newspaper
Τρίτη 24 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πόσοι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον αμερικανο-ισραηλινό πόλεμο κατά του Ιράν;
Κόσμος 24 Μαρτίου 2026, 12:41

Πόσοι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον αμερικανο-ισραηλινό πόλεμο κατά του Ιράν;

Ο πόλεμος που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εναντίον του Ιράν έχει φέρει χιλιάδες ανθρώπινες απώλειες στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Κινδυνεύεις από υπέρταση; Το τεστ του Χάρβαρντ

Spotlight

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου και το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις-αντίποινα εναντίον του Ισραήλ, αμερικανικών βάσεων και κρατών του Κόλπου.

Ακολουθούν οι αριθμοί των νεκρών που έχουν αναφερθεί έως τις 23 Μαρτίου, τους οποίους το Reuters δεν έχει επαληθεύσει ανεξάρτητα.

Ιράν

Η οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα HRANA, με έδρα τις ΗΠΑ, δήλωσε στις 22 Μαρτίου ότι έχουν σκοτωθεί 3.268 άνθρωποι. Ανέφερε ότι 1.443 από αυτούς ήταν άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 217 παιδιών.

Η οργάνωση αναφέρει ότι τα στοιχεία της προέρχονται από αναφορές από το πεδίο, τοπικές επαφές, ιατρικές και έκτακτες πηγές, δίκτυα της κοινωνίας των πολιτών, υλικό ανοιχτής πηγής και επίσημες δηλώσεις.

Τα τελευταία στοιχεία που αναφέρθηκαν από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης τοποθετούν τον αριθμό των θυμάτων στα 1.270 άτομα.

Ο πρέσβης του Ιράν στον ΟΗΕ δήλωσε στις 6 Μαρτίου ότι τουλάχιστον 1.332 άτομα είχαν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου.

Δεν έχει δοθεί καμία εξήγηση για τη διαφορά. Δεν ήταν σαφές αν τα στοιχεία αυτά περιλάμβαναν τουλάχιστον 104 άτομα που, σύμφωνα με τον ιρανικό στρατό, σκοτώθηκαν σε αμερικανική επίθεση εναντίον ιρανικού πολεμικού πλοίου ανοικτά της Σρι Λάνκα στις 4 Μαρτίου.

Λίβανος

Περίπου 1.039 άτομα έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις από τις 2 Μαρτίου, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και οι λιβανικές υγειονομικές αρχές ανέφεραν ότι περισσότερα από 100 από τα θύματα ήταν παιδιά.

Καπνός υψώνεται από τα νότια προάστια της Βηρυτού μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, έπειτα από κλιμάκωση της έντασης μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, εν μέσω της σύγκρουσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, Λίβανος, 23 Μαρτίου 2026.

Ιράκ

Τουλάχιστον 81 άτομα έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με τις ιρακινές αρχές. Τα περισσότερα από αυτά ήταν μέλη των σιιτικών Δυνάμεων Λαϊκής Κινητοποίησης. Ένας ξένος μέλος του πληρώματος σκοτώθηκε σε επίθεση εναντίον δεξαμενόπλοιων κοντά σε ιρακινό λιμάνι, σύμφωνα με αξιωματούχους της λιμενικής ασφάλειας.

Οι ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους έχουν σκοτώσει 16 άτομα στο Ισραήλ, σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι δύο από τους στρατιώτες του σκοτώθηκαν επίσης στο νότιο Λίβανο.

Ξεχωριστά, ένας Ισραηλινός σκοτώθηκε από τον ισραηλινό στρατό στο αυτοκίνητό του στις 22 Μαρτίου κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο. Το Ισραήλ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι δικές του δυνάμεις έριξαν κατά λάθος πυροβολικό που σκότωσε έναν αγρότη κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, τον πρώτο Ισραηλινό πολίτη που σκοτώθηκε σε μια συνοριακή σύγκρουση που διεξάγεται παράλληλα με τον πόλεμο στο Ιράν.

