ΔΝΤ: Ο πόλεμος θα φέρει «παγκόσμια, αλλά ασύμμετρη κρίση»

Προειδοποίηση για«παγκόσμια, αλλά ασύμμετρη» κρίση λόγω του πολέμου στο Ιράν απηύθυνε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), επιδεινώνοντας τις προοπτικές για οικονομίες που μόλις άρχιζαν να ανακάμπτουν από προηγούμενες κρίσεις.

Οι χώρες της Αφρικής και της Ασίας που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές πετρελαίου αντιμετωπίζουν ήδη όλο και μεγαλύτερες δυσκολίες στην πρόσβαση στις απαραίτητες προμήθειες, «ακόμη και σε φουσκωμένες τιμές», ανέφερε ο «πυροσβέστης» της παγκόσμιας οικονομίας σε ανάρτηση στο blog που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν σε υψηλότερες τιμές και βραδύτερη ανάπτυξη», ανέφερε το ΔΝΤ.

Οι οικονομίες χαμηλού εισοδήματος διατρέχουν κίνδυνο επισιτιστικής ανασφάλειας, προειδοποίησε το ΔΝΤ

Ενεργειακές διαταραχές από τον πόλεμο

Ο τελικός αντίκτυπος στις εφοδιαστικές αλυσίδες και τις υποδομές θα εξαρτηθεί από το αν η σύγκρουση αποδειχθεί βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη, ανέφερε το Ταμείο, προσθέτοντας ότι «ο κόσμος ενδέχεται να καταλήξει κάπου στο ενδιάμεσο — οι εντάσεις παραμένουν, η ενέργεια παραμένει ακριβή και ο πληθωρισμός αποδεικνύεται δύσκολο να τιθασευτεί — με συνεχιζόμενη αβεβαιότητα και γεωπολιτικό κίνδυνο».

Το αργό πετρέλαιο Brent ανέβηκε στα 115 δολάρια το βαρέλι στις συναλλαγές της Δευτέρας, σε πορεία για ρεκόρ μηνιαίας αύξησης, καθώς αμερικανικά στρατεύματα φτάνουν στην περιοχή. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τις απειλές του να καταστρέψει τα ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία του Ιράν εάν τα Στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν ξανά σύντομα, προκαλώντας φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν.

Αυξήσεις παντού

Πέρα από τις διαταραχές στον ενεργειακό τομέα, η αύξηση των τιμών των τροφίμων και των λιπασμάτων πλήττει ορισμένες χώρες από τη Μέση Ανατολή έως τη Λατινική Αμερική, ενώ οι οικονομίες χαμηλού εισοδήματος διατρέχουν κίνδυνο επισιτιστικής ανασφάλειας, προειδοποίησε το ΔΝΤ.

Η διακοπή της προμήθειας θρεπτικών ουσιών για τις καλλιέργειες από τον Κόλπο συμβαίνει ακριβώς καθώς ξεκινά η περίοδος σποράς στο βόρειο ημισφαίριο, απειλώντας τις συγκομιδές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι κάτοικοι των χωρών με χαμηλό εισόδημα διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο όταν αυξάνονται οι τιμές των τροφίμων, καθώς αυτά αντιπροσωπεύουν κατά μέσο όρο περίπου το 36% της κατανάλωσής τους, σε σύγκριση με το 20% στις αναδυόμενες οικονομίες και το 9% στις ανεπτυγμένες οικονομίες», ανέφερε το ΔΝΤ σε δημοσίευσή του, που συντάχθηκε από οικονομολόγους, μεταξύ των οποίων οι Tobias Adrian και Jihad Azour.

«Αυτό καθιστά οποιαδήποτε απότομη αύξηση των τιμών των λιπασμάτων και των τροφίμων όχι μόνο οικονομικό πρόβλημα, αλλά και κοινωνικοπολιτικό, ειδικά όπου οι δημοσιονομικοί πόροι για την απορρόφηση του πλήγματος είναι περιορισμένοι», ανέφερε.

Το Ταμείο θα δημοσιεύσει τον επόμενο μήνα μια αναλυτική έκθεση σχετικά με τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές, όταν οι υπουργοί Οικονομικών και οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών θα συγκεντρωθούν στην Ουάσινγκτον για τις εαρινές συναντήσεις του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

