Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το Ιράν δεν μπορεί να «κερδίσει» τον πόλεμο – Μπορεί όμως να αναγκάσει τις ΗΠΑ να υποχωρήσουν με 4 τακτικές
Κόσμος 26 Μαρτίου 2026, 11:00

Το Ιράν δεν μπορεί να «κερδίσει» τον πόλεμο – Μπορεί όμως να αναγκάσει τις ΗΠΑ να υποχωρήσουν με 4 τακτικές

Η Ιστορία δείχνει ότι οι ΗΠΑ δεν κερδίζουν πολέμους εναντίον ομάδων που χρησιμοποιούν αντάρτικες τακτικές - Το Ιράν, το γνωρίζει αυτό και το αξιοποιεί

Νατάσα Ρουγγέρη
Καρδιά: Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο;

Καρδιά: Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο;

Το Ιράν γνωρίζει ότι είναι στρατιωτικά πιο αδύναμο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν το 37% των παγκόσμιων στρατιωτικών δαπανών, ενώ το Ιράν λιγότερο από το 1%. Θεωρητικά, λοιπόν, θα περίμενε κανείς ότι η Ουάσινγκτον θα κέρδιζε εύκολα μια στρατιωτική σύγκρουση με την Τεχεράνη.

Όμως, όπως δείχνει η Ιστορία, οι ΗΠΑ δεν κερδίζουν πολέμους εναντίον ομάδων που χρησιμοποιούν αντάρτικες τακτικές. Αυτό κατέστη σαφές στο Βιετνάμ, στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Οι ΗΠΑ δεν «έχασαν» αυτούς τους πολέμους, αλλά ούτε μπόρεσαν να τους κερδίσουν. Σε κάθε περίπτωση, αποσύρθηκαν τελικά και επέτρεψαν στους αντιπάλους τους να διεκδικήσουν τη νίκη.

Το Ιράν το γνωρίζει αυτό και χρησιμοποιεί τέσσερις βασικές αντάρτικες τακτικές, για να αναγκάσει τις ΗΠΑ να αποσυρθούν από τον πόλεμο, όπως σημειώνεται σε δημοσίευμα του Conversation.

Προκαλώντας

Με τις επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές και στρατιωτικές βάσεις σε ολόκληρο τον Περσικό Κόλπο, το Ιράν ελπίζει να προκαλέσει τις ΗΠΑ ώστε να προχωρήσουν σε κλιμακούμενη χρήση στρατιωτικής δύναμης.

Αυτό επιτυγχάνει συγκεκριμένους στόχους για το καθεστώς της Τεχεράνης.

Καθώς η αμερικανική εκστρατεία βομβαρδισμών εντείνεται, η υποστήριξη για τον πόλεμο μεταξύ των αντιπάλων του ισλαμικού καθεστώτος στο Ιράν θα αρχίσει να μειώνεται. Ήδη, περισσότεροι από 1.400 Ιρανοί έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 18.000 έχουν τραυματιστεί στις μάχες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Ιράν.

Εν τω μεταξύ, η υποστήριξη για τον πόλεμο θα μειωθεί αναμφίβολα στις ΗΠΑ, καθώς αυξάνεται το κόστος της ανάπτυξης τεράστιων στρατιωτικών δυνάμεων, χωρίς να διαφαίνεται κάποια αποφασιστική νίκη. Σε μια πρόσφατη δημοσκόπηση των Reuters και της Ipsos, μόλις το 27% των Αμερικανών τάχθηκε υπέρ του πολέμου. Αυτό πιθανότατα θα ασκήσει πολιτική πίεση στον Ντόναλντ Τραμπ να αποσυρθεί.

Αλλά αν συμβεί το αντίθετο, αν το Ιράν καταφέρει να προκαλέσει τις ΗΠΑ να στείλουν χερσαίες δυνάμεις, όπως απείλησαν πρόσφατα, αυτό θα του επέτρεπε να στραφεί σε μια πλήρη εξέγερση, που θα κόστιζε στην Αμερική ακόμη περισσότερες ζωές, κάτι που θα ήταν πολύ πιο καταστροφικό για τον Τραμπ.