Δυτική Όχθη

Τέσσερις Παλαιστίνιες γυναίκες σκοτώθηκαν σε ιρανική πυραυλική επίθεση στη Δυτική Όχθη που βρίσκεται υπό ισραηλινή κατοχή.

ΗΠΑ

Δεκατρείς στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί. Έξι επιβεβαιώθηκαν νεκροί μετά τη συντριβή ενός αμερικανικού στρατιωτικού αεροσκάφους ανεφοδιασμού πάνω από το Ιράκ, σύμφωνα με το αμερικανικό στρατό, ενώ άλλοι επτά σκοτώθηκαν σε μάχη κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Οκτώ άτομα έχουν σκοτωθεί σε ιρανικές επιθέσεις, μεταξύ των οποίων δύο στρατιώτες, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ.

Κατάρ

Επτά άτομα σκοτώθηκαν στις 22 Μαρτίου σε θανατηφόρο συντριβή ελικοπτέρου στα χωρικά ύδατα του Κατάρ, μετά από τεχνική βλάβη κατά τη διάρκεια «ρουτίνας υπηρεσίας», σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ. Δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Τέσσερις από τους νεκρούς ήταν μέλη των ενόπλων δυνάμεων του Κατάρ, ένας Τούρκος στρατιωτικός από τις κοινές δυνάμεις Κατάρ-Τουρκίας και δύο τεχνικοί που εργάζονταν για τον τουρκικό αμυντικό κολοσσό ASELSAN.

Κουβέιτ

Οι αρχές ανέφεραν έξι θανάτους, συμπεριλαμβανομένων δύο ατόμων που σκοτώθηκαν σε ιρανικές επιθέσεις, δύο αξιωματικών του Υπουργείου Εσωτερικών και δύο στρατιωτών.

Συρία

Τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν όταν ένας ιρανικός πύραυλος χτύπησε ένα κτίριο στη νότια συριακή πόλη Σουέιντα στις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Ομάν

Δύο άτομα αναφέρθηκαν νεκρά στις 13 Μαρτίου σε επίθεση με drone σε βιομηχανική ζώνη στην επαρχία Σοχάρ, σημειώνοντας τα πρώτα θύματα εντός της χώρας, η οποία φιλοξενούσε συνομιλίες διαμεσολάβησης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Ένα άτομο έχασε τη ζωή του νωρίτερα, όταν ένα βλήμα χτύπησε ένα δεξαμενόπλοιο ανοικτά των ακτών της Μουσκάτ, σύμφωνα με τον διαχειριστή του σκάφους.

Σαουδική Αραβία

Δύο άτομα σκοτώθηκαν όταν ένα βλήμα έπεσε σε κατοικημένη περιοχή στην πόλη Αλ-Χαρτζ, νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Ριάντ.

Μπαχρέιν

Δύο άτομα σκοτώθηκαν σε δύο ξεχωριστές ιρανικές επιθέσεις, με την πιο πρόσφατη να χτυπά ένα κτίριο κατοικιών στην πρωτεύουσα Μανάμα, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Γαλλία

Ένας Γάλλος στρατιώτης σκοτώθηκε και έξι άλλοι τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με drone στο βόρειο Ιράκ, όπου παρείχαν εκπαίδευση στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Παγκόσμια οικονομία: Πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει ο πληθωρισμός – Τι προβλέπουν οι αναλυτές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
Πλήγματα στο Τελ Αβίβ από ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις

inWellness
Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
Ποτέ δεν ξέρεις 24.03.26

Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Κιμ Γιονγκ Ουν: «Η Βόρεια Κορέα δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το καθεστώς της πυρηνικής δύναμης»
Όχι στον αφοπλισμό 24.03.26

Τα πυρηνικά όπλα απέτρεψαν τον πόλεμο και επέτρεψαν στη Βόρεια Κορέα να αφιερώσει πόρους στην οικονομική της ανάπτυξη, την ανοικοδόμηση και το βιοτικό επίπεδο, σύμφωνα με τον ηγέτη της χώρας

