Το Ιράν δεν μπορεί να «κερδίσει» τον πόλεμο – Μπορεί όμως να αναγκάσει τις ΗΠΑ να υποχωρήσουν με 4 τακτικές

Το Ιράν γνωρίζει ότι είναι στρατιωτικά πιο αδύναμο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν το 37% των παγκόσμιων στρατιωτικών δαπανών, ενώ το Ιράν λιγότερο από το 1%. Θεωρητικά, λοιπόν, θα περίμενε κανείς ότι η Ουάσινγκτον θα κέρδιζε εύκολα μια στρατιωτική σύγκρουση με την Τεχεράνη.

Όμως, όπως δείχνει η Ιστορία, οι ΗΠΑ δεν κερδίζουν πολέμους εναντίον ομάδων που χρησιμοποιούν αντάρτικες τακτικές. Αυτό κατέστη σαφές στο Βιετνάμ, στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Οι ΗΠΑ δεν «έχασαν» αυτούς τους πολέμους, αλλά ούτε μπόρεσαν να τους κερδίσουν. Σε κάθε περίπτωση, αποσύρθηκαν τελικά και επέτρεψαν στους αντιπάλους τους να διεκδικήσουν τη νίκη.

Το Ιράν το γνωρίζει αυτό και χρησιμοποιεί τέσσερις βασικές αντάρτικες τακτικές, για να αναγκάσει τις ΗΠΑ να αποσυρθούν από τον πόλεμο, όπως σημειώνεται σε δημοσίευμα του Conversation.

Προκαλώντας

Με τις επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές και στρατιωτικές βάσεις σε ολόκληρο τον Περσικό Κόλπο, το Ιράν ελπίζει να προκαλέσει τις ΗΠΑ ώστε να προχωρήσουν σε κλιμακούμενη χρήση στρατιωτικής δύναμης.

Αυτό επιτυγχάνει συγκεκριμένους στόχους για το καθεστώς της Τεχεράνης.

Καθώς η αμερικανική εκστρατεία βομβαρδισμών εντείνεται, η υποστήριξη για τον πόλεμο μεταξύ των αντιπάλων του ισλαμικού καθεστώτος στο Ιράν θα αρχίσει να μειώνεται. Ήδη, περισσότεροι από 1.400 Ιρανοί έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 18.000 έχουν τραυματιστεί στις μάχες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Ιράν.

Εν τω μεταξύ, η υποστήριξη για τον πόλεμο θα μειωθεί αναμφίβολα στις ΗΠΑ, καθώς αυξάνεται το κόστος της ανάπτυξης τεράστιων στρατιωτικών δυνάμεων, χωρίς να διαφαίνεται κάποια αποφασιστική νίκη. Σε μια πρόσφατη δημοσκόπηση των Reuters και της Ipsos, μόλις το 27% των Αμερικανών τάχθηκε υπέρ του πολέμου. Αυτό πιθανότατα θα ασκήσει πολιτική πίεση στον Ντόναλντ Τραμπ να αποσυρθεί.

Αλλά αν συμβεί το αντίθετο, αν το Ιράν καταφέρει να προκαλέσει τις ΗΠΑ να στείλουν χερσαίες δυνάμεις, όπως απείλησαν πρόσφατα, αυτό θα του επέτρεπε να στραφεί σε μια πλήρη εξέγερση, που θα κόστιζε στην Αμερική ακόμη περισσότερες ζωές, κάτι που θα ήταν πολύ πιο καταστροφικό για τον Τραμπ.

Διαταράσσοντας

Το Ιράν επιτίθεται επίσης στους γείτονές του στον Περσικό Κόλπο – την Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ομάν, το Κουβέιτ, το Κατάρ και το Μπαχρέιν.

Αυτό μπορεί να φαίνεται ως μια επικίνδυνη στρατηγική, καθώς το Ιράν θα πρέπει να συνυπάρξει με αυτούς τους γείτονες μετά το τέλος του πολέμου. Ωστόσο, το καθεστώς έχει έναν στόχο: θέλει να διαταράξει τις ολοένα και στενότερες σχέσεις μεταξύ των κρατών του Κόλπου και των ΗΠΑ.

Εδώ και δεκαετίες, οι χώρες του Κόλπου βασίζονται στις ΗΠΑ ως τον απόλυτο εγγυητή της ασφάλειάς τους. Οι ΗΠΑ εξάγουν όπλα αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων σε αυτές τις χώρες, ενώ πολλές από αυτές φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις.

Επιτιθέμενο σε αυτές τώρα, το Ιράν ασκεί πίεση στους ηγέτες του Κόλπου να αποστασιοποιηθούν από τις ΗΠΑ.

Σε ολόκληρη την περιοχή, η δυσπιστία και ο πολιτικός ανταγωνισμός απέναντι στις ΗΠΑ παραμένουν υψηλά. Η δυσαρέσκεια είναι πιθανό να ενταθεί περαιτέρω, καθώς οι οικονομίες συνεχίζουν να δέχονται σημαντικό πλήγμα από την αμερικανική και ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση.

Εάν το Ιράν καταφέρει να διαταράξει τη στενή σχέση μεταξύ των ΗΠΑ και των χωρών του Κόλπου, αυτό θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά το περιβάλλον ασφάλειας στη Μέση Ανατολή και να ενισχύσει τη δική του δύναμη σε μια περιοχή όπου έχει λίγους φίλους.

Ελαφρά όπλα και σκάφη επίθεσης

Το Ιράν αξιοποιεί προς όφελός του τα ελαφρά όπλα – κυρίως μη επανδρωμένα αεροσκάφη και μικρά σκάφη επίθεσης – καθώς και ευέλικτες τακτικές μάχης.