Διαταράσσοντας

Το Ιράν επιτίθεται επίσης στους γείτονές του στον Περσικό Κόλπο – την Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ομάν, το Κουβέιτ, το Κατάρ και το Μπαχρέιν.

Αυτό μπορεί να φαίνεται ως μια επικίνδυνη στρατηγική, καθώς το Ιράν θα πρέπει να συνυπάρξει με αυτούς τους γείτονες μετά το τέλος του πολέμου. Ωστόσο, το καθεστώς έχει έναν στόχο: θέλει να διαταράξει τις ολοένα και στενότερες σχέσεις μεταξύ των κρατών του Κόλπου και των ΗΠΑ.

Εδώ και δεκαετίες, οι χώρες του Κόλπου βασίζονται στις ΗΠΑ ως τον απόλυτο εγγυητή της ασφάλειάς τους. Οι ΗΠΑ εξάγουν όπλα αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων σε αυτές τις χώρες, ενώ πολλές από αυτές φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις.

Επιτιθέμενο σε αυτές τώρα, το Ιράν ασκεί πίεση στους ηγέτες του Κόλπου να αποστασιοποιηθούν από τις ΗΠΑ.

Σε ολόκληρη την περιοχή, η δυσπιστία και ο πολιτικός ανταγωνισμός απέναντι στις ΗΠΑ παραμένουν υψηλά. Η δυσαρέσκεια είναι πιθανό να ενταθεί περαιτέρω, καθώς οι οικονομίες συνεχίζουν να δέχονται σημαντικό πλήγμα από την αμερικανική και ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση.

Εάν το Ιράν καταφέρει να διαταράξει τη στενή σχέση μεταξύ των ΗΠΑ και των χωρών του Κόλπου, αυτό θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά το περιβάλλον ασφάλειας στη Μέση Ανατολή και να ενισχύσει τη δική του δύναμη σε μια περιοχή όπου έχει λίγους φίλους.

Αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή

Ελαφρά όπλα και σκάφη επίθεσης

Το Ιράν αξιοποιεί προς όφελός του τα ελαφρά όπλα – κυρίως μη επανδρωμένα αεροσκάφη και μικρά σκάφη επίθεσης – καθώς και ευέλικτες τακτικές μάχης.

Η Τεχεράνη έχασε το μεγαλύτερο μέρος της ναυτικής της ισχύος στις πρώτες ημέρες του πολέμου. Έτσι, υιοθέτησε σχεδόν αμέσως μια στρατηγική ασύμμετρου ναυτικού πολέμου, με στόχο τον αποτελεσματικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

Αυτό το επιτυγχάνει χρησιμοποιώντας σκάφη ταχείας επίθεσης, ναρκοπέδια και μικροσκοπικά υποβρύχια – τα οποία έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να λειτουργούν στα ρηχά και θολά νερά του Κόλπου – για να απειλεί με επιθέσεις μεγάλα και δυσκίνητα πετρελαιοφόρα.

Αυτή η τακτική ανταρτοπολέμου έχει δώσει στο Ιράν τον έλεγχο ενός σημαντικού τμήματος της παγκόσμιας οικονομίας, περιορίζοντας τη ροή πετρελαίου, κρίσιμων ορυκτών και υγροποιημένου φυσικού αερίου προς τον υπόλοιπο κόσμο.

Πού έχουν χτυπήσει οι ιρανικοί πύραυλοι

Επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές

Τέλος, το Ιράν επιτίθεται σε πολιτικές υποδομές, όπως αεροδρόμια, μονάδες αφαλάτωσης νερού και ενεργειακές εγκαταστάσεις, σε ολόκληρο τον Κόλπο.

Τώρα, απειλεί να καταστρέψει εντελώς αυτές τις υποδομές, εάν ο Τραμπ υλοποιήσει την υπόσχεσή του να «εξαφανίσει» τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν.

Αυτό αυξάνει την πίεση στις χώρες του Κόλπου, θέτοντας σε κίνδυνο τα κρίσιμα οικονομικά και ανθρωπιστικά περιουσιακά τους στοιχεία. Προκαλεί επίσης παγκόσμια οικονομική αναστάτωση με το κλείσιμο διεθνών κόμβων μεταφορών στα ΗΑΕ και το Κατάρ.

