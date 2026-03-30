ΔΝΤ: Ο πόλεμος θα φέρει «παγκόσμια, αλλά ασύμμετρη κρίση»
Διεθνής Οικονομία 30 Μαρτίου 2026, 21:03

Οι οικονομίες χαμηλού εισοδήματος διατρέχουν κίνδυνο επισιτιστικής ανασφάλειας, προειδοποίησε το ΔΝΤ

Προειδοποίηση για«παγκόσμια, αλλά ασύμμετρη» κρίση λόγω του πολέμου στο Ιράν απηύθυνε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), επιδεινώνοντας τις προοπτικές για οικονομίες που μόλις άρχιζαν να ανακάμπτουν από προηγούμενες κρίσεις.

Οι χώρες της Αφρικής και της Ασίας που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές πετρελαίου αντιμετωπίζουν ήδη όλο και μεγαλύτερες δυσκολίες στην πρόσβαση στις απαραίτητες προμήθειες, «ακόμη και σε φουσκωμένες τιμές», ανέφερε ο «πυροσβέστης» της παγκόσμιας οικονομίας σε ανάρτηση στο blog που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν σε υψηλότερες τιμές και βραδύτερη ανάπτυξη», ανέφερε το ΔΝΤ.

Ενεργειακές διαταραχές από τον πόλεμο

Ο τελικός αντίκτυπος στις εφοδιαστικές αλυσίδες και τις υποδομές θα εξαρτηθεί από το αν η σύγκρουση αποδειχθεί βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη, ανέφερε το Ταμείο, προσθέτοντας ότι «ο κόσμος ενδέχεται να καταλήξει κάπου στο ενδιάμεσο — οι εντάσεις παραμένουν, η ενέργεια παραμένει ακριβή και ο πληθωρισμός αποδεικνύεται δύσκολο να τιθασευτεί — με συνεχιζόμενη αβεβαιότητα και γεωπολιτικό κίνδυνο».

Το αργό πετρέλαιο Brent ανέβηκε στα 115 δολάρια το βαρέλι στις συναλλαγές της Δευτέρας, σε πορεία για ρεκόρ μηνιαίας αύξησης, καθώς αμερικανικά στρατεύματα φτάνουν στην περιοχή. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τις απειλές του να καταστρέψει τα ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία του Ιράν εάν τα Στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν ξανά σύντομα, προκαλώντας φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν.

Αυξήσεις παντού

Πέρα από τις διαταραχές στον ενεργειακό τομέα, η αύξηση των τιμών των τροφίμων και των λιπασμάτων πλήττει ορισμένες χώρες από τη Μέση Ανατολή έως τη Λατινική Αμερική, ενώ οι οικονομίες χαμηλού εισοδήματος διατρέχουν κίνδυνο επισιτιστικής ανασφάλειας, προειδοποίησε το ΔΝΤ.

Η διακοπή της προμήθειας θρεπτικών ουσιών για τις καλλιέργειες από τον Κόλπο συμβαίνει ακριβώς καθώς ξεκινά η περίοδος σποράς στο βόρειο ημισφαίριο, απειλώντας τις συγκομιδές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι κάτοικοι των χωρών με χαμηλό εισόδημα διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο όταν αυξάνονται οι τιμές των τροφίμων, καθώς αυτά αντιπροσωπεύουν κατά μέσο όρο περίπου το 36% της κατανάλωσής τους, σε σύγκριση με το 20% στις αναδυόμενες οικονομίες και το 9% στις ανεπτυγμένες οικονομίες», ανέφερε το ΔΝΤ σε δημοσίευσή του, που συντάχθηκε από οικονομολόγους, μεταξύ των οποίων οι Tobias Adrian και Jihad Azour.

«Αυτό καθιστά οποιαδήποτε απότομη αύξηση των τιμών των λιπασμάτων και των τροφίμων όχι μόνο οικονομικό πρόβλημα, αλλά και κοινωνικοπολιτικό, ειδικά όπου οι δημοσιονομικοί πόροι για την απορρόφηση του πλήγματος είναι περιορισμένοι», ανέφερε.

Το Ταμείο θα δημοσιεύσει τον επόμενο μήνα μια αναλυτική έκθεση σχετικά με τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές, όταν οι υπουργοί Οικονομικών και οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών θα συγκεντρωθούν στην Ουάσινγκτον για τις εαρινές συναντήσεις του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Πηγή: ΟΤ

Ιδιωτικό χρέος: Εκτοξεύθηκε στα 407,6 δισ. ευρώ – Η… προίκα των Μνημονίων

Ο Τραμπ παραδέχεται ότι διαπραγματεύεται με τον Γκαλιμπάφ

Φέρνει η AI το τέλος του καπιταλισμού; Καμπανάκι από κορυφαίο τραπεζίτη – Στο στόχαστρο η μεσαία τάξη
Θα φέρει η AI το τέλος του καπιταλισμού; Καμπανάκι από κορυφαίο τραπεζίτη - Στο στόχαστρο η μεσαία τάξη

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Πόλεμος στο Ιράν: Οι νέοι μνηστήρες στις προμήθειες πετρελαίου, φυσικού αερίου
Πόλεμος στο Ιράν - Οι νέοι μνηστήρες στις προμήθειες πετρελαίου, φυσικού αερίου

Πετρέλαιο: Πάνω από τα 100 δολάρια το WTI και τα 115 το Brent στις ασιατικές αγορές
Ανεβαίνουν ξανά οι τιμές του πετρελαίου

Το εφιαλτικό σενάριο για το παγκόσμιο εμπόριο: Υπάρχουν χειρότερα εμπόδια από τα Στενά του Ορμούζ
Το εφιαλτικό σενάριο για το παγκόσμιο εμπόριο: Υπάρχουν χειρότερα εμπόδια από τα Στενά του Ορμούζ

Νατάσα Ρουγγέρη
Οι ΗΠΑ φτωχαίνουν, η Ευρώπη βγαίνει μπροστά – Ο νέος δείκτης που αποκαλύπτει την αληθινή εικόνα
Οι ΗΠΑ φτωχαίνουν, η Ευρώπη βγαίνει μπροστά - Ο νέος δείκτης που αποκαλύπτει την αληθινή εικόνα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Πόλεμος στο Ιράν: Συμπτώματα κρίσης διαρκείας σε όλες τις αγορές
Συμπτώματα κρίσης διαρκείας σε όλες τις αγορές από τον πόλεμο στο Ιράν

Ο Περσικός Κόλπος φλέγεται – Οι αγορές κρατούν την αναπνοή τους
Ο Περσικός Κόλπος φλέγεται – Οι αγορές κρατούν την αναπνοή τους

Πόλεις σε έκρηξη, σπίτια σε έλλειψη – Η σκοτεινή πλευρά της αστικοποίησης
Πόλεις σε έκρηξη, σπίτια σε έλλειψη – Η σκοτεινή πλευρά της αστικοποίησης

Αλεξάνδρα Τάνκα
Οδοντωτός: Το ΤΕΕ αναλαμβάνει τη μελέτη για την επαναλειτουργία του
Το ΤΕΕ αναλαμβάνει τη μελέτη για την επαναλειτουργία του Οδοντωτού

Τα προβλήματα του οδοντωτού εντοπίζονται κυρίως σε συγκεκριμένα τμήματα της διαδρομής, όπου καταγράφονται επαναλαμβανόμενα περιστατικά το τελευταίο διάστημα με τη μορφή εισροής φερτών υλικών και κατολισθήσεων στις πλαγιές του φαραγγιού

Fuel pass: Αγώνας δρόμου για να δοθεί πριν το Πάσχα – Τα «εμπόδια» που πρέπει να ξεπεραστούν
Αγώνας δρόμου για fuel pass πριν το Πάσχα - Τα «εμπόδια» που πρέπει να ξεπεραστούν

Μάχη με το χρόνο δίνει το οικονομικό επιτελείο για να ενεργοποιηθούν τα μέτρα στήριξης (fuel pass) για την ενεργειακή κρίση πριν το Πάσχα. Ασφυκτικό το χρονοδιάγραμμα. Τι ενεργοποιείται και πότε.

Γιοβάνοβιτς: «Πολύτιμες εμπειρίες για τον επόμενο στόχο που έχουμε στα προκριματικά του Euro» (vid)
Γιοβάνοβιτς: «Πολύτιμες εμπειρίες για τον επόμενο στόχο που έχουμε στα προκριματικά του Euro» (vid)

Ιβάν Γιοβάνοβιτς και Γιώργος Μασούρας μίλησαν στη συνέντευξη Τύπου για το φιλικό τεστ με την Εθνική Ουγγαρίας και τον στόχο της Εθνικής μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ.

Μιλένα Αποστολάκη: Προκλητική η σιωπή της κυβέρνησης για τις χρεώσεις των τραπεζών στους απλούς λογαριασμούς
Μιλένα Αποστολάκη: Προκλητική η σιωπή της κυβέρνησης για τις χρεώσεις των τραπεζών στους απλούς λογαριασμούς

Έντονη κριτική στην κυβέρνηση από τη Μιλένα Αποστολάκη, σχετικά με την έλλειψη παρεμβάσεων για τις τραπεζικές χρεώσεις ακόμα και στους απλούς καταθετικούς λογαριασμούς.

Αυτές είναι οι ηλεκτρονικές κλήσεις από τις κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης και τις κάμερες των λεωφορείων
Αυτές είναι οι ηλεκτρονικές κλήσεις από τις κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης και τις κάμερες των λεωφορείων

Ήδη, έχει αρχίσει η αποστολή των πρώτων 130 διοικητικών προστίμων που βεβαιώθηκαν από την έναρξη της επιχειρησιακής λειτουργίας του συστήματος, το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026.

Τι γυρεύει μια χρυσή τουαλέτα στο κέντρο της Ουάσινγκτον;
«Ο θρόνος πoυ αρμόζει σε έναν βασιλιά»

Μια γιγαντιαία χρυσή τουαλέτα εμφανίστηκε κοντά στο Μνημείο του Λίνκολν στην Ουάσινγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών - Ποιος βρίσκεται πίσω από το έργο;

Αντώνης Σαμαράς: Προειδοποιητικές «βολές» στην κυβέρνηση με το βλέμμα στην Κύπρο
Προειδοποιητικές «βολές»Σαμαρά στην κυβέρνηση με το βλέμμα στην Κύπρο

Στο Πολεμικό Μουσείο επέστρεψε ο Αντώνης Σαμαράς, σε έναν χώρο που έχει συνδεθεί με τη σφοδρή κριτική προς το μέγαρο Μαξίμου. Ο πρώην πρωθυπουργός, παρουσία του Κώστα Καραμανλή, στον σύντομο αλλά γεμάτο μηνύματα χαιρετισμό του προειδοποίησε την ελληνική κυβέρνηση «να μη γίνει η αποστολή των ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο μόνο και μόνο για την επικοινωνία και τις δημοσκοπήσεις».

Καλπάζει το ιδιωτικό χρέος – Σχεδόν 1,5 φορά μεγαλύτερο του ΑΕΠ, εκτοξεύθηκε στα 407,6 δισ. ευρώ
Καλπάζει το ιδιωτικό χρέος – Σχεδόν 1,5 φορά μεγαλύτερο του ΑΕΠ, εκτοξεύθηκε στα 407,6 δισ. ευρώ

Το συνολικό βάρος που κουβαλούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε χρέος έσπασε κάθε φράγμα, αγγίζοντας το δυσθεώρητο νούμερο των 407,6 δισ. ευρώ

Όταν η εξουσία συγκρούεται με τη δικαιοσύνη: Η σιωπηλή κρίση του κράτους δικαίου στην Ευρώπη
Όταν η εξουσία συγκρούεται με τη δικαιοσύνη: Η σιωπηλή κρίση του κράτους δικαίου στην Ευρώπη

Η δικαστική ανεξαρτησία απειλείται, καθώς λαϊκιστές πολιτικοί στοχεύουν τους δικαστές και αυταρχικές κυβερνήσεις επιχειρούν συνταγματικές μεταρρυθμίσεις στην Ευρώπη

Πυροβολισμοί σε σχολείο στην Αργεντινή: Νεκρός 13χρονος μαθητής και οκτώ τραυματίες
Πυροβολισμοί σε σχολείο στην Αργεντινή: Νεκρός 13χρονος μαθητής και οκτώ τραυματίες

Οι πυροβολισμοί στο σχολείο του Σαν Κριστόμπαλ στην Αργεντινή σημειώθηκαν την ώρα που οι μαθητές ετοιμάζονταν να παρακολουθήσουν την καθιερωμένη τελετή έπαρσης της σημαίας πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Συνελήφθη Ουκρανός στη Γερμανία για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας – Κατασκόπευε πρώην συμπατριώτη του
Συνελήφθη Ουκρανός στη Γερμανία για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας – Κατασκόπευε πρώην συμπατριώτη του

Ο Ουκρανός θεωρείται ότι κατασκόπευε έναν συμπατριώτη του, πρώην στρατιώτη του ουκρανικού στρατού που είχε πολεμήσει εναντίον της Ρωσίας και ζούσε τώρα στη Γερμανία

Τραγωδία στην Κυνουρία – Πώς συνέβη το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα με δύο νεκρούς από ηλεκτροπληξία
Τραγωδία στην Κυνουρία – Πώς συνέβη το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα με δύο νεκρούς από ηλεκτροπληξία

Ο ιδιοκτήτης γερανοφόρου φορτηγού και ένας εργάτης βρήκαν ακαριαίο θάνατο όταν ο γερανός ακούμπησε ηλεκτροφόρα καλώδια κατά τη διαδικασία φόρτωσης παλαιών ελαστικών για ανακύκλωση στην περιοχή Άγιος Ανδρέας του δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Θεσσαλονίκη: Άγρια δολοφονία της 59χρονης «βλέπει» η ΕΛ.ΑΣ. – Εντοπίστηκε με μια ζώνη στον λαιμό της
Θεσσαλονίκη: Άγρια δολοφονία της 59χρονης «βλέπει» η ΕΛ.ΑΣ. – Εντοπίστηκε με μια ζώνη στον λαιμό της

Η γυναίκα εντοπίστηκε όταν μια φίλη της κάλεσε στην Άμεση Δράση - Οι αστυνομικοί χρειάστηκε να σπάσουν το τζάμι του διαμερίσματος για να εισέλθουν στο εσωτερικό και να βρουν νεκρή την 59χρονη

Στο Πολεμικό Μουσείο και ο Κώστας Καραμανλής για τον χαιρετισμό Σαμαρά στο βιβλίο του Μάζη
Στο Πολεμικό Μουσείο και ο Κώστας Καραμανλής για τον χαιρετισμό Σαμαρά στο βιβλίο του Μάζη

Στο Πολεμικό Μουσείο επιστρέφει ο Αντώνης Σαμαράς. Απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ομότιμου Καθηγητή του ΕΚΠΑ Ιωάννη Μάζη. Το «παρών» δίνει και ο Κώστας Καραμανλής.

Ρενουάρ, Σεζάν, Ματίς: Κλοπή έργων τέχνης 9 εκατ. ευρώ στην Πάρμα
Θρασύτατη ληστεία στην Πάρμα: Έκαναν «φτερά» έργα Ρενουάρ, Σεζάν και Ματίς αξίας 9 εκατ. ευρώ

Μέσα σε λίγα λεπτά, οργανωμένη ομάδα εισέβαλε σε μουσείο κοντά στην Πάρμα και άρπαξε τρία εμβληματικά έργα τέχνης, πριν σημάνει ο συναγερμός και αναγκαστεί να τραπεί σε φυγή

Κρήτη: Γνωστός γιατρός στο Ηράκλειο έβαλε τέλος στη ζωή του – Τον εντόπισε νεκρό η σύζυγός του
Κρήτη: Γνωστός γιατρός στο Ηράκλειο έβαλε τέλος στη ζωή του – Τον εντόπισε νεκρό η σύζυγός του

Σοκ προκάλεσε στην κοινωνία του Ηρακλείου η είδηση θανάτου γνωστού γιατρού, τον οποίο εντόπισε απαγχονισμένο η σύζυγός του λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Δευτέρας στο σπίτι τους

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

