newspaper
Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το επιτελείο Τραμπ προετοιμάζεται ακόμη για σενάρια εκτόξευσης του πετρελαίου στα 200 δολάρια
Οικονομία 26 Μαρτίου 2026, 12:28

Αν το πετρέλαιο φτάσει απότομα στα 200 δολάρια το βαρέλι θα προκαλούσε τεράστιο σοκ στην παγκόσμια οικονομία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
A
A
Vita.gr
Spotlight

Την πιθανότητα αύξησης των τιμών του πετρελαίου έως και 200 ​​δολάρια το βαρέλι και τις επιπτώσεις που θα είχε ένα τέτοιο σενάριο στην οικονομία εξετάζει η κυβέρνηση Τραμπ, σηματοδοτώντας την μελέτη πιθανών επιπτώσεων από ακραία σενάρια για τον πόλεμο στο Ιράν.

Η μοντελοποίηση του πόσο επιβλαβής θα ήταν μια μεγαλύτερη απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου στις προοπτικές ανάπτυξης αποτελεί μέρος της τακτικής αξιολόγησης που γίνεται σε περιόδους έντασης και δεν αποτελεί πρόβλεψη, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Η προσπάθεια στοχεύει στο να διασφαλιστεί ότι η κυβέρνηση είναι προετοιμασμένη για όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένης μιας παρατεταμένης σύγκρουσης.

Ακόμα και πριν από την έναρξη του πολέμου, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ εξέφρασε ανησυχία ότι η σύγκρουση θα ενίσχυε τις τιμές του πετρελαίου και θα έβλαπτε την οικονομική ανάπτυξη. Ανώτεροι αξιωματούχοι του Υπουργείου Οικονομικών έχουν επικοινωνήσει ανησυχίες στον Λευκό Οίκο σχετικά με τις διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης εδώ και αρκετές εβδομάδες, αναφέρει το Bloomberg.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κους Ντεσάι, χαρακτήρισε αυτόν τον ισχυρισμό «ψευδή», λέγοντας: «Ενώ η κυβέρνηση αξιολογεί πάντα διάφορα σενάρια τιμολόγησης και οικονομικές επιπτώσεις, οι αξιωματούχοι δεν εξετάζουν την πιθανότητα το πετρέλαιο να φτάσει τα 200 δολάρια ανά βαρέλι και ο υπουργός Μπέσεντ δεν έχει “ανησυχήσει” για τις βραχυπρόθεσμες διαταραχές από την Επιχείρηση Επική Οργή».

Ο Μπέσεντ, είπε, έχει επανειλημμένα μεταδώσει την συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη του ιδίου και της κυβέρνησης στη μακροπρόθεσμη πορεία της αμερικανικής οικονομίας και των παγκόσμιων αγορών ενέργειας.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν. Το αμερικανικό αργό αυξήθηκε κατά περίπου 30% στα 91 δολάρια το βαρέλι και το Brent έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 40% περίπου στα 102 δολάρια.

Η κυβέρνηση σχεδίαζε η στρατιωτική εκστρατεία να διαρκέσει 4-6 εβδομάδες, δήλωσε ο Λευκός Οίκος. Ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ δήλωσε στις 12 Μαρτίου ότι μια αύξηση στα 200 δολάρια το βαρέλι είναι «απίθανη».

αγορά πετρελαίου

Ακόμη και χαμηλότερα από τα 200 δολάρια το πετρέλαιο θα φουντώσει τον πληθωρισμό

Το αργό πετρέλαιο στα 200 δολάρια θα αποτελούσε ένα τεράστιο σοκ για την παγκόσμια οικονομία. Σε όρους προσαρμοσμένους στον πληθωρισμό, η τιμή έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο μόνο μία φορά τον τελευταίο μισό αιώνα – το 2008 λίγο πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.

Ακόμα και σε χαμηλότερα επίπεδα, το Bloomberg Economics προβλέπει ότι το πετρέλαιο στα 170 δολάρια το βαρέλι για μερικούς μήνες θα ωθήσει τον πληθωρισμό υψηλότερα για τις ΗΠΑ και την Ευρώπη και θα μειώσει την οικονομική ανάπτυξη.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι δεν ανησυχεί για την αύξηση του ενεργειακού κόστους, υπονοώντας μάλιστα ότι είναι ωφέλιμο για τις ΗΠΑ, και προέβλεψε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μειωθούν απότομα μόλις τελειώσει ο πόλεμος.