Οι επιθέσεις εναντίον μη στρατιωτικών στόχων προκαλούν ανησυχία σε ολόκληρο τον πληθυσμό. Κανείς δεν ξέρει ποιος θα είναι ο επόμενος στόχος. Αυτές οι πιέσεις αυξάνουν την πιθανότητα οι χώρες του Κόλπου και όλος ο κόσμος να πιέσουν για την αποχώρηση των ΗΠΑ.

Το Ιράν μπορεί να αντέξει περισσότερο από τις ΗΠΑ

Τι υποδηλώνει, λοιπόν, η χρήση αντάρτικων τακτικών από το Ιράν για το πώς θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος;

Προηγούμενοι πόλεμοι στους οποίους συμμετείχε μια ισχυρή στρατιωτική δύναμη εναντίον ενός πολύ πιο αδύναμου αντιπάλου μάς έχουν διδάξει ένα μάθημα: ο αδύναμος παράγοντας πρέπει να επιβιώσει, ώστε να ασκηθεί πολιτική και οικονομική πίεση στον αντίπαλό του, αναγκάζοντάς τον να αποσυρθεί. Παρά το γεγονός ότι έχει υποστεί σοβαρές απώλειες, ο αδύναμος παράγοντας μπορεί τότε να διεκδικήσει τη νίκη.

Έτσι, το ιρανικό καθεστώς πρέπει απλώς να επιβιώσει περισσότερο από την πολιτική βούληση των ΗΠΑ να πολεμήσουν.

Βεβαίως, το καθεστώς έχει αποδυναμωθεί σημαντικά. Θα μπορούσε να πέσει μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή το μόνο που το απασχολεί είναι το άμεσο μέλλον, χρησιμοποιώντας αυτές τις τακτικές ανταρτοπολέμου για να αντέξει περισσότερο από τις ΗΠΑ βραχυπρόθεσμα.

Γιατί οι ΗΠΑ πρέπει να αλλάξουν στρατηγική;

Αν οι ΗΠΑ θέλουν να κερδίσουν, πρέπει να αλλάξουν ριζικά στρατηγική και να υιοθετήσουν μια βασική αρχή της αντί-ανταρτικής δράσης: να πλήξουν τον εχθρό, αλλά να κερδίσουν τις καρδιές και τα μυαλά του λαού – κάτι που, στην περίπτωση των Ιρανών, μοιάζει αδύνατο.

Οι ΗΠΑ έχουν μακρά ιστορία στην εφαρμογή αυτής της στρατηγικής στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν και μπορούν να αντλήσουν διδάγματα από αυτές τις συγκρούσεις. Ωστόσο, στον πόλεμο με το Ιράν, μέχρι στιγμής, αυτό δεν φαίνεται να αποτελεί προτεραιότητα, αλλά και οι Ιρανοί δεν δείχνουν πρόθυμοι να ακούσουν τις προτροπές του διδύμου Τραμπ – Νετανιάχου για ανατροπή του καθεστώτος της Τεχεράνης.

Οι άμαχοι έχουν υποστεί το μεγαλύτερο βάρος των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν την καταστροφή ενός σχολείου θηλέων όπου, σύμφωνα με αναφορές, σκοτώθηκαν 175 παιδιά. Έχουν επίσης πληγεί πολιτιστικά μνημεία και υποδομές πολιτικής χρήσης.

Μπορεί να μην υπάρχει μια σαφής στρατηγική εξόδου για τις ΗΠΑ σε αυτό το στάδιο, παρά τις διακηρύξεις ΗΠΑ και Ισραήλ για συνομιλίες με το Ιράν, ωστόσο, η υποστήριξη μιας πορείας για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του κράτους, πέρα από αυτό το καθεστώς, σημαίνει τη διασφάλιση ότι οι Ιρανοί πολίτες δεν θα αποδεκατιστούν από αυτό τον πόλεμο.

Χρηματιστήρια: Σε διαρκή επιφυλακή οι εποπτικές αρχές – Οι 3 πηγές ανησυχίες

Καρδιά: Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο;

Καρδιά: Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο;

Αναφορές ότι οι Χούθι ετοιμάζονται να μπουν στον πόλεμο

Αναφορές ότι οι Χούθι ετοιμάζονται να μπουν στον πόλεμο

Ο Τραμπ πιθανόν είναι σε δύσκολη θέση στο Ιράν – Και δεν μπορεί να απεμπλακεί, ακόμη και αν το θέλει
Ανάλυση CNN 26.03.26

Σε αντίθεση με τους δασμούς, που τους ανακοινώνει και μετά τους παίρνει πίσω, ο Τραμπ δεν μπορεί να κάνει το ίδιο στον πόλεμο με το Ιράν. Ειδικοί εκτιμούν ότι παγιδεύτηκεχωρίς να έχει επιλογές για ειρήνη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Μπαγκλαντές: Λεωφορείο γεμάτο επιβάτες κάνει βουτιά σε ποτάμι – 18 νεκροί, πολλοί αγνοούμενοι (βίντεο)
Στο Μπαγκλαντές 26.03.26

Ο οδηγός του λεωφορείου που βρισκόταν σε πλωτή προβλήτα στο Μπαγκλαντές φαίνεται να έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το όχημα να πέσει στον ποταμό Πάντμα και να βυθιστεί μέσα σε δευτερόλεπτα

Το δουλεμπόριο Αφρικανών το πιο βαρύ έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, λέει ο ΟΗΕ – Αντιδράσεις ΗΠΑ και Ευρωπαίων
«Επανορθωτική δικαιοσύνη» 26.03.26

Το δουλεμπόριο Αφρικανών το πιο βαρύ έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, λέει ο ΟΗΕ – Αντιδράσεις ΗΠΑ και Ευρωπαίων

Η Γκάνα επιδιώκει να ζητείται επίσημα συγγνώμη από τους υπαίτιους για το δουλεμπόριο και να αποδοθεί δικαιοσύνη με μορφή επανορθώσεων

Μυστήριο με δύο βίντεο του Λευκού Οίκου στο X – «Θα εκτοξευθεί σύντομα, σωστά;»
Πόλεμος Μ. Ανατολή 26.03.26

Μυστήριο με δύο βίντεο του Λευκού Οίκου στο X – «Θα εκτοξευθεί σύντομα, σωστά;»

Σχολιαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκτιμούν ότι οι λογαριασμοί του Λευκού Οίκου ενδέχεται να είχαν παραβιαστεί ή ότι κάποιος αξιωματούχος έκανα μια αινιγματική νύξη για κάτι

Από τον απομονωτιστή Βανς στο «γεράκι» Ρούμπιο – Ο πόλεμος στο Ιράν φουντώνει τη μάχη διαδοχής του Τραμπ
Πολιτικές «καραμπόλες» 26.03.26

Ενώ τα ερωτήματα για τον πόλεμο στο Ιράν πληθαίνουν στις ΗΠΑ, στο παρασκήνιο μαίνεται η μάχη εξουσίας μεταξύ των επίδοξων διαδόχων του προέδρου Τραμπ

Αναφορές ότι οι Χούθι ετοιμάζονται να μπουν στον πόλεμο – Δύο νεκροί στο Άμπου Ντάμπι μετά από αναχαίτιση πυραύλου
Κόσμος 26.03.26 Upd: 10:03

Ο Τραμπ απειλεί «να εξαπολύσει την κόλαση» στο Ιράν αν δεν αποδεχτεί την ήττα και υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη φοβάται να παραδεχτεί ότι θέλει μία συμφωνία - Το Ιράν φέρεται να μετακινεί δυνάμεις στο νησί Χαργκ υπό τον φόβο μιας χερσαίας επίθεσης των ΗΠΑ - Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις - Όλες οι εξελίξεις στο in

Ορμούζ: Σε στάση αναμονής οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι – Θεωρούν «ασυνάρτητα απρόβλεπτη» τη συμπεριφορά του Τραμπ
Βλέποντας και κάνοντας 26.03.26

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι διστάζουν να προστρέξουν σε βοήθεια των ΗΠΑ, για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Ο ένας λόγος είναι οι κίνδυνοι που εγκυμονεί μια επιχείρηση, ο άλλος η ασταθής συμπεριφορά του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράν: Καταστρέψαμε πάνω από τα «δύο τρίτα» των ιρανικών εγκαταστάσεων παραγωγής πυραύλων, λένε οι ΗΠΑ
ΗΠΑ 26.03.26

«Μέχρι σήμερα, έχουμε προκαλέσει ζημιά ή καταστρέψει πάνω από τα δυο τρίτα των εγκαταστάσεων παραγωγής drones και πυραύλων καθώς και των ναυπηγείων του Ιράν», ισχυρίζεται ο επικεφαλής της CENTCOM.

Η επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο προγραμματίστηκε τελικά για τις 14 και 15 Μαΐου
Επίσημη επίσκεψη 26.03.26

«Εχω τη χαρά να ανακοινώσω ότι η πολυαναμενόμενη συνάντηση του προέδρου Τραμπ με τον πρόεδρο Σι στην Κίνα θα πραγματοποιηθεί στο Πεκίνο στις 14 και 15 Μαΐου», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Ιράν: Απαγόρευση εισόδου επισκεπτών με ιρανικά διαβατήρια στην Αυστραλία, πλην ορισμένων εξαιρέσεων
Για 6 μήνες 26.03.26

Η Αυστραλία απαγορεύει την είσοδο στο έδαφός της επισκεπτών με ιρανικά διαβατήρια, καθώς η ένοπλη σύρραξη αύξησε τον κίνδυνο ορισμένοι «να μην είναι σε θέση ή να μην επιθυμούν να αποχωρήσουν».

Καραϊβική: 4 νεκροί σε νέα δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ εναντίον σκάφους
Εναντίον σκάφους 26.03.26

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε νέα επίθεση των ΗΠΑ εναντίον σκάφους στην Καραϊβική, στο πλαίσιο των επιχειρήσεών τους που ο ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει ως «εξωδικαστικές δολοφονίες».

Ιταλία: Παραιτήθηκε και η υπουργός Τουρισμού στη σκιά της κυβερνητικής ήττας στο δημοψήφισμα
«Θεσμική ευαισθησία» 26.03.26

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας είχε ζήτησει «για λόγους θεσμικής ευαισθησίας» την παραίτηση της υπουργού Τουρισμού, η οποία υποβλήθηκε χθες το απόγευμα καθώς η Ντανιέλα Σαντανκέ «υπακούει στη Μελόνι».

Η Ρωσία στέλνει drones στο Ιράν – Πεσκόφ: Fake news, απλώς υπάρχει διάλογος
The Financial Times 26.03.26

Δυτικές μυστικές υπηρεσίες αναφέρουν ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να στείλει στο Ιράν drones, φάρμακα και τρόφιμα. Ήδη η Μόσχα βοηθά την Τεχεράνη με δορυφορικές εικόνες, δεδομένα για πιθανούς στόχους και υποστήριξη πληροφοριών.

Το ζεϊμπέκικο που χόρεψε νεαρός στο Σύνταγμα μετά την παρέλαση έγινε viral
25η Μαρτίου 26.03.26

Όλα τα βλέμματα τράβηξε ο νεαρός Μάνθος από την ομάδα που χόρεψε ζεϊμπέκικο και χασάπικο στο Σύνταγμα μετά την παρέλαση, με το βίντεο να γίνεται γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία
Η διαδικασία 26.03.26

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για εισαγωγή σε Πρότυπα και Πειραματικά για το σχολικό έτος 2026 - 2027 έως το μεσημέρι της Δευτέρας 30 Μαρτίου 2026

Ο Ντόντσιτς στα… παπούτσια του Τζόρνταν: Ο «Λούκα Μάτζικ» διαλύει όλα τα ρεκόρ στο NBA (vid, pics)
NBA 26.03.26

Ο Λούκα Ντόντσιτς δεν φτιάχνει απλά τον δικό του μύθο στο NBA, αλλά με όσα πετυχαίνει έχει βαλθεί να καταρρίψει και τα μυθικά ρεκόρ των απόλυτων θρύλων του αμερικανικού μπάσκετ.