Η Τεχεράνη έχασε το μεγαλύτερο μέρος της ναυτικής της ισχύος στις πρώτες ημέρες του πολέμου. Έτσι, υιοθέτησε σχεδόν αμέσως μια στρατηγική ασύμμετρου ναυτικού πολέμου, με στόχο τον αποτελεσματικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

Αυτό το επιτυγχάνει χρησιμοποιώντας σκάφη ταχείας επίθεσης, ναρκοπέδια και μικροσκοπικά υποβρύχια – τα οποία έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να λειτουργούν στα ρηχά και θολά νερά του Κόλπου – για να απειλεί με επιθέσεις μεγάλα και δυσκίνητα πετρελαιοφόρα.

Αυτή η τακτική ανταρτοπολέμου έχει δώσει στο Ιράν τον έλεγχο ενός σημαντικού τμήματος της παγκόσμιας οικονομίας, περιορίζοντας τη ροή πετρελαίου, κρίσιμων ορυκτών και υγροποιημένου φυσικού αερίου προς τον υπόλοιπο κόσμο.

Επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές

Τέλος, το Ιράν επιτίθεται σε πολιτικές υποδομές, όπως αεροδρόμια, μονάδες αφαλάτωσης νερού και ενεργειακές εγκαταστάσεις, σε ολόκληρο τον Κόλπο.

Τώρα, απειλεί να καταστρέψει εντελώς αυτές τις υποδομές, εάν ο Τραμπ υλοποιήσει την υπόσχεσή του να «εξαφανίσει» τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν.

Αυτό αυξάνει την πίεση στις χώρες του Κόλπου, θέτοντας σε κίνδυνο τα κρίσιμα οικονομικά και ανθρωπιστικά περιουσιακά τους στοιχεία. Προκαλεί επίσης παγκόσμια οικονομική αναστάτωση με το κλείσιμο διεθνών κόμβων μεταφορών στα ΗΑΕ και το Κατάρ.

Οι επιθέσεις εναντίον μη στρατιωτικών στόχων προκαλούν ανησυχία σε ολόκληρο τον πληθυσμό. Κανείς δεν ξέρει ποιος θα είναι ο επόμενος στόχος. Αυτές οι πιέσεις αυξάνουν την πιθανότητα οι χώρες του Κόλπου και όλος ο κόσμος να πιέσουν για την αποχώρηση των ΗΠΑ.

Το Ιράν μπορεί να αντέξει περισσότερο από τις ΗΠΑ

Τι υποδηλώνει, λοιπόν, η χρήση αντάρτικων τακτικών από το Ιράν για το πώς θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος;

Προηγούμενοι πόλεμοι στους οποίους συμμετείχε μια ισχυρή στρατιωτική δύναμη εναντίον ενός πολύ πιο αδύναμου αντιπάλου μάς έχουν διδάξει ένα μάθημα: ο αδύναμος παράγοντας πρέπει να επιβιώσει, ώστε να ασκηθεί πολιτική και οικονομική πίεση στον αντίπαλό του, αναγκάζοντάς τον να αποσυρθεί. Παρά το γεγονός ότι έχει υποστεί σοβαρές απώλειες, ο αδύναμος παράγοντας μπορεί τότε να διεκδικήσει τη νίκη.

Έτσι, το ιρανικό καθεστώς πρέπει απλώς να επιβιώσει περισσότερο από την πολιτική βούληση των ΗΠΑ να πολεμήσουν.

Βεβαίως, το καθεστώς έχει αποδυναμωθεί σημαντικά. Θα μπορούσε να πέσει μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή το μόνο που το απασχολεί είναι το άμεσο μέλλον, χρησιμοποιώντας αυτές τις τακτικές ανταρτοπολέμου για να αντέξει περισσότερο από τις ΗΠΑ βραχυπρόθεσμα.

Γιατί οι ΗΠΑ πρέπει να αλλάξουν στρατηγική;

Αν οι ΗΠΑ θέλουν να κερδίσουν, πρέπει να αλλάξουν ριζικά στρατηγική και να υιοθετήσουν μια βασική αρχή της αντί-ανταρτικής δράσης: να πλήξουν τον εχθρό, αλλά να κερδίσουν τις καρδιές και τα μυαλά του λαού – κάτι που, στην περίπτωση των Ιρανών, μοιάζει αδύνατο.

Οι ΗΠΑ έχουν μακρά ιστορία στην εφαρμογή αυτής της στρατηγικής στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν και μπορούν να αντλήσουν διδάγματα από αυτές τις συγκρούσεις. Ωστόσο, στον πόλεμο με το Ιράν, μέχρι στιγμής, αυτό δεν φαίνεται να αποτελεί προτεραιότητα, αλλά και οι Ιρανοί δεν δείχνουν πρόθυμοι να ακούσουν τις προτροπές του διδύμου Τραμπ – Νετανιάχου για ανατροπή του καθεστώτος της Τεχεράνης.

Οι άμαχοι έχουν υποστεί το μεγαλύτερο βάρος των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν την καταστροφή ενός σχολείου θηλέων όπου, σύμφωνα με αναφορές, σκοτώθηκαν 175 παιδιά. Έχουν επίσης πληγεί πολιτιστικά μνημεία και υποδομές πολιτικής χρήσης.

Μπορεί να μην υπάρχει μια σαφής στρατηγική εξόδου για τις ΗΠΑ σε αυτό το στάδιο, παρά τις διακηρύξεις ΗΠΑ και Ισραήλ για συνομιλίες με το Ιράν, ωστόσο, η υποστήριξη μιας πορείας για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του κράτους, πέρα από αυτό το καθεστώς, σημαίνει τη διασφάλιση ότι οι Ιρανοί πολίτες δεν θα αποδεκατιστούν από αυτό τον πόλεμο.