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι εχθροπραξίες έχουν πυροδοτήσει πληθωριστικούς κινδύνους. Οι κεντρικοί τραπεζίτες σε Φρανκφούρτη, Λονδίνο και Τόκιο προετοιμάζονται για αυξήσεις επιτοκίων ήδη από τον επόμενο μήνα.

Στις ΗΠΑ, ο πιο ορατός αντίκτυπος ήταν η αύξηση κατά 30% στις τιμές λιανικής βενζίνης, εξαλείφοντας τις μειώσεις του 2025, τις οποίες ο Τραμπ είχε διαφημίσει ως βασικό οικονομικό επίτευγμα.

Οι προοπτικές για τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ είναι επίσης ολοένα και πιο συγκεχυμένες, καθώς η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ παρακολουθεί τον αντίκτυπο των υψηλότερων τιμών του πετρελαίου στον πληθωρισμό.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, δήλωσε ότι ήταν πολύ νωρίς για να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις μιας αύξησης των τιμών του πετρελαίου στην οικονομία των ΗΠΑ.

Πηγή: OT

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Κατώτατος μισθός: Οι εργοδότες ζητούν μέτρα αντιστάθμισης της αύξησης

Κατώτατος μισθός: Οι εργοδότες ζητούν μέτρα αντιστάθμισης της αύξησης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Κόσμος
Το Ιράν λέει ότι επιτέθηκε σε πυρηνική υποδομή του Ισραήλ

Το Ιράν λέει ότι επιτέθηκε σε πυρηνική υποδομή του Ισραήλ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Το πληθωριστικό θηρίο βρυχάται σε όλο τον κόσμο – Πού μπορεί να φτάσει εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν
The Economist 26.03.26

Το πληθωριστικό θηρίο βρυχάται σε όλο τον κόσμο – Πού μπορεί να φτάσει εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν ξύπνησε στις οικονομίες μνήμες πανδημίας και του ενεργειακού σοκ από τη σύρραξή στην Ουκρανία. Ο πληθωρισμός επανέρχεται δριμύτερος, λίγο αφότου οι χώρες πίστευαν ότι τον δαμάζουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κατώτατος μισθός: Η «νάρκη» πριν η κυβέρνηση «πατήσει το κουμπί» της αύξησης
Στη σκιά του πολέμου 26.03.26

Η «νάρκη» για τον κατώτατο μισθό πριν η κυβέρνηση «πατήσει το κουμπί» της αύξησης

«Κλειδώνει» στο υπουργικό συμβούλιο ο κατώτατος μισθός. Θα επηρεάσει άμεσα πάνω από ένα εκατομμύριο εργαζομένους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Άσκηση περιορισμένων προσδοκιών εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΔΝΤ: Δρόμος στρωμένος με «αγκάθια» για την ελληνική οικονομία – Το «μαύρο» σενάριο για την ανάπτυξη
Νέοι κίνδυνοι 26.03.26

Δρόμος στρωμένος με «αγκάθια» για την ελληνική οικονομία - Το «μαύρο» σενάριο για την ανάπτυξη

Πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) για το 2026 προειδοποιεί για σημαντική επιβράδυνση της ελληνικής οικονομίας και νέους κινδύνους. Η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά επίπεδα και αναθεωρεί προς τα κάτω την πρόβλεψη για την ανάπτυξη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αφθώδης πυρετός: Μέτρα για περιορισμό της επιδημίας στη Λέσβο
Ανησυχία 26.03.26

Μέτρα για περιορισμό της επιδημίας του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο

Ο αφθώδης πυρετός έχει θέσει τη Λέσβο σε κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης από την Παρασκευή - Δέσμευση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την πλήρη αποζημίωση των κτηνοτρόφων

Γιώργος Σχοινάς, Δήμητρα Σκούφου
Οικονομολόγοι ζητούν να αποχωρήσει η Κολομβία από το σύστημα διαιτησίας επενδύσεων
Πίεση στην Κολομβία 26.03.26

Οικονομολόγοι ζητούν να αποχωρήσει η Κολομβία από το σύστημα διαιτησίας επενδύσεων

Περισσότεροι από 200 ακαδημαϊκοί, μεταξύ τους οι Τζόζεφ Στίγκλιτς και Τομά Πικετί, καλούν σε ριζική αλλαγή στη διαχείριση διεθνών επενδυτικών διαφορών με την αρχή να κάνει η Κολομβία

Γεώργιος Μαζιάς
ΗΠΑ: Η μεταστροφή σε «διαιτητή του χάους» – Καταστρέφοντας οικονομικά φίλους και εχθρούς
Διεθνής Οικονομία 25.03.26

Η μεταστροφή των ΗΠΑ σε «διαιτητή του χάους» - Καταστρέφοντας οικονομικά φίλους και εχθρούς

Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ, σχεδόν ένα μήνα από την έναρξη του πολέμου, προκαλούν απερίσκεπτα οικονομική καταστροφή σε φίλους και εχθρούς, σκορπώντας παγκόσμια ανησυχία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ανάπτυξη χωρίς ανθεκτικότητα – Το κρυφό κοινωνικό ρήγμα της EE
Ευημερούν οι αριθμοί 25.03.26

Ανάπτυξη χωρίς ανθεκτικότητα – Το κρυφό κοινωνικό ρήγμα της EE

Μια πρόσφατη έρευνα της ΕΕ αποκαλύπτει το χάσμα μεταξύ των γενικών οικονομικών στοιχείων και της οικονομικής πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά σε ολόκληρη την Ευρώπη

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Oxford Economics:  Η Ελλάδα μπορεί να λάβει σοβαρότερα μέτρα για την ακρίβεια – Η απόφαση είναι πολιτική
Δηλώσεις οικονομολόγου 25.03.26

Oxford Economics:  Η Ελλάδα μπορεί να λάβει σοβαρότερα μέτρα για την ακρίβεια – Η απόφαση είναι πολιτική

Η Oxford Economics προβλέπει πληθωρισμό άνω του 3% στην Ευρωζώνη, από τον Απρίλιο, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τι δηλώνει στο in o επικεφαλής οικονομολόγος του διεθνούς οίκου.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να προκαλέσει τη χειρότερη βιομηχανική κρίση
Διεθνής Οικονομία 25.03.26

Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να προκαλέσει τη χειρότερη βιομηχανική κρίση

Δεν είναι μόνο η αύξηση στις τιμές της ενέργειας, αλλά και η ίδια η βιομηχανική παραγωγή αποδιοργανώνεται από τις ελλείψεις φυσικού αερίου και άλλων βασικών εισροών, επισημαίνει το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συνεργασία Δήμου Ζαχάρως με το Πανεπιστήμιο Πατρών για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πλημμυρών
Αποκαταστάσεις 26.03.26

Συνεργασία Δήμου Ζαχάρως με το Πανεπιστήμιο Πατρών για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πλημμυρών

Κλιμάκιο του Δήμου Ζαχάρως και του Πανεπιστημίου εξέτασαν περισσότερες από 15 περιοχές των Δημοτικών Ενοτήτων Ζαχάρως και Φιγαλείας, όπου έχουν καταγραφεί κατολισθήσεις πρανών.

Σύνταξη
Χρηστίδης: Ανεπαρκής η αύξηση του κατώτατου μισθού – Σε αδιέξοδο η κοινωνία
ΠΑΣΟΚ 26.03.26

Χρηστίδης: Ανεπαρκής η αύξηση του κατώτατου μισθού – Σε αδιέξοδο η κοινωνία

Η ανακοίνωση Μητσοτάκη για την αύξηση του κατώτατου μισθού «κατά 40 ευρώ μικτά (28 - 35 ευρώ καθαρά) επιβεβαιώνει, για ακόμη μία φορά, την αποτυχία της πολιτικής της κυβέρνησης», τονίζει ο Παύλος Χρηστίδης

Σύνταξη
Ο Ράιαν Γκόσλινγκ θέλει να φέρει τον κόσμο πίσω στις σκοτεινές αίθουσες
Project Hail Mary 26.03.26

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ θεωρεί ότι είναι δική του ευθύνη ώστε να γεμίσουν ξανά οι σκοτεινές αίθουσες - Και ξέρει πως να το κάνει

Ο σταρ του Χόλιγουντ Ράιαν Γκόσλινγκ έκανε μια εμφάνιση - έκπληξη σε κινηματογράφο της Νέας Υόρκης με αφορμή την προβολή της τελευταία του ταινίας Project Hail Mary

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Sold out το Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (pic)
Ποδόσφαιρο 26.03.26

Sold out το Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (pic)

Κατάμεστο θα είναι το ΣΕΦ στο κρίσιμο ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 36η αγωνιστική της Euroleague, με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να ανακοινώνει sold out.