Χάρης Δούκας: «Βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ να φύγει η ΝΔ – Καμία συγκυβέρνηση με τη ΝΔ των υποκλοπών»
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

Ο Χάρης Δούκας τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ανατρέψει τα τρέχοντα ποσοστά και να επιτύχει τη νίκη, ενώ απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο αμφισβήτησης του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη

Κατώτατος μισθός: Η «νάρκη» πριν η κυβέρνηση «πατήσει το κουμπί» της αύξησης
Στη σκιά του πολέμου 26.03.26

«Κλειδώνει» στο υπουργικό συμβούλιο ο κατώτατος μισθός. Θα επηρεάσει άμεσα πάνω από ένα εκατομμύριο εργαζομένους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Άσκηση περιορισμένων προσδοκιών εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Ο Μυταράς ήξερε ότι υπήρχε θέμα με τα πλαστά έργα» – Η χήρα του ζωγράφου για την υπόθεση Τσαγκαράκη
Ελλάδα 26.03.26

«Υπάρχουν μερικοί που είναι τρομερά επιδέξιοι και δεν καταλαβαίνεις» δήλωσε η Χαρίκλεια Μυταρά αναφερόμενη στην υπόθεση Τσαγκαράκη, ενώ για την υπογραφή είπε ότι είναι εύκολο να πλαστογραφηθεί

Παπασταύρου από Χιούστον για 25η Μαρτίου: Η Εκκλησία κρατά ζωντανό τον δεσμό της ομογένειας με την Ελλάδα
ΗΠΑ 26.03.26

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, βρέθηκε στον Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Χιούστον, στο πλαίσιο των εορτασμών για την 25η Μαρτίου

Ανάλυση CNN 26.03.26

Σε αντίθεση με τους δασμούς, που τους ανακοινώνει και μετά τους παίρνει πίσω, ο Τραμπ δεν μπορεί να κάνει το ίδιο στον πόλεμο με το Ιράν. Ειδικοί εκτιμούν ότι παγιδεύτηκεχωρίς να έχει επιλογές για ειρήνη.

Κακοποίηση, απαγωγή, απουσία: Η τραγική ιστορία της Duffy γίνεται ντοκιμαντέρ
Εφιάλτης 26.03.26

Στα 41 της χρόνια, η Duffy επιστρέφει στο προσκήνιο, όχι με ένα νέο άλμπουμ, αλλά με ένα ντοκιμαντέρ που θα αποκαλύπτει όλα όσα πέρασε και την ανάγκασαν να εξαφανιστεί από τα φώτα της δημοσιότητας

Τα ανοιχτά μέτωπα του Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

Μπροστά στη νέα τροπή που παίρνει το σκάνδαλο των υποκλοπών, στο φάσμα της ακρίβειας και τα υπόλοιπα ανοιχτά μέτωπα, η κυβέρνηση προσπαθεί να τα ξορκίσει με περιοδείες, προβολή του κυβερνητικού προγράμματος και μέσω των προσυνεδρίων.

Στο Μπαγκλαντές 26.03.26

Ο οδηγός του λεωφορείου που βρισκόταν σε πλωτή προβλήτα στο Μπαγκλαντές φαίνεται να έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το όχημα να πέσει στον ποταμό Πάντμα και να βυθιστεί μέσα σε δευτερόλεπτα

«Επανορθωτική δικαιοσύνη» 26.03.26

Η Γκάνα επιδιώκει να ζητείται επίσημα συγγνώμη από τους υπαίτιους για το δουλεμπόριο και να αποδοθεί δικαιοσύνη με μορφή επανορθώσεων

Μετά τον Μέσι, ο… Γκριεζμάν: Έγινε ο δεύτερος πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στο MLS
Ποδόσφαιρο 26.03.26

Ο Μέσι εξακολουθεί να παραμένει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία του MLS και στη σχετική λίστα ακολουθεί ο νεοφερμένος στο αμερικανικό πρωτάθλημα, Αντουάν Γκριεζμάν.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