Σύνταξη
Τραμπ, πόλεμος στο Ιράν, ηχηρό «όχι» των Ιταλών – Η Τζόρτζια Μελόνι σε τεντωμένο σχοινί
Πολιτικοί ακροβατισμοί 24.03.26

Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, η ενεργειακή κρίση, οι στενοί δεσμοί με τον Τραμπ και η ήττα στο δημοψήφισμα για τη δικαστική μεταρρύθμιση εξελίσσονται σε τεστ πολιτικής αντοχής για τη Μελόνι

Μαργαρίτα Βεργολιά
Συναγερμός σε σχεδόν όλη την Ουκρανία λόγω ρωσικών επιθέσεων
Κόσμος 24.03.26

 Στο χθεσινοβραδινό διάγγελμά του, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε εναντίον του κινδύνου να εξαπολυθούν «μαζικά πλήγματα» τη νύχτα, επικαλούμενος «τις υπηρεσίες πληροφοριών μας»

Σύνταξη
Ιράν: Νέες εκρήξεις στην Τεχεράνη – Το Ισραήλ ανακοινώνει «ζώνη ασφαλείας» στον νότιο Λίβανο
Κόσμος 24.03.26 Upd: 12:43

Ολονύχτια πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν άφησαν περιοχές της χώρας χωρίς ρεύμα με την Τεχεράνη να απειλεί με αντίποινα - Δείτε live στο in

Φύλλια Πολίτη
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πίσω από τις λέξεις του Τραμπ – «Παιχνίδι» καθυστερήσεων πριν «κοπεί το σχοινί»
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή 24.03.26

Στη Μέση Ανατολή είναι καρφωμένα τα βλέμματα όλου του πλανήτη με τον πρόεδρο Ντοναλντ Τραμπ να υποβάλλει σε «σκωτσέζικο ντους» την ανθρωπότητα και να «χορεύει» τις αγορές που εδώ και ημέρες βρίσκονται σε νευρικό κλονισμό.

Στράτος Ιωακείμ
Ο κόσμος έχει δώσει στο Ισραήλ «άδεια να βασανίζει τους Παλαιστινίους», καταγγέλλει η Αλμπανέζε
Φραντσέσκα Αλμπανέζε 24.03.26

Η ζωή στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη έχει μετατραπεί σε «αέναο κύκλο ψυχικών και σωματικών δεινών» και «τα βασανιστήρια έχουν γίνει de facto πολιτική» του Ισραήλ, καταγγέλλει η κα Αλμπανέζε.

Σύνταξη
Ουκρανία: Τουλάχιστον 3 νεκροί σε ρωσικές επιθέσεις στην Πολτάβα και τη Ζαπορίζια
Πολτάβα - Ζαπορίζια 24.03.26

Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 14 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός των επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι δυνάμεις της Ρωσίας στις ουκρανικές περιφέρειες Πολτάβα και Ζαπορίζια.

Σύνταξη
Ιράν: Οι αδιάκοπες αντιφάσεις του Τραμπ από την έναρξη του πολέμου
Πόλεμος 24.03.26

Η καταγραφή των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ αποκαλύπτει μια διαρκή σειρά αντιφάσεων γύρω από κρίσιμα θέματα που σχετίζονται με τον πόλεμο στο Ιράν.

Σύνταξη
Κολομβία: Τουλάχιστον 8 νεκροί και 83 τραυματίες στη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους στα σύνορα με το Περού
Κολομβία 24.03.26

Οι αρχές στην Κολομβία έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει τον θάνατο οκτώ και τον τραυματισμό άλλων 83 ανθρώπων στη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους κοντά στα σύνορα με το Περού.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φούρνοι Κορσέων: Τι θα δουν οι επισκέπτες στους 2 νέους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους
Culture Live 24.03.26

Η συστηματική ενάλια έρευνα στους Φούρνους ξεκίνησε το 2014 ως ερευνητικό πρόγραμμα της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, με στόχο τον εντοπισμό αρχαίων, μεσαιωνικών και νεότερων ναυαγίων.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Πλεύρη: Ανιστόρητος, απαράδεκτος και χυδαίος! Αυτή είναι η ΝΔ του Μητσοτάκη, με τα τσεκούρια και την εμφυλιοπολεμική ρητορική
Πολιτική Γραμματεία 24.03.26

«Ο κ. Πλεύρης δεν έχει πει μισή λέξη για τους 200 κομμουνιστές πατριώτες που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή. Λογικό και αναμενόμενο. Τι να πει και πώς να το πει; Ένας φανατικός υποστηρικτής της δικτατορίας του Μεταξά», τονίζει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Κομισιόν στον Μανιάτη: Ούτε ο «νέος» ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ακόμα διαπιστευμένος
Πολιτική Γραμματεία 24.03.26

«Η διαπίστευση του ελληνικού οργανισμού πληρωμών βρίσκεται επί του παρόντος υπό αναστολή», καθώς όπως υπογραμμίζει ο αρμόδιος Ευρωπαίος επίτροπος, προκύπτουν ζητήματα συμμόρφωσης του νέου ΟΠΕΚΕΠΕ με τα σχετικά κριτήρια διαπίστευσης

Σύνταξη
Δούκας στον Πλεύρη: Ακροδεξιός κατήφορος και εμφυλιοπολεμική ρητορική
Κόντρα 24.03.26

«Η Αθήνα είναι και θα παραμείνει μία πόλη αλληλεγγύης, συμπερίληψης και διαλόγου, κ. Πλεύρη. Όσο μίσος και αν σπείρετε με τις ακροδεξιές απόψεις σας, εμείς θα συνεχίσουμε στον δρόμο της δικαιοσύνης και της νομιμότητας», διαμηνύει ο Χάρης Δούκας στον υπουργό Μετανάστευσης

Σύνταξη
Δένδιας για την 25η Μαρτίου: Τιμάμε αυτούς που διαμόρφωσαν εθνική συνείδηση, μετατρέποντάς την σε επαναστατική πράξη
Επικαιρότητα 24.03.26

«Το 1821 δεν σας κληροδότησε μόνο μια μεγάλη ιστορική μνήμη. Σας κληροδότησε μια διαχρονική συνταγματική απαίτηση: την υπηρεσία στην πατρίδα με πλήρη επίγνωση της αποστολής. Την υποχρέωση να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές μια Ελλάδα ασφαλή, κυρίαρχη και υπερήφανη», τόνισε ο Νίκος Δένδιας στην ημερήσια διαταγή για την εθνική επέτειο

Σύνταξη
Ιστορίες: 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου – Αυτό το Σάββατο με τα ΝΕΑ
Media 24.03.26

Στις 28 Μαρτίου, ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο κυκλοφορούν με το περιοδικό Ιστορίες, που εστιάζει σε ένα από τα πιο δραματικά και συνάμα ενδοξότερα κεφάλαια της νεότερης ελληνικής ιστορίας

Σύνταξη
ΜΜΕ Βραζιλίας: «Μπεσίκτας και Παναθηναϊκός ενδιαφέρονται για τον Φερεϊρίνια»
Ποδόσφαιρο 24.03.26

Ο Παναθηναϊκός θέλει να ενισχυθεί μεσοεπιθετικά και μια από τις περιπτώσεις που εξετάζει σύμφωνα με δημοσίευμα στη Βραζιλία, είναι αυτή του Φερεϊρίνια της Σάο Πάουλο.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Φτάνουν πια τα «καθρεφτάκια» στους παραγωγούς μας, κ. Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 24.03.26

«Η ανακοίνωση Μητσοτάκη για επιδότηση 15% στα λιπάσματα και για 16  λεπτά ανά λίτρο στο diesel κίνησης, είναι ένα καθαρά επικοινωνιακό τέχνασμα, που επιχειρεί να παρουσιάσει ως 'στήριξη' αυτό που στην ουσία είναι μικροπολιτικό 'καμουφλάζ'», καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο