζε, δε φαινόταν πραγματικά μητρική… και τότε αρχίσαμε να έχουμε προβλήματα»

YouTube thumbnail

Δικαίωμα στο λάθος

Η Χάλι Μπέρι, η οποία αυτή τη στιγμή είναι σε σχέση με τον τραγουδιστή και τραγουδοποιό Βαν Χαντ, έχει μιλήσει στο παρελθόν για την ερωτική της ζωή έχοντας πει ότι «δεν μπορεί να κρατήσει έναν άνδρα».

Ενώ εμφανίστηκε στο The Drew Barrymore Show τον Φεβρουάριο, η Μπέρι είπε: «Έχω ακούσει ανθρώπους να λένε, “κάτι πρέπει να συμβαίνει με τη Χάλι Μπέρι, δεν μπορεί να κρατήσει έναν άνδρα”. Ποιος τους λέει αν εγώ θέλω να κρατήσω έναν άντρα; Δεν θέλω να κρατήσω τον λάθος άντρα.

»Όπως, δεν είμαι τρελή, σωστά; Έτσι, όταν διαπιστώνεις ότι κάνεις ένα λάθος – όλοι κάνουμε λάθη – έχουμε το δικαίωμα να πούμε: «θεέ μου, αυτό ήταν λάθος. Ας ξεκινήσω από την αρχή.’ Έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε αυτό».

Τον Ιούνιο, ο Χαντ, 55 ετών – ο οποίος επισημοποίησε τη σχέση του με την Μπέρι τον Σεπτέμβριο του 2020 – αποκάλυψε στο Today.com ότι είχε κάνει πρόταση γάμου στη σταρ, αν και εκείνη δεν είχε δεχτεί ακόμα το δαχτυλίδι

«Αυτός είναι ο μόνος άνθρωπος που θα έπρεπε να είχα παντρευτεί»

Τον Ιούνιο, ο Χαντ, 55 ετών – ο οποίος επισημοποίησε τη σχέση του με την Μπέρι τον Σεπτέμβριο του 2020 – αποκάλυψε στο Today.com ότι είχε κάνει πρόταση γάμου στη σταρ, αν και εκείνη δεν είχε δεχτεί ακόμα το δαχτυλίδι.

«Έκανα την πρόταση και είμαι ακόμα σε αναμονή, όπως βλέπετε» δήλωσε στο πρακτορείο μετά την πρώτη κοινή συνέντευξή του με τη Μπέρι στο επεισόδιο του Today with Jenna & Friends στις 4 Ιουνίου. «Είναι απλά εκεί έξω και αιωρείται. Ξέρεις, ίσως μπορείς να την ενθαρρύνεις…».

«Νομίζω ότι θα παντρευτούμε μόνο και μόνο επειδή, από τους ανθρώπους με τους οποίους έχω παντρευτεί, αυτός είναι ο μόνος άνθρωπος που θα έπρεπε να είχα παντρευτεί» συμπλήρωσε η Μπέρι.

«Και νιώθω ότι θα έπρεπε να παντρευτούμε, αλλά όχι επειδή πρέπει. Είναι κάτι που θα θέλαμε να κάνουμε, απλά και μόνο επειδή θέλουμε αυτή τη δέσμευση».

Όσο για το πότε θα γίνει αυτό, απάντησε απλά «σύντομα».

Η Μπέρι ήταν στο παρελθόν παντρεμένη με τον Ολιβιέ Μαρτίνεζ πριν χωρίσουν το 2015. Πριν από τη σχέση της με τον 59χρονο Μαρτίνεζ, ήταν παντρεμένη με τον Τζάστις και τον τραγουδιστή/ηθοποιό έρικ Μπένετ.

Είναι μητέρα της Νάλα, 17 ετών, την οποία απέκτησε με το μοντέλο από τον Καναδά, Γκέιμπριελ Όμπρι, και του Μασέο-Ρόμπερτ, 11 ετών, τον οποίο απέκτησε με τον Μαρτίνεζ.

YouTube thumbnail

*Με στοιχεία από people.com

