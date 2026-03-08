Νεκροί δύο στρατιώτες των ΗΠΑ, ο ένας από πλήγμα του Ιράν και ο άλλος από ιατρικό επεισόδιο

Ακόμα δύο αμερικανοί στρατιώτες ανακοινώθηκαν ως νεκροί την Κυριακή. Ο ένας ήταν σοβαρά τραυματισμένος από επίθεση του Ιράν στη Σαουδική Αραβία την 1η Μαρτίου και ο δεύτερος, ο Σόρφλι Ντέιβιους της Εθνοφρουράς της Νέας Υόρκης από ιατρικό επεισόδιο στο Κουβέιτ.

Ως στρατιώτης που έπεσε στο καθήκον θεωρείται μονάχα ο πρώτος που πέθανε στο νοσοκομείο, συνέπεια των τραυμάτων που αποκόμισε στη Σαουδική Αραβία. Δεν έχουν γνωστοποιηθεί οι συνθήκες θανάτου του μέλους της Εθνοφρουράς.

CENTCOM Update TAMPA, Fla. – Last night, a U.S. service member passed away from injuries received during the Iranian regime’s initial attacks across the Middle East. The service member was seriously wounded at the scene of an attack on U.S. troops in the Kingdom of Saudi Arabia… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 8, 2026

Τι αναφέρει η CENTCOM για τον νεκρό στρατιώτη των ΗΠΑ

Στην ανακοίνωσή της η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ – CENTCOM με πεδίο δράσης τη Μέση Ανατολή έγραψε ότι «Χθες το βράδυ, ένας Αμερικανός στρατιωτικός απεβίωσε από τραύματα που υπέστη κατά τη διάρκεια των αρχικών επιθέσεων του ιρανικού καθεστώτος σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Ο στρατιωτικός τραυματίστηκε σοβαρά στο σημείο της επίθεσης εναντίον αμερικανικών στρατευμάτων στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας την 1η Μαρτίου.

Αυτός είναι ο έβδομος στρατιωτικός που σκοτώθηκε σε δράση κατά τη διάρκεια της επιχείρησης Epic Fury. Οι μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις συνεχίζονται. Η ταυτότητα του πεσόντα πολεμιστή θα παραμείνει μυστική έως 24 ώρες μετά την ενημέρωση των εγγύτερων συγγενών».

Ακόμα ένας νεκρός αμερικανός στρατιώτης χθες

Χθες ανακοινώθηκε ακόμα ένας νεκρός αμερικανός στρατιώτης, αστυνομικός της Νέας Υόρκης, ο οποίος ανήκε στην Εθνοφρουρά της πολιτείας της Νέας Υόρκης και κατά το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης, πέθανε από ιατρικό επεισόδιο στο Κουβέιτ, όπου και υπηρετούσε.

«Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι ο αστυνόμος Σόρφλι Ντέιβιους πέθανε λόγω ιατρικού επεισοδίου ενώ βρισκόταν σε αποστολή στο Κουβέιτ για την υποστήριξη της επιχείρησης Epic Fury. Ο αστυνόμος Ντέιβιους είχε υπηρετήσει προηγουμένως στην 42η Μεραρχία Πεζικού της Εθνικής Φρουράς των ΗΠΑ, όπου ανήλθε στο βαθμό του ταγματάρχη».