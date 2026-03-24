Πόσοι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον αμερικανο-ισραηλινό πόλεμο κατά του Ιράν;

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου και το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις-αντίποινα εναντίον του Ισραήλ, αμερικανικών βάσεων και κρατών του Κόλπου.

Ακολουθούν οι αριθμοί των νεκρών που έχουν αναφερθεί έως τις 23 Μαρτίου, τους οποίους το Reuters δεν έχει επαληθεύσει ανεξάρτητα.

Ιράν

Η οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα HRANA, με έδρα τις ΗΠΑ, δήλωσε στις 22 Μαρτίου ότι έχουν σκοτωθεί 3.268 άνθρωποι. Ανέφερε ότι 1.443 από αυτούς ήταν άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 217 παιδιών.

Η οργάνωση αναφέρει ότι τα στοιχεία της προέρχονται από αναφορές από το πεδίο, τοπικές επαφές, ιατρικές και έκτακτες πηγές, δίκτυα της κοινωνίας των πολιτών, υλικό ανοιχτής πηγής και επίσημες δηλώσεις.

Τα τελευταία στοιχεία που αναφέρθηκαν από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης τοποθετούν τον αριθμό των θυμάτων στα 1.270 άτομα.

Ο πρέσβης του Ιράν στον ΟΗΕ δήλωσε στις 6 Μαρτίου ότι τουλάχιστον 1.332 άτομα είχαν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου.

Δεν έχει δοθεί καμία εξήγηση για τη διαφορά. Δεν ήταν σαφές αν τα στοιχεία αυτά περιλάμβαναν τουλάχιστον 104 άτομα που, σύμφωνα με τον ιρανικό στρατό, σκοτώθηκαν σε αμερικανική επίθεση εναντίον ιρανικού πολεμικού πλοίου ανοικτά της Σρι Λάνκα στις 4 Μαρτίου.

Λίβανος

Περίπου 1.039 άτομα έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις από τις 2 Μαρτίου, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και οι λιβανικές υγειονομικές αρχές ανέφεραν ότι περισσότερα από 100 από τα θύματα ήταν παιδιά.

Ιράκ

Τουλάχιστον 81 άτομα έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με τις ιρακινές αρχές. Τα περισσότερα από αυτά ήταν μέλη των σιιτικών Δυνάμεων Λαϊκής Κινητοποίησης. Ένας ξένος μέλος του πληρώματος σκοτώθηκε σε επίθεση εναντίον δεξαμενόπλοιων κοντά σε ιρακινό λιμάνι, σύμφωνα με αξιωματούχους της λιμενικής ασφάλειας.

Ιράκ

Οι ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους έχουν σκοτώσει 16 άτομα στο Ισραήλ, σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι δύο από τους στρατιώτες του σκοτώθηκαν επίσης στο νότιο Λίβανο.

Ξεχωριστά, ένας Ισραηλινός σκοτώθηκε από τον ισραηλινό στρατό στο αυτοκίνητό του στις 22 Μαρτίου κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο. Το Ισραήλ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι δικές του δυνάμεις έριξαν κατά λάθος πυροβολικό που σκότωσε έναν αγρότη κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, τον πρώτο Ισραηλινό πολίτη που σκοτώθηκε σε μια συνοριακή σύγκρουση που διεξάγεται παράλληλα με τον πόλεμο στο Ιράν.

Δυτική Όχθη

Τέσσερις Παλαιστίνιες γυναίκες σκοτώθηκαν σε ιρανική πυραυλική επίθεση στη Δυτική Όχθη που βρίσκεται υπό ισραηλινή κατοχή.

ΗΠΑ

Δεκατρείς στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί. Έξι επιβεβαιώθηκαν νεκροί μετά τη συντριβή ενός αμερικανικού στρατιωτικού αεροσκάφους ανεφοδιασμού πάνω από το Ιράκ, σύμφωνα με το αμερικανικό στρατό, ενώ άλλοι επτά σκοτώθηκαν σε μάχη κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Οκτώ άτομα έχουν σκοτωθεί σε ιρανικές επιθέσεις, μεταξύ των οποίων δύο στρατιώτες, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ.

Κατάρ

Επτά άτομα σκοτώθηκαν στις 22 Μαρτίου σε θανατηφόρο συντριβή ελικοπτέρου στα χωρικά ύδατα του Κατάρ, μετά από τεχνική βλάβη κατά τη διάρκεια «ρουτίνας υπηρεσίας», σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ. Δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Τέσσερις από τους νεκρούς ήταν μέλη των ενόπλων δυνάμεων του Κατάρ, ένας Τούρκος στρατιωτικός από τις κοινές δυνάμεις Κατάρ-Τουρκίας και δύο τεχνικοί που εργάζονταν για τον τουρκικό αμυντικό κολοσσό ASELSAN.

Κουβέιτ

Οι αρχές ανέφεραν έξι θανάτους, συμπεριλαμβανομένων δύο ατόμων που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις, δύο αξιωματικών του Υπουργείου Εσωτερικών και δύο στρατιωτών.

Συρία

Τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν όταν ένας ιρανικός πύραυλος χτύπησε ένα κτίριο στη νότια συριακή πόλη Σουέιντα στις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Ομάν

Δύο άτομα αναφέρθηκαν νεκρά στις 13 Μαρτίου σε επίθεση με drone σε βιομηχανική ζώνη στην επαρχία Σοχάρ, σημειώνοντας τα πρώτα θύματα εντός της χώρας, η οποία φιλοξενούσε συνομιλίες διαμεσολάβησης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Ένα άτομο έχασε τη ζωή του νωρίτερα, όταν ένα βλήμα χτύπησε ένα δεξαμενόπλοιο ανοικτά των ακτών της Μουσκάτ, σύμφωνα με τον διαχειριστή του σκάφους.

Σαουδική Αραβία

Δύο άτομα σκοτώθηκαν όταν ένα βλήμα έπεσε σε κατοικημένη περιοχή στην πόλη Αλ-Χαρτζ, νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Ριάντ.

Μπαχρέιν

Δύο άτομα σκοτώθηκαν σε δύο ξεχωριστές ιρανικές επιθέσεις, με την πιο πρόσφατη να χτυπά ένα κτίριο κατοικιών στην πρωτεύουσα Μανάμα, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Γαλλία

Ένας Γάλλος στρατιώτης σκοτώθηκε και έξι άλλοι τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με drone στο βόρειο Ιράκ, όπου παρείχαν εκπαίδευση στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας.