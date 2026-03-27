Τι έχει να πει ο γιος του Πιρς Μπρόσναν με τον επόμενο Τζέιμς Μποντ;
Με την Amazon MGM να βρίσκεται στην αναζήτηση του νέου Τζέιμς Μποντ, ο γιος του Πιρς και καλλιτέχνης Πάρις Μπρόσναν είχε κάτι να πει στον επόμενο 007
- Γυάρος: Ένας τεράστιος εκβιασμός
- Κόντρα σε συγγενείς και επιζήσαντες ο Φλωρίδης υπερασπίζεται την αίθουσα της δίκης των Τεμπών
- Χειροπέδες σε 37χρονο στην Τήνο που είχε αρπάξει τάματα πιστών από ιερό ναό του νησιού
- «Μας παίζουν και μας κοροϊδεύουν»: Σφοδρές αντιδράσεις στη Σίφνο που μένει χωρίς παιδίατρο
Έχουν περάσει πέντε χρόνια από τότε που ξεκίνησε η αναζήτηση του επόμενου Τζέιμς Μποντ και ακόμα δεν έχουμε δει φως στο τούνελ. Όλοι ήξεραν ότι η επιλογή θα ήταν μια δύσκολη πίστα, ωστόσο κανείς δεν φανταζόταν ότι η «φυγή» του Ντάνιελ Κρεγκ το 2021 θα προκαλούσε τέτοια αναταραχή.
Σε αυτό το διάστημα πολλά ονόματα έπεσαν στο τραπέζι, η Amazon MGM ανέλαβε τον δημιουργικό έλεγχο του franchise, τα γραφεία στοιχημάτων έχουν ξεσαλώσει, ωστόσο νέο 007 ακόμα δεν βρήκαμε. Κάπως έτσι οι δημοσιογράφοι έχουν φτάσει στο σημείο να ρωτούν όποιον βρίσκουν μπροστά τους για τον ποιον θεωρούν καλύτερο ηθοποιό για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ.
Και από αυτή την ερώτηση δεν γλίτωσε ούτε ο Πάρις Μπρόσναν – και σε περίπτωση που αναρωτιέσαι «ποιος είναι αυτός;», καλά κάνεις. Πρόκειται για τον 25χρονο γιο του Πιρς Μπρόσναν, ο οποίος καμία σχέση δεν έχει με την υποκριτική και το Χόλιγουντ, αλλά έχει ένα επίθετο συνδεδεμένο με τον 007.
Ο νεαρός καλλιτέχνης απέφυγε να αποκαλύψει ποιον προτιμά για τον ρόλο, ωστόσο είχε τέσσερις λέξεις να πει σε ποιο φορέσει το κοστούμι του Τζέιμς Μποντ: «Του εύχομαι τα καλύτερα» είπε χαμογελώντας στους δημοσιογράφους, προτού αποθεώσει τον Πιρς Μπρόσναν για το πόσο καλός πατέρας είναι.
«Είναι φανταστικός και πολύ υποστηρικτικός» είπε ο 25χρονος, ο οποίος πρόσφατα παρουσίασε την πρώτη του ατομική έκθεση στο Λονδίνο. «Ναι, είχε έρθει για να με στηρίξει» τόνισε.
Pierce Brosnan and Keely Shaye Smith’s son sends message to the next James Bond and dishes on ‘incredible’ father https://t.co/5YMOj6Vm5E
— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 26, 2026
Όσο για το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου, δηλαδή ποιος θα είναι ο νέος Τζέιμς Μποντ, απάντηση δεν υπάρχει ακόμα. Σύμφωνα με τους μπούκηδες, φαβορί για τον ρόλο είναι ο Τζέικομπ Ελόρντι, αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Τον τελευταίο ένα χρόνο έχουμε δει πολλά φαβορί, που ήδη έχουμε ξεχάσει.
- Κατασχέθηκαν πάνω από 2.800 πούρα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» αξίας 440.000 ευρώ
- Βρετανία: Όχι οθόνες πριν από την ηλικία των δύο ετών – Συστάσεις της κυβέρνησης
- Ο Ιωαννίδης αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στο γόνατο – Κίνδυνος για χειρουργείο
- Ερώτηση ΕΟ ΚΚΕ για το εμπόριο και τη χρήση κατασκοπευτικών λογισμικών με βάση την «συγκάλυψη της κυβέρνησης»
- Τήνος: Χειροπέδες σε 37χρονο που είχε αρπάξει τάματα πιστών από ιερό ναό του νησιού
- Κόντρα σε συγγενείς και επιζήσαντες ο Φλωρίδης υπερασπίζεται την αίθουσα της δίκης των Τεμπών
- Ο ισραηλινός στρατός σκότωσε έναν 22χρονο Παλαιστίνιο σε επιδρομή στη βόρεια Ιερουσαλήμ
