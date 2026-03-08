Για μία ακόμη φορά ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, γίνεται στόχος του Αμερικανού προέδρου Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι η Βρετανία «σκέφτεται σοβαρά» την αποστολή δύο αεροπλανοφόρων στη Μέση Ανατολή, αλλά πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ δεν τα χρειάζονται για να κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν, στην τελευταία σύγκρουση μεταξύ των στρατιωτικών συμμάχων.

«Εντάξει, πρωθυπουργέ Στάρμερ, δεν σας χρειαζόμαστε πια…»

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, υπονοώντας αυτή την εβδομάδα ότι συνέβαλε στην «καταστροφή» της ιστορικά στενής σχέσης των χωρών, αφότου το Λονδίνο μπλόκαρε την αρχική χρήση βρετανικών βάσεων από τις ΗΠΑ για την επίθεση στο Ιράν.

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ είπε ότι «θα θυμάται» την έλλειψη βρετανικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο, ο κάποτε Μεγάλος Σύμμαχός μας, ίσως ο Μεγαλύτερος από όλους, σκέφτεται επιτέλους σοβαρά την αποστολή δύο αεροπλανοφόρων στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Τραμπ.

«Εντάξει, πρωθυπουργέ Στάρμερ, δεν τους χρειαζόμαστε πια — Αλλά θα το θυμόμαστε. Δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους που συμμετέχουν στον πόλεμο αφού έχουμε ήδη κερδίσει!»

Η ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έρχεται μετά την ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Βρετανίας το Σάββατο ότι προετοιμάζει το αεροπλανοφόρο Prince of Wales για πιθανή ανάπτυξη.

Ωστόσο, δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση σχετικά με το αν θα σταλεί στη Μέση Ανατολή, δήλωσε Βρετανός αξιωματούχος.

Ο Στάρμερ υπερασπίζεται την απόφασή του για τις βάσεις

Ο Στάρμερ υπερασπίστηκε την απόφασή του να μην επιτρέψει στις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για να υποστηρίξουν τις αρχικές επιθέσεις στο Ιράν, λέγοντας ότι πρέπει να είναι βέβαιος ότι οποιαδήποτε στρατιωτική δράση ήταν νόμιμη και καλά σχεδιασμένη.

Αργότερα, έδωσε στις αμερικανικές δυνάμεις την άδεια να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε αμυντικές επιθέσεις εναντίον ιρανικών πυραύλων σε αποθήκες ή εκτοξευτές.

Ερωτηθείσα για τα σχόλια του Τραμπ, η βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Yvette Cooper δήλωσε την Κυριακή στο Sky News: «Αυτό που έχω μάθει κάνοντας αυτή τη δουλειά είναι ότι πρέπει να επικεντρώνεσαι στην ουσία και όχι στις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

«Δεν θα ενεργούμε με βάση τη ρητορική ή την υπερβολή. Θα ενεργούμε με βάση πραγματικά πρακτικές, ήρεμες και σταθερές αποφάσεις. Διότι πιστεύω ότι ο βρετανικός χαρακτήρας γενικά είναι να ενεργούμε με σοβαρότητα και σταθερότητα».