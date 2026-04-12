ΔΝΤ: Προβλέπει πιο άκαμπτο πληθωρισμό στις ΗΠΑ λόγω του πολέμου στο Ιράν – Υποβαθμίζει την παγκόσμια ανάκαμψη

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πιστεύει ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ θα αποδειχθεί «περισσότερο πεισματικός». Και πως θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να επιστρέψει στον στόχο του 2%, λόγω του πολέμου στο Ιράν, επισήμανε η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα. Το ΔΝΤ είχε ήδη προειδοποιήσει για «ασύμμετρη κρίση» εξαιτίας του πολέμου.

Πριν από τον πόλεμο στο Ιράν, το ΔΝΤ είχε προβλέψει ότι ο γενικός πληθωρισμός στις ΗΠΑ θα επέστρεφε στον στόχο της Fed για 2% στις αρχές του επόμενου έτους. «Τώρα αυτό μπορεί να καθυστερήσει κάπως», δήλωσε η Γκεοργκίεβα στο CBS News.

Ο πόλεμος έχει επιταχύνει την αύξηση των τιμών καταναλωτή στις ΗΠΑ. Μια απότομη αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου λόγω του πολέμου βοήθησε στην ώθηση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ στο 3,3% τον Μάρτιο. Οι τιμές αυξάνονται με τριπλάσιο ρυθμό από αυτόν που παρατηρήθηκε τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Το ΔΝΤ θα δημοσιεύσει την τελευταία Έκθεσή του για την Προοπτική της Παγκόσμιας Οικονομίας την Τρίτη. Εκεί θα παρέχει μια αξιολόγηση για το πώς ο πόλεμος στο Ιράν θα μπορούσε να επηρεάσει τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας.

Υποβάθμιση της παγκόσμιας ανάπτυξης

Το ΔΝΤ θα υποβαθμίσει επίσης την πρόβλεψή του για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Παρά το γεγονός ότι είχε προβλέψει μια «μικρή αναβάθμιση» πριν από την έναρξη του πολέμου, δήλωσε η Γκεοργκίεβα στο CBS.

Το μέγεθος της υποβάθμισης θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια της σύγκρουσης και από το πόσο γρήγορα μπορεί να ανακάμψει η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου στα προπολεμικά της επίπεδα.

Τον περασμένο μήνα, ο ΟΟΣΑ διατήρησε τις προβλέψεις του για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη φέτος αμετάβλητες από την προηγούμενη πρόβλεψή του, στο 2,9%. Ωστόσο, προέβη σε μια απότομη ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεών του για τον πληθωρισμό παγκοσμίως και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποίησε για μια πιθανή πληθωριστική κρίση, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν θα επισκιάσει τις οικονομικές προοπτικές, ανεξάρτητα από το αν η εύθραυστη εκεχειρία θα τηρηθεί ή όχι.

Γιατί υποβαθμίζει την πρόβλεψη για την ανάπτυξη

Η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα είχε προαναγγείλει την Πέμπτη ότι το ταμείο θα υποβαθμίσει την πρόβλεψή του για την παγκόσμια οικονομία.

«Αν δεν υπήρχε αυτό το σοκ, θα είχαμε αναβαθμίσει την παγκόσμια ανάπτυξη», δήλωσε. «Αλλά τώρα, ακόμη και το πιο ελπιδοφόρο σενάριο περιλαμβάνει υποβάθμιση της ανάπτυξης», πρόσθεσε.

Η παγκόσμια οικονομία είχε αποδειχθεί ανθεκτική απέναντι στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει σαρωτικούς δασμούς στις εισαγωγές από τις περισσότερες χώρες του κόσμου. Τον Ιανουάριο, το ΔΝΤ, που αποτελείται από 191 χώρες, είχε αναβαθμίσει τις προοπτικές παγκόσμιας ανάπτυξης στο 3,3% και είναι έτοιμο να το κάνει ξανά την Τρίτη.

Αύξηση τιμών ενέργειας

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει αυξήσει την τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Επίσης, έχει προκαλέσει ζημιές σε διυλιστήρια πετρελαίου, τερματικούς σταθμούς δεξαμενόπλοιων και άλλες ενεργειακές υποδομές. Διέκοψε τις αποστολές λιπασμάτων από τις οποίες εξαρτώνται οι αγρότες του κόσμου και έπληξε την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και των καταναλωτών.

Η επικεφαλής του ΔΝΤ επισήμανε ότι τα κράτη μέλη πρέπει να «τακτοποιήσουν τα του οίκου τους». Διότι πρέπει να οικοδομήσουν ανθεκτικότητα καθώς οι αμυντικές δαπάνες επιβαρύνουν την παγκόσμια οικονομία.

Η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα δήλωσε επίσης ότι είναι αισιόδοξη ότι το ΔΝΤ θα λάβει την έγκριση του Κογκρέσου των ΗΠΑ φέτος για μια αναθεώρηση που θα αυξήσει τους πόρους δανεισμού ποσοστώσεων κατά 50%, καθιστώντας άμεσα διαθέσιμο περισσότερο από το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε δανειοδοτική ικανότητα. Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος του ΔΝΤ.