Σύνταξη
Η Αθήνα στην συζήτηση για την διαμόρφωση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την καταπολέμηση της φτώχειας
Κοινωνική πολιτική 26.03.26

Η Αθήνα στην συζήτηση για την διαμόρφωση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την καταπολέμηση της φτώχειας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη Στρατηγική για την Καταπολέμηση της Φτώχειας, όπως αναφέρει ο Δήμος Αθηναίων σε ανακοίνωση του.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ελλάδα-Βουλγαρία σημειώσατε Χ – Και επισήμως στο ναδίρ η αγοραστική δύναμη της χώρας με σφραγίδα Μητσοτάκη
Επικαιρότητα 26.03.26

ΠΑΣΟΚ: Ελλάδα-Βουλγαρία σημειώσατε Χ – Και επισήμως στο ναδίρ η αγοραστική δύναμη της χώρας με σφραγίδα Μητσοτάκη

«Η κυβέρνηση παρακολουθεί αμέτοχη τη συνεχή διολίσθηση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων, οι οποίοι πλέον διαθέτουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην ΕΕ, την ώρα που το κόστος ζωής καλπάζει», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης κοροϊδεύει την κοινωνία με αυξήσεις 0,92 ευρώ τη μέρα
«Λογιστική απάτη» 26.03.26

Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης κοροϊδεύει την κοινωνία με αυξήσεις 0,92 ευρώ τη μέρα

«Η κυβέρνηση δίνει ψίχουλα και τα παρουσιάζει ως στήριξη, διατηρώντας τον κατώτατο μισθό κάτω από τα 800 ευρώ καθαρά, περίπου στα 771,6 ευρώ», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
ΓΣΕΕ: Η περιορισμένη αύξηση του κατώτατου μισθού δεν αντισταθμίζει την υποχώρηση της πραγματικής αγοραστικής δύναμης
Επαναφορά ΣΣΕ 26.03.26

ΓΣΕΕ: Η περιορισμένη αύξηση του κατώτατου μισθού δεν αντισταθμίζει την υποχώρηση της πραγματικής αγοραστικής δύναμης

Ο καθορισμός του κατώτατου μισθού «μέσω μονομερών κυβερνητικών αποφάσεων, χωρίς ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, δεν πρέπει να συνεχιστεί», διαμηνύει η ΓΣΕΕ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα η αναιμική αύξηση του κατώτατου μισθού μπροστά στην ακρίβεια που βιώνουν οι εργαζόμενοι
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα η αναιμική αύξηση του κατώτατου μισθού μπροστά στην ακρίβεια που βιώνουν οι εργαζόμενοι

«Η ονομαστική αύξηση του κατώτατου μισθού δεν σημαίνει και καλύτερο επίπεδο ζωής, βασικό ζητούμενο στην νέα εποχή φτωχοποίησης που ζουν πια οι εργαζόμενοι, εξαιτίας των πολιτικών της ΝΔ», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Εγκληματική ομάδα είχε λεία άνω των 500.000 ευρώ από κλοπές στην Αττική – Τρεις συλλήψεις
ΕΛ.ΑΣ. 26.03.26

Εγκληματική ομάδα είχε λεία άνω των 500.000 ευρώ από κλοπές στην Αττική – Τρεις συλλήψεις

Από την προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί συνολικά έξι περιπτώσεις κλοπών και ληστεία στην περιοχή της Αττικής με τη συνολική λεία της εγκληματικής ομάδας να υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ

Σύνταξη
BHMA της Κυριακής: Έρχεται με συναρπαστικές προσφορές
Media 26.03.26

BHMA της Κυριακής: Έρχεται με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 29 Μαρτίου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με τον Ε’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη, το περιοδικό VITA, την εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών, τη μαθητική εφημερίδα του Δομοκού και το ΒΗΜΑGAZINO

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Καταρρέει η συγκάλυψη Μητσοτάκη για τις υποκλοπές – Η κυβέρνηση δεν έχει πλέον άλλοθι
Σκάνδαλο Predator 26.03.26

Νέα Αριστερά: Καταρρέει η συγκάλυψη Μητσοτάκη για τις υποκλοπές – Η κυβέρνηση δεν έχει πλέον άλλοθι

«Οι νέες δηλώσεις Ντίλιαν δεν αφήνουν κανένα περιθώριο στην κυβέρνηση από το να παραδεχτεί τον σκοτεινό ρόλο της στο σκάνδαλο των υποκλοπών», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Ιράν: Νεκρός ο διοικητής του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με τον ισραηλινό υπ. Άμυνας
Πόλεμος στο Ιράν 26.03.26 Upd: 12:48

Νεκρός ο διοικητής του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με τον ισραηλινό υπ. Άμυνας

Ο Αλί Ρεζά Τανγκσίρι φέρεται να έχασε τη ζωή του σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο Ιράν, στο πλαίσιο στοχευμένου χτυπήματος - Δεν έχουν επιβεβαιώσει την είδηση οι Φρουροί της Επανάστασης

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026
Απόρρητο