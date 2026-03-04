Στάρμερ: Η Βρετανία πρέπει να παραμείνει ψύχραιμη σχετικά με τη Μέση Ανατολή – Τι απαντά στον Τραμπ
«Ξέρω ότι όλη η χώρα ανησυχεί για την πιθανότητα κλιμάκωσης. Πρέπει να ενεργήσουμε, ως εκ τούτου, με σαφήνεια, με αποφασιστικότητα και με ψυχραιμία», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ στο βρετανικό κοινοβούλιο
Η Βρετανία πρέπει να παραμείνει ψύχραιμη σχετικά με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ώστε να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες της κοινής γνώμης για την κλιμάκωση, δήλωσε την Τετάρτη ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.
Ο Στάρμερ μιλούσε αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επέκρινε εκ νέου την ηγεσία του σχετικά με την περιορισμένη βρετανική υποστήριξη για τα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν.
«Ξέρω ότι όλη η χώρα ανησυχεί για την πιθανότητα κλιμάκωσης», ανέφερε ο Στάρμερ βρετανικό στο κοινοβούλιο και προσέθεσε ότι «πρέπει να ενεργήσουμε, ως εκ τούτου, με σαφήνεια, με αποφασιστικότητα και με ψυχραιμία».
Τόνισε, επίσης, ότι η Βρετανία συνεργάζεται στενά με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην προετοιμασία της ανάπτυξης στρατιωτικών στοιχείων στην περιοχή, λέγοντας πως «εδώ και μερικές εβδομάδες ετοιμαζόμαστε για την ανάπτυξη στρατιωτικών στοιχείων μας στην περιοχή. Κάνοντάς το, συνεργαζόμαστε στενά με τις ΗΠΑ».
Ο Στάρμερ είπε ότι τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν αντιαεροπορικά συστήματα και συστήματα αντί-drones, καθώς και αεροσκάφη F-35.
«Το να γαντζωνόμαστε από τις τελευταίες λέξεις του Τραμπ δεν είναι ειδική σχέση»
Ο Βρετανός πρωθυπουργός είπε επίσης πως η στρατιωτική συνεργασία Βρετανίας-ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή δείχνει την ειδική σχέση εν δράσει, όχι οι πιο πρόσφατες επικρίσεις που έλαβε ο ίδιος από τον Ντόναλντ Τραμπ.
Απαντώντας σε ερώτηση βουλευτή αν τα πρόσφατα γεγονότα έχουν ενισχύσει ή έχουν αποδυναμώσει τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Στάρμερ τόνισε ότι «αμερικανικά αεροπλάνα επιχειρούν από βρετανικές βάσεις, βρετανικά αεροσκάφη καταρρίπτουν drones και πυραύλους για να προστατεύσουν ζωές Αμερικανών στη Μέση Ανατολή στις κοινές μας βάσεις – αυτή είναι η ειδική σχέση εν δράσει, να μοιραζόμαστε πληροφορίες μυστικών υπηρεσιών κάθε μέρα για να κρατάμε τους ανθρώπους μας ασφαλείς. Αυτή είναι η ειδική σχέση εν δράσει», υπογράμμισε.
«Το να γαντζωνόμαστε από τις τελευταίες λέξεις του προέδρου Τραμπ δεν είναι ειδική σχέση», σημείωσε χαρακτηριστικά.
