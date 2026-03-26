Το επιτελείο Τραμπ προετοιμάζεται ακόμη για σενάρια εκτόξευσης του πετρελαίου στα 200 δολάρια

Την πιθανότητα αύξησης των τιμών του πετρελαίου έως και 200 ​​δολάρια το βαρέλι και τις επιπτώσεις που θα είχε ένα τέτοιο σενάριο στην οικονομία εξετάζει η κυβέρνηση Τραμπ, σηματοδοτώντας την μελέτη πιθανών επιπτώσεων από ακραία σενάρια για τον πόλεμο στο Ιράν.

Η μοντελοποίηση του πόσο επιβλαβής θα ήταν μια μεγαλύτερη απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου στις προοπτικές ανάπτυξης αποτελεί μέρος της τακτικής αξιολόγησης που γίνεται σε περιόδους έντασης και δεν αποτελεί πρόβλεψη, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Η προσπάθεια στοχεύει στο να διασφαλιστεί ότι η κυβέρνηση είναι προετοιμασμένη για όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένης μιας παρατεταμένης σύγκρουσης.

Ακόμα και πριν από την έναρξη του πολέμου, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ εξέφρασε ανησυχία ότι η σύγκρουση θα ενίσχυε τις τιμές του πετρελαίου και θα έβλαπτε την οικονομική ανάπτυξη. Ανώτεροι αξιωματούχοι του Υπουργείου Οικονομικών έχουν επικοινωνήσει ανησυχίες στον Λευκό Οίκο σχετικά με τις διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης εδώ και αρκετές εβδομάδες, αναφέρει το Bloomberg. Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κους Ντεσάι, χαρακτήρισε αυτόν τον ισχυρισμό «ψευδή», λέγοντας: «Ενώ η κυβέρνηση αξιολογεί πάντα διάφορα σενάρια τιμολόγησης και οικονομικές επιπτώσεις, οι αξιωματούχοι δεν εξετάζουν την πιθανότητα το πετρέλαιο να φτάσει τα 200 δολάρια ανά βαρέλι και ο υπουργός Μπέσεντ δεν έχει “ανησυχήσει” για τις βραχυπρόθεσμες διαταραχές από την Επιχείρηση Επική Οργή». Ο Μπέσεντ, είπε, έχει επανειλημμένα μεταδώσει την συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη του ιδίου και της κυβέρνησης στη μακροπρόθεσμη πορεία της αμερικανικής οικονομίας και των παγκόσμιων αγορών ενέργειας.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν. Το αμερικανικό αργό αυξήθηκε κατά περίπου 30% στα 91 δολάρια το βαρέλι και το Brent έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 40% περίπου στα 102 δολάρια.

Η κυβέρνηση σχεδίαζε η στρατιωτική εκστρατεία να διαρκέσει 4-6 εβδομάδες, δήλωσε ο Λευκός Οίκος. Ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ δήλωσε στις 12 Μαρτίου ότι μια αύξηση στα 200 δολάρια το βαρέλι είναι «απίθανη».

Ακόμη και χαμηλότερα από τα 200 δολάρια το πετρέλαιο θα φουντώσει τον πληθωρισμό

Το αργό πετρέλαιο στα 200 δολάρια θα αποτελούσε ένα τεράστιο σοκ για την παγκόσμια οικονομία. Σε όρους προσαρμοσμένους στον πληθωρισμό, η τιμή έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο μόνο μία φορά τον τελευταίο μισό αιώνα – το 2008 λίγο πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.

Ακόμα και σε χαμηλότερα επίπεδα, το Bloomberg Economics προβλέπει ότι το πετρέλαιο στα 170 δολάρια το βαρέλι για μερικούς μήνες θα ωθήσει τον πληθωρισμό υψηλότερα για τις ΗΠΑ και την Ευρώπη και θα μειώσει την οικονομική ανάπτυξη.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι δεν ανησυχεί για την αύξηση του ενεργειακού κόστους, υπονοώντας μάλιστα ότι είναι ωφέλιμο για τις ΗΠΑ, και προέβλεψε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μειωθούν απότομα μόλις τελειώσει ο πόλεμος.

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι εχθροπραξίες έχουν πυροδοτήσει πληθωριστικούς κινδύνους. Οι κεντρικοί τραπεζίτες σε Φρανκφούρτη, Λονδίνο και Τόκιο προετοιμάζονται για αυξήσεις επιτοκίων ήδη από τον επόμενο μήνα.

Στις ΗΠΑ, ο πιο ορατός αντίκτυπος ήταν η αύξηση κατά 30% στις τιμές λιανικής βενζίνης, εξαλείφοντας τις μειώσεις του 2025, τις οποίες ο Τραμπ είχε διαφημίσει ως βασικό οικονομικό επίτευγμα.

Οι προοπτικές για τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ είναι επίσης ολοένα και πιο συγκεχυμένες, καθώς η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ παρακολουθεί τον αντίκτυπο των υψηλότερων τιμών του πετρελαίου στον πληθωρισμό.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, δήλωσε ότι ήταν πολύ νωρίς για να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις μιας αύξησης των τιμών του πετρελαίου στην οικονομία των ΗΠΑ.

